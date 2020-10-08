15 историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что в магазине могут поднять настроение не только макароны по акции
Поход за покупками — повседневный ритуал, который в любой момент может превратиться в сюжет для голливудской комедии. Ее герои — кассиры и покупатели, чье чувство юмора зачастую ничуть не уступает талантам профессиональных сценаристов. А их искрометные комментарии и замечания настолько остры и задорны, что надолго врезаются в память.
Мы в AdMe.ru пришли в восторг от 15 историй о походах в магазин от наших читателей, которые просто хотели отправиться за покупками, а в итоге влипли в ситуацию.
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Беру молоко для маман и копченую рыбку для себя. Кассир, так ехидненько ухмыляясь, говорит: «Туалетная бумага по скидке, не желаете?» © Татьяна Васьковская / facebook
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Покупала я как-то в «Ашане» перед Новым годом для школьников мягких игрушечных поросят — штук 20. Партзадание. Разложила всех поросят — вся лента занята. Самой смешно. Ну, как всегда, что-то пошло не так, и поросят пробили общим чеком вместе с другими покупками. Пришлось отменять заказ, «звать Галю». Сзади начали возмущаться «нормальные» покупатели с пельмешками и игристым, мысленно уже встречающие Новый год. Вдруг слышу за спиной бас моего спасителя (думаю, это был архангел Михаил): «Да подождите вы со своими пельменями! Не видите, девушка со свиньями разобраться не может?» © Margarita Lime / facebook
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Кассирша спросила у одной дамы, есть ли у той соцкарта. Дама закричала: «Я что, похожа на старуху?» Все в очереди стали внимательно рассматривать женщину и обсуждать, похожа или нет. Мне показалось, что похожа. © Marina Merkulova / facebook
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Клиент как-то сказал: «Ой, вы так улыбаетесь, как будто реально рады нас видеть». © Надежда Нижебецкая / facebook
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Раньше ходил в магазин в наушниках и, чтобы на кассе ничего не спрашивали, сразу, как начинали пробивать мой товар, выпаливал: «Здравствуйте, пакет не нужен, вашей карты нет, оплата картой». Один раз после этого кассирша мне что-то сказала. Я вынул наушник, она повторила: «Как вы все это наизусть выучили?» © Timofej Kurbanović / facebook
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А у меня пенсионное спрашивают, хотя мне еще рано. Однажды решила пошутить и сказала, что забыла его дома. Девушка с недоверием и сожалением посмотрела на меня, но скидку сделала. Было неудобно, шутку не поняли. Перестала в тот магаз ходить. Видимо, я и правда на пенсионерку похожа. © Светлана Лаптева / facebook
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Работаю продавцом в магазине одежды. Заходит молодая женщина, все смотрит, кружится, немного странно себя ведет. Подходит ко мне вплотную и тихо спрашивает: «У вас есть бойфренд?» Я в шоке лепечу, что замужем. Оказалось, что девушка искала новую модель джинсов «бойфренды», они тогда только вошли в моду. © Olena Apalkova / facebook
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Однажды приходит к нам в магазин мужчина и просит некий «Семь юп». Ну «семь» — понятно. Но чего семь? Спрашиваю:
— А у нас в магазине это есть?
— Да.
— Покажите пальцем.
Оказалось, ему была нужна газировка 7 Up. © Елена Данелян / facebook
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Вчера на кассе в супермаркете передо мной 2 девочки лет 10–11 покупали какие-то леденцы в форме унитаза. Они очень смеялись, а чтобы расплатиться, прямо на кассе вытряхнули всю копилочку. Там были одни медные монетки — видно, что не хватит, и я подкинула в эту кучу 2 евро. Девочки такие счастливые убежали, а кассир это заметила и улыбнулась. © Olja Pobelkina / facebook
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На кассе расплатилась за покупки, поворачиваюсь, и кассирша говорит мне вслед: «У вас что-то к пальто прилипло сзади!» Смотрю, а на филейной части — наклейка из отдела «овощи-фрукты» с наименованием «персик». © Лимонный щербет / AdMe.ru
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У внучки заболело горло, и бабушка решила сделать ей компресс с использованием горячительного напитка. Отправилась в магазин, внучку с собой взяла. Выбрала самую дешевую бутылку и направилась к кассе. Кассир посмотрела с осуждением: женщина приличная, хорошо одета, с ребенком — и вдруг такая покупка. Спрашивает: «У вас что, только это?» Внучка хриплым голосом отвечает: «Да! Это для меня!» © Елена Акодус / facebook
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Захожу в зоомагазин, ставлю большой пакет с кормом на ленту. Тут продавщица говорит:
— Девушка, что вы этот огромный пакет мне под нос кидаете?
— Я не кидаю, а ставлю.
— Вот такие, как вы, целыми днями ходят и кидают пакеты.
— Да что вы себе позволяете?! Хамка какая!
— Сама вы хамка! Небось, еще и карты нет, наличными будете расплачиваться?
— Не ваше дело! Как хочу, так и расплачиваюсь!
В общем, диалог с пререканиями длился минуты 3. И весь этот спектакль был сыгран с совершенно серьезными лицами.
На самом деле на кассе работала моя знакомая. В итоге, чтобы снять накал, я с улыбкой говорю:
— Что, Танюш, устала?
— Да, Ксюш, не представляешь как. Спасибо, что хоть тебе выговорилась. Напряжение сняла.
Вы бы видели глаза других сотрудников. © Оксана Райкова / facebook
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Как-то ночью очень захотелось есть. В то время я на 2-м курсе была, жили напротив супермаркета. Пошла я туда в пижаме. Штаны, кофта — все, конечно же, растянутое, пижама-то любимая. Денег было мало, и я взяла только пару пачек лапши и черный хлеб. Стою в очереди за мужчиной. Он пробивает продукты, я смотрю на полку со жвачкой, разглядываю вкусы — в общем, ерундой маюсь. И тут слышу слова: «Это не моя лапша и хлеб». Поворачиваюсь, а лента пустая. Спокойно говорю: «Это мое, давайте я вам дам просто деньги, у меня точная сумма на руках есть». Мужчина посмотрел на меня и отказался. У кассира был взгляд «не надо благодарности». © Anastasia Bendeliani / facebook
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Как-то в магазине оторвала бесплатный одноразовый пакетик для упаковки и кассирша начала кричать, что я ворую пакеты в магазине. Пришлось спросить, сколько стоит бесплатный пакет. © Семенцул Виктория / facebook
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Делал как-то покупки дедуля. Из постоянных. Несмотря на то что дедушка уже давно жил в своем мире, общение с ним доставляло огромное удовольствие. Расплатился, ушел. Через несколько минут возвращается расстроенный. Спрашиваю, что случилось, а он отвечает: «Я у вас таблетки забыл. Для памяти. 12 упаковок». © Людмила Жабская / facebook
А с вами когда-нибудь случались комичные ситуации в магазинах?