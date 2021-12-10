15+ откровенных историй о чистюлях и грязнулях, которым ох как нелегко ужиться вместе
У каждого из нас свое отношение к тому, в каком состоянии нужно поддерживать жилище. Что для одного человека — грязь, то для другого просто легкий беспорядок, на который можно не обращать особого внимания. И в принципе в этом нет ничего предосудительного, главное — по мере возможности не навязывать другим людям свои предпочтения.
Мы в AdMe.ru не фанаты всяких крайностей типа стерильной чистоты или неимоверного бардака. Поэтому кое-какие из историй, герои которых «слегка» перегнули палку, действительно задели нас за живое.
- Меня с детства ругали за лень. Мама настаивала на том, что полы нужно мыть каждый день. Но сейчас я живу с парнем, у которого совсем другие взгляды на чистоту. По моему настоянию он раз в неделю пылесосит ковер, а я мою полы. Говорит, что я повернута на уборке, а я и рада. Наконец-то я для кого-то не ленивица, а умница-чистюля. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в старших классах, мои родители трудились без отдыха, чтобы содержать 5 детей. Моя мама — медсестра. Она часто работала в ночную смену и злилась, когда возвращалась домой и обнаруживала там бардак. Хорошо помню, как она твердила: «Я вам не уборщица!» В итоге мы с братьями и сестрами задумались: «А во сколько обойдутся услуги уборщицы?» В то время вызвать клининговую службу в 3-уровневый дом с 5 спальнями стоило $ 50. Каждый из нас ежемесячно откладывал по $ 10, чтобы заплатить уборщице. Она пылесосила и вытирала пыль в местах общего пользования, наводила чистоту в ванных комнатах и на кухне. В своих комнатах мы уже прибирались самостоятельно. Но главное, что наши родители стали гораздо счастливее. Сейчас они уже вышли на пенсию, живут вдвоем и поддерживают порядок в доме без посторонней помощи. © Tessa E. Tea / Quora
- Когда я жила одна, я большую часть времени работала. За продуктами выбиралась раз в неделю, а ела то, что можно был приготовить или разогреть за 5 минут: хот-доги, замороженную пиццу или тосты. До уборки в квартире руки доходили в лучшем случае раз в месяц. Но когда я вышла замуж и родила детей, все изменилось. Да, мне по-прежнему не хватает времени на домашние дела, но я так люблю своих детей, что готова вывернуться для них наизнанку. Могу встать в 5:30 и начать готовить еду или наводить чистоту в доме. © betterthanamaster / Reddit
- У моего знакомого дома была идеальная чистота. На кухонном столе — белоснежная скатерть. Когда он садился есть, он стелил белую салфетку, на нее — белую бумагу, потом — газету и только на нее ставил тарелку. После приема пищи он выбрасывал газету, стряхивал крошки с бумаги, а салфетку закидывал в стирку. Мне всегда казалось, что это, мягко говоря, перебор. © mattahari / Pikabu
- Моя мама — жуткая грязнуля. Не припомню, чтобы она хоть раз в жизни вообще сделала уборку. Когда я была маленькой, наша квартира так зарастала пылью, что на полу были отчетливо видны протоптанные в грязи «тропинки» в местах, где мы ходили чаще всего. Про ржавую ванну и пожелтевшие раковины я вообще молчу. Лет в 7 я попала в больницу на 2 недели, а когда вернулась, не узнала свою квартиру: к нам приехала сестра мамы из другого города и сделала ремонт. Теперь у нас была белоснежная сантехника, красивый паркет на полу и сияющие окна. Только спустя несколько лет я узнала, что никакого ремонта не было — тетя просто выкинула из дома весь хлам и намыла квартиру до блеска. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой пользуемся услугами уборщицы каждые 2 недели, или 26 раз в год. В эти дни мы на 4–5 часов уходим из дома и получаем долгожданную передышку. По-другому никак: мы занимаемся бизнесом и работаем 7 дней в неделю. Наш дом — это по совместительству еще и офис. Так что мы радуемся мини-отпуску и идем куда-нибудь завтракать, а затем можем погулять в парке. Главное, не забыть отключить на это время телефоны. © Jay H. Link / Quora
- Я думала, что я чистоплотная, пока не вышла замуж. Нужно было ежедневно смахивать пыль, пылесосить, мыть полы и драить сантехнику. А свекровь меня учила, как протирать плитку в ванной. Наивная девочка в моем лице все это покорно выполняла, пока не забеременела. Это, конечно, не болезнь, но трудно пылесосить, когда тебя из-за токсикоза все время тянет обниматься с унитазом. Уборку взял на себя воспитанный в стерильности муж, и тут же выяснилось, что в ежедневном наведении чистоты нет такой уж острой необходимости. © Calisto1979 / Pikabu
- Завтра к нам придут ставить новую сантехнику в ванной комнате. Думаю, что надо хорошенько отдраить старую, чтобы сантехник оставался в блаженном неведении по поводу того, какие мы неряхи. © _fiddle-sticks_ / Reddit
- Моя младшая дочь — жуткая неряха. Кучи из вещей на полу, за диваном, под кроватью, под столом. На разговоры и даже крики — ноль эмоций. Отучить ее мусорить смог только наш кот — редкостный чистюля. Он просто начал гадить на эти кучи вещей. Притом что он всегда ходил исключительно в лоток. Ох ты ж мой помощник! © Подслушано / Ideer
- Я прибираюсь дома по субботам и заставляю детей помогать мне. Если они благополучно выполняют свой объем работы, то после обеда мы вместе идем куда-нибудь развлекаться. © AwkwardLie1159 / Reddit
- Нам с мужем вообще повезло до крайности. Моя мама приезжает 2–3 раза в неделю днем, когда мужа нет, помогает в уборке, привозит иногда продукты с рынка и нередко нам готовит. Не потому, что прошу, — ей просто нравится о нас заботиться. Со свекровью тоже зверски повезло, но в другом: она как раз гипертрофированная чистюля и перфекционистка, но ни разу не сделала мне замечания по поводу грязи в доме. А мы с мужем убираемся вместе, когда припрет, но при этом с радостью оба раскидываем носки по дому. И ни единой претензии в адрес друг друга. Да, так тоже бывает. © bobrena / Pikabu
- Когда мне было лет 10, я спросила маму, почему мне нельзя вытираться после душа 2 полотенцами: одним оборачивать мокрые волосы, а другим вытирать тело, как это делают все дамы по телевизору. Мама сказала, что нечего лишний раз пачкать полотенца. И только в 55 лет я внезапно поняла, что я уже взрослая, что это моя ванная и мои вещи и я устанавливаю собственные правила. Так что на днях я впервые использовала 2 полотенца, и это было так круто! © lynnemaddie / Reddit
- Когда я в последний раз была в гостях у своего бывшего, я поняла, что он капитально забил на мытье тарелок и ложек. Кладовая у него заросла плесенью, а в холодильнике догнивали старые продукты. В общем, в доме пахло настоящей свалкой. Я тогда помогла ему разгрести завалы, но это же было разовое мероприятие, а порядок желательно поддерживать на постоянной основе. © Okno-rose / Reddit
- Моей соседкой по лестничной клетке была врач-дерматовенеролог. Это было нечто. Когда она делала еженедельную генеральную уборку, в подъезде воняло хлоркой так, что в осадок выпадали не только жильцы, но и случайно залетевшие мухи. Заключительным штрихом была обработка приквартирного пространства на лестнице. Впечатление, что она просто выливала бутылку хлорки рядом с квартирой. Через какое-то время соседушка переехала к дочери с зятем, мол, буду с внуком сидеть. Весь подъезд выдохнул. А зря! Не прошло и месяца, как та вернулась — набычившаяся и злющая. Потом выяснилась причина. Она попыталась и там внедрить свою «антимикробную» обработку, за что была выслана зятем по месту прописки. © Zmea79 / Pikabu
- В старших классах я жил с бабушкой и дедушкой, которые не особо любили следить за порядком. Они даже посуду мыли только тогда, когда в раковине уже не оставалось места из-за грязных тарелок и чашек. А пылесосили и подметали от силы раз в месяц. Когда я переехал к ним, я взял на себя уборку в гостиной и всегда поддерживал чистоту в своей комнате. В конце концов я даже поставил там мини-холодильник, чтобы реже бывать на общей кухне. Просто я понял, что не смогу перевоспитать своих родственников, плюс рано или поздно все равно от них съеду. © Alex Adams / Quora
- До 18 лет на полу в моей комнате можно было сажать картошку, а шмотки копились в углах вперемешку с тарелками, чашками и пылью. Моя бабушка-чистюля всегда говорила: «Эх, вот придут друзья в гости, что они о тебе подумают?» Я в свою очередь только отмахивалась. Прошло 5 лет. В голове что-то щелкнуло, отныне дома все блестит. И тут позвала меня подруга на новоселье. А у нее дома оказалось грязнее, чем в привокзальном туалете, даже из чашки пить было противно. Уходя, я подумала: «Вот же неряха». И потом еще с бабушкой обсуждала с придыханием: «Ну как так можно?!» © Подслушано / Ideer
- Я никак не могу понять, почему для моей 24-летней дочки вполне нормально утащить еду в свою комнату и потом засунуть объедки под кровать. Во-первых, это отвратительно, а во-вторых, так мыши могут завестись. В результате моя жена не выдерживает и прибирается за великовозрастным ребенком. А я говорю, что так дочь никогда не научится сама наводить порядок. Вот как чистоплотным людям выжить в одной квартире с грязнулей? © Neil Eisenberg / Quora
- Моя мама постоянно следит за тем, чтобы уборка выполнялась строго определенным образом. Если что-то идет не так, как она привыкла, начинается форменный конец света. В итоге я стараюсь не включать пылесос, когда она дома, потому что иначе придется действовать «строго по инструкции» и много раз чистить пол в местах, где он уже и так сверкает. © Kyubey4Ever / Reddit
Интересно, а вы регулярно драите квартиру до блеска или вам ближе позиция «пыль лежит, и я прилягу»?
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