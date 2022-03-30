15 историй о врачах и пациентах, которые стыдно вспоминать, зато хоть окружающие посмеются

Болеть, конечно, неприятно, но порой проходит время и истории о посещении врача вспоминаются со смехом. Если у вас таких нет, то предлагаем почитать наши. Гинекологи, стоматологи и медсестры — лидеры сегодняшней подборки.

Мы в AdM.ru прошерстили интернет в поисках людей, которые с юмором вспоминают свое пребывание в больнице и общение с врачами.

На 1-м курсе отправили проходить медосмотр. На очереди был гинеколог. Смущаясь и краснея, захожу в кабинет. Врач на меня даже не смотрит, пишет что-то. Залезаю на кресло, сижу. Врач нехотя отрывается от записей: «Беременная?» Говорю, что нет. Врач: «Тогда что тебя беспокоить может? Слазь давай». © KeraTamara / Pikabu

У папы были камни в почках. Положили в больницу на операцию. Когда мы пришли его навестить, медперсонал называл папу «ювелир». Оказалось, когда он отходил от наркоза, орал на всю больницу: «Где мои золотые камни?» — и требовал их вернуть. © Подслушано / VK

Загремела в больницу. Лучшего развлечения, чем читать страшилки по ночам, не нашла. 3 часа ночи, мне приспичило в туалет, а идти страшно. Но пошла. Дошла до поворота и там столкнулась с доктором. Это я потом поняла, что с доктором, тогда это было темное нечто в страшном коридоре. Орали оба. Я от страха, он — от неожиданности. © Подслушано / VK

После операции в палату зашла медсестра довольно крупных размеров. Спросила о самочувствии. Я пошутил, что все окей, кроме того, что у меня в глазах двоится, если смотреть вдаль. Она подошла ближе и спросила: «А сейчас?» Я: «Не двоится». Она: «Хорошо, потому что две меня в палате не поместятся». Смеяться было очень больно. © Eliot Steele / Quora

Я водитель на скорой. Приезжаем по вызову: мать и ребенок в панике. Мальчик прижимает к голове игрушечный космический корабль. Коллега затолкал их в машину и велел скорее гнать в больницу. Сообщаем диспетчеру, что у нас тут ребенок с застрявшей в голове игрушкой. Мальчика — сразу к врачу. Проблема была решена одним щелчком ножниц: оказалось, просто колесико от игрушки запуталось в волосах. © PJ Geraghty / Quora

Подруга почувствовала себя плохо — погнали по врачам: лор, хирург, гинеколог. Заходит к гинекологу, жалуется, а она ей: «Так, стоп, а не гайморит ли у вас? Голос такой характерный». Да, гайморит оказался. Но у лора она уже была, и он гайморит-то и не заметил. © Bet17 / Pikabu

Мне делал операцию очень красивый доктор. Я вообще-то застенчивая, но, когда выходила из наркоза, настойчиво признавалась врачу в любви. Мне это все медсестра потом рассказала. Надо мной хихикала вся больница. © Denise W Hedley / Quora

Мой муж собирался на колоноскопию, как вдруг медсестра спросила его что-то о пищеводе. Супруг ответил: «Я, конечно, не врач, но это странный способ добраться до толстой кишки». Оказалось, его перепутали с пациентом, которому должны были делать эндоскопию. © Deborah Fisher / Quora

Отец рассказывал, что, когда он еще комбайнером работал, попала ему в глаз соринка зерновая. А она не простая, а с зазубринами. И врач смогла вынуть только языком. Так бывает, что старые приемы самые рабочие. © BesovkaW / Pikabu

Я готовился к операции. Мне выдали халат и шапочку для волос. Сижу жду. Вижу, мужик напротив странно на меня косится. Честно говоря, я и сам чувствовал себя глупо в той шапочке. Снял ее, положил рядом. Тут приходит медсестра и спрашивает, почему я еще не надел нижнее белье. Смотрю на нее непонимающе. Она: «Я же выдала вам бумажные трусы» — и кивает на «шапочку». © Grant Mackay / Quora

Будучи беременной третьим сыном, пошла на плановый осмотр, до родов минимум 20 дней. Врач осмотрел и сел что-то записывать. Ну я и спрашиваю: «Я пойду, наверное, уже, да?» Врач: «Куда?!» Говорю, мол, домой, куда же еще. Он: «Девочка моя, ты через полчаса родишь, ну куда ты пойдешь?» И действительно ведь родила. Никаких болей, никаких схваток — не роды, а сказка. © Shanya200 / Pikabu

В палату со мной положили девушку. На вид около 20 лет, очень ухоженная. После того как ее муж ушел, она стала готовиться ко сну. Смыла макияж, сняла парик и отклеила ресницы. Выглядела лет на 40. После операции супруг пришел ее проведать. Зашел в палату, через 10 секунд вышел с каменным лицом. Мой муж поворачивается ко мне и спрашивает: «Думаешь, он впервые увидел, как она выглядит на самом деле?» © KeraTamara / Pikabu

У меня начались схватки. Мужа не было в городе, в больницу меня повезла мама. Заходим мы внутрь, а нам навстречу уже выдвигается медсестра с коляской. Окинув нас взглядом и не сказав ни слова, она сажает маму в коляску. Пришлось объяснять, что пациент — я. © Renee Kaplan / Quora

Среди ночи схватила такая зубная боль, что я еле дождалась утра. Вприпрыжку помчалась к ближайшему стоматологу. Врач очень долго возился с каналами, что-то сверлил, чистил, мыл. Ходила к нему 3 раза, каждый раз прием затягивался на 2–3 часа. В конце концов довольный стоматолог заявил: «Ну, готово! Зуб прослужит еще год. Может, два. А может, и 10. Хотелось бы, конечно, чтобы больше года, потому что как раз гарантия закончится».

Обратилась к дерматологу с сильной сыпью на лице. Врач цокнула и назначила мази от аллергии. Но сыпь не прошла, а только усилилась. Лицо красное и в пупырках, как инопланетный огурчик. Говорит мне: «Вы же не рожали? Родите — и все пройдет, ничем больше помочь не могу». Позже выяснилось, что у меня была розацеа. Другой врач поставила диагноз за 5 минут. © KotKuro / Pikabu