15 историй из зоомагазина, от которых челюсть так и брякает об пол

У работы в зоомагазине своя ежедневная рутина: пресекать побеги хомячков, отлавливать улетевших птах и пытаться держать себя в руках всякий раз, когда покупатели учудят что-то из ряда вон выходящее. Но в первую очередь работа с животными — это призвание, поэтому мы верим, что у сотрудников зоомагазинов большое сердце.

Мы в AdMe.ru почитали истории из жизни работников и посетителей зоомагазинов. После них хочется еще сильнее заботиться о братьях наших меньших.

Однажды я доставлял из зоомагазина мышь. Дверь открыла молодая женщина. Она приветливо улыбнулась, забрала коробочку с мышью и сказала спасибо. Но не успел я пройти и ста шагов, как раздался звонок: «Немедленно возвращайтесь и заберите обратно свою злодейку! Она покусала мою змею и не дает приблизиться к себе!» Пришлось тащить мышь-героиню обратно в магазин. © Dostavista / Pikabu

Я так однажды зашел в зоомагазин и чуть не наступил на хомяка. Поймал быстренько, несу девушкам на кассу:

— Я вам хомяка принес.

— Мы у покупателей не принимаем, да и много их у нас уже.

— Это ваш, у вас побег.

— Да ну?!

— Пошли посмотрим.

Оказалось, что эти гаврики смогли отодвинуть стекло своими тушками, и самый смелый сиганул с высоты 1,5 метра. © Urobokos / Pikabu

— Я вам хомяка принес. — Мы у покупателей не принимаем, да и много их у нас уже. — Это ваш, у вас побег. — Да ну?! — Пошли посмотрим. Оказалось, что эти гаврики смогли отодвинуть стекло своими тушками, и самый смелый сиганул с высоты 1,5 метра. © Urobokos / Pikabu Работала на промоакции в зоомагазине. Стою себе молча. Тут подходит женщина и начинает на меня смотреть. Долго так. А я на нее. Надоело мне это дело, спрашиваю: «Вам чем-нибудь помочь?» Она вздрогнула, вытаращила на меня глаза и говорит: «А я думала, что вы манекен». Сложно описать мои эмоции в тот момент. © Подслушано / VK

Работаю в зоомагазине. Как-то покупатель спросил меня: «Достаточно ли этого корма, чтобы накормить рыбку-петушка?», показывая при этом на 2-килограммовый мешок песка для аквариумов. © jeferforever / Reddit

Обращаюсь к тем, кто хочет «золотую рыбку в шарике, как в фильме». Люди, ее туда сажают на полчаса для съемок! А так ей нужен фильтр, компрессор, терморегулятор, литраж аквариума минимум 30! Прекратите уже! В день минимум 5 таких желающих заявляется. © Подслушано / VK

Я продавец в зоомагазине и за свою карьеру слышала достаточно много глупых вопросов. Но вопрос «А есть у вас витаминки, чтобы собака линолеум не грызла?» до сих пор перевариваю. © Палата № 6 / VK

Работаю в зоомагазине ветконсультантом, пережила многое, но вопрос «Как собаку отучить танцевать?» поставил меня на паузу. С танцовщицей, кстати, приходили, но она не хотела радовать меня своим талантом, увы. © Подслушано / VK

Пришла в зоомагазин одна дама и насела на меня: «Что дать собачке от глистов? Ее от любых таблеток рвет пеной». Я допрашивала покупательницу с пристрастием новичка-энтузиаста. Просмотрели все марки, исключали непереносимость по породе, сравнивали действующие вещества, производителей, состав оболочки. Суспензия не нужна, капли на холку мы не хотим. Тут я пробубнила себе под нос способ применения: «Натощак с небольшим количеством корма...» И дама выдала: «А-а-а! Может быть, это из-за того, что я таблетку в кусок сливочного масла засовываю и ей даю? Она так хорошо ее съедает!» Занавес. © OliKorly / Pikabu

Работать в зоомагазине — это сущий кошмар, когда видишь вещи, о которых лучше бы и не знал. Люди предполагают, что, раз у вас зоомагазин, значит, вы еще и ветеринар. Они пытаются пристроить животных, которые им больше не нужны. А если вы говорите им «нет», они оставляют их на стоянке перед магазином. © Peggumz Curatello / Quora

Когда в зоомагазине очень уж сердобольные покупатели.

Привезли нам как-то животных, и при пересадке в клетку самец амадины умудрился улететь. А в здании 5-метровые потолки. Зашла к нам девочка, увидела это и распереживалась за птичку. Сбегала домой, вернулась с сачком, но в этот же день поймать не получилось. К нам периодически заглядывали продавцы из соседних магазинов и сообщали, что у них летает наша птичка. В последний раз ее видели в отделе с техникой. Взяла сачок, пошла туда. Хожу с этим сачком и выглядываю птичку под потолком. Один из консультантов, который был не в курсе эпопеи с амадиной, сначала долго наблюдал за мной, потом решился задать вопрос:

— Вы бабочек ловите?

— Да, — говорю.

Про себя думаю: «Какая разница, бабочки или амадины... Главное — поймать». Смотрю на парня, а он, судя по виду, уже в «03» готов звонить. Кое-как объяснила, что не стоит. Амадинка, кстати, вернулась в магазин и успешно была отловлена. © KoshkaAnn / Pikabu

— Вы бабочек ловите? — Да, — говорю. Про себя думаю: «Какая разница, бабочки или амадины... Главное — поймать». Смотрю на парня, а он, судя по виду, уже в «03» готов звонить. Кое-как объяснила, что не стоит. Амадинка, кстати, вернулась в магазин и успешно была отловлена. © KoshkaAnn / Pikabu Всем интересно, что происходит с непроданными хомяками в зоомагазинах. Так вот, мы снижаем цену на них на 25 % примерно каждые 3 месяца. Если хомяков все равно никто не покупает в течение года, мы либо отдаем их в другой магазин, либо уцениваем еще или даже раздаем бесплатно. Бывает, что кто-то из сотрудников забирает непристроенных животных домой. Вот так с начала работы у меня появилось 6 рыбок и мышонок. © Future-Average9450 / Reddit

«Кто-то зашел в зоомагазин с котом на поводке и оставил его сидеть на кошачьем дереве, пока делал покупки. Никогда раньше не видел такого флегматичного и послушного кота. Это сделало мой день».

Был я как-то раз со знакомой в зоомагазине. Она захотела рыбок, решила аквариум купить. Выбрали 4 рыбки и большой такой аквариум. Стоим на кассе, нам упаковывают покупку. Знакомая стоит такая задумчивая и вдруг изрекает: «А куда штучку с водой для питья ставить?» Занавес. Я ржу как ненормальный. Продавец, еле сдерживаясь от смеха, красный как рак, говорит: «Просто стакан в аквариум киньте, они там сами разберутся». © AllGremor / Pikabu