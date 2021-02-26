15 историй про счастливчиков, чья интуиция работает как швейцарские часы

Однажды ехал на работу, загорелся зеленый, и я уже хотел было тронуться, но что-то подсказало мне подождать. Поэтому я сбавил скорость, и прямо в этот момент передо мной пронеслась на красный другая машина. Уверен, если бы я тронулся, аварии было бы не миновать. © bananasareappealing / Reddit

С друзьями гуляли допоздна. Время было примерно 23 часа. Доехал на такси, вышел. Позади меня, на расстоянии 100 м, стоит черная машина с компанией мужиков внутри. Через 200 м они тронулись и поехали за мной. Решать, что делать, надо было быстро. Кричать и бежать не вариант. Смотрю направо, а там дом стоит, свет горит, ворота открыты. Завернул, зашел в ворота и резко лег, чтобы никто не увидел. Машина остановилась, кто-то вышел, пошел по моему следу. Увидев, что меня нет, сел обратно. Они катались минуты 3 туда-сюда и наконец уехали. © Liquid01 / Pikabu

Утром пила кофе и поймала себя на мысли, что думаю о бывшем мужчине. Уже лет 10 прошло, как расстались. Он старше меня. Всегда красивый и ухоженный, одет с иголочки. От одного звонка голову сносило. Вот прямо вижу, как еду за рулем, и встречаемся с ним на светофоре... Двумя-тремя часами позднее поехала с детьми на дачу. И на светофоре со мной равняется машина, и за рулем он. Впервые у меня так сработала интуиция... Все такой же красивый и ухоженный, глаза горят, будто и не было этих 10 лет. А я счастлива в браке, все мысли о любимом муже и дорогих детях. И, кроме того, что рада была увидеть, ничего... Спасибо, что был в моей жизни! © Ideer