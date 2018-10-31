15 историй про людей, которым предложили бы роль главного неудачника в кино
Наверняка с каждым хоть раз случалась нелепая история, о которой было бы стыдно рассказать знакомым. Однако, если все же не терпится хоть с кем-то поделиться этим забавным случаем, можно сделать это через паблики «Подслушано» и «Палата № 6». Именно так и поступили герои нашей статьи, которые перепутали корейский с японским, получили вместо роз помидоры и нашли кольцо от бывшего спустя 3 года после расставания.
AdMe.ru предлагает ненадолго отложить свои дела и прочитать истории людей, которые умеют посмеяться над собой и своими неудачами.
- У моего друга не очень хорошо с готовкой, поэтому, когда он решил приготовить бисквит и прочитал «отделите белки от желтков», он посчитал логичным сначала сварить яйца: так же легче отделить.
- Когда только начинали жить вместе с будущим мужем, каждое утро просыпалась с ним в 6:30 под его будильник. Красивая, мелодичная песня, так мне нравилось слышать ее. Попросила его однажды включить эту песню, чтобы просто послушать ее полностью. В общем, я никак не ожидала, что за красивой мелодией последуют слова «голуби летят над нашей зоной...».
- Заказала через интернет семена красивой черной розы. Посадила у домика на даче, ждала, пока вырастут... Выросли не красивые черные розы, а обыкновенные красные помидоры. Помидоры, блин!
- Девушка, 23 года, работаю продавцом в зоомагазине. Сегодня один клиент-мужчина сделал мне самый странный в моей жизни комплимент. Цитата: «Вот посмотрел на тебя и вспомнил свою собаку». Занавес.
- Однажды в начальных классах проткнула своему однокласснику руку ручкой. Прошло много лет, вроде все уже забыли об этой истории, но на днях машина переехала мне ногу. Несложно догадаться, кто был водителем этой самой машины.
- Мне 23 года. Недавно нащупала под мышкой уплотнение. Естественно, жутко испугалась, сразу же записалась к маммологу и гинекологу. Наконец состоялся прием. Ясное дело, за неделю я придумала себе миллион диагнозов и миллион сценариев: от неизлечимой 4-й стадии рака до доброкачественной опухоли, которую даже оперировать не нужно. Вердикт врача был суров: это ребро. Ребро, блин, и бюст нулевого размера. Начала копить на увеличение груди.
- Год учила корейский по самоучителю, начала общаться в интернете, но меня не понимали. Лишь спустя время я поняла, что это был японский.
- Перед поездкой на море купила себе дорогущий водонепроницаемый чехол на айфон. Ну, думаю, дай проверю! Набрала воды в ведро, сижу, надеваю чехол на телефон, подходит сестра с вопросом: «Чем это ты занята?» Объясняю ей, она смотрит на меня, потом на телефон и говорит: «Я бы лучше туда не телефон, а туалетную бумагу положила, а то вдруг он протекает». Ребенку 6 лет. Такой тупой я себя еще никогда не чувствовала. И да, бумага в чехле намокла.
- Познакомилась с парнем в интернете, встретились в парке, гуляем. Проходим мимо палатки со сладкой ватой, он спрашивает: «Хочешь вату?» Я соглашаюсь, он отвечает: «Ну, тогда и мне купи», даже взял мою сумку, чтобы освободить мне руки для ваты. Пока я покупала, он увидел в сумке газовый баллончик и со словами «Ты что, воняешь, раз дезодорант носишь в сумке?» опрыскал себя с ног до головы. Под удивленные, мягко говоря, взгляды меня и продавца ваты он бегал кругами и орал благим матом. Короткое свидание получилось.
- Работаю заместителем директора в гипермаркете. Недавно была ситуация, когда несколько сотрудников не вышли на работу, и мне пришлось на время сесть за кассу. Пробиваю я товар, и тут на меня ползет паук, а пауков я боюсь до жути. Я от стресса в слезы, охранник паука убрал, и мне со слезами пришлось работать, очередь же. И тут к кассе подходит одноклассница, с которой мы в школе были не в лучших отношениях. Каждая из нас считала, что другая ничего не добьется в жизни. Я прямо представляю себя в ее глазах: кассирша в жилетке, которая работает и плачет, работает и плачет.
- Приехала домой из командировки на сутки раньше. Парень должен был оставаться на даче у родителей до моего приезда, так что не сказала ему об этом: хотела устроить себе день с сериалом и пиццей. Услышала женский голос, и в глазах потемнело от злости. Обычно я спокойная, но тут схватила ложку для обуви с намерением убить любовницу и парня таким бредовым оружием. С перекошенным лицом зашла в спальню — женщина из службы уборки с глазами лемура выставила перед собой швабру, чтобы спастись от моей ложки.
- Мне бывший на Новый год подарил игрушечного медведя — в одной лапе был букетик, в другой подарочек. Он знал мое отношение к этим пылесборникам, но почему-то очень удивился, когда я сказала, что лучше бы пельменей купил, чем этот отстой. Расстались, прошло 3 года. И вот однажды племянник играет с этим медведем и говорит: «А зачем тут колечко?» В коробке было кольцо! Но блин, это был слишком сложный квест, к такому меня жизнь не готовила.
- Я прилетела из отпуска, отдохнула хорошо, загорела, но, к сожалению, прибавила в весе. Обмоталась пищевой пленкой, надела поверх нее спортивную одежду и отправилась на пробежку. Себя не жалела, домой приползла еле живая, как говорится, семь потов сошло. Начала раздеваться и увидела, что вся моя кожа под пленкой была в непонятных белых пятнах. Паника: до меня не сразу дошло, что таким образом слез загар. Муж, увидев это, сказал: «Из отпуска вернулся леопард!»
- 2 недели не работал интернет. Позвала мастера, все проверил — ничего. Провел новый шнур — ничего. Я в растерянности, мне работать надо. Пришла подруга с сыном, мы с ней на кухне чай пьем, малой ушел к компьютеру. Вдруг слышу звуки стрельбы, подхожу, а он в онлайн-игру рубится. Спрашиваю: «Как ты сделал интернет?!», на что он, даже не отвлекаясь от игры, ответил: «Как бы в розетку вставил адаптер».
- А что вы знаете о ситуациях, когда мужчина остается дома один без жены или еще кого-нибудь рядом? Как-то мой муж рассказал, что, когда меня не было, он съел килограммовую упаковку картошки фри. Думаете, в этом нет ничего такого? Он залил все кетчупом и лишь под конец пачки понял, что картошку надо было пожарить.
Расскажите нам ваши истории из жизни, над которыми вы сейчас можете посмеяться, но раньше были уверены, что удача обошла вас стороной.