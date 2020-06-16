15+ историй от людей, которые покупали на гаражной распродаже хлам, а получили настоящее сокровище
Завсегдатаи гаражных распродаж и благотворительных магазинов рассказывают: чтобы найти нечто ценное в груде хлама, нужно много времени и определенная удача. Иногда кажется, что найти что-то стоящее среди старых вещей невозможно, но практика показывает: такие случайности вовсе не редкость.
Мы в AdMe.ru с завистью читали о сокровищах, которые удалось отыскать пользователям интернета на барахолках, и всей редакцией отправились осматривать старые шкафы на наличие двойного дна.
- Я завсегдатай распродаж. На одной из них увидел большую корзинку с украшениями по 50 центов. Я перебирал цепочки, пока не нашел удивительно уродливое ожерелье. Пригляделся и понял: это золото 585-й пробы. В итоге я продал его за $ 1 000. © Leon Joseph / Quora
- Я купила шкаф за $ 49. Оказалось, в нижнем ящике есть потайной отсек, а в нем шкатулка с драгоценностями. Внутри шкатулки хранилось несколько антикварных безделушек по $ 350 каждая, серьги, браслет, колье и кольцо с 4-каратным бриллиантом стоимостью $ 25 000. © Raven Walker Robison / Quora
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Когда искал подарок жене, попал на аукцион, где распродавали вещи из старого дома. Я заприметил странный предмет, похожий на ожерелье. Спросил у старушки, сколько оно стоит, а в ответ услышал: «Это не ожерелье. Это пояс верности моряков. Стоит $ 175». Я был в восторге. Ни у кого из моих друзей точно не было такого пояса. Позже я связался с одним музеем, отправил им фотку пояса, надетого поверх шорт, и продал его за $ 2 000. © Thomas Wilson / Quora
- Как-то на гаражной распродаже купил рваную дорожную сумку за $ 25. Внутри были только какие-то бумажки и тканевый кошелек. Я решил, что там нет ничего важного — кто будет выставлять на продажу сумку, не осмотрев содержимое?
Сначала я нашел 5 небольших конвертов, в каждом из которых лежало $ 3, — видимо, какая-то старушка откладывала деньги на проезд. В бумажном кошелечке лежала подарочная карта из аптеки. Наудачу я позвонил в магазин. Оказывается, на балансе карты было $ 16. Я радовался — не только вернул деньги, но и вышел в плюс.
Счастливый, я бросил сумку на стол и услышал необычный звук — что-то все еще было внутри. В подкладку сумки провалилась длинная золотая цепочка с кулоном. Позже ювелиры оценили ее в $ 2 300. © Mary Ann Hubbert / Quora
- Я театральный костюмер. Однажды соседи устроили гаражную распродажу, и на ней я заметила красивое качественное кимоно моего размера. Я купила его за $ 2 и принесла домой. Оно было в идеальном состоянии: ни дырок, ни потертостей. Я внимательно осмотрела ткань. Оказывается, костюм был сшит вручную, а не на швейной машинке. Оно служило мне много лет, хотя я купила его всего за $ 2. © Marcia Wilcox Robison / Quora
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Как-то на блошином рынке наткнулся на даму, которая продавала новый, но неисправный ноутбук Toshiba. Я купил его за $ 10, а дома позвонил компании-производителю, где мне сообщили, что на мою модель распространяется расширенная гарантия и я могу починить его бесплатно.
Я пользовался компьютером еще несколько лет. Потом получил письмо о том, что пользователи этой модели ноутбука подали на компанию в суд. Оказалось, из-за неполадок с жестким диском люди потеряли свои данные. Я получил чек на $ 200 и еще ваучер на $ 300, которые могу потратить на товары Toshiba. Неплохо я инвестировал $ 10. © Jerome Kaidor / Quora
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На местной распродаже я купила небольшой рисунок размером с открытку за $ 1. Дома обнаружила, что это работа Лайонела Фейнингера, известного немецко-американского художника. Пару лет картина провисела у меня в коридоре, а однажды я выяснила ее стоимость: специалисты оценили рисунок в $ 3 000–5 000. © Sheila Zehr / Quora
- По сути, это не гаражная распродажа, но несколько месяцев назад у меня возникло желание сходить в местный благотворительный магазин. Я бродил между стойками с одеждой и наткнулся на куртку, которая в магазине стоит от $ 1 400. В идеальном состоянии, моего размера, я купил ее за $ 10. © Kevin DeHart / Quora
- Однажды на распродаже я купил 2 закрытых сейфа. По словам владельцев, внутри не могло быть ничего ценного. Я заплатил за них $ 900 и притащил домой. Там они и простояли закрытыми пару лет, пока однажды знакомый слесарь не вскрыл их. Внутри была куча оружия, ценные бумаги и $ 5 300 наличными. Я поступил правильно и вернул облигации и личные документы владельцам. © Scott Wilson / Quora
- Я плохо запоминаю названия книг. Если книга выходит под новой обложкой, я могу купить ее снова. Однажды я вернулся к родне в город и купил в благотворительном магазине несколько книг. В одной из них лежал посадочный талон 3-летней давности на мое имя. Оказалось, это моя книга, которая каким-то образом появилась в городе, где я не был 15 лет. До сих пор не могу понять, как так получилось. © Jamie Dormon / Quora
- Я занимаюсь продажей вещей на eBay. Папа разделяет мое увлечение, и недавно он наткнулся на винтажную куклу Барби за $ 4. Оказалось, такая кукла выпускалась в 1959 году. Я купил ей оригинальную одежду, привел в порядок лицо и волосы. На все про все потратил около $ 200, а потом продал ее на аукционе за $ 3 938. © Chris DiGiovanna / Quora
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Мой брат — священник, начал служить в церкви еще подростком. Ему было 17 или 18 лет, когда мама купила в благотворительном магазине галстук — обычный такой, ничем не примечательный. Он носил его в церковь, пока однажды, во время проповеди, он не начал возиться с галстуком и перевернул его, чтобы посмотреть на бирку. Оказалось, на галстуке была скрытая подкладка. Мы с ужасом увидели, что на подкладке изображена обнаженная женщина в полный рост. Галстук мама конфисковала, а этот случай до сих пор тема для шуток в нашей семье. © Tracy Roach / Quora
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Когда мне было 20 с лишним лет, я купил старую книгу рецептов 1930-х годов в благотворительном магазине и нашел между страницами в общей сложности 10 старых английских банкнот, эквивалентных £ 1 500 сегодня. Там же я нашел письмо к женщине. Эти деньги предназначались ей для оплаты жизни в Америке. Из-за необычной фамилии женщины я смог найти ее семью и вернуть книгу дочери. © Elliott Rodgers / Quora
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Однажды в обувной коробке на распродаже я нашла 2 кольца. Одно из них я отдала ребенку, а второе замочила в воде с уксусом. На следующий день я очистила кольцо и отнесла его ювелиру. Таким образом, за 25 центов я купила 200-летнее серебряное кольцо с аметистами в 9,5 карата. Продавец сказал, что, продав его, я получу $ 375, но я никогда не продам его. © Barbara Jungbauer / Quora
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На распродаже я купил очень старый деревянный ящик с ржавыми инструментами внутри. Я стал доставать содержимое, чтобы забрать ящик, но продавец сказал оставить все и заплатить $ 7. Дома я вытащил оттуда все инструменты, но в ящике все еще что-то лежало. Внутри было около дюжины ювелирных украшений (из чистого золота с бриллиантами) и ценная старинная золотая монета. © David Powell / Quora
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Однажды я купила подержанную книгу. Внутри лежала старая фотография 2 человек предположительно в день их свадьбы. Я подумала, что это круто, и забыла про фотки. Через несколько недель мама увидела фотографию и спросила, откуда у меня свадебное фото моих бабушки и дедушки. © Amanda Oliver / Quora
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Однажды я купила в магазине поддержанные лыжные ботинки для своего сына. Для одинокой мамы $ 35 было дороговато, но я купила их. Дома ребенок попытался примерить ботинки, но что-то мешало ему засунуть внутрь ногу. Я вытащила из них 5 банкнот по $ 100 каждая. © Susan Woodrow Logan / Quora
- На ярмарке я купил несколько фигурок из талькового камня. Они были в плохом состоянии, и я договорился о цене около £ 50 за каждую из 8 фигурок. Один из предметов — маленькая коробочка для пилюль, вся заляпанная грязью. Она гремела так, как будто у нее что-то есть внутри. Я отмыл коробку, и мне удалось ее открыть. Внутри лежала пуговица, иголки, хлопок, а также маленькая золотистая фигурка медвежонка с красными когтями и зелеными глазами. Оказалось, что фигурка — это 56 граммов золота, а красные и зеленые камешки — рубины и изумруды. Я продал фигурку за £ 2 500 и потратил деньги, чтобы устроить праздник для моей семьи. © Jeremy Bromley / Quora
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Примерно в 1998 году я купил антикварный гардероб в комиссионном магазине, забрал его домой и начал чистить. Нижний ящик с трудом вытаскивался. С удивлением я обнаружил, что на заднюю часть ящика приклеены конверты, а внутри них — около $ 20 000. Я связался с полицией, чтобы они нашли хозяина имущества. Они хранили деньги в течение 90 дней, а затем вернули мне. © J. Gorlick / Quora
А какие сюрпризы попадались вам среди старого хлама?