15 трогательных историй от людей, которые запомнили свой новогодний подарок на всю жизнь

Несколько лет назад, когда с деньгами было особенно напряженно, мы с мужем согласились потратить не более $ 10 на праздничные подарки друг другу. Я купила баночку и наполнила ее десятками листочков бумаги, в каждой из которых было написано, что я люблю в нем («Ты тверд в своих убеждениях», «Ты миришься со мной, когда я капризничаю, кричу или и то и другое сразу»). Я даже не ожидала, что мужа так впечатлит этот подарок. Он до сих пор хранит эту баночку на самом видном месте.