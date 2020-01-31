15 историй про людей, которые попадают в неловкие ситуации практически на каждом шагу

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Всем нам знакомо сжигающее чувство стыда за какую-то давнюю нелепую ситуацию, пронесенное сквозь года и по-прежнему лишающее сна по ночам. Но вы когда-нибудь задумывались о том, стоит ли так лелеять эти неприятные ощущения и бесконечно жалеть себя? Ведь от неловких моментов никто в этой жизни не застрахован, имеет значение лишь то, как мы к ним относимся позднее.