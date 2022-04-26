15+ ситуаций, которые должны были завершиться вполне шаблонно, если бы не вмешался его величество случай

Иногда жизнь подкидывает сюжеты похлеще, чем в закрученном триллере, мелодраме или ситкоме. Кажется, если бы мы потрудились записывать такие истории и продавать их голливудским сценаристам, то могли бы озолотиться.

В AdMe.ru любят неожиданные развязки, поэтому мы нашли в соцсетях пользователей, которые поделились случаями из своей жизни с непредсказуемым финалом. Если вы не чувствуете в себе таланта к писательству, то можете просто рассказывать эти истории в качестве баек своим друзьям.

Я окончил юридический факультет и обручился с девушкой, с которой мы встречались, будучи студентами. Мы подали заявку на одну и ту же программу магистратуры и стали работать в одном и том же офисе в Канберре. За 3 месяца до свадьбы я узнал, что она мне изменяет с нашим общим начальником, и порвал с ней. Начались ожесточенные судебные тяжбы по разделу имущества. Канберра — маленький город, и я постоянно на нее натыкался, куда бы ни пошел. Это сильно портило мне жизнь, и я подал заявку на работу за рубежом, на острове Тувалу с населением 11 тыс. человек. Работа была престижная, туда брали всего 2 человек на двухгодичный контракт. Мою кандидатуру одобрили. А вторым кандидатом оказалась... моя бывшая. Следующие 2 года я провел в крошечном офисе на крошечном острове с человеком, которого ненавижу больше всего на свете. © larriedbutmooking / Reddit

Мамина подруга жила одна в небольшом доме. Она стала замечать странное: то суп кончается слишком быстро, то яиц не хватает, влажные полотенца оказываются в корзине для белья, лишняя посуда в посудомойке и прочие странности. Так продолжалось несколько месяцев. Женщина решила, что просто стала рассеянной. Однажды она услышала стук на чердаке и пошла на разведку. Она обнаружила, что там кто-то обустроил себе жилище: маленькое радио, плитка, спальный мешок, подушка, обертки от еды. Она вызвала полицию, и те вскоре поймали бездомного, который почти каждый день по дереву залезал в окошко на чердаке, дожидался, когда она уйдет на работу, затем спускался вниз, брал еду, пользовался удобствами. Самое забавное, что во время разбирательств они смогли узнать друг друга получше. Парень вел себя очень уважительно, просто ему в жизни не повезло. Мамина подруга не стала выдвигать обвинения. Вместо этого она разрешила ему жить на чердаке, пока он не встанет на ноги, и помогла ему устроиться на работу. © Saganic / Reddit

Было это лет 5 назад. Устроился к нам в школу молодой мужчина учителем.

Итак, понедельник, первый его рабочий день. Первый педсовет. Новый сотрудник 1,5 часа слушал план работы на неделю, потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu

Итак, понедельник, первый его рабочий день. Первый педсовет. Новый сотрудник 1,5 часа слушал план работы на неделю, потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu Последнее время мой жених вел себя странно. Он отдалился, начал постоянно с кем-то переписываться, на мои вопросы, кому он пишет, отвечал «никому». Я узнала, что недавно он потратил кучу денег, но он не захотел говорить мне, на что. Я никогда не залезала в его телефон, хотя знала пароль. Впервые решила это сделать, но оказалось, что он его сменил. 2 недели назад он заявил, что ему ночью нужно куда-то уехать. Сначала сказал, что встречается с друзьями, но я выяснила, что он соврал. Он отказался говорить, куда едет. Я спросила его прямо, но он ответил, что не изменяет мне. Мы сильно поругались. Оказалось, что собирался он в аэропорт, чтобы встретить моих родителей. Они живут в другой стране, и я не видела их 3 года. Мой жених оплатил им билеты — хотел, чтобы они присутствовали на моем дне рождения и нашей свадьбе. Теперь я чувствую себя самым ужасным человеком на свете. © zx-z / Reddit

Вот что вы знаете о своих близких? Я женат 20 лет. Слушаем музыку по радио, включают «Ламбаду». Жена:

— Можешь? (Смеется.)

— Да не вопрос!

Станцевали. Довольно неплохо, кстати.

— Ого, где научился?

— Маме с завода дали путевку в санаторий «Сосновка» в 1995 году, в конкурсе участвовал. В финале проиграли, правда.

Жена «зависла»:

— С Миленой танцевал?

— Да...

Она тогда выиграла финал. © NeBudite / Pikabu

Лет 10 назад, когда мне был 21 год, впервые написала Деду Морозу письмо о том, что мне очень нужен ноутбук. Расписала, как он выглядит, нарисовала знак надкушенного яблока, счастливая, бросила письмо в почтовый ящик нашей квартиры (ключ от него был только у папы) и пошла на пары. Прошло 4 дня. Тишина. На 5-й день, проснувшись утром, смотрю — на кухне лежит мой старый ноут, а на нем красное надкушенное яблоко... Прошла мимо с мыслью: «Кто ж яблоко мог откусить и оставить на моем ноуте?» Перед выходом решила тихонько спросить у мамы, не знает ли она, папа проверил ящик или нет. И тут до меня ка-а-а-а-ак дошло! Господи, я столько смеялась! © armineshechka

В старшей школе я дружил с полноватым парнем-ботаником. После школы потерял с ним связь, но мы увиделись через 10 лет на встрече выпускников. Все такой же высокий, но весь лишний вес ушел: он был в прекрасной форме, отрастил длинные волосы и стал врачом. С ним была красавица-жена. Он оставил нам свои контакты и пригласил как-нибудь погостить в его огромном доме. После встречи выпускников я хотел с ним связаться, но он не отвечал. Я провел небольшое расследование и выяснил, что он не был врачом и не был женат. Он реально был в хорошей форме, но все остальное выдумал. © KevWill / Reddit

Как-то в детстве, исследуя недры шкафа, нашла кожаную женскую сумку и решила, что мне подарят ее на Новый год. Мне так она не понравилась! Я была разочарована: «Фу, мама, какой ты дурацкий подарок выбрала мне!» Периодически я проверяла эту сумку, готовила себя к этому подарку, думала, как она мне не нравится и как мне придется с ней идти в школу... А на Новый год мама подарила эту сумку бабушке. Как я была разочарована! Моя уродливая сумка! Она досталась не мне! Вот ведь... Сама пишу и не верю. © anakostia

Когда моя дочь привела домой этого неряшливого безработного парня, он мне совсем не понравился. Я не мог понять, что она в нем нашла, и надеялся, что их отношения вскоре сойдут на нет. Примерно через год дочь забеременела. Мое сердце упало. Ее парень подошел ко мне и сказал, что понимает, что он недостаточно хорош для моей дочери, но любит ее всем сердцем и будет ее поддерживать несмотря ни на что. Зять прошел обучение и работает медбратом, а дочь стала соцработником. Финансово они от меня не зависят. © unknown author / Reddit

В детстве у меня была крутая толстовка SuperSonic. Это была моя любимая одежда, я носил ее постоянно. Однажды на Хеллоуин мы зажигали фейерверки и один пацан поджег римскую свечу. Она отскочила от столба, приземлилась в карман моей толстовки и прожгла огромную дыру. Я искал новую, но такие нигде не продавались. Спустя много лет я шел по торговому центру и увидел, как продают точно такую же толстовку. Тут же ее купил, это было как встреча со старым другом. Через некоторое время я выхожу в ней на пробежку, цепляюсь карманом за торчащую ветку дерева, и он рвется. Тот же самый карман, с той же стороны! Я вернулся в торговый центр, но, разумеется, тот магазин закрылся... Навсегда. Я попросил сестру зашить, но вид у толстовки, конечно, уже не тот. © Yoinkie2013 / Reddit

Я подружилась с одним парнем, и мы стали часто тусоваться вместе. В 2016 году он получил сообщение от юноши, который назвался его сыном. Он назвал имя своей матери, и оказалось, что мой друг действительно с ней встречался и мог быть отцом мальчика. Он показал мне его страницу в соцсетях. Там была фотография его матери, которая показалась мне очень знакомой. Я посмотрела ее профиль и поняла, что это старшая сестра моей лучшей школьной подруги. Она родила ребенка в 16 и пару лет продолжала жить с родителями. Я несколько раз сидела с этим ребенком, и у меня есть штук 10 фотографий с ним. © Hurray_for_Candy / Reddit

Несколько лет назад подруга пригласила меня на вечеринку по случаю обручения. Ближе к ночи жених взял микрофон и начал благодарить всех за то, что пришли. Он сказал: «Моя любимая выйдет через минуту, у нее проблемы с нарядом» — и продолжил рассказывать, как они встретились, как стали лучшими друзьями и решили обручиться. А закончил он так: «Как бы мы хотели пожениться прямо сейчас, чтобы вы все присутствовали при этом. Кстати, так мы и сделаем!» И тут выходит моя подруга, переодетая в свадебное платье. © RockG / Reddit

Моя прабабушка жила в доме престарелых и как то сказала маме, что боится женщину в черном, которая каждую ночь стоит у ее кровати. Однажды вечером, когда мама пришла навестить прабабушку, а та ей сказала:

— Ты можешь остаться? Я не хочу быть одна, когда придет женщина в черном.

Мама уснула в неудобном кресле. Внезапно она проснулась от шума и увидела фигуру в длинном черном платье. Крик моей матери разбудил весь дом престарелых, но особенно он напугал даму в черном. Она повернулась, вышла из комнаты и столкнулась с одной из медсестер, прибежавших на крик. Оказалось, женщина в черном была парализованной соседкой моей прабабушки. Никто не знал, что она может ходить и тем более в состоянии надеть свое любимое черное платье и бродить по дому престарелых по ночам. © stomponator / Reddit

— Ты можешь остаться? Я не хочу быть одна, когда придет женщина в черном. Мама уснула в неудобном кресле. Внезапно она проснулась от шума и увидела фигуру в длинном черном платье. Крик моей матери разбудил весь дом престарелых, но особенно он напугал даму в черном. Она повернулась, вышла из комнаты и столкнулась с одной из медсестер, прибежавших на крик. Оказалось, женщина в черном была парализованной соседкой моей прабабушки. Никто не знал, что она может ходить и тем более в состоянии надеть свое любимое черное платье и бродить по дому престарелых по ночам. © stomponator / Reddit У моей девушки были очень строгие родители, которые не разрешали ей ни с кем встречаться. Мы виделись украдкой. По субботам ее родители надолго уезжали по делам и мы зависали у нее дома. Но однажды ее отец неожиданно вернулся. Я быстро оделся и спрятался за дверь, а он заглянул к ней в комнату и болтал о том о сем минут 20, я при этом был в метре от него и старался не дышать. Когда он наконец ушел, я рванул к входной двери и тут понял, что облажался. Моей обуви не было на месте. Я был в ужасе от ее отца! Погода стояла хорошая, а для меня главным было выбраться оттуда. Так что я шел до дома целый час босиком. В понедельник она сказала мне, что отец видел мои ботинки и спрятал их, прежде чем заглянуть в комнату. Хитрый негодяй все это время знал, что я в доме, но не сказал ни слова! © TooSoonTurtle / Reddit

В маленьком городе, где я вырос, было 2 дилерских автосалона разных брендов. Они были непримиримыми соперниками: наезжали друг на друга в рекламных роликах и на билбордах, продавцы поливали грязью конкурентов и т. д. Когда владелец одного автосалона умер, выяснилось, что он также владел другим дилерским центром через подставную компанию. Никто понятия об этом не имел, в том числе и начальство обеих компаний. © ronearc / Reddit

Еду на электричке к бабушке. Читаю книгу, никого не трогаю. Мимо идет компания молодых людей, и одна из девушек резко так ко мне подсаживается и выкладывает концовку книги. Я, конечно, опешила от такой наглости, но деваху узнала и наспойлерила ей про ее же отношения, мол, расстанется с любимым, когда узнает, что он ей изменяет с ее подругой. Город-то маленький, ее подруга — подруга моей подруги. А книгу я читала во второй раз. © Подслушано / Ideer