15+ жизненных историй, которые вполне сойдут за сценарий к хоррору

День Всех Святых уже прошел, но мы все равно решили пощекотать себе нервишки и поискать на просторах интернета самые-самые жу-у-уткие истории — в стиле тех, которые мы рассказывали вечером у костра когда-то в детстве. И если вы не против получить свою дозу адреналина, то все равно, пожалуйста, не читайте нашу статью на ночь, а то мало ли что может приключиться.