15+ историй с таким внезапным поворотом, что режиссерам фильмов остается только в уголке стоять
Лихо закрученный сюжет — практически безоговорочный залог успеха любого фильма или книги. А уж если неожиданности случаются в обычной жизни, то ими точно можно привлечь и внимание, и подписчиков, если захочется. Чего только стоит бабуля, которая принимает за такси любую машину, в которой просто едут по своим делам. Или самый настоящий, физический побег во время предложения руки и сердца.
Мы в AdMe.ru убеждены, что жизнь — та еще затейница, обожающая создавать ситуации, о которых так и хочется сказать: «Вот это поворот!» И сегодня публикуем именно такие.
- Как-то в машине вместе с другом стою утром на светофоре, жду зеленый. Тут вдруг садится бабушка на заднее сиденье, старенькая, как ни в чем не бывало такая. И молчит. Я смотрю на нее со слегка открытым ртом. Бабуля:
— В первую городскую больницу!
Благо не так далеко, я закрыл рот и молча поехал до больницы. Поездка прошла в полной тишине. По приезде она так же молча вышла из машины и ушла. И да, сразу скажу: нет, мне не жалко, было весело. © dannik1995 / Pikabu
- Это была свадьба моей тети. Я была еще совсем маленькой и должна была разбрасывать лепестки. А проблема была в том, что я боялась своего дядю, потому что он был лысым (не так давно лежала в больнице, и врач там был именно лысым). В общем, я с криком и ревом бежала обратно к маме, она заставляла меня идти, но я с криком и ревом бежала обратно... До сих пор стыдно. © Mar McKenna / Quora
- В понедельник у меня был худший, просто самый ужасный день на работе. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Я планировал прийти домой и просто рухнуть спать. И вот прихожу, а моя девушка построила для меня крепость в нашей гостиной! А внутри была подключена игровая приставка. © gutter_is_a_tool / Reddit
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Помню, в 11-м классе, когда стационарные телефоны были еще в ходу, мы с пацанами из класса решили собраться небольшой компанией и сходить в бильярд. Так как идея была моя, то и обзвоном потенциальных участников занялся я. Звоню Сане (одному из друзей) на домашний. Он берет трубку, происходит диалог:
— Здорово, у нас тут предложение — пойти в бильярд. Ты с нами?
— Конечно! Иду! А когда?
Далее у нас состоялся непродолжительный диалог о деталях похода (кто еще идет, во сколько, куда именно и так далее), в ходе которого я понимаю, что Саня как-то настороженно отвечает и явно хочет что-то уточнить... Да и голос у него какой-то странный. В конце концов он выдает:
— Я, наверное, совсем крейзи... Но кто это звонит?
Тут уже я решил уточнить:
— Саня, это ты?
— А, нет, это его папа... Сейчас позову Сашу...
Такого разочарования в голосе я давно не слышал. © Alexograf / Pikabu
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У меня доча как-то моей маме выдала. Мама пыталась напугать и сказала, показывая на встречного мужчину: «Сейчас дядя заберет». Так доча взяла за руку дядю и пошла в обратную сторону. Мама и дядя были оба в шоке. © Турсуна Идрисова / Facebook
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Покупаем с бабулей очень много масла, так как она выпекает на заказ. Тут какая-то женщина увидела это и подняла панику, что, наверное, МАСЛО ПОДОРОЖАЕТ И НУЖНО ЗАКУПИТЬСЯ. В итоге люди из очереди скупили почти все масло. Внезапно бабуля начала ВЕЛИКИЙ МАСЛЯНЫЙ КРИЗИС. © Wizard_Severus / Twitter
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Вышла из маршрутки последняя, закрываю дверь, изо всех сил тяну, пытаюсь закрыть, чувствую — что-то мешает. Я с еще большей силой пытаюсь закрыть эту чертову дверь, бешусь, думаю, да что ж такое. Как вдруг поворачиваю голову и вижу, что все это время долбила дверью женщину, которая пыталась войти в маршрутку. Женщина, я не знаю, откуда ты взялась вообще, но прости меня! © Подслушано / Ideer
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Однажды мы с дочкой (ей было лет 8 тогда) возвращались домой, зашли в подъезд, а там как назло не горела лампочка. И вот только мы подошли к лифту, двери сразу же открылись — как по мановению волшебной палочки. Ну мы быстренько загрузились и поехали. Дочка через пару секунд говорит:
— А тетя?
— Какая тетя?
— Ну там тетя стояла около лифта...
И тут я понимаю, почему открылись двери лифта. Соседка вызвала, ждала. А мы быстренько загрузились и адью! Но я правда ее не видела в темноте! © Tatiana Evtushenko / Facebook
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Года в 3–4 мы с мамой ехали в метро. Рядом с нами сидела экстравагантная женщина лет 45 с очень броским макияжем: огромные стрелки, густые тени, яркая помада с контуром за губами, а на голове накручен платок под чалму (как-то так мать описывала — сама уже не помню). Женщина зыркала на всех с презрением, мол, что вы понимаете в красоте. Зрелище привлекало внимание окружающих — многие смотрели со смешками и ухмылками, а мое детское захватило всеобъемлюще. Я пялилась во все глаза, с открытым ртом. Попытки матери тактично отвлечь меня ничем не увенчались. И тут я изрекла с придыханием, но во весь голос:
— Мама, смотри! Ко-ро-ле-ва!
Женщина расцвела. © Zombachko / Pikabu
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Сижу за компом, в комнате темно. Тут на монитор садится какая-то бабочка. Беру сачок для рыб — бабочка улетает. Сижу с сачком, жду бабочку. И тут в комнату входит мама. Наверное, зря я на вопрос: «Что это ты делаешь?» — честно ответил: «Бабочек ловлю...» © Палата № 6 / VK
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Первое предложение в моей жизни мне сделал мой хороший друг. Ничто не предвещало беды, мы гуляли в центре города, красивое место, и он начал рассказывать легенду о любви, связанную с этим местом. Неладное я почуяла слишком поздно, и в самый ответственный момент мой мозг выдал команду: «Беги!» И я побежала. Такого цирка этот город еще не видел — парень с кольцом и шикарным букетом наперевес и истеричка, бегающая от него кругами с криками: «Прекрати! Прекрати! Убери это!» © Подслушано / Ideer
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Дочь друзей заняла 2-е место на конкурсе рисунков. Пишу поздравление родителям. Ответ:
— Да, мы молодцы — Саша (муж) рисовал, я раскрашивала!
— То есть твой с ним рисунок занял 2-е место на конкурсе для 4-летних детей?
Теперь со мной не разговаривают. © Ilich48314669 / Twitter
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Никогда не сушил голову феном, всегда волосы сами по себе сохли. Тут перед тем, как идти в гости к друзьям, жена предложила помочь. Сказала, что высушит мои волосы феном, потому что мы уже опаздывали. А у меня волосы почти до плеч доросли, как-то не было времени на то, чтобы постричься. Вот жена высушила волосы мне. Я смотрю в зеркало и офигеваю, что это за кукла с бородой сидит? Еще и моя любимая подколола: «Смотри, какая красотка! Вот это объем, вот это кудряшки! Собирайся, принцесса моя!» © Палата № 6 / VK
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3 месяца назад переехал в столицу. Только что звонит сотрудник отдела кадров одной очень большой компании, предлагает работу в родном городе. Ну я объясняю, что переехал и в работе не нуждаюсь. Несколько секунд тишины, потом: «А расскажите, как вы переехали, я тоже хочу!» © didenkopp / Pikabu
- Как-то раз один мой приятель гулял по городу. И вот практически из ниоткуда появляется совершенно незнакомый человек, одетый в какую-то странную одежду, подходит к нему и утверждает, что знает все о его жизни: имя, адрес, род занятий, имена членов семьи, друзей и многое другое. И да, он все это рассказал! Естественно, приятель был совершенно ошарашен и до сих пор не знает, кто это был и как все о нем узнал. © jreils28 / Reddit
- Долго и разными способами намекала мужу, что цветов хочу. Фото красивых букетов скидывала, вазу перемывала при нем, мол, запылилась уже... И вот пришел сейчас мой благоверный с работы, в руках горшок, семена и 5 кг земли! Девочки, говорите мужьям прямо, чего хотите, а я пошла садоводством заниматься. © Палата № 6 / VK
- А я 2 месяца намекала парню, что хочу подвеску. Она не очень дорогая, но очень красивая. Уже и восхищалась ею, и будто бы случайно оставляла ноут с открытым сайтом магазина, скидывала ему. Разве только в лоб не сказала, что хочу ее. Утром просыпаюсь, смотрю под елку — розовая сковородка. «Ну это же твой любимый цвет, ручка у нее удобная...» Еле удержалась, чтобы не треснуть. Но цвет и правда мой любимый и очень красивый. © Палата № 6 / VK
А в вашей жизни приключалась история, которую бы однозначно стоило включить в такую подборку?