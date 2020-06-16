15+ историй от людей, которые покупали на гаражной распродаже хлам, а получили настоящее сокровище

Мой брат — священник, начал служить в церкви еще подростком. Ему было 17 или 18 лет, когда мама купила в благотворительном магазине галстук — обычный такой, ничем не примечательный. Он носил его в церковь, пока однажды, во время проповеди, он не начал возиться с галстуком и перевернул его, чтобы посмотреть на бирку. Оказалось, на галстуке была скрытая подкладка. Мы с ужасом увидели, что на подкладке изображена обнаженная женщина в полный рост. Галстук мама конфисковала, а этот случай до сих пор тема для шуток в нашей семье. © Tracy Roach / Quora

Когда мне было 20 с лишним лет, я купил старую книгу рецептов 1930-х годов в благотворительном магазине и нашел между страницами в общей сложности 10 старых английских банкнот, эквивалентных £ 1 500 сегодня. Там же я нашел письмо к женщине. Эти деньги предназначались ей для оплаты жизни в Америке. Из-за необычной фамилии женщины я смог найти ее семью и вернуть книгу дочери. © Elliott Rodgers / Quora