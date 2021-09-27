15 историй от читателей AdMe.ru о неслыханно наглых людях, у которых на лбу написано «пуп земли»
Говорят, что наглость — компенсация отсутствия ума, и с этим трудно не согласиться. Почему-то некоторые люди уверены, что им все что-то должны, и норовят воспользоваться чужой вежливостью и тактичностью. Обиднее всего, что избежать встреч с нахалами в повседневной жизни очень сложно. Кто-то обязательно влезет перед нами в очереди, обругает в общественном транспорте или попытается стащить то, что плохо лежит.
Мы в AdMe.ru отлично понимаем наших читателей, которые не смогли молчать о беспардонности других людей и поведали нам свои истории, при чтении которых аж кулаки невольно сжимаются.
- Коллега рассказала, что, когда вышла замуж, поселилась в доме свекрови. Та быстро заявила, что если молодые хотят пользоваться мебелью в этой комнате, то должны ее купить. Коллега выплатила требуемую сумму сполна. А через год, придя домой после работы, она увидела, как муж снимает со стены навесные полки. На вопрос: «Куда?» — муж ответил, что мама попросила отдать ей ее собственность. Она забыла, что год назад уже продала их. © Лариса Загребина / Facebook
- Работала с женщиной, которая подходила к офисному холодильнику со словами: «А что у нас сегодня вкусненького?», брала то, что приглянулось, и съедала. И никто ей не смел слова сказать. Она была директором. © Вероника / AdMe
«Когда офисный холодильник с тобой разговаривает».
- Когда я родила ребенка, муж заявил, что не высыпается, выходить в 6 после бессонной ночи и садиться за руль не готов, поэтому решил пожить у мамы какое-то время. Пообещал по выходным приезжать. Занял у меня денег на что-то, а сам снял комнату для себя и любовницы. Когда же все вскрылось, то спросил дословно: «А нельзя все оставить как есть?» По-моему, ничего более обескураживающего я в жизни не слышала. © Александра Мышатина-Мышатина / Facebook
- В офисе отмечали день рождения. Из угощений были конфеты птичье молоко с коричневой и белой начинкой. Одна сотрудница разламывала каждую конфету и ела только с белой начинкой, потому что с коричневой ей не нравились. © Irina Oleinik / Facebook
- Работала официанткой в ресторане. Зарплата мизерная, доход складывался от чаевых, но это личное дело каждого, недовольной мины я никогда не корчила, по крайней мере при гостях. И попалась мне семейка свинтусов: они загадили все вокруг, ели чуть ли не руками и вытирали их об подушки и мебель. Я понимала, что чаевых не будет точно, и просто мечтала, чтобы они поскорее ушли. И вот они рассчитались, но, как полагается, еще полчаса сидели, ковырялись в зубах и складывали салфеточки и зубочистки в сумки. А рядом с ними сидела молодая пара, которая куда-то очень спешила, и после них осталось по половине порции нескольких блюд. Так эта семейка попросила завернуть им с собой чужие объедки! А после отказа стали фыркать, что я, мол, сама хочу их съесть. Но я пожала плечами и ушла. В тот вечер больше никто не сел за их стол, отмывали всей сменой после окончания рабочего дня. © Vale Kim / AdMe
- В очереди к гинекологу просидела час. Пришла моя очередь, захожу в кабинет, а за мной заходит парень лет 15. Врач, обращаясь ко мне, говорит: «Подождите, пожалуйста, за дверью, мой внук пришел на обед, он тут недалеко учится». Первые 20 секунд я молча переваривала информацию с высоко поднятыми бровями (они сами непроизвольно поднялись, я даже чувствовала, как подбородок натянулся). Но все-таки сказала ей, что у нее обед через час, и кабинет — не столовая. Я тогда еще неделю не могла прийти в себя от наглости такой. © Евгения Миргородская / Facebook
- Решила пообедать дома, благо работа рядом. И напросилась ко мне на обед коллега. Я ее предупредила, что у меня дома только винегрет. Ее все устроило, пришли, едим. Я поела, она все ковыряется. Спрашиваю: «Что так долго?» Ответ убил: «Ну, я думала, обед будет поразнообразней...» Это был ее последний визит ко мне. © Алла Бухарина / Facebook
- В самолете сижу на своем месте, согласно купленному билету. Ждем взлета. Ко мне подходит стюардесса и просит пересесть на другое место. Дескать, иначе мать с ребенком будут сидеть отдельно. Я вежливо отказала. Место я выбирала онлайн, заранее и доплачивала за удобство. И подруга рядом сидела. Ответ стюардессы поразил! С металлом в голосе она мне заявляет, что в таком случае рейс будет задержан до прихода представителя авиакомпании для решения данной ситуации. Это было сказано не мамаше, которая, решив сэкономить, получила неудобные места, а мне! Я обалдела от наглости стюардессы! Спрашиваю: «Вы мне угрожаете?» Она, видимо, поняла, что сморозила большую глупость и что может остаться без работы, если я жалобу напишу. Потом даже подошла и извинилась. © Людмила Жабская / Facebook
- В магазине на кассе стою в очереди за бабулькой. Она оплатила свои покупки и стала складывать их в сумку. Тут уже мои покупки кассир пробивает и двигает на место сбора, где стоит бабулька, которая, сложив в свою сумку свое, начинает к себе же складывать уже мои покупки. Я говорю: «Извините, но это уже мой товар». «Ишь, зараза глазастая, что, с тебя убудет бабушке помочь?» — зашипела на меня старушка, вытаскивая из своей сумки мои пробитые тампоны и прокладки. Вот до сих пор мучаюсь вопросом: зачем старушке тампоны? © Наталья Мареева / Facebook
- У нас перед магазином в качестве декора стоят ведра с искусственными растениями. А сверху на грунте насыпаны разноцветные камешки. Стою я как-то перед магазином, раздаю листовки и наблюдаю картину: покупательница, выйдя из магазина, наклоняется к одному ведру и выбирает из него камешки. Я говорю ей: «Что вы делаете?» Ответ меня поразил: «Ой, а я дома такие камешки тоже в вазоны кладу». Набрала в карманы и ушла. От такой наглости я не знала, что и сказать. © Раиса Тимохова / AdMe
- Прочитала в интернете призыв малоимущей беременной девушки помочь, кто чем может, детскими вещами. Я собрала 2 большие сумки: одеялко, неиспользованные пеленки, пара игрушек, одежда — все чистое, глаженое. Еще и сама отвезла. В итоге эта женщина взяла все, как будто так и надо, даже спасибо не сказала. © Julia Dodon / Facebook
- Вчера сцепилась с одной мадам в автобусе. Захожу, места справа все свободные, но там солнечная сторона. На улице +30, и кондиционера в автобусе нет. Слева свободно одно место. И женщина, сидящая на следующем сиденье, свесила свою руку через спинку того сиденья, на которое я собираюсь сесть. Сажусь. Естественно, ее рука болтается возле моей головы. Я поворачиваюсь: «Уберите, пожалуйста, руку». В ответ: «Нет. Не уберу. Она вам что, мешает?» «Да, — говорю. — Мешает». Она мне, мол, других мест много. Пришлось немного объяснить ей, что она в общественном транспорте, в котором есть определенная культура поведения. Я, конечно, услышала в свой адрес: «Больным лечиться нужно», на что ответила: «Так лечитесь!» © Olga_S / AdMe
- Моя коллега должна была быть на рабочем месте в 13:00. Время почти подошло, а ее нет. Звонит ей начальница и выясняет, что коллега на шопинге в торговом центре на другом конце города. На замечание, что ей нужно быть на работе, нахалка дерзко ответила: «Так мне надо быть в 13:00, а сейчас 12:59!» © Alexandra Moskvoretskaya / Facebook
- Муж, когда что-то готовит, оставляет грязную посуду со словами: «Ну ты же помоешь, тебе несложно». Аргументы, что кто готовил — тот и моет, не работают. Поэтому стараюсь не пускать его на кухню. © MilaSha / AdMe
- Работала я когда-то кассиром. Перед началом рабочего дня и в конце нас обыскивали охранники. Все предметы, которые могут продаваться в супермаркете, следовало маркировать. Один раз у меня на выходе нашли неотмаркированную прокладку и послали к менеджеру писать объяснительную: однозначно ведь стащила! Ну, я написала: «Требую уволить сотрудницу службы охраны, которая недобросовестно относится к своим должностным обязанностям и недостаточно тщательно проводит досмотр сотрудников перед началом рабочего дня, вследствие чего я вынуждена терять время и нервы после окончания рабочей смены и отрывать руководство от более важных дел». Охранница была в бешенстве и стала лепить мне наклейки с маркировкой на все подряд. А я их собирала, переклеивала на заднюю стенку шкафчика, и все наши знали: если промахнулись с маркировкой и забыли предъявить какую-то мелочь, можно позаимствовать наклейку за моим шкафчиком. © Лазарева Наталья / Facebook
А когда вы в последний раз сталкивались с вопиющей наглостью? Стремитесь ли вы в таких случаях поставить хамов на место?