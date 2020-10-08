15 историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что в магазине могут поднять настроение не только макароны по акции

Вчера на кассе в супермаркете передо мной 2 девочки лет 10–11 покупали какие-то леденцы в форме унитаза . Они очень смеялись, а чтобы расплатиться, прямо на кассе вытряхнули всю копилочку. Там были одни медные монетки — видно, что не хватит, и я подкинула в эту кучу 2 евро. Девочки такие счастливые убежали, а кассир это заметила и улыбнулась. © Olja Pobelkina / facebook

У внучки заболело горло, и бабушка решила сделать ей компресс с использованием горячительного напитка. Отправилась в магазин, внучку с собой взяла. Выбрала самую дешевую бутылку и направилась к кассе. Кассир посмотрела с осуждением: женщина приличная, хорошо одета, с ребенком — и вдруг такая покупка. Спрашивает: «У вас что, только это?» Внучка хриплым голосом отвечает: «Да! Это для меня!» © Елена Акодус / facebook

Захожу в зоомагазин, ставлю большой пакет с кормом на ленту. Тут продавщица говорит:

— Девушка, что вы этот огромный пакет мне под нос кидаете?

— Я не кидаю, а ставлю.

— Вот такие, как вы, целыми днями ходят и кидают пакеты.

— Да что вы себе позволяете?! Хамка какая!

— Сама вы хамка! Небось, еще и карты нет, наличными будете расплачиваться?

— Не ваше дело! Как хочу, так и расплачиваюсь!

В общем, диалог с пререканиями длился минуты 3. И весь этот спектакль был сыгран с совершенно серьезными лицами.

На самом деле на кассе работала моя знакомая. В итоге, чтобы снять накал, я с улыбкой говорю:

— Что, Танюш, устала?

— Да, Ксюш, не представляешь как. Спасибо, что хоть тебе выговорилась. Напряжение сняла.

Вы бы видели глаза других сотрудников. © Оксана Райкова / facebook