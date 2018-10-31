15 историй про людей, которым предложили бы роль главного неудачника в кино

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Наверняка с каждым хоть раз случалась нелепая история, о которой было бы стыдно рассказать знакомым. Однако, если все же не терпится хоть с кем-то поделиться этим забавным случаем, можно сделать это через паблики «Подслушано» и «Палата № 6». Именно так и поступили герои нашей статьи, которые перепутали корейский с японским, получили вместо роз помидоры и нашли кольцо от бывшего спустя 3 года после расставания.