15+ откровенных историй о чистюлях и грязнулях, которым ох как нелегко ужиться вместе

У каждого из нас свое отношение к тому, в каком состоянии нужно поддерживать жилище. Что для одного человека — грязь, то для другого просто легкий беспорядок, на который можно не обращать особого внимания. И в принципе в этом нет ничего предосудительного, главное — по мере возможности не навязывать другим людям свои предпочтения.