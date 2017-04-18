16 историй о том, как люди поняли, что это точно любовь
AdMe.ru верит в силу любви и не перестает вдохновляться ее мощью и красотой.
Мы нашли ответы пользователей интернета на вопрос о том, как они поняли, что любят. Оказалось, что иногда жизнь куда интереснее мелодрам!
- Когда я перестал спрашивать самого себя «Смогу ли я с ней жить?» и задался вопросом «А смогу ли я жить БЕЗ нее?» — в тот самый момент я понял, как сильно ее люблю.
- Парень, с которым я работал, рассказал такую историю: однажды они с девушкой зашли в ресторанчик, и она с большим аппетитом съела большой-пребольшой бургер, запивая его пивом, а потом заказала себе еще один. Это окончательно его сразило, и вскоре они поженились.
- Когда я начал встречаться со своей первой девушкой, я спросил у папы, как же понять, любовь ли это. И вот что он тогда ответил: «Ты поймешь, что любишь, когда больше не сможешь представить свою жизнь без этого человека, а идея провести с ним остаток жизни покажется заманчивой, а не пугающей».
- Когда ты смотришь ему в глаза, а в голове крутится мысль: «Да, я хочу от него детей и мечтаю, чтобы каждые выходные мы проводили все вместе».
- Она оказалась первой девушкой, по которой я действительно скучал, когда мы не были вместе. Потом я осознал, что хочу быть с ней всегда. Примерно через год я понял, что ничего не изменилось и не улетучилось, — именно тогда я и попросил ее стать моей женой.
- Мои бабушка с дедушкой прожили около 40 лет вместе. Последние 10 лет, пока дед был жив, я наблюдала, как они болтали до 7 утра обо всем на свете. Просто делились мыслями и что-то вспоминали, держась за руки. Дед приносил бабушке шоколадки, мороженое и цветы, а она каждый, КАЖДЫЙ день говорила ему, как сильно его любит. Любовь — в мелочах, и теперь я мечтаю когда-нибудь испытать то же самое.
- Мы познакомились с парнем 5 лет назад на сайте знакомств. Переписывались, смущало только то, что все не зовет погулять. Так прошел месяц, и он признался, что с 3 лет перестал говорить: в 90-е он гулял с отцом в парке, и того при нем расстреляли в упор. Он помнит только, как в последний раз закричал и пытался вылезти из-под мертвого отца. Мать пыталась обращаться к логопедам, психологам, но в маленьком городе не особо с этим умеют. Когда он рассказал мне, я вытащила его погулять и увидела, что он еще красивее, чем на фото. Он много читает, пишет статьи и книги. Я нашла для него лучшего психотерапевта в Москве, он еле-еле согласился. 3 года назад, на двухлетие отношений, он вечером пришел с тортом, вкусностями и билетами в кино. И тут произошло то, от чего потом плакал даже мой отец: он произнес «люблю» слегка застенчиво и боясь. Это было лучшее, что со мной происходило.
- Я женат 10 лет, и мы с женой знаем, как показать свою любовь. Уметь прощать. Уважать. Идти на компромисс. Принимать свои ошибки, никогда не терять уважения. Делать то, что нравится другому человеку, даже если вы сами не в восторге от этого, — и с улыбкой на лице. Понимать, что есть вещи, которые другой человек не способен сделать. Уметь прощать. Уважать. Идти на компромисс.
- Однажды мы с девушкой пошли в кафе отметить ее день рождения. Мне не нравилось это место, но она была в восторге. Мне не нравились еда и напитки — она ела с удовольствием. Мне не нравилась атмосфера заведения — она же восхищалась каждой деталью. Но каждую секунду этого вечера я был по-настоящему счастлив, просто потому что была счастлива ОНА. Ей было хорошо, и я получал от этого огромное удовольствие. Очень люблю ее и становлюсь только счастливее, когда счастлива она сама.
- Любовь — это не химия и не физика. Любовь — это радость, которую вы получаете, когда делаете что-то РАДИ другого человека.
- Я четко понял, что люблю свою девушку за день до того, как сумел ей «официально» признаться, что хочу быть с ней. Несмотря на то что говорят, будто любовь приходит со временем и опытом, я абсолютно точно знал уже тогда, что люблю ее. А потом просто снова и снова в этом убеждался. И еле прожил сутки до следующего утра. Будто боялся, что опоздаю...
- Жена сказала, что ее «я согласна» в загсе было лучшим решением в ее жизни. Мы женаты уже 8 лет. И это лучшее, что я когда-либо слышал.
- История моих родителей: папина соседка предложила познакомить его с одинокой женщиной с ее работы. Они увиделись один раз, поели картошку у мамы на кухне. В следующую встречу отец помог маме собрать вещи, отвез к себе домой, познакомил со своими родителями со словами: «Знакомьтесь, это моя жена!» Мама испугалась его решительности, но не ушла. Вместе 22 года, признаются друг другу в любви и целуются каждую минуту. Папа говорит, что с первой секунды понял, что мама его половинка.
- Мой муж умудряется сделать день прекрасным одним лишь своим присутствием. А когда его нет рядом, кажется, будто время остановилось. И я понимаю, что никто и никогда не сможет подарить мне такую заботу и сделать меня счастливее.
- Когда вы планируете встретиться, получаете СМС или отвечаете на звонок, а в животе уже не порхают бабочки; когда ваше поведение уже давно неидеально и вы видите его недостатки и позволяете ему увидеть ваши; когда вы вместе преодолели множество разногласий и не копаетесь в них из раза в раз; когда секс уже не сносит крышу, как раньше, — даже несмотря на все это, он все еще остается самым важным человеком на земле. Вы делаете милые приятности друг другу, чтобы просто немного порадовать. Место киношной романтики заняли комфорт, стабильность и уверенность, появляющиеся рядом с этим человеком. Я счастлива! Спасибо тебе, любовь моя.
- Поняла, что люблю, когда проснулась однажды утром, а он сопит в затылок. И так хорошо...
По материалам "Подслушано", reddit.com