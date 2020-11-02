15+ жизненных историй, которые вполне сойдут за сценарий к хоррору
День Всех Святых уже прошел, но мы все равно решили пощекотать себе нервишки и поискать на просторах интернета самые-самые жу-у-уткие истории — в стиле тех, которые мы рассказывали вечером у костра когда-то в детстве. И если вы не против получить свою дозу адреналина, то все равно, пожалуйста, не читайте нашу статью на ночь, а то мало ли что может приключиться.
AdMe.ru и сам немного понервничал, когда составлял материал, но и вы можете внести свою лепту и рассказать в комментариях свои потрясающие паранормальные истории.
- Надо было съездить в один магазин, шмотку обменять (мала оказалась). Шмотку покупал не я и раньше в этом магазине не был. Приехал по адресу, весь дом обошел 3 раза — ну нет такого магазина! Думаю, может, съехали, что ли. Вернулся, уточнил адрес — нет, все правильно. На другой день поехал — да вот же он! А вчера не было, как так? Тоже, видимо, первый раз в «соседнюю» реальность занесло. © FatRussian / pikabu
- Работаю в психиатрической больнице. Один парень заставил понервничать даже завотделением. Вызвали бригаду соседи — устали вторую ночь слушать из квартиры крики и звериный вой. Однокомнатную квартиру этого парня можно было бы сдавать в аренду для съемок фильмов ужасов: сшитые между собой шторы, стены изрисованы и исписаны мелким почерком, в центре комнаты — подобие алтаря с горящими свечами и старинными фотографиями юной девушки. Пока парень собирался, один из санитаров решил задуть свечи, и тут юноша стал умолять не делать этого — ЕЙ НЕ ПОНРАВИТСЯ, ОНА ЛЮБИТ ТЕПЛО. Конечно же, свечи затушили, заставили квартиру закрыть и увезли поправлять здоровье. Самое странное то, что, пока юноша проводил время в больнице, в его квартиру соседи вызвали бригаду снова. При этом возмущались и кричали, мол, вы не выполняете свою работу, заберите уже его, опять всю ночь выл, спать не давал. © atmosfear
- Случилось это 3 дня назад. До сих пор как-то не по себе. Приснилась бывшая, мы с ней лет 10 назад разошлись, вместе жили, но женаты не были. Сейчас у нее муж, дети... И у меня, соответственно, тоже. Так вот, снится мне, что мы гуляем, обнимаемся, общаемся. И тут она, глядя в глаза, говорит: «Почему ты не сделал мне предложение? Женись на мне!» Мне что-то так страшно стало, что жена узнает (я ж не в курсе, что сон смотрю). Говорю, уже поздно, я женат. И тут просыпаюсь. Вижу жену, сидящую за компом и ехидно с предъявой выдающую фразу: «Тут „ВКонтакте“ тебе баба какая-то написала, что было бы неплохо посидеть, кофе попить. Ничего не хочешь объяснить?» Меня чуть инфаркт не хватил! Года 3 не писала ничего... Что это было, блин? © nemoder777 / pikabu
- Работал с видеонаблюдением. Вызывает меня к себе генеральный и говорит: «Обратилась тут ко мне старинная подруга нашей семьи, созвонись и реши ее проблему». Я созвонился, приехал, общаюсь. Со слов женщины преклонного возраста оказывается, что ее муж завел себе молодую любовницу и они вдвоем пытаются ее сжить с белого света. Способы, которые они выбирают, мягко говоря, неординарные. Среди них были: крест, вырванный из могилы и притащенный к окнам квартиры, где проживала бабуля с мужем, чтобы свести ее с ума, разрезанные ножом стены. Следы на стенах действительно присутствовали, а под окнами валялись обломки могильного креста. Я установил видеонаблюдение, неделю просматривали видео, но в итоге так никого и не увидели. Даже муж не заходил. Понедельник, меня генеральный вызывает: «Что же ты не оправдал моих надежд, подвел? Клиенты жалуются, как так-то?» — «Да понимаете, Генеральный Директорович, в общем, муж вашей хорошей знакомой завел себе молодую любовницу». — «Стоп. Такой-то Такойтович завел себе любовницу?» — «Да. Молодую». — «Так это... Он уж лет 10 как умер...» © Sever30007 / pikabu
- Рассказывала моя учительница. Летним вечером она вышла на балкон и увидела, что по двору идет женщина, самая обыкновенная незнакомая женщина. И в этот же момент на нее просто накатила волна ужаса. С трудом она дошла до дивана и села. Через несколько минут в дверь позвонили. Муж встал, чтобы открыть, а она ему говорит: «Не открывай! Это с Колей беда». (Колей звали ее младшего брата, он жил в Казахстане.) Муж на нее дико посмотрел и пошел к двери. Оказалось, что с почты принесли телеграмму-молнию — брат утонул в реке. Как говорила учительница, в тот момент, когда она увидела эту женщину, она сразу поняла, что брата, которого она очень любила и с которым была близка, больше нет. © Елена Корчагина / facebook
- Настороженно отношусь к часам. Дважды в жизни электронные часы с исправной батарейкой останавливались на некоторое время, а затем начинали идти в обратном направлении. В первый раз стало не по себе, но сослались на китайское производство. Вскорости мама попала в больницу и умерла после операции. Часы перевели как следует. Во второй раз сестра вернулась домой после операции, а там... часы. Умерла через полгода. © Tatiana Shchepakina / facebook
- Очень давно, в 19-летнем возрасте у меня умерла подруга. Все время во сне меня звала к себе в гости, и однажды я все-таки прыгнула к ней в яму. На лету меня подхватила здоровая мужская рука и вытянула из нее. Через месяц мне удалили зуб и занесли инфекцию. На 3-й день мне стало совсем плохо, боли ужасные. Положили в больницу. Со мной в палате лежала старенькая неходящая бабушка. Ночью я вышла из палаты, возвратилась обратно, корчась от боли, и вижу, что в изголовье моей кровати сидит женщина — вся в черном, лица не видно из-за капюшона. Я подумала, что ошиблась палатой, а она говорит мне, показывая рукой на постель: «Ложись, сейчас тебе хорошо будет». Я не испугалась, легла и уснула крепким сном (до этого 3 дня не спала от дикой боли). Проснулась рано утром, а у меня в ногах стоит неходящая бабулечка и что-то шепчет. Развернулась и легла на свое место. В этот же день меня увезли в другую больницу. Прооперировали, очнулась через 2 дня и увидела здоровую мужскую руку моего врача-спасителя. Вот кто меня вытащил с того света. И бабулечка отмолила меня у смерти. Бабушки уже давно нет в живых, она тогда так и не вышла с больницы, но я до сих пор за нее молюсь. © Татьяна Ким / facebook
- Мне было 12–13 лет, родители отправили меня в лагерь. Как-то под вечер решили пойти в старую церковь недалеко от лагеря. Церковь была совсем древняя, там, где должны быть колокола, был купол с окнами. Заброшенная, вокруг забор. Зашли в нее, а посредине дыра огромная в полу, застелена досками. Стали разбирать доски и услышали звуки из ямы. Мы все замолчали, подумали, что кто-то шутит. Но нет, звуки явно из ямы доносились. Мы все выбежали, перелезли через забор, а потом остановились, чтобы посмотреть на церковь, а сверху как будто кто-то стоял с факелом. Мы быстро примчались в лагерь, но никому об этом не говорили. © Людмила Костян / facebook
- Был обычный вечер субботы. Муж решил посмотреть кино на смартфоне в наушниках в одной комнате, а я уснула в другой. Утром просыпаюсь и вижу пропущенный звонок от мужа в 2:11 (он в другой комнате был). Дальше — хлеще... Муж показывает мне с утра 14 фоток на телефоне вместе с видео (съемка в темноте на пару секунд и фотки окна, сделанные в 2:16). Кто это сделал?! Муж уснул в той комнате, но кто сделал фотки? (У него телефон снимается с блокировки отпечатком пальца.) До сих пор гадаем, что это было. © ideer
- Знакомая посоветовала у входной двери со стороны квартиры повесить на нитке головку чеснока, чтобы избежать сглаза и зависти людей. Тот, кто желают зла моей семье, на пороге не задержится либо вообще не придет. Так теперь лучшая подруга, коллега по работе и родственники мужа вообще не приходят, когда зовем в гости. Как только мы договорились, у них случаются «непредвиденные обстоятельства». © ideer
- Моя соседка по комнате разговаривает во сне, я этому давно уже не удивлюсь. Вздохнет, что-то промямлит, а потом выдает внятные предложения вроде «Осторожно, на полу стакан» или «Черемуха, она такая, знаешь ли». Легла я спать, слышу, как соседушка в очередной раз вздохнула, ну, думаю, сейчас чего-нибудь скажет. И спустя несколько секунд до меня доходит, что сегодня она ночует у парня. Собственно, из-под одеяла я до рассвета не высовывалась. © ideer
- Со мной в садик ходил мальчик, о котором я помню только то, что он был выше меня и день рождения у него был в один день со мной. Я помню, как нас обоих поздравляли ребята, как мы раздавали сладости им потом. Я помню, как мы все вместе играли. А потом этот мальчик перестал ходить в садик — тогда я думала, что его перевели в другую группу. Но ни на одной фотке из садика нет этого мальчика. А самое страшное, что НИКТО его не помнит. Была ли это детская фантазия?.. © ideer
- Отчетливо помню, как в детстве ездили с родителями на дачу, помню дорогу, как там было красиво, помню, как играла на улице, но родители почему-то не обращали на меня внимания. Недавно зашел разговор на эту тему и я поделилась воспоминаниями, по моим описаниям все сошлось: и дорога, и дом, и сад. Но оказалось, что родители продали дачу за год до моего рождения и, соответственно, потом туда больше вообще никогда не ездили. © ideer
- Помню, ездили отдыхать. С друзьями путешествовали и забрели в какой-то заброшенный и всеми забытый детский городок летний. Начали там все обследовать от любопытства. Натыкались на различный хлам, иногда попадались красивые вещицы. Нашли старый граммофон в одном из зданий на 2-м этаже. Он был сломан и давно покрылся толстым слоем старой пыли и грязи. Мы ничего не трогали, просто посмотрели и решили уже возвращаться обратно. Когда выходили из городка, услышали, как этот граммофон в том здании на 2-м этаже начал тихо играть. Стало немного не по себе. Решила, что у меня были глюки. Поспрашивала у друзей — они тоже это слышали... © ideer
- Преподаю в школе, которой уже 50 лет. Как-то провел урок, выхожу в коридор, и резко все изменилось: полы стали деревянными (сейчас линолеум), стены белого цвета (сейчас светло-желтые), окна деревянные (сейчас пластиковые). Народу ни души. Спустился на 1-й этаж, на стене вывеска: «С Новым, 1965 годом!» Очнулся у врача в кабинете: потерял сознание. © ideer
Как вы относитесь к всевозможным паранормальным явлениями?