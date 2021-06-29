15+ историй о том, как сложились судьбы людей, на которых учителя в школе поставили жирный крест

Все знают, как важно в школе себя зарекомендовать. К любимчикам относятся по-особенному: их всячески поощряют, а на их промахи закрывают глаза. Но что делать, если успеваемость и поведение оставляют желать лучшего, а учителя, отчаявшись перевоспитать, поставили на вас крест?

Мы в AdMe.ru нашли в сети истории пользователей, которые в школе звезд с неба не хватали, но не сломались и сумели в жизни взять правильный курс. А в бонусе докажем, что хорошие оценки не всегда залог успеха в жизни.

У меня есть друг, которому в детстве ставили посредственные оценки, потому что у него диагностировали синдром дефицита внимания. Он был хорош в математике, но плохо сдавал тесты, которые проверяли знания в других областях. Но по мере того, как мы становились старше, материалы становились более специализированными, поэтому друг получил отличные оценки на вступительном экзамене в университет и теперь является одним из лучших студентов по информатике. © ramune_0 / Reddit

В 3-м классе у меня был ученик, который плевался в одноклассников жеваной бумагой через соломинку, дрался с ними, орал на весь класс и не вылезал из кабинета директора. 16 лет спустя по дороге домой я остановился на светофоре, и тут рядом со мной притормозил красный Lamborghini. И, как вы думаете, кто был за рулем? Точно, тот самый пацан! © igotenemies29 / Reddit

дрался с ними, орал на весь класс и не вылезал из кабинета директора. 16 лет спустя по дороге домой я остановился на светофоре, и тут рядом со мной притормозил красный Lamborghini. И, как вы думаете, кто был за рулем? Точно, тот самый пацан! © igotenemies29 / Reddit Я занимался графическим дизайном, поэтому пропускал среднюю школу. Другие предметы меня не очень интересовали, а учителя считали, что я не справляюсь. Я просто не хотел тратить свое время на то, что мне не нравилось. Теперь я разрабатываю дизайн для автоспорта, работаю с крупной гоночной компанией, в то время как мои одноклассники особо ничего не добились. Мне просто не нравилось тратить свое время на то, что было не по душе, а вот когда занятие было по сердцу, я балдел. © Skreamies / Reddit

В школе у ​​меня была учительница математики, которая вела себя агрессивно по отношению к ученикам. Она разразилась тирадой перед всем классом о том, какая я ленивая и что никогда ничего не добьюсь. Когда я окончила школу, то сама стала учителем, а потом получила должность помощника директора школы. Угадайте, кто там преподавал математику. Верно, та же учительница. Она вспомнила меня и, казалось, даже чувствовала гордость за то, что я добилась успеха. Она была на удивление милой со своими детьми и отвела от себя мои подозрения. Но однажды я шла мимо ее кабинета и услышала, как она кричит на ученика. Я отправила ее в отпуск, чтобы разобраться, и все дети подтвердили, что она была злой. В конце концов я уволила эту учительницу и это было круто. © fosterbass / Reddit

У меня есть друг, который отлично учился, получил высшее образование, но на этом все и закончилось. Он продал свой бизнес и уехал с женой в Монтану. Он мог стать следующим миллионером Кремниевой долины, но вместо этого выбрал жизнь обычного человека и зарабатывает $ 25 в час. После работы друг идет домой к жене, и они играют в настольные игры или просто гуляют. Его профессора могли бы сказать, что он попусту растратил свой талант, но я думаю, что он решил, что скорее растратит потенциал, чем свою жизнь. Иногда разумнее понять, что время и душевное спокойствие стоят больше, чем хорошая зарплата. © QuarantineTitans / Reddit

Мой отец очень плохо вел себя в школе: он дрался, его отстраняли от занятий. Никто бы не рискнул поставить на то, что из него что-то выйдет. Сейчас ему 49 и он отлично зарабатывает. Общаясь с ним, вы бы ни за что не подумали, что он был таким сорванцом. И уж точно он не позволил бы мне вытворять то, что делал сам в школе. © Imkingferrari / Reddit

Никто бы не рискнул поставить на то, что из него что-то выйдет. Сейчас ему 49 и он отлично зарабатывает. Общаясь с ним, вы бы ни за что не подумали, что он был таким сорванцом. И уж точно он не позволил бы мне вытворять то, что делал сам в школе. © Imkingferrari / Reddit Моя учительница во 2-м классе хотела отправить меня на спецобучение, потому что я не могла разобраться в правописании и чтении. А теперь я руковожу инновациями в одной из крупнейших компаний мира. У всех нас разные способности, не позволяйте чужому мнению разрушить будущее ваших детей. © saffiajd / Reddit

потому что я не могла разобраться в правописании и чтении. А теперь я руковожу инновациями в одной из крупнейших компаний мира. У всех нас разные способности, не позволяйте чужому мнению разрушить будущее ваших детей. © saffiajd / Reddit В школе я был слабым учеником. Все думали, что из меня ничего путного не выйдет, кроме одного учителя — мистера Халиуэлла. Только он один хвалил мою работу, заставлял читать вслух «Чарли и шоколадную фабрику». Возможно, в школе мне было просто скучно, поэтому я не очень прилежно учился. Потому что, когда я бросил школу и устроился на работу, все пошло иначе. Я стал усердно работать и построил карьеру, состоялся в профессии, и мне очень хорошо платят. Я многим обязан учителю, который верил, что я добьюсь успеха. © unclewombie / Reddit

Моего лучшего друга выгнали из школы, потому что у него все было очень плохо с математикой. А сейчас он на 2-м курсе аспирантуры по направлению «астрофизика» и собирается дальше идти в науку. © NotBarbamento / Reddit

потому что у него все было очень плохо с математикой. А сейчас он на 2-м курсе аспирантуры по направлению «астрофизика» и собирается дальше идти в науку. © NotBarbamento / Reddit У нас в средней школе был замечательный учитель драмы — мистер Куинн. Я был одним из немногих, кто окончил его курсы драматического искусства. После учебы я устроился на работу, поступил в колледж, участвовал во многих интересных проектах, в том числе на Бродвее и в шоу «Disney на льду». Именно после ледового шоу я вернулся в свою школу, нашел мистера Куинна и рассказал ему о своих успехах. Он был в восторге и сказал: «Ты первый из всех моих учеников, кто стал профессионалом» . © Osiris32 / Reddit

. © Osiris32 / Reddit Одноклассник моего приятеля плохо учился. Директор школы поставил его перед всеми и сказал: «Взгляните на этого мальчика! Он никогда ничего не добьется». Только что этот парень продал свой дом за $ 20 млн, чтобы купить дом побольше. © whatsupskip / Reddit

Директор школы поставил его перед всеми и сказал: «Взгляните на этого мальчика! Он никогда ничего не добьется». © whatsupskip / Reddit В начальной школе у ​​меня был серьезный дефект речи, из-за которого учителя даже хотели отправить меня в коррекционный класс для детей с нарушением обучаемости и трудностями чтения. Единственным человеком, который поручился за меня, была моя учительница речи. Я встречался с ней 3 раза в неделю в начальной школе, она разрешала мне оставаться в ее классе во время обеда. Она верила в меня, когда другие учителя считали, что я просто медленно соображаю. Сейчас я директор по связям с общественностью в правительстве — я написал ей об этом в Facebook. Она очень мной гордится. © thiscitychick / Reddit

Однажды учитель в моей школе поставил ученику плохую оценку за то, что тот не сдал домашнее задание. Парень объяснил это тем, что не мог пропустить матч по регби. Учитель сказал, что его образование важнее игры. А теперь этот бывший ученик играет в регби на международном уровне. © Grebnesorwolliw / Reddit

© Grebnesorwolliw / Reddit Трое бывших учеников пошли по моим стопам и вернулись после института, чтобы пройти педагогическую практику. В двоих я и не сомневался, но третий ученик стал для меня полным сюрпризом. Во время учебы он сводил меня с ума — самый проблемный ребенок в классе. Мне хотелось его трясти, как Гомер Симпсон тряс Барта, но я, конечно, сохранял хладнокровие. И теперь он уважаемый профессионал в своей области. Я чувствую, что весь стресс, который он заставил пережить, того стоил! © harpejjist / Reddit

но я, конечно, сохранял хладнокровие. И теперь он уважаемый профессионал в своей области. Я чувствую, что весь стресс, который он заставил пережить, того стоил! © harpejjist / Reddit В школе я отжигал по полной: катался на скейте, прогуливал, а однажды меня поймали за тем, что я закидывал машины яйцами. Многие учителя сказали мне тогда, мол, чувак, ничего из тебя не выйдет. Очень скоро они офигеют, потому что через 2 недели я окончу универ со степенью магистра в области специального образования и буду учителем, который наблюдает, как из хулиганов рождаются классные парни. © NoStutterd / Reddit

Мой брат был просто неуправляем. Учительница в начальной школе билась над ним, старалась научить его читать, писать, да хоть чем-то увлечь, но все было тщетно. Когда он перешел в старшую школу и начал косячить уже там, она следила за ним и радовалась даже маленьким его успехам. А совсем недавно мы столкнулись с ней и рассказали, что брат поступил учиться на юриста в университет Лиги плюща. Она была поражена. Это стало доказательством того, что некоторые дети преуспевают в другой учебной среде. Мой брат плохо учился в школе, но, когда он поступил в колледж, его успеваемость резко повысилась. © Real_Space_Captain / Reddit

Бонус: хорошие оценки не всегда залог успеха в жизни

Знаете, в школе я был лучшим. Все домашки, контрольные, тесты на 5. Но к моменту окончания школы я уже растерял все амбиции. Сил не было ровно ни на что. Это было натуральное выгорание. Это стремление быть первым из лучших отбросило меня на много лет назад, и только теперь я медленно начинаю свой путь. © BronchitisCat / Reddit