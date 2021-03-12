15+ историй из будней таксистов и пассажиров, которые запросто могли бы мемуары писать

Надо было кота везти к ветеринару, вызвал такси, надел на кота ошейник и поводок. Он у меня особо улицу не видел никогда, вот и начал орать, упираться, психовать, царапаться. Водитель такси недолго смотрел на мое противостояние с котом, открыл багажник, достал оттуда коробку и поставил ее на заднее сиденье. Уже через минуту кот сидел в коробке, спокойный и довольный, а водитель улыбался: — У меня три кошки — всегда работает. © «Подслушано» / VK

Будни таксиста в Магадане. Курьер: «Необходимо купить продукты по списку в магазине и привезти их на ледокол „Магадан“. Нужна машина, которая сможет выехать на лед. Лед крепкий!» © Ozeegfrid / Pikabu

Это была самая забавная поездка. В пути таксисту позвонила жена — она была рассержена тем, что его все еще нет дома, а водитель пытался ее успокоить, говоря, что это его последняя поездка. Я сидел на переднем сиденье и пытался сдержать смех.

Поговорив, водитель сказал, что у меня просто нет семьи и я не могу его понять. Оставшееся время он рассказывал о проблемах семейного человека, и мы смеялись всю дорогу до самого конца пути. © Sai Harsha / Quora