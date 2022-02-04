15 историй о взрослых, у которых день, проведенный с детьми, превратился в череду казусов
Родителей, которых ни разу не вгоняли в краску или не заставляли смеяться до колик разные казусы, происходящие с их детьми, можно пересчитать по пальцам. Причем эти курьезы порой происходят как с опытными мамами и папами, так и с новичками.
Редакция AdMe.ru нашла на просторах интернета посты о детях, которые добавили немного перчинки в обычный день. Именно такие истории родители со смехом вспоминают спустя долгие годы.
- В детстве я с мамой отправилась в магазин. Ушла от нее в другой проход, а когда начала ее искать, увидела женщину в точно таком же наряде, как у мамы. Она стояла, склонившись над прилавком. Подражая родителям, я решила шлепнуть ее по пятой точке. Я не видела, чтобы кто-то поворачивался быстрее, чем она тогда. Она развернулась, собираясь ударить меня, пока не увидела, что я перед ней стоит маленькая девочка. В смущении я пробормотала: «Ой, вы... не моя мама», извинилась и убежала. Моя мама, которая видела всю эту сцену, не могла перестать смеяться, а женщина просто в замешательстве стояла. © lietomepls / Reddit
- Мой 6-летний сын недавно решил мне сообщить, что я не вправе указывать ему, что он может носить, а что нет, потому что ему разрешено иметь «свою собственную моду». Ладно. Оделся сам: шорты, сандалии и один черный носок. © Hefty_Detective / Reddit
- Мне было 3 года, и я так «не любила» есть, что была с пухлыми щечками и вся в складках — прям как бабушки любят. Моя мама кормила меня ровно столько, сколько требовалось для ребенка в 3 года, и следила при этом, чтобы я на улице не выпрашивала у соседей что-нибудь вкусненькое. И вот суббота, мы идем в гости к бабушке по папиной линии, и я на вопрос «Ой, наше солнышко, ты кушать не хочешь?» выдаю: «Очень хочу, бабушка, я уже 3 дня ничего не ела». Бабушка маму не очень жаловала и стала причитать и охать, что та морит меня голодом, а папа, присев рядом на корточки, напомнил, что полчаса назад лично давал мне пюре с котлеткой. © Veronika Rudaya / Facebook
- Когда мой сын приучался к горшку, ему нравились временные татуировки, и мы награждали его ими за каждый раз, когда он «делал свои дела» как положено. В результате все его руки, спина и грудь были покрыты картинками. Но мы не придавали этому особого значения, пока однажды летом не повели его в детский бассейн. Там мы в первый раз на глазах у всех сняли с него рубашку, и он потопал в бассейн с обнаженным торсом и в шортах с поездом Томасом, выглядя при этом как маленький качок из исправительного учреждения. © THSSFC / Reddit
- Моему сыну было года 3. Мы ждали электричку, народа было не слишком много, но мой сын был очень симпатичным и привлекал внимание. Бабульки с умилением улыбались. И тут мой любимый ребенок довольно ощутимо наступил мне на ногу. Я зашипела тихонечко, что мне больно. Сын моментально упал на колени и начал целовать мои пыльные туфли, громко извиняясь. Мне было и смешно и стыдно. Все люди смотрели на нас! Я с трудом заставила его подняться, но он еще пару раз порвался пасть ниц. Больше никогда подобной реакции от него не видела ни до, ни после. © Лешик Рав / Facebook
- Сидел в отпуске с 3-летней дочкой, решил сходить на почту и заодно жену с работы встретить. Дочь недавно болела, и я не знал, во что ее лучше одеть — в шорты или штанишки. Решил остановиться на штанишках и кофточке. Уже на почте обратил внимание, что кофта маловата в рукавах, решил их чуть закатать к локтям, чтобы жене в глаза особо не бросалось, а то еще скажет: «Вот нельзя тебя одного с ребенком оставлять, даже собрать нормально не можешь». Но первым, что услышал от жены при встрече, было: «Паша, а почему дочь в пижаме?» А план-то был великолепен. © Paveltuzz / Pikabu
- Историю рассказала коллега. Зимой, в непростые годы, ее мама урвала 20 кг сахара и велела ей везти домой. 3-летний брат уговорил взять его с собой. И вот моя коллега везет санки, в санях брат и сахар. Доехали. Она мешок поднимает, а он легкий что-то. Оказывается, брат проковырял дыру в мешке, и всю дорогу сахар высыпался. По его словам, это чтобы они с сестрой дорогу обратно нашли. Мать ругалась, отец ржал. © A.Voldemort / Pikabu
- Я лазила по деревьям со своей 6-летней племянницей, и она спросила меня: «Как ты можешь лазить по деревьям, если ты такая старая?» Я ответила: «Мне 27!» На что она мне сказала сочувствующим голосом: «Вау... Твоя жизнь наполовину окончена». © imakethingscooler / Reddit
- Лет 12 назад двоюродный брат остался один с 2 детьми. Все родные помогали чем могли, да и сам он получал зарплату выше средней по региону, так что дети не нуждались в чем-либо. Первый год к ним в квартиру регулярно ходили из службы опеки, проверяли условия проживания детей. И как-то задают вопрос младшему: «Всего ли тебе хватает, Юра?» А тот возьми да и ляпни, еще жалостливо так: «Молочка бы немного...» Ну вот именно оно в тот день закончилось. До сих пор ему это «молочко» вспоминают. © Brume74 / Pikabu
- Проходила с племянником комиссию перед 1-м классом. Заходим в кабинет к врачу, она усталым голосом спрашивает, что болит, есть ли жалобы. А малый неожиданно отвечает: «Ой, спина болит и ноги, ночью судороги и суставы прям выкручивает, в ушах звенит...» У меня брови вверх, врач очки схватила со стола, надевает, зовет медсестру. Говорит ему снимать футболку и спрашивает, на что еще жалобы есть. А он дальше давай: «Работы много, а сил нет, да и глаза уже не те...» Тут до меня дошло, что он месяц тусовался у бабушки в деревне. Вырос здоровым, уже 19 лет, до сих пор иногда спрашиваю: «Глаза еще те или уже нет?» © Lesynya / Pikabu
- В супермаркете ребенок попросил нарезку какой-то колбасы по жуткой цене. Мы отказали. Картина маслом: стоим на кассе, такая приличная с виду семья, муж в деловом костюме и с сумкой с ноутбуком, платим за товар, и тут ребенок на глазах кассира и охранника вытаскивает эту нарезку из сумки с ноутбуком. Когда он успел туда ее затолкать, неизвестно, но это было просто нечто! © Лилия Борисова / Facebook
- Я работала няней в студенчестве, сидела с девочкой 2 с половиной лет. Как-то пошли мы с ней в кафе. С собой я всегда брала для нее сменное белье, так как она могла описаться, а памперсы уже не носила. Приходим в кафе, я ей и говорю тихо: «Ой, Алиса, я же тебе забыла трусики запасные взять, а ты описаться можешь». Ну и ладно, забыла, что теперь поделать. Сидим за столиком, едим пирожные. И тут она на все кафе выдает: «Оля трусики забыла!» Кафе просто ржало. © Ольга Гензе / Facebook
- Мой малыш наблюдал за тем, как я крашу губы помадой, и спросил, зачем я это делаю. Я сказала ему, что это должно сделать меня красивой. Он сделал паузу на мгновение, а затем ласково спросил меня, когда это начнет работать. © limegreenbunny / Reddit
- В детстве мама могла меня быстро чмокнуть в щеку или в губы. Как-то я увидела по телевизору рекламу мороженого, где целовались парень с девушкой, и подумала, что вот, значит, как нужно целоваться, чтобы полнее выразить свою любовь. Помню обескураженное лицо мамы, когда я смачно поцеловала ее своими растопыренными губищами... До сих пор от воспоминаний немного неловко. © Подслушано / Ideer
- Есть среди моих друзей семья: муж, жена и маленькая дочка. Малышка обожает папу, и папа тоже дочь любит, но любит он еще и в «Танки» погонять, причем, когда играет, ничего вокруг не видит и не слышит. И вот сижу у них в гостях и вижу картину: папа в «Танках», а дочь так по нему за день соскучилась, что бросила альбом, в котором что-то рисовала, стала позади него, гладит его лысину пальчиками, лопочет что-то ласковое. А на следующий день узнаю, что ребенок фломастерами расписал ему лысину цветочками и даже коряво написал на затылке «папа», а тот в азарте игры и не заметил. Бедолага утром так и поехал на работу, в метро ловил недоуменные взгляды и улыбки попутчиков, не врубался, почему сослуживцы ржут. В конце концов ему сказали, в чем дело. Вернулся домой злой, но за любовь ведь ребенка не накажешь, так что теперь относится к дочери внимательнее. © Подслушано / Ideer
Какие казусные ситуации происходили с вашими детьми? Какая фраза или действие вашего ребенка вогнали в краску вас либо окружающих?
Поделиться этой статьёй