15+ историй с таким внезапным поворотом, что режиссерам фильмов остается только в уголке стоять

Помню, в 11-м классе, когда стационарные телефоны были еще в ходу, мы с пацанами из класса решили собраться небольшой компанией и сходить в бильярд. Так как идея была моя, то и обзвоном потенциальных участников занялся я. Звоню Сане (одному из друзей) на домашний. Он берет трубку, происходит диалог:

— Здорово, у нас тут предложение — пойти в бильярд. Ты с нами?

— Конечно! Иду! А когда?

Далее у нас состоялся непродолжительный диалог о деталях похода (кто еще идет, во сколько, куда именно и так далее), в ходе которого я понимаю, что Саня как-то настороженно отвечает и явно хочет что-то уточнить... Да и голос у него какой-то странный. В конце концов он выдает:

— Я, наверное, совсем крейзи... Но кто это звонит?

Тут уже я решил уточнить:

— Саня, это ты?

— А, нет, это его папа... Сейчас позову Сашу...

Такого разочарования в голосе я давно не слышал. © Alexograf / Pikabu