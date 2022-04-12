15+ историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что иногда в обычном магазине бывает увлекательнее, чем в театре
Казалось бы, что может быть прозаичнее и будничнее, чем поход в магазин? Но даже такое простое событие может запомниться надолго, ведь и продавцы, и покупатели, и охранники порой выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Главное вовремя оказаться в нужное время в нужном месте, а потом рассказать об этом всему интернету.
Мы в AdMe.ru изучили истории наших читателей и еще раз убедились в том, что иногда в магазине могут произойти вещи, достойные мини-рассказа или короткометражки.
- Мне как-то одна продавщица сказала, что кроссовки 40-го размера я должна искать в мужском отделе, потому что в женском таких нет. © Svetlana Svetlana / AdMe
- Как-то была свидетелем в овощном ларьке. Парниша-иностранец долго в очереди повторял: «Картошка, картошка, картошка». А когда подошла его очередь, запнулся, стал тыкать пальцем в картофель и спросил: «Как тебя зовут?» Продавщица, мило улыбнувшись, ответила: «Наташа». Так вся очередь выпала, когда юнец ляпнул: «3 килограмма Наташи». © Айка Оразбаева
- Как-то покупала «петроп» и «укрушку» и очень удивлялась, что продавец меня не понимает. Раз 10 повторила, потом показала, что мне надо. Продавец радостно: «А-а-а! Укроп и петрушку!» © Наталья Нерослова / AdMe
- К нам в зоомагазин как-то мужчина зашел. Хотел впервые питомца завести, но такого, чтобы за ним не очень сложно было ухаживать новичку, то есть кошку, собаку сразу отмел. Мы его повели на экскурсию по магазину. Подходит к птицам. Посмотрел, послушал — не подходит: перья полетят, испражнения и чирикают громко. Идем дальше — мелкие грызуны. Стоит, рассматривает: «Нет, они гадят». Хорек — тоже сложно (и гадит); рептилии — дорого; шиншилла — много места нужно и шумит по ночам (и гадит); еж — ночное животное, пахнет (и... вы поняли). Остались рыбки. Посетитель прямо заинтересовался, брошюрки уже читает рекламные, даже вид живого мотыля его устроил. И тут кульминация — плывет золотая рыбка, а из нее тянется своего рода лента. Мужчина: «Это что?» Напарница, уже сквозь хохот: «А это она гадит!» © Vares / AdMe
- Однажды мне попалась продавщица, которая ходила за мной по торговому залу и орала на ухо об их суперакциях. Вот это был кошмар. © Виктория Панкратова / AdMe
- Помню, как ко мне после закрытия магазина вломилась одна дама: «Ну я просто быстренько посмотрю». Я тогда была еще наивная и добрая — пусть, думаю, смотрит, пока я одеваюсь. Оделась, иду свет выключать, и тут тетенька выдает: «А чем вот это от этого отличается?» И еще спрашивает что-то о функциях товара. Я, малость обалдев, объясняю, что краем глаза посмотреть — это еще ладно, но полноценно обслужить я ее не смогу: такси ждет, дома муж, дети, коты. Но тетя не унимается: «Так что же мне лучше купить сейчас?» Пришлось пригрозить вызвать охрану, иначе она не хотела уходить. © Ирина / AdMe
- Стою в зоомагазине у витрины с грызунами. Вдруг буквально влетает в магазин крупная дама, красная и запыхавшаяся. Обводит безумным взглядом витрину и громко кричит продавцу, тыча пальцем в клетку с бурундуком: «Вот этого! Этого! Чем кормить? Где его держать? Все давайте! Скорее давайте! Мне вчера такого принесли, а у меня ничего нет! Я даже не знаю, кто это! Он голодный! Скорее!» Жаль, я уже уходила и не услышала, кто же это ей такой подарок сделал. © Вероника / AdMe
- Мы делали ремонт на кухне и купили в одном магазине плитку для пола. Потом муж поехал покупать краску для стен в другой магазин, а с собой захватил одну плиточку, чтобы лучше подобрать цвет. Положил ее в свою тележку и пошел в отдел с красками. Стоит выбирает, потом поворачивается, а в тележке плитки нет! Перепутать тележки он не мог, пошел по магазину искать. Магазин просто огромный, но он нашел вора: какая-то тетка увидела плитку в тележке, подумала, что она из этого магазина, схватила ее как образец и пошла искать себе такую же. Муж ей все вежливо объяснил, плитку забрал, а тетка даже не извинилась! © Ekaterina Sidorenko / AdMe
- Заходит к нам в зоомагазин девушка максимум лет 20. Рассматривает попугаев: какаду и жако. Интересуется, будут ли они говорить. Я рекомендую жако. Девушка восторженно спрашивает: «И с ним прямо на любые темы поговорить можно?» И столько было детского наивного восторга в этом вопросе, столько веры в чудо! Уклончиво ответила: «По обстоятельствам, зависит от окружения». © Vares / AdMe
- Решила купить полкило сыра. Вижу, на витрине лежит нужный мне по весу кусок сыра и целая головка. А я вижу, что кусок сыра уже с плесенью, прямо хорошо так с плесенью. В то же время знаю, что продавцы, прежде чем резать новую головку сыра, сначала будут предлагать мне этот кусок. Ну я вежливо сказала, что мне нужно полкило сыра, но вот этот конкретный кусок не надо. Продавец молча кладет этот кусок с плесенью на весы. Я снова говорю, мол, мне его не надо, он же с плесенью. Ответ продавца меня убил: «Это допустимый процент плесени». Занавес. © Nata / AdMe
- Работала в обувном. С начала сентября мы начинали постепенно выставлять на продажу зимнюю обувь. Как-то одна женщина лет 50–60 два месяца ежедневно ходила к нам мерить зимние сапоги. Она ни разу не поздоровалась, почти не говорила с нами — просто перемерит за пару часов весь ассортимент, девчонок погоняет как саврасок и уходит молча. Так ничего и не купила. © Рыжая Лиса / AdMe
- В ассортименте магазина есть товарная позиция «яблоки красные». Но так как некоторые сорта яблок похожи, кассир, перед тем как пробить, обычно спрашивает: «У вас яблоки красные?» Однажды покупатель на этот вопрос растерянно ответил «да» и сразу уточнил дальше: «Лимоны желтые, огурцы зеленые, морковь оранжевая». © New Born / AdMe
- Коллега рассказывала: она после школы работала в супермаркете. Повадилась к ним одна дама ходить и возвращать почти пустую банку от мороженого, мол, оно размороженное было, вы продаете некондиционный товар, верните деньги. Политика магазина была такой, что по любой жалобе деньги возвращаем. Ну раз так случилось, ну два. Но когда одна и та же дама возвращается два раза в неделю с почти съеденным мороженым, сотрудники магазина стали вскипать. В итоге повесили объявление на стойке возврата, мол, если есть претензии к мороженому, пожалуйста, не ешьте его и верните нам полную упаковку. Та женщина мороженое покупать у них перестала. © kakyr / AdMe
- Устроилась на работу кассиром в дорогой супермаркет. Подходит к кассе пожилая пара, начинают выкладывать товар. Женщина смотрит на сыр, отдает его мужу и говорит: «Ты же знаешь, она этот не любит». И просит принести другой. Я улыбаюсь: «Ваша дочь так разборчива?» А она удивляется в ответ: «Не дочь. Наша собака». © Sarah Lippman
- Я как-то устроила небольшой переполох на кассе: потеряла ключ от ящика, а там были мои ценные личные вещи. Охрана даже взломала замок, сетуя при этом, что, мол, из-за таких, как я, замков не напасешься. А уже дома я нашла ключ в кармане — он был похож на мой и без брелока. Упс. © Victoria Demianova
- Иду я как-то по большому магазину, смотрю вниз. Навстречу мне идет другая покупательница. Я шагаю налево, чтобы разминуться, и она шагает налево. Я направо — она тоже направо. Я снова налево, и она налево. До столкновения оставался один шаг. Поднимаю взгляд и вижу свое отражение в большом зеркале во всю стену. © Маркони / AdMe
- На кассе самообслуживания, в конце, когда завершаешь покупку, «касса» говорит: «Спасибо за покупки, хорошего вам дня!» А я о чем-то задумалась и на автомате ответила громко: «И вам спасибо, до свидания!» Сразу вся покраснела и не знала, как быстрее убежать. © Natalita Savga
- Как-то в магазине фиксированных цен за мной охранник ходил буквально по пятам. А я с коляской и вроде прилично одета. Раздражала эта ситуация жутко, и в какой-то момент я не выдержала, остановилась и спрашиваю, что не так. Оказалось, что я просто понравилась ему и он хотел познакомиться. Ребенок его не смутил. © Veronika Lisitskaya
А с вами в магазинах происходили курьезные случаи?
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