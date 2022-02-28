15+ историй от людей, которые заехали в новый дом и столкнулись с «наследством» бывших жильцов

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Приобретение дома требует максимальной внимательности и осторожности. Даже удачная покупка может таить в себе немало сюрпризов от прошлых хозяев. Для кого-то нормально иметь небеса на потолке в ванной, а кто-то привинчивает точилку для карандашей к стене. Герои сегодняшней подборки поделились странными находками в своих домах, доставшихся им от прежних хозяев.

Мы в AdMe.ru, прочитав эти истории, убедились, что новоселам надо быть всегда начеку при покупке новых жилых метров. «Наследство» от прошлых хозяев может быть порой очень неожиданным.

«Только что купил дом. Видимо, я унаследовал и кошку»

«После 2 лет жизни в своем доме я обнаружил, что полка над камином была просто приклеена»

«Покупали жилье осенью, никак не предполагали, что весной нас ждет такой сюрприз»

«Только что приобрели дом и обнаружили на чердаке этих жильцов»

«Мой новый дом шел в комплекте с такой необычной стеной»

Такое множество старых дверных ручек, засовов и шпинделей от перил или лестниц. Очень странно. © starliz / Reddit

Это вполне могло принадлежать Доктору Зло, подходит для его комнаты совещаний. © alienoverl0rd / Reddit

«Недавно обзавелся домом, и к нему шел такой ярко-розовый сарайчик»

«Ремонтируя засорившийся слив на кухне, мой сантехник прислал мне это фото и смеялся еще несколько недель спустя»

«Оказалось, предыдущий владелец заменил заглушку на лампочку и заклеил изолентой».

«Предыдущие хозяева спрятали в щитке пасхальные яйца»

«Эта дверь в наш гараж покрыта мотоциклетными наклейками прежнего владельца. Самая старая — 1971 года»

«Прежний хозяин не снимал сливной бачок, а покрасил стену вокруг него»

«От предыдущих владельцев мне достались нарисованные небеса на потолке в ванной»

«Переехал в новый дом. Старые владельцы никогда не меняли свои фильтры»

«Купил дом с несколькими интересными вещицами. Вот метеоприбор, который показывает температуру, скорость ветра, направление ветра, и датчик дождя»

«Датчик дождя, правда, не работает. Прибор подключен к антеннам на крыше».

«Мой новый дом уже шел с привинченной точилкой для карандашей»

Мы с женой искали дом в прошлом году. Смотрели район 20-х или 30-х годов застройки. Удивительно, что в большинстве из этих домов в подвалах были установлены такие точилки для карандашей. В одном доме их было целых 3. © sudifirjfhfjvicodke / Reddit

«Купили новый дом. Судя по следам на сайдинге, здесь ставили гриль»

«Мой папа недавно переехал, и предыдущие владельцы дома оставили ему этот телевизор. Каждый раз, когда я на него смотрю, не могу перестать смеяться»

«Купил дом 30-х годов постройки. Под 2 слоями пола обнаружил кусок ковра»

Этот ковер из 70-х годов. У меня был такой в детстве. © FrostyProspector / Reddit