15+ историй, после прочтения которых радуешься, что такое было не с тобой

«Обижаться и негодовать — это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов». Так считал Нельсон Мандела, и мы с ним полностью согласны. Но как быть, если это чувство слишком сильно? И растет из детства или юности? На этот философский вопрос каждый сам найдет ответ, а нам остается надеяться, что герои нашей статьи отпустили свои обиды.

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Мне было лет 8. Папа привез книгу по обучению рисованию. Не успел я ее толком полистать, как мама отобрала под предлогом «это тебе на праздник, потом получишь». Когда наконец получил обратно, обнаружил, что все страницы, где были разные монстры и пришельцы, вырезаны!Досталось и кое-кому из вымерших животных. Книги я очень берег и был возмущен таким вандализмом. Мама ответила, что эти картинки плохие, несут отрицательную энергию и вредны для детской психики. И пусть в той книге меня интересовали главным образом животные и техника, но обида осталась. © Ostracion / Pikabu

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Мне лет 14–15, мама купила платье. Оно мне безумно нравилось. До сих пор помню (сейчас мне 43) цвет, фасон, какой там вырез был. Хотя с возрастом поняла, что платье-то было так себе. Но тогда очень нравилось. Приехала тетка (сестра отца) и наплакалась маме: жить тяжело, есть нечего. 93–94-й год, мы живем в деревне, она в городе, 3 года с тех пор, как умер папа. Хозяйство огромное, я вся в огородах, сараях и дойке. Мама ей насобирает вечно баулы: куры, яйца, овощи, молоко, сметана, мясо... По 4–6 сумок от нас вывозила. И вот как-то вечером перед отъездом тетушка поворачивается и говорит: «Ой, вот на Светке-то платье какое хорошее, оно бы мне подошло». Мама практически с меня его сняла и ей отдала. Сказать, что я обалдела, — это ничего не сказать. Я дар речи потеряла. В итоге через некоторое время эту тетку встретили в городе на стихийном рынке, где она продавала наши вещи... Ну не только наши, но и они там тоже были. © 01CBETA / Pikabu

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В детстве я клеил самолет Ту-104. Нет, не из готовых деталек! Из альбомных листов. Детали вырезал, складывал, склеивал... Лекала брал из книжек в библиотеке. Модель тщательно скрывалась от всех, хоть и была объемной. И вот в мой шкаф залез мой младший брат. Что он сделал? Правильно, он начал грызть мой самолет. Нет, не грызть даже... Он его практически сожрал! Да, тошнило потом. Угадайте, кого обвинили? Правильно, меня! © LostDark / Pikabu

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Моя мама — учитель до мозга костей и воспитывала меня в соответствии с устоями педагогики, а не человечного, душевного отношения. Да, я умная, начитанная, вежливая, но такое чувство, что выросла в пансионате, а не у любящей мамы. Причем с чужими детьми она добрая и понимающая, а со мной строгая и неуступчивая. Когда я ловлю себя на мысли, что становлюсь не нее похожей, я тут же стараюсь исправиться. Воспитывать и учить детей может и школа, а вот любить — только родители! © ТушкАнчик / AdMe

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Нас мама никогда не обнимала и не целовала. Всегда смотрела на других мам, которые целовали своих детей и говорили им, как они ими гордятся, с горечью... Своих целую, обнимаю. © Пирамидка / AdMe

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Я долго скрывала свое истинное призвание. Просто потому, что не была уверена: конкурс — второй по городу, да еще куча «блатников», вероятность поступления мизерная. В конце концов поняла, что больше никуда не хочу. И в начале выпускного (10-го) класса объявила решение родителям. Мама меня доставала около месяца. Хорошо, что очень много времени я проводила в школе и на тренировках. В ход шло все: она меня пугала конкурсом, сулила мне блага неземные в других вузах, говорила, что помочь родители мне не смогут (ой, как будто в школе помогали — все сама), просто кричала... И вдруг это прекратилось. Потом папа мне открыл тайну: он сказал маме, что если она победит и я пойду туда, куда она хочет, но мне не понравится, то я всю жизнь буду ее винить в этом. А так — сама пошла, сама ошиблась или не поступила, а значит, сама и виновата. © Любовь / AdMe

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Мама тайком читала мою почту. Я узнавала об этом по оброненным ею фразам, которые содержались в этих письмах. Уже во взрослом возрасте я спросила ее об этом. Она и не стала отрицать, сказала: «Родители должны знать, чем дышит их ребенок». Никогда не читаю адресованное не мне. И никому не советую. © Наталья Нестерова / Facebook

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Отец любил нас поучать по любому поводу. Мама обычно не вмешивалась. По его мнению, мы с сестрой всегда все делали не так. Прекрасно помню такой момент: стою я, маленькая, на табуретке, потому что до раковины не достаю, посуду мою. Стараюсь, тряпочкой вожу. А тарелка для меня капец какая тяжелая! Так он орал, что я медленно мою и воды много лью. Орал, что картошку неправильно чистили: слишком толстая кожура. Боже, с каким удивлением я, выйдя замуж, поняла, что можно чистить ее иначе! И срезать столько, сколько хочу, потому что она на мои деньги куплена. © Olga Rud / Facebook

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У мамы просто не было такого понятия, как личное пространство. Стол, тумбочка, портфель, карманы выворачивались без малейших сомнений с ее стороны. Возразить было нельзя: «Тебе есть что скрывать?» Бесило это, но я такой не стала. Да и за свою откровенность много раз получала жесткие нагоняи. © Анна Щекина / Facebook

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Однажды в детстве, году в 96-м, пошла к подруге, а по совместительству однокласснице и соседке на день рождения. Их семья жила лучше, чем наша, хотя мама и недоедала, чтобы лишний раз мне конфет купить. И вот нас несколько девочек, мы сидим за столом. Я не знаю, как так получилось, но я съела почти все порезанные кусочками бананы на тарелке. Помню, как на меня орала ее мама и как обиделись все девочки. Меня выгнали с праздника и отвели к моей маме, я так долго плакала... Не понимала, что плохого я сделала, очень сожалела об этих чертовых бананах. Мама меня потом долго успокаивала... © Подслушано / Ideer

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Всю жизнь хожу по магазинам с мамой. То, что мне нравилось, мы никогда не покупали, поэтому приходилось носить то, что ей по душе. Спустя 21 год она сидит и упрекает меня в том, что у меня совершенно нет вкуса. © Подслушано / Ideer

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Дело было летом у бабушки, в маленьком городке. Бабушка моя любила частенько приносить выброшенные игрушки с улицы или какие-то еще подобные вещи. Как-то раз она принесла мне туфли в относительно нормальном состоянии, которые подошли мне. Я их надела, притом не знала, что они с помойки, и пошла в них гулять. Потом моя подруга увидела их и сказала мне, что совсем недавно она выкинула свои туфли и на них была такая же царапина, как и на моих. Я была маленькая, но прям явственно ощутила, какая я позорница. © Подслушано / Ideer

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Роль «сына маминой подруги» в моем доме играет Михаил Ломоносов: «В смысле ты устала от учебы? Ломоносов вон пешком зимой 3 недели ради знаний шел», «В смысле ты недовольна качеством образования? Ломоносов вон по 2 книгам читать научился», «Вот Ломоносов в твои годы...» © aleshakakogo*** / Twitter

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Вас тоже в детстве в ответ на мельчайшие капризы показательно бросали посреди улицы и уходили, чтобы вы испугались и делали «как надо», боясь потеряться, и тем самым воспитали в вас мысль о том, что вы — ненужная вещь, которую легко бросить? © R4GECATT0 / Twitter

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Чтобы вы понимали, почему я такой выросла, стоит знать, что каждый раз, когда моей матушке не нравится что-то в общественном месте — непонятный указатель, плохо работающий банкомат, чудовищно медленный лифт и т. д., она злобно комментирует это фразой: «Сразу видно, что мужик делал». © _tomato_hater / Twitter

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Я все детство считала себя уродиной. Возможно, этот комплекс в меня вселила мама. Она считала, что я не настолько красива, как ей бы хотелось: ужасный рыжий цвет волос, большой нос, от природы я пухленькая. Ну как у нее вот такое родилось? Поэтому я постоянно изнуряла себя диетами, чтобы быть в «нормальной» форме (хотя при этом мой организм буквально кричал о том, чтобы я остановилась). В 14 лет начала красить волосы в темный, убив их тем самым. С 16 лет работала, чтобы накопить на операцию. В 20 лет сделала нос, а все старые фотки удалила и сожгла. С мамой не общаюсь уже 5 лет (мне 26). Есть парень, который не знает о моей прошлой жизни. Я втайне от него подкрашиваю корни, недоедаю, чтобы снова не набрать вес. Боюсь снова услышать от него то, что слышала от матери: «Ты уродка». © Палата № 6 / Vk

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У моей мамы была отвратительная привычка — наказывать подарками. Вот, к примеру, поругался ты с ней, наступает Новый год или день рождения, и вместо того, что ты хотел, тебе дарят... камень. Или мухобойку. Или мазь «Звездочка». И обязательно при этом отмечают, что вот вел бы ты себя нормально, тогда бы было все прекрасно, но раз ты такой непослушный, то вот — наслаждайся. А ссориться перед праздниками мама очень любила. Например, перед моим 15-летием мы поругались из-за того, что она спросила, какой салат приготовить. Я попросил селедку под шубой, она сказала, что слишком сложно. Я ответил: «Окей», и она разоралась, что я это сказал слишком «наглым» голосом. © Палата № 6 / Vk

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Многих в этом мире мотивируют на перемены представители противоположного пола. Хочется похудеть, накачаться, достичь успеха ради кого-то. А я всю жизнь хотел впечатлить маму. Она была занята своей карьерой и не обращала на меня внимания. Я же учился на пятерки, участвовал в олимпиадах, посещал 2 кружка, но максимальная похвала от нее была такой: «Ага, молодец. Там мне конфеты подарили, можешь парочку взять». У отца новая семья, ему вообще не до меня. Но мама! Она всегда рядом физически, но психологически мы как будто и не семья вовсе. Принес ей сначала золотую медаль, потом красный диплом, устроился на хорошую работу. Но ее это не впечатляло. Даже когда я открыл свое дело и начал неплохо зарабатывать, она ничего не сказала. Тогда я понял: если человек тебя не любит, ему будет все равно на твои успехи. Как жаль, что такой человек для меня — моя мама... © Палата № 6 / Vk

Бонус: иногда бывает так, что и самим взрослым достается

Когда мне было лет 5, мы частенько ходили в гости к друзьям семьи — пожилой паре. Встречали нас всегда радушно, а хозяин подхватывал меня на руки и приговаривал: «Это что за вкусненькая девочка, дай съем твое ушко, дай съем щечку...» Как-то на одном из празднований у них я его подкараулила в коридоре и отомстила: со всей дури укусила, куда смогла достать — за филейную часть... Все были в шоке! Только годам к 40 я призналась маме, что реально думала, что он меня съест. © Подслушано / Ideer