15 историй про счастливчиков, чья интуиция работает как швейцарские часы
Чаще всего люди стараются мыслить объективно и придерживаться правил логики. Однако порой критическое мышление вступает в непримиримую борьбу с шестым чувством, и, как ни странно, последнее нередко выигрывает.
У нас в AdMe.ru по спине не раз пробегали мурашки, когда мы представляли, что могло бы произойти, если бы герои нашей подборки все же отмахнулись от своей интуиции. Уверены, что на вас их истории произведут не меньшее впечатление.
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Пошел однажды посмотреть на запуск фейерверков и, пока стоял, словил нехорошее предчувствие, и подумал о том, как часто случаются несчастные случаи, связанные с фейерверками. Не прошло и 30 секунд, как одна из трубок опрокинулась и запустилась в мою сторону так, что один из «хвостов» пролетел прямо у меня над головой, когда я уже бежал прочь как угорелый. © memeagod / Reddit
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Было это в далеком 2013 году, когда я не поступила в академию своей мечты. Позже мне предложили съездить в молодежный лагерь в город, который находился как раз на пути в Москву. Я стала потихоньку собирать вещички, как вдруг внутренний голос говорит мне: «Возьми диплом!». Решила послушаться. Пару дней в лагере, внезапно — звонок: «Здравствуйте, бла-бла-бла, мы из деканата того вуза, куда вы поступали, хотим предложить вам другую специальность, у нас недобор, нужно завтра привезти документы». В общем, денег у меня оставалось как раз на дорогу (если нужно было бы ехать в свой город за документами, не хватило бы ни времени, ни денег), я и поехала. Вот так поступила. © Jemma712 / Pikabu
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С самого утра было неспокойно на душе, ужасно тянуло домой, в университете не могла усидеть на месте. Сорвалась и поехала обратно. Дверь открыта: дедушка впустил в дом двоих мужчин, которые предлагали фильтры для воды. Один весь из себя, а второй будто по трубе до квартиры полз. Зашла в момент, когда они заставляли попробовать воду из их фильтра. Заподозрила неладное и выгнала взашей. Оказалось, это была известная банда, обворовывающая квартиры. Спасибо, интуиция! © Ideer
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Однажды ехал на работу, загорелся зеленый, и я уже хотел было тронуться, но что-то подсказало мне подождать. Поэтому я сбавил скорость, и прямо в этот момент передо мной пронеслась на красный другая машина. Уверен, если бы я тронулся, аварии было бы не миновать. © bananasareappealing / Reddit
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С друзьями гуляли допоздна. Время было примерно 23 часа. Доехал на такси, вышел. Позади меня, на расстоянии 100 м, стоит черная машина с компанией мужиков внутри. Через 200 м они тронулись и поехали за мной. Решать, что делать, надо было быстро. Кричать и бежать не вариант. Смотрю направо, а там дом стоит, свет горит, ворота открыты. Завернул, зашел в ворота и резко лег, чтобы никто не увидел. Машина остановилась, кто-то вышел, пошел по моему следу. Увидев, что меня нет, сел обратно. Они катались минуты 3 туда-сюда и наконец уехали. © Liquid01 / Pikabu
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Утром пила кофе и поймала себя на мысли, что думаю о бывшем мужчине. Уже лет 10 прошло, как расстались. Он старше меня. Всегда красивый и ухоженный, одет с иголочки. От одного звонка голову сносило. Вот прямо вижу, как еду за рулем, и встречаемся с ним на светофоре... Двумя-тремя часами позднее поехала с детьми на дачу. И на светофоре со мной равняется машина, и за рулем он. Впервые у меня так сработала интуиция... Все такой же красивый и ухоженный, глаза горят, будто и не было этих 10 лет. А я счастлива в браке, все мысли о любимом муже и дорогих детях. И, кроме того, что рада была увидеть, ничего... Спасибо, что был в моей жизни! © Ideer
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Опухоль в правой груди. Мне 43 года, делала маммографию 5 месяцев назад. Но я просто знала. 4 разных врача сказали, что все в порядке, и предложили вернуться через год. Я не послушала и пошла к пятому. Да, мне пришлось с боем добиваться того, чтобы в конце концов мне диагностировали редкую и агрессивную форму рака. Зато на данный момент я чиста уже 5 лет! © Tajkaj / Reddit
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Пару лет назад ночью еду на «Королле» в Москву, везу пассажирку. Льет как из ведра, по асфальту текут настоящие реки, скорость максимум 60 км/ч. Передо мной идет X-Trail, тоже никуда не торопится. Солнечногорск, светофоры. На первом встаю за «ниссаном». На втором опять за ним. Следующий — я вдруг решаю перестроиться в левый ряд. Машины замирают перед стоп-линией... Визг тормозов, удар — справа проносится «сканейка»-контейнеровоз. Дальнобой придремал за рулем. В «ниссане» никто не пострадал — отец и сын сидели на передних сиденьях. © Misantroppy / Pikabu
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У меня сильно развита интуиция. Я чувствую, когда меня хотят обмануть, использовать или ситуация опасна, нужно делать ноги. Накануне одного жесткого расставания я все эмоции пережила заранее. Просто почувствовала невероятную тоску, от которой все свело внутри. Беспричинно зарыдала и будто наяву пережила, как провожаю дорогого мне человека на вокзал, сажаю его в поезд и отпускаю в дорогу, где его ждет новая жизнь, новые люди. На следующий день наше общение с парнем прекратилось навсегда по его инициативе. © Ideer
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Проснулся с ужасной болью в животе. Позвонил маме, она просто сказала принять антацид, но я был уверен, что ситуация сложнее. Поэтому обратился в скорую помощь, и меня сразу направили в неотложку. Оказалось, проблема с желчным пузырем, и пришлось делать операцию. © Aerokicks / Reddit
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Был знаком с парнем по имени Джет. Он так разговаривал... Не могу объяснить, но просто его голос звучал как-то странно. Мне всегда было не по себе рядом с ним. И в итоге все закончилось тем, что он оказался одержим девушкой, с которой я встречался, и следил за ней. © finvulgein / Reddit
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После свадьбы родители мужа упорно начали предлагать купить квартиру через их родственника. Когда мы поехали смотреть, мне совсем не понравился район. Но мое мнение особо никого не интересовало. И пошла я на хитрость. В их семье все с компьютером на «вы», нашла статью про махинации одной строительной компании и преподнесла ее как ту, где они собираются покупать квартиру. Поверили. Живу сейчас в частном доме в хорошем районе. Да и через 2 года эта компания реально пошла под суд, а дом хотят снести. Женская интуиция не подвела. © Ideer
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Несколько лет назад родители собирались на дачу, а я с парнем — на свидание. И вот выезжаем мы с ним, и я сразу почему-то нервничать начала. Едем мы, и я начинаю на него кричать, ругаться, ссору провоцировать, на полпути требую вернуть меня домой. Развернулся, довез до подъезда молча. Я вся с психами выскакиваю из машины и бегом к себе на этаж. И тут вижу, что из-под нашей двери дым валит вовсю. Мама, оказалось, поставила тыкву запекаться и забыла. Кое-как потушила, окна открыла, схватила попугая и вывалилась в подъезд. Позвонила парню, все рассказала. © «Палата № 6» / VK
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Почувствовала, что парень изменяет. Нашла его лучшего друга в инстаграме, по лайкам, которые есть только на фото с моим, нашла девчонку одну. По ее сторис поняла, что кто-то у нее есть, и вычислила, где она живет. По видео и фото, где мелькали угол дома, козырек, дверь подъезда, цвет бордюра, нашла дом и подъезд этой девушки. Ушло на все около недели. И вот в один прекрасный день он поехал к ней. И я поехала к ее дому, минут 10 подождала. Надо было видеть их лица. Уже год бегает, просит прощения, хочет вернуть. Так и закончилась история моей любви... © «Палата № 6» / VK
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Вчера меня трясло весь день. Дикая тревога, ощущение такое, что скоро или конец света, или катастрофа. Я уж и так, и так пыталась успокоиться — ничего не помогало! Из-за того, что в общем и целом все хорошо, это предчувствие очень напугало. Ночью муж пошел в туалет и застрял там. Защелка сломалась. Вот какую катастрофу я предвидела! Слушайте свою интуицию! А с мужем все хорошо. Я сообразила вскрыть замок минуты за четыре тонкой отверткой. © Plu6ka11485 / Pikabu
Интуиция периодически подсказывает что-то и предостерегает практически каждого человека. Расскажите о самой запоминающейся ситуации, когда она выручила вас.