15 историй про людей, которые попадают в неловкие ситуации практически на каждом шагу
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Всем нам знакомо сжигающее чувство стыда за какую-то давнюю нелепую ситуацию, пронесенное сквозь года и по-прежнему лишающее сна по ночам. Но вы когда-нибудь задумывались о том, стоит ли так лелеять эти неприятные ощущения и бесконечно жалеть себя? Ведь от неловких моментов никто в этой жизни не застрахован, имеет значение лишь то, как мы к ним относимся позднее.
Нам в AdMe.ru оказалась по душе позиция некоторых пользователей соцсетей, которые открыто пересказывают подобные случаи и вместе со всеми читателями вдруг находят их скорее юмористичными, чем постыдными.
- В 5-м классе я нравилась одному мальчику, но мне он казался слишком навязчивым. Поэтому, когда он наконец-то набрался смелости и подошел ко мне на игровой площадке, чтобы попросить быть его девушкой, я не придумала ничего лучше, как начать обнимать дерево. Я сказала ему, что это дерево — мой парень. © bamirase / Tumblr
- Однажды в общаге я упала с 2-ярусной кровати и сломала руку и ногу. Много лет спустя, во время свидания с парнем моей мечты, я споткнулась и пошутила, что неуклюжая. Он ответил, что я не могу сравниться с одной сумасшедшей девушкой, которую когда-то полгода лечил его брат-медик, после того как она упала с койки и переломала себе все. Это была я.
- Обычно с работы меня всегда подвозит жена и уезжает дальше по делам. В этот раз она не смогла, поэтому я попросил коллегу. И вот когда мы подъехали к месту назначения, меня что-то переклинило, я вошел в режим «жена подвезла меня» и на автомате потянулся к нему, чтобы поцеловать на прощание. К счастью, он этого вроде бы не заметил. © SoapyRibnaut / Reddit
- Когда-то я была влюблена в одного спортсмена. Однажды утром он написал и спросил, что я делаю. На самом деле я лежала в кровати, но черт дернул сказать, что вышла на пробежку. Он ответил: «О, круто, я тоже сейчас выхожу. Давай ко мне, побегаем вместе». Жил он в 4 кварталах, и мне пришлось резко встать, вызвать такси, намочить волосы и лицо водой, изобразив пот, и поехать к этому фигову ЗОЖнику.
- Как-то раз на вечеринке я подошла и аккуратно шепнула одной девушке: «Тот неприятный старый мужик пытается ухлестывать за тобой». Она ответила: «Вообще-то мы встречаемся». © MargotSaville / Twitter
- Наутро после Нового года все просыпаются с головной болью и похмельем, а я вот проснулась вся в цветах. Это была соседская клумба, но все же.
- Я спросил коллегу, как они назвали сына, и он ответил: «Леголас». Я засмеялся и только спустя пару секунд заметил, что он не смеется. Они действительно назвали сына Леголас. © Rejzorlight / Reddit
- Сегодня у меня был важный экзамен. Я проспала, не успела поесть и накраситься — просто встала и побежала на остановку. Пришла в итоге с незначительным опозданием. Зашла, стала извиняться, а препод смерил меня взглядом и спросил, кто я такая. Я назвала фамилию, но он ответил: «Девушка, не морочьте мне голову, я знаю, как она выглядит! Если не выучила, то пусть приходит на пересдачу!» В общем, без мейка я другой человек.
- Я проходила мимо детского футбольного поля и увидела сестру с племянницей на руках. Подошла и сказала: «Давай ее мне». Это оказались не они. © hkell / Twitter
- Неделю назад я познакомилась с двумя парнями на сайте знакомств. Они оба назначили свидание в один день и примерно в одно время. Я всячески хитрыми путями пыталась перенести одно из них, но все равно получилось так, что одно свидание следовало сразу за другим. Я продумала все пути, чтобы не столкнуть их друг с другом. И вот, первое свидание должно было быть на катке, мы буквально на минутку зашли к нему в общагу. Оказалось, что они соседи.
- Моя тетя как-то раз зашла в уличный ресторанчик в Греции и села за столик. Она не знала греческий, они — английский. Поэтому в итоге она просто показала на другой стол, и ей принесли такую же еду и вино. Только позже, когда она попыталась расплатиться, а ей отказали, она поняла, что ворвалась на чью-то свадебную вечеринку. © JohnnyKeats1 / Twitter
- Перед экзаменами все вокруг говорили мне, что я стопудово облажаюсь и завалю 3 предмета. Но я доказала им, что они были неправы. Я не завалила эти 3 предмета. Я завалила все 12.
- Когда меня забирали из школы, я всегда махала рукой регулировщику, который носил синий жилет и красную шапку. Однажды мама заметила это и спросила, что я делаю. Оказалось, что это был не регулировщик, а почтовый ящик красно-синей расцветки. В тот день мы купили мои первые очки. © AbbieHollowDays / Twitter
- Вчера на улице встретила маму своего бывшего и поздоровалась с ней. А она вдруг молча побледнела и почти завалилась в обморок, благо, муж подхватил ее под руку. Оказалось, что она пилила сына по поводу того, что он расстался со мной, так как я ей очень нравилась, а этот болван не придумал ничего лучше, чем сказать, что я полгода назад утонула в море.
- Я увидел впереди женщину с раскинутыми для объятий руками и искренне подумал, что это какая-то моя старая знакомая, поэтому подошел и обнял ее, чтобы не обидеть. Но она ответила: «Не ты, дорогой». Я обернулся и понял, что за мной шел ее знакомый. © ImohUmoren / Twitter
Как часто вы попадаете в подобные ситуации? Как вы из них выкручиваетесь?