15 трогательных историй от людей, которые запомнили свой новогодний подарок на всю жизнь
В новогоднюю ночь вне зависимости от возраста все мы ждем, что произойдет чудо. Каждый мечтает вновь ощутить то детское чувство настоящего волшебства, когда после боя курантов бежишь смотреть на подарки под елкой, а там ждет именно то, о чем ты мечтал.
Редакция AdMe.ru решила выяснить, какие они, идеальные подарки. Мы поспрашивали друзей и отыскали счастливчиков, чьи истории про новогодние подарки вдохновляют на настоящие чудеса.
- Накануне Нового года я сломал ногу, поэтому праздник меня ожидал весьма «веселый» — на больничной койке. И вот я лежу в палате весь такой в печали, тут открывается дверь и ко мне врывается компания друзей: 5 человек в дождике, новогодних шапочках, с искусственной елкой и пакетом мандаринов. Говорят: «Мы тут тебе витаминчики принесли!» До сих пор не знаю, как они договорились, чтобы их пустили ко мне.
- Моя дочь всегда любила делать сюрпризы. В прошлом году она превзошла сама себя — подарила мне внука. Теперь каждый Новый год вся семья отмечает сразу два праздника.
- На Новый год бабушка подарила мне фарфоровую статуэтку балерины. Фигурка мне так сильно понравилась, что я решила стать на нее похожей. Родители отдали меня на танцы, и в итоге я открыла свою танцевальную студию. Так подарок помог определить мою судьбу.
- Я записал 30 моих любимых рецептов на аудиокассету, чтобы моя мать, у которой нарушено зрение, хотя бы на слух могла «прочувствовать» эту еду. Я записал все: от рецепта приготовления курицы до пирожных и печенья. Помню, мама так плакала, когда узнала о подарке, и слушала эту кассету еще 10 лет, аж до самой смерти.
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Несколько лет назад, когда с деньгами было особенно напряженно, мы с мужем согласились потратить не более $ 10 на праздничные подарки друг другу. Я купила баночку и наполнила ее десятками листочков бумаги, в каждой из которых было написано, что я люблю в нем («Ты тверд в своих убеждениях», «Ты миришься со мной, когда я капризничаю, кричу или и то и другое сразу»). Я даже не ожидала, что мужа так впечатлит этот подарок. Он до сих пор хранит эту баночку на самом видном месте.
- Муж узнал, что я очень люблю Nutella, и на наш первый совместный Новый год подарил мне шоколадную пасту в баночках всех размеров, которые нашел в городе. Этой традиции уже 5 лет, и каждый год я с нетерпением жду свой сладкий подарок под елкой.
- 12-летняя сестра подарила связанный лично ею свитер, было очень трогательно. Я чуть не расплакалась от умиления, особенно зная, что она дико нетерпеливая и неусидчивая, а я высокая, так что корпеть ей пришлось очень долго.
- Девушки поймут мое огорчение. Пришло время дарить подарки. Я разрываю свою подарочную упаковку, а там — торт. Просто «Киевский торт». Даже открывать этот подарок не хотела, я что, тортов не видела? Такая злая на парня была, просто капец! Я торт отставила и пошла на балкон, чтобы не расплакаться при всех. Парень начал меня звать, чтоб я вернулась и открыла подарок. Переборов себя и подавив слезы, я вернулась в комнату. Нацепила на себя «дежурную улыбку», поднимаю коробку, а там... новый айфон! Ох, эмоций у меня тогда было!
- На год Кролика парень подарил мне карликового ушастика. Стоит ли говорить, что вся новогодняя ночь была посвящена именно ему. Имя пушистику дали соответствующее — Оливье.
- Моя мать носила обручальное кольцо более 20 лет. Поэтому, когда она и мой отец развелись, ей было непривычно, что на пальце нет кольца. В тот год на Рождество мы с сестрой купили ей особенное «кольцо матери» со специальным камнем, который соответствует дате ее рождения. Когда мы подарили маме кольцо, она заплакала. Она все еще носит его каждый день.
- Мой лучший подарок — фен для волос. Парень подарил со словами: «Я заметил, что ты голову каждый день моешь и так мучаешься с этим своим феном. А вот этот справится быстро и еще волосы не пересушивает». Это был его первый подарок, и, наверное, меня просто очень впечатлил тот факт, что он обратил внимание на то, чего мне не хватает. Всегда думала, что мужчины такое не замечают.
- Последний трогательный и милый подарок, который мне дарили на Новый год, — это, наверное, посуда для куклы Барби в детстве. Помню, я так сильно ее хотела и так о ней мечтала, и тут она оказалась под елкой. Дед Мороз сделал чудо и подарил именно то, что я так хотела. То детское счастье и вера в волшебство, к сожалению, уже давно не повторялись в моей жизни.
- Помните мультфильм «Леди и бродяга»? Там в начале мультика девушка открывает коробку с красным бантом, а из нее вылезает щенок. Боже, сколько лет я мечтала, что на Новый год Дед Мороз подарит мне собаку! Я писала письма на Рождество (православное и католическое), на Новый год, шептала на ухо игрушечному Деду Морозу под елкой и, конечно же, просила родителей. Мне ничего не нужно было, кроме этого щенка. Но вот однажды в новогоднюю ночь после боя курантов я захожу в свою комнату, где стояла елка, а там сидит щенок с красной лентой и грызет дождик. Сколько у меня было радости! Я плакала от счастья. Мне кажется, лучше этого подарка в моей жизни уже ничего быть не может.
- Я никудышный инстаграмер. Все эти красивые, отредактированные кадры совсем не для меня. Я выкладываю фото моментов и людей, которые мне дороги, чтобы сохранить о них воспоминания. На Новый год девушка подарила мне фотокнигу со снимками из моего аккаунта. Очень трогательный альбом получился.
- Ценность моего подарка поймут только настоящие поттероманы. Мы с моей подругой все детство фанатели от книг про Гарри Поттера: собирали вырезки из журналов про Джоан Роулинг, коллекционировали календарики и наклейки с актерами и ходили на допремьерные показы фильмов про «мальчика, который выжил».
И вот пару лет назад на Новый год Алена вручила мне маленький белый конверт. Когда я его открыла, то увидела настоящий билет на Хогвартс-экспресс! Подруга ездила в Лондон и там купила мне этот подарок в официальном магазине. Счастью моему просто не было предела!
Главное, всегда помните, что лучшие подарки за деньги не купишь
Дорогие читатели! Редакция AdMe.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы все ваши мечты осуществились, а под елкой вас ждали только самые заветные подарки.