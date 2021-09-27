15 историй от читателей AdMe.ru о неслыханно наглых людях, у которых на лбу написано «пуп земли»

Говорят, что наглость — компенсация отсутствия ума, и с этим трудно не согласиться. Почему-то некоторые люди уверены, что им все что-то должны, и норовят воспользоваться чужой вежливостью и тактичностью. Обиднее всего, что избежать встреч с нахалами в повседневной жизни очень сложно. Кто-то обязательно влезет перед нами в очереди, обругает в общественном транспорте или попытается стащить то, что плохо лежит.