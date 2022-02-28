15+ историй о том, как родительство коренным образом меняет людей

Родительство — это естественная, но при этом до невозможности сложная вещь. Появление детей меняет жизнь любой семьи, а новоиспеченные матери и отцы начинают осознавать, как много не знали об этом мире.

Мы в AdMe.ru перечитали целый ряд историй о родительстве, и нас ошарашило количество открытий, которые люди сделали после появления ребенка.

Факт, который я узнала, став мамой. Оказывается, дети икают в утробе, и мама может это чувствовать. В отличие от движений руками и ногами, ощущается это как ритмичные толчки в одном и том же месте живота. © Kotamilia / Pikabu

Мамин голос — это сила. Как-то на стадионе я рявкнула своему среднему сыну: «Арсен, домой!» И поняла, что среди взрослых футболистов как минимум 2 Арсена. © Шолпан Пронина / Facebook

Рожать — не больно, а вот схватки — да. 3 месяца назад стала мамой, и уже через пару недель я не помнила о боли во время родов. Мозг блокирует неприятные воспоминания. Поэтому периодически даже сомневаюсь, что рожала. Но сын — напоминание об этом. © Подслушано / Ideer

Вставлю свои 5 копеек как отец. Сыну сейчас год и месяц. У мальчиков часто наблюдаются проблемы с животом, как из-за питания, так и от погоды. Колики проходят легче, если гладить живот нагретой рукой по часовой стрелке. Мы с женой для себя разработали правило «трех П»: подгузники, питание, пузо. Ребенок плачет — проверь эти «три П». Если ребенок только поел, а подгузники сухие, то дело в пузе. © VladSerb / Pikabu

Взяли котенка мейн-куна. Порода суровая, сам на руки никогда не приходил и немного терпел, если его держали. Ловили моменты, когда можно было погладить, не двигались, если к ноге прижимался. Потом родился ребенок, в первые месяцы на кота времени не было, и его как подменили. Лучшей няньки теперь не найти, сам укладывается нам на грудь, мелкому дает себя трепать. В общем, все эти барские замашки лечатся, оказывается. © Подслушано / Ideer

Родительство меняет приоритеты в отношениях, с коллегами в том числе. Еще вчера ты был не прочь с ними потусить, а уже сегодня готов только к рабочим встречам. Времени все меньше, и терпимость к чему-то не содержательному стремится к нулю. © aasya_life / Twitter

Спустя 6 месяцев после того, как я стала мамой, мы пошли в поход. Раньше я была спортивной и часто ходила по этим местам. Так вот, зима, холод, и мы подходим к ручью, который нужно перепрыгнуть. А я не могу заставить себя это сделать и попросту не понимаю, что же со мной происходит. Это стало большим сюрпризом. © Debra Petek / Quora

Как йог, лежу на куче крошек от чипсов. И не могу их стряхнуть, потому что рядом, на чистой стороне, спит Ева. А еще мне сегодня в голову прилетела вилка, но я сохранила спокойствие, хотя было жуть как больно. Да, родительство — это просто огромное терпение. © volkovangelina_ / Twitter

В 40 лет я стал отцом в 3-й раз. Боялся, что буду как дед рядом с сыном и, когда мне будет 50, не смогу играть с ним и быть на одной волне. Да и знакомые удивленно смотрели на нас с женой, мол, как же так? Сейчас мне 45, и я самый счастливый папа на свете. Во мне будто открылось 2-е дыхание, я снова изучаю и помогаю изучать этот мир маленькому существу. Никогда бы не подумал, что позднее отцовство может так омолодить меня. © Подслушано / Ideer

Играла с дочкой в «Камень, ножницы, бумага». Победитель откусывал банан. Почему-то почти весь банан был съеден дочкой. Ребенок был счастлив, потому что выиграл, а мама — потому что ее ребенок перекусил. © Irina UV / Facebook

Я мать 4 детей. До их появления я была нервной и беспокойной. Всегда волновалась о том, что другие люди думают обо мне, старалась понравиться. Потом у меня появились дети, и все мое внимание переключилось на их благополучие и счастье. Это очень положительно сказалось и на моем самочувствии. © Leigh Brooks / Quora

У знакомых дочка во время прогулки катается на гироскутере и слушает музыку через беспроводные наушники. Все бы ничего, только наушники подключены к телефону, который находится у родителей. Если ребенок уезжает слишком далеко, то сигнал пропадает, и она подъезжает ближе к родителям. Гениально. © WWolf08 / Pikabu

Когда мама меня родила, с ней в палате была молоденькая девушка, которая тоже стала мамой. Деток принесли на кормление, а эта девушка сидит и чего-то ждет. На вопрос медсестры, мол, чего же она не кормит сына, девушка выпалила, что ждет, пока ей соски проколют, чтобы молоко пошло. 3 года назад родила я, и со мной в палате была такая же девушка, которая ждала прокола сосков. © Подслушано / Ideer

Когда старшему было 1,5 года, прочитала в журнале о детских истериках: как реагировать, что делать. И вскоре впервые попала в такую ситуацию в магазине: ребенок развалился на полу с печатью вселенского горя на мордахе. Какая-то тетенька бросилась его поднимать, я прошипела: «Не сметь!» Затем, как рекомендовали в статье, подошла к сыну, перешагнула через него и пошла к выходу. Слышу, запыхтел, вставая, и пошел следом. Больше демонстраций не было никогда. © Марина Добродеева / Facebook

2 года назад я стала мамой. И все 2 года задерживаюсь в туалете, сижу 3–4 раза в день по 15–20 минут. Супруг недавно подошел ко мне и сказал, что нашел отличного проктолога и хотел бы, чтобы я записалась к нему на консультацию, решила свои проблемы. Но дело в том, что я просто хочу побыть одна. И могу это сделать только в этой маленькой комнате. © Подслушано / Ideer