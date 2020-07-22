15 историй об усыновлении, которые стоит прочесть всем, кто уже махнул на человечество рукой
Семьей для брошенного ребенка могут стать любые люди, сердце которых достаточно велико для того, чтобы взять на себя ответственность за маленькую жизнь. Это суждение сполна подтверждают как те, кого судьба направила в заботливые руки, так и те, кто такими руками обладает.
AdMe.ru искренне восхищается теми, кто дарит новую жизнь забытым детям, и хочет познакомить вас с историями таких семей.
- Никогда не понимал людей, которые расстраивались, когда им говорили, что они приемные... Я сам приемный у отца. И что? Вы просто не осознаете один простой момент: если вас усыновили, то вам повезло, так как выбрали именно вас. И именно это делает вас более любимыми. Вас терпели, дарили свои силы, заботу, свою жизнь человеку, по сути не являющемуся родным. Каждый раз, когда у меня спрашивают: «Это же не родной твой отец?» — я отвечаю, что для меня он родной и единственный отец. Ведь он растил меня, воспитывал и терпел все мои выходки. Разве он может быть приемным? © mescaline007 / Pikabu
- Когда Катя в первый раз увидела Ваньку в детском доме, подумала: «Ну точно воробышек — маленький, худенький, шустрый такой». Сразу решили забрать. У них уже была 1 приемная девочка и 2 родных. Надо мальчишку. Повела его в 6 лет в музыкалку — замучил просто ее просьбами научить играть на баяне. После первого же прослушивания педагог была в изумлении: у ребенка абсолютный слух! И стал Ванька заниматься. Педагог не нарадуется — и играет, и поет. Одно плохо — уж очень он маленький. На обычном баяне играть тяжело. А нужный инструмент стоит не меньше 120 тысяч. У семьи такого дохода нет. Что делать? Катя рассказала: «Села я как-то вечером и начала писать артистам, чьи адреса нашла. И уже на следующий день мне ответила певица Вера Брежнева! Спросила, как передать баян в наш поселок. Через несколько дней инструмент был у Ваньки. Мальчишка занимается всего 2 года, но уже светится на конкурсах. Когда я услышала его „Хоровод“, на слезу пробило. Вот так воробышек оказался настоящим соловьем!» А вот тот самый баян от Веры! © sachkin / Pikabu
«Ванечка! Пусть музыка и любовь всегда живут в твоем сердце. Вера Брежнева».
- Когда училась в младших классах, была у нас учительница. У нее был сын, которому на момент этой истории было 15 лет. Положили его в больницу, с ним в палате лежал 5-летний мальчик из детдома. За 2 недели они так привыкли друг к другу, что сын поставил условие родителям — усыновить мальчика. Усыновили! Потом оказалось, что у него еще и сестра есть, по которой он очень скучал. Удочерили и девочку. Живут счастливо. Достойная семья, которая заставляет верить в добро! © «Подслушано» / Ideer.ru
- В 5 лет меня усыновила семейная пара. Последние 15 лет я думал, как отблагодарить своих приемных родителей, но понял, что не могу дать им больше, чем они мне. Поэтому просто спросил, о чем они мечтали всю жизнь. Папа сказал, что они мечтали подарить хоть одному ребенку настоящую семью. Завтра мы с женой едем в детдом, чтобы какой-нибудь ребенок смог обрести семью, как и я много лет назад. Родители одобрили мою идею. © suzuran56 / Pikabu
- Когда узнали с мужем, что не сможем завести ребенка, взяли 5-летнюю девочку из детдома. Умничка, рассудительная, понимает, где она жила и кто ее забрал. Недавно за ужином говорит: «А если я дочка, которую удочерили, как я называюсь? Удочка?» Смеялись до слез. Если в будущем не забудет, что детдомовская, буду ей припоминать. © «Подслушано» / Ideer.ru
- Была подруга детства. Танюшка. Росла просто копия мамы. И только в 14 узнала, что она неродная. Пережили все: крики, подростковые истерики, обиду... Сейчас ей 45. Мама двоих детей. Безумно любит своих родителей и не перестает их благодарить за то, что забрали ее из детского дома. Вспоминая свои детские истерики, говорит: «Какая же я была дурочка!» © Светлана Нагорная / Facebook
- Забирали сына из садика, и одна девочка ждала свою бабушку. Попросила мужа помочь надеть ей колготки, пока бабушка идет. Через пару минут подошла воспитательница и сказала нам, что ее бабушка только что скончалась, а родители погибли пару лет назад в аварии. Сын все услышал и сказал: «Давайте ее заберем к себе». Оформляем документы на удочерение... © Omnik / Pikabu
- У меня есть сестра. А у сестры 9 детей. 7 из них приемные. 4 из них инвалиды. 3 из этих инвалидов «никогда не смогут ходить» и «будут дебилами». Сейчас они ходят (!) в школу (!). Глядя на свою сестру, я понимаю, что она изменяет этот мир в лучшую сторону. Она спасла 7 человек — стала им мамой и верным другом на всю жизнь. © kyzyxa / Pikabu
- Я был усыновлен вскоре после рождения и узнал об этом, когда мне было 6 лет. Мои родители посадили меня рядом и рассказали мне, что у них не получалось завести ребенка и они решили взять меня. Они дали понять, что будут на 100 % открыты и честны со мной во всем и даже помогут мне связаться с моей родной семьей, если захочу. А я сказал им в ответ что-то вроде: «Хорошо, а теперь вернемся к тому, о чем мы говорили». Ведь эта новость ничего не изменила для меня. Они моя семья, и не имеет значения, кто меня родил. © TrippyTaco12 / Reddit
- Я усыновила своего сына, когда ему было 10 лет. Когда процедура была завершена, он расплакался и сказал, что это лучший день в его жизни и что он любит меня. Мне сейчас за 80, и несколько лет назад я начала подыскивать себе дом престарелых. Но сын остановил меня и настоял на том, чтобы я переехала к нему и его семье, и сказал, что ответ «нет» он не примет. © HiBrucke6 / Reddit
- Моего лучшего друга и его жены не стало. У них осталась дочь. Я не могла бросить ребенка, удочерила малышку. Не стала пудрить ей мозги, сказала все как есть: что родителей больше нет в живых. 2 дня она не выходила из комнаты, не подпускала к себе никого и тихонько плакала. Я завтракала на кухне, когда увидела ее в дверном проеме. Она подошла ко мне, обняла своими крохотными ручками и прошептала на ушко: «Если бы мамочка с папочкой могли разговаривать с нами, они бы сказали тебе спасибо, что ты забрала меня к себе». С тех пор прошло 2 года. Недавно моя маленькая девочка впервые назвала меня мамой. Я не смогла сдержать слезы. © stargsakha / Pikabu
- Мы с супругой ходили на курсы приемных родителей в детском доме, и там психолог обмолвился, что, когда забирают в семью маленьких детей, старшие очень долго не могут прийти в себя. Потому что понимают, что их вряд ли кто-то захочет забрать. И нас этот момент подтолкнул, мы взяли под опеку 13-летнюю девочку. Да, было непросто, но мы вообще не жалеем. Ей уже скоро 19, и она выходит замуж. А мы собираемся повторить свой опыт. © Андрей Юрьевич Бычков / Facebook
- Мой лучший друг — приемный. Когда ему было 10 лет, его родители пытались мягко донести это до него, дав ему кучу детских книг об усыновлении. Но он подумал, что его хотят ОТДАТЬ на усыновление. Однажды за ужином они сказали ему: «Дружок, нам есть о чем поговорить». А он взял и расплакался, думая, что они собираются сказать, что отдают его на усыновление. Что родители, разумеется, опровергли. Он сказал мне, что сразу почувствовал облегчение и ему было все равно, что они неродные. Он боялся лишиться своей семьи. © Drewsephar / Reddit
- Я довольно рано узнал, что усыновлен. Когда мне было 4 года, к нам в гости пришла беременная мамина подруга. После ее ухода я сказал маме, что эта женщина очень толстая. Мама объяснила, что она не толстая, просто у нее в животике растет ребенок. А я спросил, вырос ли я в животике у мамы. Мама сказала, что я вырос в другом животике, но из-за этого стал еще более особенным. Я смутно помню, но, по-моему, я рассказывал об этом почти везде. © snowburd14 / Reddit
- Сестра: «Да ты приемная!»
Я: «Как и ты, дубина!»
Так и живем. Нас просто обеих удочерили. © Impastaz309 / Reddit
А у вас есть крутые истории о жизни приемных семей?