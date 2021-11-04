15 историй с неожиданной концовкой, в которых что-то пошло явно не по сценарию

Наверное, каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда ни с того ни с сего собеседник выдавал весьма странную фразу или неожиданным образом на что-то реагировал. Коллеги, друзья, дети и даже попутчики иногда могут так учудить, что непроизвольно вырывается смех.

Мы в AdMe.ru каждый раз приходим в изумление от того, какой непредсказуемой может быть жизнь. А истории пользователей сети лишний раз доказывают, что неожиданные повороты или остроумные ответы могут скрасить даже хмурые будни.

В 17 лет неформалила, побрилась на спор налысо, но одевалась в платья и юбки. Встречалась при этом с крутым брутальным бородатым качком-байкером с длинными волосами. Вот как-то едем в маршрутке, залезает бабулька, протягивает мне деньги и говорит: «Парень, передай!» Я отвечаю, что я не парень. Бабулька не растерялась, повернулась к моему байкеру и сказала: «Ну тогда, внучка, ты хоть передай!» © Подслушано / Ideer

Семейство моей сестры — сыроеды. Несколько лет назад они приехали в гости из другого города. Пошли с ними в ресторан. Муж мой, как обычно, заказал стейк, я тоже что-то из мясного. Те сидят, ковыряются в меню, взяли овощную нарезку и фреш. Муж мой тогда не знал, что они сыроеды и кто это такие вообще. Когда принесли все, мой смотрит на них и спрашивает: «Что это?» Они ему с гордостью: «Мы сыроеды!» Он, недолго думая, серьезно: «Ну тогда хоть сыра себе закажите...» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Было это 21 год назад. Была я беременна, и уже довольно заметно. Стою на остановке, жду троллейбус. А тут идут мимо 2 бывших одногруппника, с которыми давно не виделись. Они на мой живот посмотрели и спрашивают: «Кого ждешь?» Ну я им честно и ответила: «Троллейбус». И долго не могла понять, почему они от меня бочком-бочком отошли. © Лиза Петрова / Facebook

Сын подруги закатил истерику по поводу некупленного нового телефона, выдал коронную фразу: «Я не просил меня рожать!» Подруга, недолго думая: «Не просил, но и не отказывался. А молчание, как известно — знак согласия. Промолчал тогда? Теперь не выделывайся». Пацан завис минут на 15. © AnnaMain / AdMe

Однажды я привел своих детей на местную ферму. Там мы нашли козочку, чьи рожки застряли в изгороди, а сама она просто печально сидела на траве. Мы пытались помочь ей освободиться, но она застряла намертво. Мы погладили ее и накормили травой (так как она сжевала вокруг себя все, до чего смогла дотянуться), а затем вернулись к кассе, чтобы сказать, что животному нужна помощь. Но только я успел заикнуться про козочку, как парень устало оборвал меня и сказал: «Да, мы знаем. Застряла в заборе. Это Бренда. Она может выбраться оттуда, когда захочет. Ей просто нравится внимание». © uncannycookie / Tumblr

У меня был начальник, который однажды достал документы из принтера, а потом закричал: «Черт возьми, он снова напечатал их вверх ногами!» Я подошел и перевернул их нужной стороной, а он молча развернулся и ушел. Я заглянул в мусорную корзину и увидел там 3 комплекта документов. © Jesse Thomson / Facebook

Мой универ находится в районе, где обитают маргиналы. Иду домой, навстречу радостный бездомный: «Здра-а-авствуйте!» Я, не сбавляя хода: «До свидания!» Уже за спиной не менее радостное: «И это правильный ответ!» © Katarzyna / AdMe

Как-то раз в 3-м классе я поцарапала коленку, и странная девочка, которая была одержима лошадьми, сказала: «Держись». Потом она заплакала и уронила слезы мне на колено, а затем выдала: «Слезы Пегаса заживляют раны». © ponyta / Tumblr

Сын разгадывает детский кроссворд, пытается отгадать слово «храп». Жена подсказывает: «Что папа ночью делает?» Сын, зная о моей любви к ночным набегам на холодильник: «Ест!» © Dmytro / AdMe

Я живу в канадском городе Онтарио и работаю в сфере грузоперевозок. Как-то позвонила в американскую транспортную компанию в Висконсине, и девушка на другом конце провода сказала: «Вы очень хорошо говорите по-английски для канадца». Я потеряла дар речи. © Chrystal Shaw / Facebook

Одна женщина прошлой ночью в клубе посмотрела на меня, сказала: «О-о-о», — и обняла. Я спросил: «Черт возьми, неужели я так хорошо выгляжу?» Она ответила: «Нет, просто я вижу боль в твоих глазах». © GothamCityGoon / Twitter

Ехала в поезде, попался необычный попутчик — представительный мужчина средних лет, который прямо в поезде переоделся в роскошный махровый халат, пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинчик и читая Ремарка, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге. Но одна попутчица не разделила моего восхищения и начала возмущаться, мол, поезд не место для подобных одеяний и он своим видом смущает окружающих. В ответ мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и начал крякать им после каждой фразы этой женщины. Спустя 10 минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге». Возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам, повторяя: «Боже, с каким дураком я еду». А мужчина продолжил невозмутимо читать и пить чай. © Палата № 6 / VK

