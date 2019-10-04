15 реальных историй от женщин, которые за словом в карман не полезут

Помню, в 3-м классе я нравилась почти всем одноклассникам. И вот они (все 9 одноклассников) позвали меня во двор около школы и говорят: «Ну и кого ты из нас любишь?» А я им отвечаю: «Никого, конечно» и ухожу. Никогда больше я не была так крута. © alexygoncharova / twitter

Сегодня на парковке была свидетелем того, как девушка распекала на чем свет стоит своего мужа. Дескать, и машину он припарковал криво, и плинтусы не прибиты, и обои пора менять. В общем, все плохо, во всем он виноват. Это было громко, с визгом и неприятно. Парень стоял, опустив голову. И только желваки и сжатые кулаки выдавали в нем эмоции.

Блин, мне стало его так жалко из-за этой несправедливости! Я подошла и говорю: «Мадам, а можно я его себе заберу? Он же совсем вам не нужен. А я как раз только что с третьим развелась».

О, ее реакция бесценна! Я услышала все про свою внешность и родственников вплоть до пятого колена. Гордо взяв мужа под руку, она продефилировала мимо меня в ТЦ. А парень подмигнул мне и с облегчением улыбнулся. © jana2029 / pikabu