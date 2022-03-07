15+ историй о визите к врачу, о которых люди будут помнить даже спустя десятилетия

На свете найдется не так уж много людей, которые искренне любят ходить по врачам. Как ни крути, а каждый такой визит в медучреждение — это своего рода стресс, с которым мало что может сравниться. Однако зачастую наши страхи оказываются необоснованными, а иногда мы и вовсе уходим с таких встреч, обзаведясь историей на миллион.

Мы в AdMe.ru наткнулись на просторах сети на 15+ человек, которые скорее забудут свое имя, чем то, что им однажды довелось пережить в кабинете врача. А бонусом мы расскажем историю об одном микрохирурге, которая сделает ваш день.

Зашла в кабинет врача-ортопеда, он сидит за столом, медсестра что-то прибирает, я мнусь в дверях. Врач говорит: «Присядьте, пожалуйста». Я подумала, что, раз это ортопед, он хочет проверить мои функциональные возможности, и старательно выполнила глубокий присед. © vergilyush / Twitter

Было это давно, лет 20 назад. Попало мне что-то в глаз на улице. На календаре суббота, поликлиника не работает, только дежурный врач (огромный такой мужик). Склонился он надо мной посмотреть, что с глазом, а потом — бац! — и как залезет мне в глаз языком! Я и пикнуть не успела! Достал из глаза песчинку, прописал капельки какие-то и отпустил. Спасибо, доктор, за помощь, но психологическая травма у меня на всю жизнь. © Подслушано / VK

У меня есть привычка выключать за собой свет для экономии электричества. И вот однажды, выходя из кабинета врача, я на полном автомате щелкнул выключатель. Был ли он в ужасе или это его развеселило — не знаю. Но работница регистратуры заливалась смехом, а я уходил, чувствуя себя довольно неловко. © Lyndon Bailey / Quora

Мои носовые проходы очень узкие, поэтому, когда у меня начинается сезонная аллергия, мне становится трудно дышать. Мой лечащий врач ушел на пенсию, поэтому я решила сходить на прием к новому. Все шло отлично ровно до того момента, пока он не подметил, что я издаю звуки, словно его мопс после прогулки. © PryzeTheBest / Reddit

«Ничего необычного, просто витражная дверь с изображением мочевыделительной системы в офисе моего врача».

Выписываемся из больницы после рождения ребенка, последний осмотр. Все вроде выяснили, и тут неожиданно вспомнился мучивший меня вопрос: «Скажите, а вот воду для купания прямо из-под крана брать или лучше фильтровать?» Врач аж замер, обдумывая ответ, а затем спросил: «Это у вас первый ребенок?» Мы закивали. «А, понятно, ну тогда, конечно, фильтруйте!» И уже уходя тихо добавил: «А то вот родится у вас второй, и некогда вам станет заниматься всякой ерундой». © fakir22 / Pikabu

Третий раз за месяц прихожу сдавать кровь, исследовали уже вообще все. Я: «Ну что, там есть что-то хорошее?» Врач: «Ну, хорошо, что у вас до сих пор есть деньги». © Wizard_Severus / Twitter

Ловите историю о моем самом неловком инциденте, связанном с доктором. Я была у окулиста. Он осматривал мой глаз и сказал: «Хорошо, а теперь откройте пошире». Я открыла рот так широко, как только могла, и стала ждать. Повисло неловкое молчание, а потом он добавил: «Я имел в виду ваш глаз». © Aanya Devendran / Quora

Была у стоматолога в известной клинике. После всех процедур выхожу в приемную, заполненную народом, и в ходе разговора с врачом улыбаюсь во все 32. Незатейливо перевожу взгляд на ожидающих приема и вижу, как они смотрят на меня, а их лица искривились от страха и ужаса. В этот момент осознаю, что у меня чувствительные десны и сейчас они кровоточат. Ободрила так ободрила пациентов, ожидающих приема... © Подслушано / VK

«Забавно, но факт: в кабинете у моего доктора есть стулья для людей всех размеров».

Нам с братом по 26 лет, мы разнополые близнецы, и иногда мы вместе ходим делать ежегодную прививку от гриппа. Однажды мы сидели в приемной, вышла медсестра и окликнула нас: «Мистер и миссис такие-то», полагая, что мы супружеская пара. Мы рассмеялись, а вот бедная медсестра была так огорошена! Она все пыталась объяснить, что к ним часто приходят парами и, раз у нас одна фамилия, она подумала, что... © anelz-_- / Reddit

Пошли с ребенком делать манту. Заходим в кабинет, малышка уже все усекла, ревет.

Медсестра: «Если прекратишь плакать, получишь шарик». Ребенок успокоился, ведь за послушание вознаградят, взглядом ищет шарики. Медсестра начинает медленно колоть, от введенного раствора под кожей раздувается. Медсестра шепотом: «А вот и ша-а-а-арик появляется». © AtatoraMatushka / Pikabu

Однажды у стоматолога у меня из-за анестезии потекла вода изо рта, из-за чего я заржала настолько сильно, что врач и ассистент валялись на полу от смеха, а из соседнего кабинета пришел другой врач, чтобы посмотреть, что тут происходит. © bearrrrri1 / Twitter

Проходила очередную ежегодную медкомиссию. Среди всех специалистов было посещение психиатра и психоневролога. У нас это один специалист. Женщина-врач долго жаловалась мне на невыносимость работы, жуткий график, низкую зарплату, главного врача-самодура и неадекватных пациентов. После чего врач разрыдалась. Полчаса приема я пыталась ее успокоить, принесла воды, говорила с ней. © Подслушано / VK

«Была сегодня у врача и у меня чуть не случился сердечный приступ вот из-за этого».

Зашел я, значит, к терапевту на прием. Потом читаю медкарту: зев чист, носовые пазухи чистые, живот мягкий, печень и селезенка не увеличены, мочеточники свободны, даже что-то про стул написал. Как ты все это определил, если просто померил давление? © KainLivesy / Pikabu

Я ударила доктора. Когда мне было 17 лет, у меня что-то там диагностировали и нужно было взять кровь на анализ. Раньше я через такое не проходила. Доктор стал приближаться ко мне с гигантским шприцем в руках, острая игла которого указывала на меня. Я запаниковала и шлепнула его по руке до того, как он успел вонзить в меня иглу, и та вместо этого вонзилась в палец его другой руки. А остальное — уже история. © Geeta (गीता) / Quora

Как-то раз я в шутку спросила врача, почему у них у всех такой ужасный почерк (он в этот момент как раз выписывал мне рецепт). Услышав это, он остановился и бросил на меня суровый взгляд. Это длилось с минуту, но в итоге он не сказал ни слова, а после продолжил писать. Стоит ли говорить, что я уже не стала у него уточнять, какие лекарства он мне там прописал. © Oendrila / Quora

«В приемной нашей больницы вместо растения висит его рентгеновский снимок».

В последний раз, когда я была в неотложке, в предлагаемом перечне симптомов поставила галочку напротив графы «чрезмерный плач». Медсестра растерянно объяснила мне, что этот пункт предназначен для младенцев. © bugposting / Twitter

Я присутствовал на родах жены. Когда я увидел морщинистую голову сына, только-только появляющуюся на свет, я повернулся к врачу и всерьез спросил: «Это что, его мозг?!» Теперь каждый раз, когда я встречаю его, он непременно меня подкалывает. © NMEPlayer / Reddit

В 14 лет был на приеме у лора. Врач, на вид добрый дедушка, произносил тихо слова или цифры, а мне их надо было повторить. Через пару слов я слышу, как он совсем шепотом произносит: «Какашки». Я подумал, что это хитрый прием, мол, постесняюсь правильно произнести. Я не постеснялся и громко произнес, как мне казалось, сказанное им слово. Врач сначала удивился, потом засмеялся и сказал, что произносил слово «барашки». © Подслушано / VK

Как-то я ушиб ногу и не мог ходить. Через 3 дня приехал в травмпункт, врач спросил:

— А что раньше не пришел?

— Думал, что это ушиб и он пройдет, — ответил я.

— Это ушиб. Он пройдет, — сказал врач.

И мы оба остались довольны этой встречей. © maxim_tesli / Twitter

Бонус: история про микрохирурга, которую мы заслужили