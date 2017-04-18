16 историй о том, как люди поняли, что это точно любовь

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Мы нашли ответы пользователей интернета на вопрос о том, как они поняли, что любят. Оказалось, что иногда жизнь куда интереснее мелодрам!