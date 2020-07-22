15 историй об усыновлении, которые стоит прочесть всем, кто уже махнул на человечество рукой

Семьей для брошенного ребенка могут стать любые люди, сердце которых достаточно велико для того, чтобы взять на себя ответственность за маленькую жизнь. Это суждение сполна подтверждают как те, кого судьба направила в заботливые руки, так и те, кто такими руками обладает.