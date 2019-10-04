15 реальных историй от женщин, которые за словом в карман не полезут
Некоторые люди умеют выжать из каждой ситуации максимум: эффектно уйти из кинотеатра, красиво ответить на телефонный звонок мошенника, прервать неловкое молчание на свидании. Соцсети дали возможность делиться такими историями с другими людьми и наслаждаться чужим остроумием.
Мы в AdMe.ru с большим уважением относимся к тем, кто всегда найдет, что сказать и как поступить.
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Ходила сегодня в мебельный заказать новую кровать, и матрас заодно.
Советуюсь, значит, с девушкой-консультантом насчет размеров.
Я: «Ну хорошо, давайте 160 см на 190 см. Я ведь невысокая, мне достаточно будет».
Консультант: «Отлично! Ой, подождите, а муж у вас какого роста?»
Я: «А мужа у меня нет».
Консультант (после паузы): «Ну а какого планируете?»
И нельзя сказать, что я не задумалась после ее вопроса. © gurkoshique / pikabu
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Только что звонок с неизвестного городского номера:
— Здравствуйте, Евгения Валентиновна!
Молчу.
— Меня зовут Дмитрий, я из службы безопасности «Сбербанка».
Молчу.
— С вашего счета только что был осуществлен перевод средств на имя Ковалева Сергея.
Я:
— Дмитрий, сколько раз вас сегодня посылали к черту?
Смешок. Пауза. Вздох.
— Достаточно.
Аж поговорить с ним захотелось. Но нельзя: человек на работе. © VseKakUZverei / pikabu
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Сегодня ругала сына за то, что прыгает с подлокотников дивана, а он мне говорит: «Мама, не злись, тебе просто цветочков не хватает».
Муж: «Откуда он это взял, ах-ха-ха?»
Я: «Чего ты смеешься? Что 3-летний сын в 10 раз догадливее тебя, что ли?» © chertovka00 / twitter
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Решил написать про опыт моей тети на собеседовании. Далее с ее слов.
Рекрутер: «Продай мне ручку».
(Дает ее тете).
Тетя: «Не продам».
Рекрутер (выпучивая глаза): «Почему?»
Тетя, понимая, что умные фразы про эксклюзив тут не прокатят, сделала ход конем: «Назовите мне хоть одну причину, почему я должна ее вам продать».
Рекрутер (полностью не понимая, как он оказался не на той стороне): «Что?!»
Прошло 6 лет, и сейчас она уже управляющая в новом филиале. © Yurik727 / pikabu
«Мама снимает на видео, как папа сверлит дыру в потолке, потому что думает, что сейчас он что-нибудь испортит».
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Коллеге на работе звонят. Слышу только ее реплики:
— Да... Нет... Нет. Спасибо. Не рассматриваю... Сколько?.. Да я сама могу вам под такие проценты такие деньги дать. Будете брать? Ну всего хорошего. © PivBear / pikabu
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Сходили вчера с женой на ночной сеанс «Оно-2». Как только на экране пошли финальные титры, супруга встает и громко кричит на весь зал: «Суперкино для первого свидания! Больше не звони мне, придурок!» — и стремительно уходит. Ужас на лицах рядом сидящих был сильнее, чем в некоторых сценах фильма. Пока возвращались домой, смеялись с ней всю дорогу. Более эффектного способа побыстрее свалить в туалет я не припомню. © semfromshire / pikabu
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Если раньше, когда кто-то посторонний звонил в дверь, я затихала, как мышка, и ждала, пока они уйдут, то сейчас вообще не шифруюсь. Уверенно подошла к двери, заглянула в глазок: «Вы кто такие? Я вас не знаю, идите к черту!» © Edinorog_Frenk / twitter
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Пошла моя знакомая еды своему котику прикупить. Она знала, что ее кот любит, и как раз покупала ему это, когда рядом оказалась женщина — «знаток кошек». Далее диалог:
— Вы своему коту это берете?
— Он это любит. Почему нет?
— Это нельзя давать кошкам! — и начала длинную лекцию о правильном кормлении.
— Послушайте, у меня всю жизнь кошки. Я прекрасно знаю, что можно, а что нет. Коту такая еда нравится.
— Если кота кормить неправильно и давать то, что он любит, он заболеет и умрет.
— Зато умрет счастливым! © Toshan81 / pikabu
«Мама отрицает тот факт, что она убрала эффект красных глаз у котов на фотке 15-летней давности».
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Моя мама выглядит намного моложе своих лет и в целом очень круто. Когда ее спрашивают: «В чем ваш секрет?» — она улыбается и говорит, что ее секрет — это развод. © alexygoncharova / twitter
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Что вы вообще знаете об умении красиво выходить из любой ситуации? На последнем свидании с симпатичным молодым человеком в момент прощания, когда по всем кинематографическим канонам предполагался поцелуй, я сказала: «Вот это у нас неловкое молчание, конечно» и убежала. © Kureiji_Yao / twitter
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Обожаю классную руководительницу своей малой. Привожу ребенка сегодня, а классная стоит с учениками и говорит:
— Рената, почему у тебя такое лицо, будто ты сейчас умрешь?
— Артем, ты почему опоздал?
Артем:
— Я спать хотел.
— Ну и что, меня вообще муж утром за ногу с кровати тянет, но я же не опаздываю. © medicinal_syrup / twitter
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Год назад был на свидании. Девушка спросила меня, хочу ли я вина, а я ответил, что его здесь, вероятно, не подают. И тут она мне говорит: «А нет, я принесла с собой» — и вытаскивает термос из сумочки. Я много думаю об этом. © JordanRutledge / twitter
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Помню, в 3-м классе я нравилась почти всем одноклассникам. И вот они (все 9 одноклассников) позвали меня во двор около школы и говорят: «Ну и кого ты из нас любишь?» А я им отвечаю: «Никого, конечно» и ухожу. Никогда больше я не была так крута. © alexygoncharova / twitter
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Брат: «Если бы ты могла выбрать другую национальность при рождении, то кем бы ты родилась?»
Я: «Кайли Дженнер».
Брат: «То есть американкой?»
Я: «То есть богатой». © Wizard_Severus / twitter
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Сегодня на парковке была свидетелем того, как девушка распекала на чем свет стоит своего мужа. Дескать, и машину он припарковал криво, и плинтусы не прибиты, и обои пора менять. В общем, все плохо, во всем он виноват. Это было громко, с визгом и неприятно. Парень стоял, опустив голову. И только желваки и сжатые кулаки выдавали в нем эмоции.
Блин, мне стало его так жалко из-за этой несправедливости! Я подошла и говорю: «Мадам, а можно я его себе заберу? Он же совсем вам не нужен. А я как раз только что с третьим развелась».
О, ее реакция бесценна! Я услышала все про свою внешность и родственников вплоть до пятого колена. Гордо взяв мужа под руку, она продефилировала мимо меня в ТЦ. А парень подмигнул мне и с облегчением улыбнулся. © jana2029 / pikabu
У вас есть такая подруга, чьи фразы можно разбирать на цитаты?
Фото на превью jana2029 / pikabu