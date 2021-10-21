15 жадин, которые за копейку удавятся и не понимают, что сами себе так яму роют

Стремление заработать копеечку и хорошо жить — похвально. Однако порой люди так сильно зацикливаются на получении прибыли и экономии, что превращаются в настоящих скупердяев. Основная мысль, которую хотят донести наши сегодняшние рассказчики, — жадность до добра не доводит.

Мы в AdMe.ru согласны с этим, потому предлагаем нести в мир добро и позитив. В конце статьи расскажем о том, на какие ухищрения приходится идти людям из-за чужой жадности, и чем обычное скупердяйство отличается от смекалки.

Было это в конце 70-х. Договорился мужик с водителем привезти удобрение на огород, условились на определенную сумму. Водитель загрузил самосвал, привез, разгрузил. Подходит к нему хозяин, улыбается и протягивает деньги: «Больше не заплачу, а не нравится — загружай обратно!» Водитель деньги не взял, плюнул и уехал. А вечером вернулся с экскаваторщиком и выгрузил поверх навоза гравий, безвозмездно. Я потом мимо по делам ездил и смотрел, как жадный мужик гравий тачками в овраг вывозит, медленно и печально. © PyirnPG / Pikabu

3 подруги, общаемся с детства. Одна из нас вышла замуж и резко изменилась, стала очень жадной и экономной, хотя достаток остался прежний. Было много нелепых ситуаций. Из последнего: лето, мы и наши спутники решили собраться на шашлыки у меня на даче. С меня — стол, закуски, со второй подруги — напитки, с жадины — мясо. Они привезли несвежее мясо по акции, пожарили и сами съели, так как остальные не хотели травиться. Наутро выставили счет за 1/3 мяса каждой паре. Никогда не думала, что жадность съест дружбу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Однажды я видела, как взрослая дочь чуть ли не орала на свою мать в магазине, чтобы та не покупала новую мебель и не тратила ее будущее наследство. У дочери хватило наглости повернуться ко мне и спросить: «Ну разве так можно?» Я ответила: «Если бы я была твоей матерью, я бы сказала: „Дорогуша, у тебя не будет наследства“, а ты позволяешь себе отчитывать мать за то, что она тратит собственные деньги». Такого ответа грубиянка точно не ожидала. © Eliot Steele / Quora

Был в гостях у родителей невесты, когда им доставили пиццу. Будущий тесть встретил курьера у дверей и дал чаевые. «Теперь я понимаю, почему пиццу вам доставляют больше часа и она едва теплая», — шепнул я невесте. Ее папа дал очень маленькие чаевые за большой заказ. Я объяснил девушке, что мне пиццу из того же кафе доставляют за 15 минут, горячую и вкусную, хотя пиццерия находится на одинаковом расстоянии от моего дома и дома ее родителей. Она не верила, но сама убедилась, когда однажды пришла ко мне. Я даю больше чаевых курьеру, поэтому меня не заставляют ждать. © Karissa Cook / Quora

Работала менеджером по продажам, мне можно было забирать образцы. Я приносила их домой и делилась с друзьями и родственниками. Как-то пришла с работы с пакетами, полными конфет Lindor, часть положила в прозрачную вазу. У нас тогда как раз гостили друзья. Одна гостья, пока я умывалась и переодевалась, встала возле вазы и начала набивать сумку конфетами. Заметив меня, она покраснела, но ей хватило наглости заявить: «Не знала, поделишься ли ты, поэтому решила взять немного». Через пару минут я занесла в дом коробки с шоколадом и объявила, что буду всех угощать. «Не забудь про меня», — подала голос та женщина. Я схватила ее сумочку, открыла перед всеми и спросила, не достаточно ли ей. Больше она со мной не связывалась. © Chantellie Alisha Marie / Quora

Закупались с женой в супермаркете, заметили свободную кассу. Недалеко от нее стояла полная тележка. Мы уже хотели пройти мимо нее, но тут одна дама заорала: «Я перед вами!» Она еще набирала товары, но вот таким образом заняла себе место. Мы не стали спорить, тем более что как раз освободилась соседняя касса. Потом на парковке мы увидели ту самую хамку. Она закинула пакеты в свой Land Rover, но не закрыла как следует дверь. Когда она поехала, дверца распахнулась, все продукты вылетели из машины и разлетелись по дороге. © Ted Stanley / Quora

Знакомая часто жалуется, что дочка растет жадиной, отказывается делиться. При этом в их семье еду возводят в культ. Купят вафли и поштучно делят между всеми, то же самое с конфетами, случаются скандалы из-за последнего вкусного кусочка торта. Но окончательно меня добила фраза: «Верочка, ты не бери конфеты на улицу, а то с подружками придется делиться, придешь домой и съешь». Действительно, и откуда у нее это скряжничество? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я выросла в многодетной семье, нас 8 детей. У нас есть традиция — каждый месяц мы собираемся у кого-то дома. Все приносят еду, напитки и так далее. Старшая сестра, которая постоянно хвастается своими успехами и покупает дорогие вещи, на наши встречи приносит самые дешевые блюда. Как-то раз нас собралось 16 взрослых, еще были дети, а она приготовила 4 груши в соусе. Никто из нас, естественно, не хотел, чтобы кому-то не досталось, поэтому к ним никто не притронулся. В конце вечера она была ошарашена тем, что никто так и не попробовал ее элегантное блюдо. © Regina Burnett / Quora

Когда мы с женой только начали жить вместе, моя мама не пускала нас в свободную квартиру. Только с условием, что, помимо коммуналки, мы будем платить за аренду. Так и жили 3 года, потом взяли ипотеку. Жена затаила обиду на свекровь, а когда та заболела, то пришлось маму перевезти к себе, она недееспособна. Жена работает из дома и может за ней ухаживать, но заявила: «Ничего личного, платите мне ежедневно как сиделке». Мама платить отказывается, с меня денег не берет. © Подслушано / VK

После того как мы развелись, жена захотела денег. Она изменяла мне, плохо со мной обращалась, но требовала половину средств, хотела продать дом, в котором я мечтал остаться, претендовала на животных и машину. Около года мы делили имущество, в итоге она попала в ДТП на нашей машине. Сама не пострадала, но вот забрать авто уже не сможет. © Thomas Cayne / Quora

Снимали с подругой квартиру на 1-м этаже. Пока нас не было, какие-то пацаны разбили окно и залезли внутрь. Брать было нечего, только магнитофон, но они еще прихватили воротник из чернобурки и женское белье. А когда уходили, то увидели полицию. Выяснилось потом, как они попались. Фиг бы с ним, ну идут пацаны с магнитофоном, но вот мех и белье полицию насторожили. Пришлось свои трусы опознавать. © Yakayaka / Pikabu

Во время вечеринки у фуршетного стола крутилась женщина. Пока все терпеливо ждали своей очереди, она вклинилась и игнорировала любые замечания. Дамочка набрала много еды, ложки и черпаки разбросала. Но как только она отошла от стола, так сразу — бац — упала и приземлилась прямо на кучу еды, испачкав блузку. Все вокруг зааплодировали. © Jeexin / Reddit

Приехал в маленький городок в 3 часа ночи. Выхожу на привокзальную площадь, там стоит таксист (куда же без него). Подхожу:

Я: «За сколько туда-то?»

Таксист: «₽ 200!»

Я: «Давай за ₽ 150».

Я знаю, что в этом городке днем поездки дороже ₽ 120 не бывают.

Таксист: «За ₽ 150 не поеду!»

Я закрыл дверь, достал телефон и вызвал «Яндекс.Такси». Вызов принял тот же таксист, только стоимость поездки была уже ₽ 120. И не обманул ведь: за ₽ 150 не поехал. © Kinvel / Pikabu

Во время нашей с сестрой поездки у нас сломалась машина. Мы отбуксировали ее на ближайшую заправку. На АЗС можно было не только починить авто, но и арендовать грузовик. Пока мы стояли в очереди, чтобы оплатить ремонт, на кассе другой клиент как раз оформлял документы на аренду. Кассир предложил парню страховку, но в ответ тот разорался, что из него, мол, просто хотят вытянуть деньги. Через несколько минут, выезжая с парковки, любитель конфликтов сбивает одну из бензоколонок. Вселенная не любит грубиянов. © Jaye Reyes / Quora

Работаю фрилансером в сфере фасадных конструкций. Пару лет назад руководитель недоплатил мне за проект. На днях мой заказчик разослал заявки на изготовление конструкций в десяток фирм, одной из которых была та самая контора. Цену они предложили весьма адекватную, но чуть выше парочки конкурентов, при иных обстоятельствах договориться можно было б и отдать заказ на 3,5 млн рублей им. И какое же это удовольствие — ставить подпись руководителя проекта, коим я являюсь в данной истории, под резолюцией «Отказать». И так уже второй раз за этот год. © Snowguy34 / Pikabu

Бонус № 1: владельцы заведения неплохо сэкономили, использовав буквы из других вывесок

Бонус № 2: порой одним людям приходится идти на различные ухищрения из-за жадности других

Мой родственник в 2000-х годах ремонтировал квартиры с бригадой. Делали один проект около месяца, получили 2 аванса. В день расчета бригадир получил все деньги от заказчика, прошел в комнату, достал из кармана 2 баночки и обойный нож, а затем отжал там в углу обои, вытащил яйцо, заделал шпаклевкой дырку и все приделал на место. Офигели и хозяин, и мой родственник. Бригадир потом пояснил, что после многочисленных «кидал на деньги» теперь работает только так. Доказательство того, что лучше всегда отдавать деньги за работу. © MambaShmamba / Pikabu