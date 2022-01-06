15 историй про учителей, от которых хочется сбежать к крокодилам в Лимпопо

Педагог может заразить своей любовью к предмету, вовремя заметить, если ребенок отстает, и подтянуть его. Если школа — это вторая семья, то толковый учитель буквально создает погоду в доме. К сожалению, попадаются и выдающиеся личности, которые ставят оценки, потому что «мне так захотелось».

Мы в AdMe.ru собрали истории, в которых учителя запомнились на всю жизнь, — но, увы, все они, что называется, с чудинкой.

Я, можно так сказать, испытал на себе положительный эффект от школьной несправедливости. Я был умным ребенком и любимчиком учителей. У нас был древний учитель физики, который давным-давно перестал проверять домашку. А учился я со своим братом. Однажды у нас была лабораторная, и мы сдали ему 2 одинаковых реферата. Я получил 5, а брат — 4. Он бесился, но ничего сделать не мог. © Jon Applebee / Quora

В 3-м классе во время диктанта учительница нам сказала: «А вот это сложное слово, дети, я напишу на доске, потому что произносим мы «дэльфины», а писать надо «дельфины». © А / AdMe.ru

Племянник-третьеклашка в новой школе пытается выйти из немилости учителя, старается. Решал примеры на уроке. Учитель нашла «ошибку» и поставила 4, а не 5. На вопрос родителей «почему?» ответила следующее:

Учительница уже полкласса подняла с вопросом: «Почему Герасим так привязался к своей Муму?» Никто толком ответить не может. В смысле — отвечают, но педагогу не нравится. До меня очередь доходит, говорю: «Так Тургенев захотел!»

На все ее дальнейшие попытки узнать мое мнение отвечал: «Все вопросы к Тургеневу». Мол, если хотите знать точный ответ — предоставьте мне машину времени, чтобы я съездил в XIX век, нашел там Тургенева и спросил его об этом лично. А заодно спросил бы: «Иван Сергеевич, на кой черт вы вообще эту „Муму“ написали, если нас ею в школе мучают?» © TheTavrist / AdMe.ru

На все ее дальнейшие попытки узнать мое мнение отвечал: «Все вопросы к Тургеневу». Мол, если хотите знать точный ответ — предоставьте мне машину времени, чтобы я съездил в XIX век, нашел там Тургенева и спросил его об этом лично. А заодно спросил бы: «Иван Сергеевич, на кой черт вы вообще эту „Муму“ написали, если нас ею в школе мучают?» © TheTavrist / AdMe.ru Никак не могла отучить ребенка от слова «застегай». Очень сильно удивлялась, где она могла это услышать? Постоянно поправляла, что нужно говорить «застегивай». Прихожу за ней в школу, и тут учительница говорит: «Ты куртку застегай!» Рукалицо. © Rozo4ca / Pikabu

Сын — твердый отличник. И вдруг он приносит 2 по истории. Оказалось, он сдал эссе на день позже, а учитель просто порвал его работу и влепил 2. Пошел я пообщаться с этим педагогом. Тот сказал, что мой сын сам виноват. Я говорю, хорошо, можно было бы снизить оценку на балл, но рвать-то эссе зачем? Учитель гаденько усмехнулся: «Папаша, вы не понимаете, как все устроено в нашем мире. Нарушитель должен быть наказан». У меня от ярости потемнело в глазах. Я спросил: «А вот вы тоже пишете отчеты директору. Если вы на день задержите, то что, они вам зарплату не выплатят?» Учитель разозлился.

Я жаловался на него директору, но тщетно. В следующем году историка все же уволили после многочисленных жалоб. © Mike Stone / Quora

Я жаловался на него директору, но тщетно. В следующем году историка все же уволили после многочисленных жалоб. © Mike Stone / Quora Ребенок писал сочинение на тему «Кем работают родители». Учительница русского языка зачеркнула слово «портниха» и написала «швея». На возражение дочери, что швея только шьет, а портной — мастер более широкого профиля, педагог заявила: «Мне в 2 раза больше лет, чем твоим родителям, и поэтому мне нельзя перечить». © HarpiaCelaeno / Pikabu

Моей дочери в 3-м классе учительница снизила оценку за то, что в решении задачи она написала «7 + 12». Учительница зачеркнула этот пример и написала «12 + 7». Я сама учитель, но до сих пор не поняла логики. © Ирина Спиридонова / Facebook

В 5-м классе одна учительница меня невзлюбила. Было задание — она давала слово, а мы придумывали предложения с ним. Пусть мои предложения и не были фантастически прекрасными, но и не хуже, чем у других. А она поставила мне 2, при всем классе назвала меня по имени и отчитала: «Я ожидала большего от тебя». © 47rohin / Reddit

Я всегда писала хорошие сочинения. Русский язык и литература были почти всегда на 5 / 5. Но однажды нам задали написать сочинение дома. Я им очень гордилась — сильно было написано. Учительница поставила 4 и внизу приписала: «Не верю в самостоятельность». Переживаю до сих пор, что не стала с ней спорить. Так была воспитана. © C est La Vie Lily / AdMe.ru

Учительница по математике обвинила меня в жульничестве. Мы писали тест, она сказала фразу: «Ручки на стол», а я в этот момент написал на листке свою фамилию. Она с маниакальной улыбкой нарисовала двойку на моей работе и потрясла листочком перед всем классом. Раньше она обижала тихих девочек, но я пожаловался родителям. Родители пошли к директору, и в итоге учительнице пришлось извиниться. © C J Clark / Quora

Была у меня учительница биологии. Однажды она поставила за тест (стандартный, с 4 вариантами ответов) по двойке мне и подруге, потому что мы якобы списывали друг у друга. Прикол в том, что я в одних местах ошиблась, подруга в других. Понятно, что не на 5 написали, но ответы разные были! Свою логику учительница объяснить так и не смогла. © Seagullwing / AdMe.ru

Я думала, что дочь сгущает краски, когда рассказывает про удивительную новую классную. Но потом случилось первое родительское собрание. Больше часа мы слушали, как правильно обыскивать сумки своих детей и шпионить за ними в соцсетях. Одна смелая мама пискнула, что если 13-летний сын увидит, как она роется в его вещах, он перестанет ей доверять. Классная усмехнулась горько: «Вы, как я вижу, хотите быть друзьями со своими детьми? Ну-ну». © shanghai48 / AdMe.ru

Моя учительница иностранного языка никогда не засчитывала мне больше 50 % правильных ответов за тест, даже если он был сделан идеально. Иногда она даже меняла ответы, но именно здесь она допустила ошибку. Я сфотографировал свой тест, прежде чем сдавать его на проверку. А потом педагог подправила мои ответы — так я получил доказательство ее обмана. © pludotgames / Reddit

Учительница исправляла в подписанных тетрадях мою фамилию: лепила мягкий знак. Это была старшая школа. Она каждую новую тетрадь говорила, что я неправильно пишу свою фамилию. Ну-ну. Требовала, чтобы я принесла свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении приносилось по 10 раз за учебный год. Классный руководитель объяснила, что у каждого свои тараканы, и попросила меня и родителей не обращать внимания. Это хохма длилась 5 лет. © Илона Северинова / Facebook

А у вас были учителя, которые особенно вам запомнились?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.