15+ историй из будней таксистов и пассажиров, которые запросто могли бы мемуары писать
С таксистами приключается много всяких историй: то змею на доставку вместо пирожных подкинут, то на ледокол продукты попросят привезти, так что можно мемуары о своей работе писать. Впрочем, у пассажиров тоже найдется что интересненького рассказать: водители классиков цитируют, блинами угощают, а иногда и пошутить норовят так, что волосы дыбом встают, поэтому их летопись путешествий получилась бы не менее захватывающей.
Мы в AdMe.ru решили соединить две половинки целого, взглянув на ситуацию с кресла водителя и пассажира.
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Приезжаю на заказ — клиент садится на заднее сиденье, я нажимаю кнопку, и звучит обычное приветствие:
— Добро пожаловать в такси, пристегните ремень безопасности, даже если вы находитесь на заднем сиденье.
Клиент начинает кричать:
— Откуда программа узнала, что я сел на заднее сиденье, она следит за мной?!
Отвечаю:
— Успокойтесь, это стандартное приветствие для всех пассажиров.
Если честно, такого нервного пассажира я увидел впервые. © Andrey4.3 / Pikabu
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Живу в Китае, в конце поездки в такси как обычно попрощалась с водителем на китайском, а он мне по-русски:
— Ага, давай.
И сразу так тепло стало, как дома. © «Подслушано» / VK
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Сегодня меня бесплатно подвез таксист, чтобы я не шла по колено в холодной воде. Просто тормознул рядом и предложил подкинуть до конца улицы. Спасибо тебе, добрый человек, удачи на дороге, клиентов вежливых, счастья в любви! © piupiu38592303 / Twitter
«Взял заказ, сказали, что, пирожные нужно передать. Ну ок, поехал, а в пути эта штука начала вылезать из сумки».
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Ехал в такси, и водила попросил заехать в магазин, забрать бутерброды — у него жена там работает, cказал:
— Да туточки недалече, за пару минут обернемся.
И так он это колоритно произнес, что я ощутил себя барином, который с ямщиком в повозке мчится! © Aleks2201 / Pikabu
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Очень смешно на меня наехал таксист за то, что я с воздушными шариками, сказал, что никуда не повезет. А потому прочел, что написано на шариках, и резко передумал, там было: «Для мамы», и он такой:
— Садись, мама — это святое. © lenandchleny / Twitter
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Друг в Италии, отправляясь на вечеринку, взял с собой визитную карточку своего отеля. Когда пришла пора возвращаться, он протянул таксисту визитку, и тот начал возить его по городу от гостиницы к гостинице. Сначала друг думал, что таксист просто решил на нем нажиться, пока не обнаружил, что на карточке написано что-то вроде «Наслаждайтесь отдыхом», и нигде не было названия отеля. © Bitter_Idealist / Reddit
«По пути из магазина в центре Москвы встретил машину из „Такси 4“».
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Мне 32, работаю водителем такси, и самое интересное в работе — общение с людьми. Нравится, как округляются их глаза, когда я говорю, что мне на самом деле 17, прав у меня нет, а машину я угнала, чтобы подработать. © Палата № 6 / VK
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Мой дядя работал таксистом. Однажды пассажир оставил в такси свой портфель, за ним никто не вернулся, и в итоге компания передала его моему дяде. Внутри оказалось пятьдесят пар палочек для еды. Он раздал их своей семье и, кажется, оставил около десяти себе. © jeltimab / Reddit
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Сажусь утром к таксисту, который первым же делом задает мне вопрос:
— Вы не против перекусить? Я не успел позавтракать, а мне жена блины с творогом дала и торт медовик.
В итоге мы поехали к заправке, я купила чай, и мы ели блины с тортом. © ValuevaAnastasi / Twitter
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Надо было кота везти к ветеринару, вызвал такси, надел на кота ошейник и поводок. Он у меня особо улицу не видел никогда, вот и начал орать, упираться, психовать, царапаться. Водитель такси недолго смотрел на мое противостояние с котом, открыл багажник, достал оттуда коробку и поставил ее на заднее сиденье. Уже через минуту кот сидел в коробке, спокойный и довольный, а водитель улыбался:
— У меня три кошки — всегда работает. © «Подслушано» / VK
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Будни таксиста в Магадане. Курьер: «Необходимо купить продукты по списку в магазине и привезти их на ледокол „Магадан“. Нужна машина, которая сможет выехать на лед. Лед крепкий!» © Ozeegfrid / Pikabu
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Это была самая забавная поездка. В пути таксисту позвонила жена — она была рассержена тем, что его все еще нет дома, а водитель пытался ее успокоить, говоря, что это его последняя поездка. Я сидел на переднем сиденье и пытался сдержать смех.
Поговорив, водитель сказал, что у меня просто нет семьи и я не могу его понять. Оставшееся время он рассказывал о проблемах семейного человека, и мы смеялись всю дорогу до самого конца пути. © Sai Harsha / Quora
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Сегодня ехал в такси с женщиной-водителем, успели поговорить о том, как я поспал, почему так поздно вышел на работу, кем работаю. © witchbladeee / Twitter
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У меня аллергия на сильные запахи, так что я всегда спрашиваю водителя о том, есть ли в машине ароматизатор, если есть — прошу его убрать. В тот раз, только сев в машину, я сразу поинтересовалась у водителя наличием ароматизатора, он ответил, что ничего нет, и я расслабилась. Вдруг через минуту парень достает из переднего ящика дезодорант и распыляет по всей машине.
Я закричала:
— Что ты делаешь?
Он с гордостью ответил:
— Мадам, вам ведь были нужны духи в машине, верно?
Сильно кашляя, я сказал ему, что спрашивала, потому что у меня аллергия. Я открыла окно и не закрывала до конца поездки. © Parul Purohit / Quora
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Были за границей и вызвали такси — приехал такой кудрявый рыжий мужик. Мы ему по-английски говорим, что он на русского писателя Пушкина похож. Он рассмеялся:
— Я знаю.
И внезапно начал стихи Пушкина читать. Мы все, мягко говоря, обалдели. © «Подслушано» / VK
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Знакомая привезла омуля с Байкала и забыла на работе в банковском отделении.
На следующий день вызывала такси и поехала в банк. Забегаю в отделение, забираю омуля и сажусь обратно в машину. Приоткрываю немного мешок — разносится запах копчения. Таксист удивленно:
— Это чего, рыба? Отвечаю:
— Да, кредит не одобрили, рыбу выдали зато. © 2ruki2nogi / Pikabu
А какие у вас были интересные случаи в такси?