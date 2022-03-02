15+ историй, от которых так и тянет вернуться в детский садик. И неважно, что там молоко с пенкой и дневной сон

Иногда мы тихонько завидуем беззаботным дошколятам. Еще бы, они могут целый день играть с друзьями, есть всякие вкусности и не задумываться о работе и учебе. Для этого даже есть такое специальное место под названием «детский сад», где вся эта малышня целый день носится как угорелая, заводит новых друзей и иногда отчаянно хулиганит.

У многих в AdMe.ru тоже сохранились теплые воспоминания об этих днях. А у кое-кого из нас есть дети, которые сейчас ходят в садик и периодически заставляют родителей то краснеть, то хохотать до упаду.

Подслушала на улице разговор папы с ребенком лет 5:

— Хочу остаться в садике на ночь.

— Зачем?

— Чтобы, когда воспитатели уйдут, можно было воровать.

— А что ты хочешь украсть?

— Ведра. Чтобы нам не смогли суп приносить. © nzvyga / Pikabu

— Хочу остаться в садике на ночь. — Зачем? — Чтобы, когда воспитатели уйдут, можно было воровать. — А что ты хочешь украсть? — Ведра. Чтобы нам не смогли суп приносить. © nzvyga / Pikabu Вспоминаю и улыбаюсь: в детском саду я была буквально очарована доской, на которой все рисовали маркером. И когда нас спросили, кто знает, как выглядит цифра 3, я тут же вскинула руку. Но потом я поняла, что не знаю, как это пишется, и решила выкручиваться: посмотрела на «2» на доске и пририсовала к ее хвостику еще одну закорючку . Все хохотали надо мной, а я буквально хотела провалиться сквозь землю. © Christine Li / Quora

. Все хохотали надо мной, а я буквально хотела провалиться сквозь землю. © Christine Li / Quora Вчера ходила на новогодний утренник к дочери. Меня дважды чуть не выгнали из зала за дикий смех. Нет, ну а что? Значит, стоит Бэтмен и рассказывает стишок про снежинки, а потом Человек-паук выходит петь песенку про елочку. © Подслушано / Ideer

Вот фото моего первого дня в детском саду. Это был 1977 год, и тогда в моде были именно такие бантики и заколки. А вообще я часто надевала в садик нарядные платья. Моя мама любила шить, а я была у нее единственной дочкой. Поэтому я слыла настоящей модницей. © fredfreddy4444 / Reddit

Как-то раз в садике нас спрашивали, какие добрые дела мы сделали за прошедший день. Я с гордостью ответила: «Я застегнула маме лифчик!» © Подслушано / Ideer

Наш садик работал до 19:00, но почему-то по негласному правилу нас нужно было забрать максимум в 17:30, а потом всех оставшихся сгоняли в 2 группы в разных концах здания. И тут для нас начинался квест: добраться до второй группы по полутемным помещениям и по пути добыть сухарики на кухне. Для родителей был отдельный квест: достучаться до сторожа, чтобы им открыли двери, и поймать своего ребенка, который шляется где-то по коридорам, считает, что попал в Нарнию , и домой идти не хочет. © ***met11 / Pikabu

, и домой идти не хочет. © ***met11 / Pikabu Я хорошо помню, как нас учили считать в детском саду. Воспитательница раскладывала перед нами кучки крекеров-рыбок и рассказывала небольшие истории типа: «Посмотрите, как плавают рыбки. О, а вот и осьминог! Он очень голоден, он съел 3 рыбки!» И каждый из нас брал из своей кучки по 3 крекера и съедал их. © Karissa Laughlin / Quora

«У кранов в нашем детском саду выпученные глазки и кепки».

Кажется, я была проблемным ребенком. Мне нравилось командовать окружающими. В детском саду я захотела открыть в группе пиццерию. Я «наняла на работу» несколько своих одногруппников, а потом решила, что часть из них недостаточно усердно трудится, и радостно сообщила им, что они уволены. Они так ревели. Сейчас мне даже неловко вспоминать об этом. © Rowan Parmelee / Quora

В детском саду на полке стояли баночки, в которых были кофе, соль, сахар и сухое молоко. Я рассказывала девочкам, что если все это есть, то волосы будут лучше расти. И знаете что? Они действительно верили и ели. Мы до сих пор общаемся с одногруппницами, и иногда они припоминают мне это. © nesiver / Twitter

Мы до сих пор общаемся с одногруппницами, и иногда они припоминают мне это. © nesiver / Twitter Сын только-только пошел в детский сад. Разуваемся возле шкафчиков с обувью. В группу заходят мама и 2 девочки-двойняшки: курточки, шапочки, сапожки — все одинаковое. Сын долго их рассматривает, а потом подозрительно спрашивает: «Мам, а где мой такой мальчик?» © Подслушано / Ideer

Мой муж-татуировщик разрисовал пакет для завтрашнего первого похода нашей дочки в детский сад. Теперь она точно не запутается и найдет свой обед. © Gothymommy / Reddit

Мама рассказывала, что я не могла спать в детском саду, если не брала с собой носовой платочек, который был сбрызнут ее духами . У всех детей были разные игрушки, а у меня платочек. © coldmaaay / Twitter

. У всех детей были разные игрушки, а у меня платочек. © coldmaaay / Twitter У нашей воспитательницы была высокая прическа — целая копна волос на голове. Это было для меня как восьмое чудо света. А еще каждую пятницу у нас были уроки французского, шоколадное молоко перед сном и хомяк по кличке Нибблс, который всегда убегал. Он, казалось, ненавидел воспитательницу и дважды цапнул ее, зато любил нас, детей. © Sara Rosseel / Quora

Привел сына в садик, а там меня просят почистить снег на площадке. Беру лопату, и тут в голову приходит гениальная мысль. В итоге быстро справился и сбежал от греха подальше. А вечером воспитательница меня чуть ли не на руках носила, потому что я прокопал в снегу проходы в виде лабиринта. Дети, когда вышли гулять, сначала замерли, а потом с визгом начали там носиться. Их даже на обед еле загнали, да и потом они стали ходить на улицу гораздо охотнее. © C*** / Pikabu

Их даже на обед еле загнали, да и потом они стали ходить на улицу гораздо охотнее. © C*** / Pikabu В детский сад меня всегда водил папа. И вот как-то зимой дорога к садику вся заледенела. После нескольких неудачных попыток по ней пройти мы оба встали на четвереньки и отправились в путь! Успели вовремя: я к завтраку, а папа на работу. Он у меня профессор. © Подслушано / Ideer

«Моя дочь нарисовала это в детском саду. Называется „Мамы болтают“».

Разговариваю с дочерью о валентинках. Спрашиваю: «А ты всем подарила, кому хотела?» Дочь отвечает: «Всем, мам. 3 подарила, а еще 3 я продала». Да уж, кажется, это называется «романтика + практичность». Кстати, выгодно продала, даже на бутылку лимонада себе заработала. © margoritaka / Pikabu

© margoritaka / Pikabu Я часто вспоминаю о работниках столовой и уборщиках в нашем садике. Кто-то из них даже связал мне шерстяные носки, которые я храню до сих пор (конечно, они мне уже малы, ведь прошло уже более 3 десятилетий). В детском саду моего ребенка техничка в свободное время тоже может пообщаться с детьми: почитать им книгу, поиграть или просто поговорить с малышней. © carb*** / Reddit

Мой малыш нервничал перед первым днем в садике, поэтому моя сестра-мастерица связала ему игрушку такого же цвета, как котенок, что живет у нас дома. Сын положил ее в рюкзак, чтобы поменьше волноваться. © Frozen*** / Reddit

Сегодня мы впервые отвезли нашего младшего в большое серое здание и передали его воспитательнице. Я тихонько вытирала слезы у забора. А через 6 часов сын вышел к нам с бумажной короной на голове, на которой было написано «Первый день в детском саду». © Elena Ledoux / Quora