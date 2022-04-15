15 историй от людей, которые попали в такие неловкие ситуации, что впору сквозь землю провалиться
Если быть до конца честными, то у всех есть ситуации, за которые немного стыдно. И подобные истории пользователи вспоминают даже спустя годы, как жена перепутала имя собственного мужа или монтажники установили окна не в той квартире.
Мы понимаем героев подборки, нам в AdMe.ru тоже приходилось чувствовать себя неловко, ведь никто не застрахован от внезапного конфуза.
- У друга небольшая фирма. Как-то заболел сотрудник, ему пришлось срочно искать нового экскаваторщика. Сам поехал на встречу с кандидатом, а он заговорщицким тоном во время собеседования спросил: «Шеф сильно бдит или не очень, соляру уносить с собой можно?» Он же не знал, что фирма настолько небольшая, что шеф сам сотрудников набирает, а не наемный бригадир. Не приняли его в итоге на работу. © termiton / Pikabu
- Ездила в командировку, в поездке около 3 суток провела с водителем по имени Игорь. После приезда, уже дома, просыпаясь от храпа трясу мужа за плечо со словами: «Игорь, не храпи!» А он не Игорь, а Дима. © dolgihya / Pikabu
- Звоню сыну сказать, чтобы он шел к парковке. В этот момент из-за поворота выскакивает задом авто. Я резко жму на тормоз, смачно ругаясь при этом. Остановиться успела. Когда приехала за сыном, он сел в машину и выдает: «Мама, я не знаю, как тебе об этом сказать поспокойнее, но дело в том, что я разговаривал с тобой по громкой связи и то, как ты выругалась, слышали мои одноклассники и учительница». © Елена Дмитриева / Яндекс.Кью
- Когда я учился в школе, то дал пять случайному парню, когда он поднял руку. На самом деле он махал кому-то позади меня, а я думал, что мне. © yeetgodmcnechass / Reddit
- Была дома одна, пошла в душ. Орала там разные песни, не пела, а именно орала от души. Потом вышла, и, оказалось, папа уже вернулся домой и все это время слышал мои завывания. © L***_K*** / Twitter
- Когда еще учились в школе, мы с подругой решили прикольнуться над соседом: купили шоколадный глазированный сырок, рулон туалетной бумаги и обмазали его машину. Мы не знали, что тем вечером он улетел на море на 2 недели. Когда приехал, над ним ржал весь двор. Он был в бешенстве. Прошло лет 12, мы хорошие друзья, а я до сих пор боюсь признаться в содеянном. © Подслушано / VK
- Заехал за девушкой, чтобы сводить ее на свидание. Мы знали друг друга всю жизнь и 8 лет дружили: для меня это свидание очень много значило. Когда мы шли к машине, я поскользнулся и упал. Пока падал, я громко пукнул. От смущения был готов провалиться сквозь землю. К счастью, мы тогда оба посмеялись. Сейчас мы вместе более 10 лет. © dernvon / Reddit
- Моя племянница 13 лет решила наладить мою личную жизнь. Она написала почти всем мужчинам из моих контактов: «Привет. Я соскучилась!» И ладно ребята с работы поржали и забыли, но поняли не все. Звонков было много. Хорошо, что люди в основном с юмором. © Наталья / AdMe
- Шли по улице, сзади услышали диалог двух парней:
— Смотри, какие высокие! И ноги ровные!
Второй ему:
— Да, ноги ничего такие. Вот бы еще на физиономии посмотреть. Давай обгоним.
Тут сестра не выдерживает, оборачивается и говорит:
— Обгонять не надо, лица у нас тоже ничего! © Bisquit / AdMe
- Ходила в кино с парнем. Сеанс уже начался, в зале было темно. Сам зал разделен на 2 части, посередине проход. Зал был полупустой, и мы решили с моим молодым человеком расположиться ближе к центру. И вот я иду в темноте, иду и наконец решаю присесть. И сажусь аккурат на пол, между рядов. Все уже привыкли к темноте и видели меня. Мне было очень неловко. © Светлана Фролова / Яндекс.Кью
- Монтажники приехали на адрес, звонят в квартиру, открывает бабуля, они ей: «Установка окон». Бабуля: «Проходите». А ближе к вечеру звонит заказчик и спрашивает, где окно и монтажники. Оказалось, они этажом ошиблись. Хрущевка, окна стандартные. Компания пожалела бабулю, через неделю заказчику поставили окна за их счет. © Mezmira / Pikabu
- Забронировала хостел. Все вроде хорошо, сотрудники доброжелательные, район неплохой. Приехала рано, заселяться было еще нельзя. Оставила вещи и пошла гулять. Вернулась поздно, заселилась — и сразу спать. А вот наутро меня смутило, что очень хорошо слышно, как кто-то чистит зубы и в то же время поет. Приоткрыла я занавеску на окне, а там мужик. Оказывается, мое окно выходило в ванную комнату соседнего номера. © Leeloo_Vikki / Яндекс.Кью
- Приехали к бабушке. Решили с мамой на велосипеде за грибами съездить. Взяли с собой пакеты и сумки, но грибов оказалось намного больше, чем ожидалось. В итоге мама не устояла и заставила меня снять штаны. Она завязала узлом внизу — и еще туда грибов насобирали. В списке самых неловких и постыдных ситуаций эта уже много лет на первом вместе. © Подслушано / VK
- Встречалась с парнем месяц и поняла, что не знаю, как его зовут. С самого первого дня звала его ласково «кот». Спрашивать имя спустя такое время было как-то уже неудобно. Хорошо, что мы скоро расстались. © rizhiiik / Twitter
- Я был безумно влюблен в свою девушку. Однажды ее мать сказала: «Мне жаль тебя. У нее кубик льда вместо сердца». Очень неловко было от того, что мать сказала это за спиной у дочери. © TheYuri / Reddit
А какие неловкие ситуации случались с вами или вашими знакомыми?
AdMe/Народное творчество/15 историй от людей, которые попали в такие неловкие ситуации, что впору сквозь землю провалиться
Поделиться этой статьёй