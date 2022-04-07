15 историй, подтверждающих, что жизнь в маленьких городках — тот еще аттракцион

В проживании в маленьких городках, безусловно, есть немало плюсов. Небольшие расстояния от дома до работы, уютные дворики, относительная тишина и близость к природе. Однако жители таких населенных пунктов не понаслышке знают, как непросто бывает здесь спрятаться от болтливых знакомых и сохранить детали своей личной жизни в тайне.

Мы в AdMe.ru собрали курьезные, а местами и неоднозначные истории тех, кто по личному опыту знает все прелести жизни в провинции.

Живу в небольшом городе, где сложно затеряться и все друг друга знают. Недавно стали доходить до меня от разных людей слухи, что я была такой хорошей девочкой, а сейчас рожаю постоянно от разных отцов. Оказалось, люди в разных частях города видели меня гуляющей с ребенком, и каждый раз малыш был другой. Вот и сделали вывод. А я всего лишь няня на подхвате. © Подслушано / Ideer

На вопрос «Откуда вы?» начинаешь ссылаться на ближайший город, о котором человек мог слышать, хотя этот город находится в 4 часах езды от твоего дома. © SmallTwnProbs / Twitter

Было дело в маленьком городе. Моя двоюродная сестра приехала из столицы оттянуться на выходные. Взяла для выпендрежа парик у моей мамы, хорошего качества. Подвозит ее парень после дискотеки до дому, а она его и спрашивает: «Как тебе мой новый цвет волос?» На что он ей и отвечает: «Да ты прикалываешься? Весь город знает, что твоя тетка этот парик в пятницу еще купила». Такого облома моя сестренка не ожидала. © whiteangels / Pikabu

Ненавижу маленькие города. Сам родом из такого, где все друг друга знают. Пытался оттуда свалить, но работать определили именно в него. Решили с девушкой подать заявление в загс и сюрприз родителям сделать. Не успели доехать до дома (дорога занимает ровно 2 минуты), как женщина из загса уже позвонила матери и все растрепала! Так постоянно: выбрали подарок — звонок: «Ой, а у меня твой был, то-то купил...» © Подслушано / VK

Я жила в городке с населением 3 тыс. человек. Если ты чихнешь, то на следующий день люди обязательно спросят, как твое здоровье и прошла ли простуда . © Jodie-Beth Galos / Quora

© Jodie-Beth Galos / Quora Живу в городке с населением 320 тыс. человек. Невозможно сводить девушку из Tinder в ресторан и не встретить там бывших. Самый ужас в том, что иногда они еще и знакомы между собой. Каждый раз одно и то же, хоть переезжай! © ******Pes / Pikabu

Живу отдельно от родителей, но в том же городке. Недавно сильно простыл, взял больничный, отлеживаюсь дома, лечусь. Мама моя любит переживать за всех, поэтому ей не стал ничего говорить, чтобы она не накручивала и не переживала. Дело-то житейское. Лежу дома, пью чаек вприкуску с кучей таблеток и вдруг слышу звонок в дверь. Никого не жду, будний день же. И угадайте, кто стоит на пороге? Правильно, мама! С пакетом, полным всяких фруктов и лекарств. Вот как она узнала, что я болею, как? Сама так и не признается. © Не все поймут / VK

Часто бывает, что за сутки или двое можно встретить одних и тех же личностей в разных частях города. Если такое случается, делаю вид, что я слежу за этими людьми и внимательно за ними наблюдаю. Ужасно нравятся их странные взгляды. © Подслушано / VK

В моем городке однажды перекрыли все главные дороги из-за того, что стая диких индюков решила провести свой день на улице. © ***Sized*** / Reddit

Мои родители родом из небольших городков, но переехали в еще более маленький. Населения в нем было около 800 человек. И вот однажды мама решила передвинуть мебель. Закончив, она пошла на почту. Так по дороге ее дважды останавливали другие женщины и расспрашивали, почему она решила передвинуть мебель. Оказывается, перестановка мебели стала такой новостью, что соседка решила обзвонить нескольких своих знакомых и обсудить с ними это. © Unknown author / Reddit

У меня настолько маленький город, что однажды на нашей городской ярмарке девочка из моего класса одновременно была финалисткой конкурса красоты и турнира по армрестлингу. © iamedcasey / Reddit

В нашем населенном пункте нет больших магазинов. Вчера поехали в соседний большой город, чтоб закупиться. Мой 3-летний сын впервые побывал в супермаркете. Когда мы проходили мимо аквариума с живыми рыбами, он завис на несколько минут. Узнав, что этих рыб позже съедят, он немедленно потребовал от меня спасти одну из них. Я долго спорил с ним, но он все же победил, сказав: «Если бы это ты там плавал, я бы тебя не дал съесть кому-то». Теперь у нас дома в аквариуме живет самый настоящий карп. © Палата № 6 / VK

Я учился в средней школе в очень маленьком городке и играл в оркестре. Так вот, наш оркестр приглашали выступать на любое более-менее крупное городское мероприятие. Даже на открытие сетевого супермаркета, который наконец у нас появился. Не шучу, нас правда позвали на празднование открытия магазина. © sesquisentient / Reddit

Когда мне было лет 12, я поехала на велосипеде в магазин мороженого, который расположен на главной улице. Когда я вернулась домой, мама сказала, что ей позвонили пятеро знакомых и спросили, знает ли она, где я. © Folksma / Reddit

Недавно были сильные разногласия с женой. Она выгнала меня среди ночи из дома. Я вызвал такси, захотел проехаться по городу. Ездили часа 2, а потом водитель сказал, что ему пора домой. Я грустно попросил подвезти меня до отеля. На что он предложил мне остаться у него. Если честно, я был растерян от такого предложения, но согласился. Он постелил мне в другой комнате, сделал чай. А я молча офигевал от всего происходящего. Утром я проснулся оттого, что в дверь вошли — это была, судя по всему, жена водителя. Думал, что меня сейчас пинками будут за дверь гнать, что будет много вопросов, но услышал их диалог. Начала жена:

— У нас кто-то в гостях?

— Да, ему негде ночевать было.

— А кто это?

— Да это муж сестры твоей коллеги.

— А-а-а, опять поругались с Алиной, видимо. Эх, она, конечно, импульсивная.

Удивился еще больше. Лишнее подтверждение того, что в маленьком городе все всё знают обо всех. © Не все поймут / VK