15+ историй от людей, которые не побоялись рассказать о своих странностях всему миру

10

9

9.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой жизнь кажется скучной и однообразной. Но есть люди, чья обыденность действительно поражает. Они делают уборку в 4 утра, выкупают целый ряд в кино, так как не любят незнакомцев, читают книги с конца, не страшась спойлеров, обожают аромат кофе, но пьют только чай. Присмотритесь и увидите, что странные люди — вовсе не плоды богатой фантазии, а те, кто окружает нас ежедневно.

AdMe.ru делится историями тех, чья реальность разительно отличается от нашей. Они не побоялись рассказать о своих странностях в паблике «Подслушано».

*** У моего друга странная форма лунатизма. Он во сне садится играть в компьютерные игры. Даже серьезные левелы и достижения есть, как у профиков в этой сфере. Но в обычной жизни он не очень активный пользователь компьютера — дальше ворда дело не заходит. Пока с друзьями не сняли на видео, долго не верил нам, думал, что разыгрываем, потому что ничего не помнит, когда просыпается. Никакое лечение и терапия не помогают, да и сам уже смирился и жалеет, что все это возможно только во сне.

*** У меня уже довольно давно есть одна привычка. Когда хожу по улице, периодически внимательно смотрю под ноги и приговариваю: «Пять тыщ-щ-щ... пять тыщ-щ...» — с надеждой, что когда-нибудь халява придет. Когда сделала так при подруге, то думала, что не поймет. Итог: теперь ходим вдвоем и заговариваем эти злополучные 5 косарей. Пообещала, что если однажды найду их без нее, то обязательно отдам половину — за вклад в мою навязчивую идею.

*** Коллега встречалась со странным парнем с эдакой разновидностью социофобии. Как-то раз он пригласил ее в кино и выкупил там весь ряд. На вопрос, зачем это было нужно, ответил, что не любит находиться рядом с кем-то незнакомым. Коллега в итоге с ним рассталась, но удивление осталось.

*** Я ложусь спать в 10 вечера и просыпаюсь ночью, часа в 2–3. Убираюсь до 4–5 утра, а потом сплю до 7. Днем практически всегда не хватает времени на уборку, так что я это делаю ночью, пока все нормальные люди спят.

*** Моему папе 47 лет. Каждую зиму он носит синюю детскую шапку со снежинкой, розовым помпончиком и розовыми завязочками. Серьезный мужик, главный инженер, большой начальник. Орет на рабочих, ругается в этой шапочке, ну милота. Набираюсь позитива от него каждое зимнее утро.

*** У моего тела есть странная особенность: если оно заболевает и я вдруг решительно собралась лечиться, то недуг сразу отступает. Летом на ноге от обуви сформировалась мозоль. Никогда бы не подумала, что лучше с ними сразу бороться, так как превращаются они в стержневые и болят. Недавно решила убрать мозоль азотом. На следующий день она отвалилась сама.

*** Не получила работу, потому что на вопрос, какой факультет в Хогвартсе я бы предпочла, честно ответила: «Слизерин». Аргументом, почему я им не подхожу, было: «Мы ищем кого-то умного, выбирающего Когтевран или хотя бы Гриффиндор».

*** Иногда я не чувствую голода. Период недолгий, около недели, потом аппетит приходит в норму. Первый раз, когда такое случилось, я и не ела. В итоге на утро третьего дня нехило плющило. Кружку с чаем не могла держать долго, жевать тяжело было. Но я поела, сколько смогла, и легла спать, а днем проснулась, чувствуя себя лучше. Сейчас приспособилась. Занимаюсь спортом, чувствую, что желудок пустой, — поела. По времени смотрю: долго не ела или все едят — села поела. Так и живу.

*** Я обожаю жевать резиновые ушки от наушников. Всегда, когда покупаю новую пару, очень радуюсь, когда в комплекте идут насадки разных размеров и запасные. Недавно узнала, что их можно покупать отдельно. Радости полные штаны.

*** Люблю ложиться спать, когда очень устаю. Прям кайф. Иногда ради этого бодрствую по нескольку ночей подряд, чтоб быть абсолютно вымотанной! Как сегодня, например; подушечка, милая, я к тебе скоро приду...

*** Часто падаю в обморок из-за сильных эмоций: страха, ярости или удивления. Со школьных лет встречаю людей, которые твердят, что я притворяюсь и делаю это нарочно. Мол, очень уж удобно падаю: на экзамене, в ссоре с коллегой. Не знаю, почему в их глазах это так: да, меня жалеют, оставляют в покое, но относятся как к пришибленной, актрисульке или выдумщице. Всю жизнь на валерьянке, избегаю конфликтов, ненавижу сюрпризы и не могу нормально смотреть фильмы ужасов.

*** Нашла способ заставить себя мыть посуду: выкинула все, оставила одну тарелку, чашку, вилку, ложку, кастрюлю и сковородку. Друзья в гости приходят со своей посудой. Наконец-то я не свинья!

*** Когда долго не могу заснуть, представляю в голове, как несколько голосов разных тембров говорят мне по очереди: «Спи!» — в приказном тоне. Засыпаю уже после первого десятка, всегда помогает, но стараюсь часто не использовать, иногда страшно.

*** Мне ужасно тяжело звонить по телефону. Бывают моменты, когда это необходимо, я могу собираться с силами несколько часов. Родные очень обижаются, что не звоню. Не знаю, с чем это связано. В жизни очень общительная, веселая и инициативная девушка. Но хоть убей, телефон — моя фобия.

*** А мне удобно сидеть на корточках, не отрывая пяток от земли. Даже душ принимаю подобным образом, а дома всегда сижу так на стуле. Знаю, что поза совсем не полезная, но мне так комфортно. Постоянно боюсь забыться в гостях и за столом сесть на корточки. Вроде интеллигентная и образованная девушка, но чувствую, что во мне пропадает потомственный гопник.

*** Я все делаю с конца. Дали список дел — начну снизу; читаю книгу или маленький рассказ — обязательно с последних строчек и только потом вернусь к началу. И так практически во всем! Даже сериал перед просмотром промотаю на последнюю серию и просмотрю последние 10 минут, даже если ничего не пойму. Если начну делать с начала, то начинаю раздражаться и не могу закончить дело, которое начала.

*** С детства пунктик: жую еду с каждой стороны челюсти одинаковое количество раз. Либо считаю про себя, либо откусываю абсолютно одинаковые кусочки. А все потому, что раньше думала, мол, если жевать только правыми зубами, левые обидятся. И наоборот. Так и живу.

*** Я никогда не скучаю. Как только уезжаю от семьи, парня, подруг — все. Я забываю все чувства. Они пишут, что скучают, а я не знаю, что ответить. Просто забываю о них. Лица, слова — все будто растворяется во сне, как и воспоминания. Но как только приезжаю, чувства возвращаются, и тогда я осознаю, что люблю их и соскучилась. Живу только сегодняшним днем, потому что предыдущие — как в тумане, вместе с чувствами, переживаниями и дорогими людьми.

*** Не любила, когда дарят цветы: жалко, что скоро завянут. Бывший об этом знал, один раз подарил, а я расстроилась. Спустя почти 2 года порвала с парнем, сижу на работе, а секретарь подбегает и говорит, что ко мне курьеры пришли (во множественном числе). Вручили 23 букета, по одному на каждый месяц отношений: лилии, розы, астры, пионы. И записку: «Они страдали из-за твоего решения расстаться». Самая странная месть в моей жизни.

*** У меня проблема: я не запоминаю лица людей. Совсем. Об этом никто не знает. С этой проблемой я умудрилась успешно прослужить 13 лет в полиции и выйти на пенсию. При этом никогда не путала людей, запоминаю их по другим признакам, таким как манера речи, походка, шрамы, родинки, татуировки, жесты и даже запах. И все же не знаю, как выглядят мои родные, близкие и даже я. Для меня все на лицо одинаковые. Хотя в остальном память отличная.

*** Люблю запах кофе по утрам. Только этот аромат может меня разбудить, порадовать и зарядить настроением! Покупаю самые элитные сорта, варю по всем правилам, ставлю на стол. Наслаждаясь ароматами утра, не спеша завтракаю. Потом пью чай с молоком, выливаю кофе и иду на работу. Сам вкус этого напитка для меня отвратителен, пью я только чай.

Уверены, что у большинства людей есть милые заморочки, но не все готовы признаться в этом. Например, автор статьи не может уснуть, если уши не прикрыты волосами (100%-ная защита от монстров), а иногда ложится в постель прямо в капюшоне. А какие заморочки есть у вас?