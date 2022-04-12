15+ историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что иногда в обычном магазине бывает увлекательнее, чем в театре

Казалось бы, что может быть прозаичнее и будничнее, чем поход в магазин? Но даже такое простое событие может запомниться надолго, ведь и продавцы, и покупатели, и охранники порой выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Главное вовремя оказаться в нужное время в нужном месте, а потом рассказать об этом всему интернету.