15 историй о полном провале, который может случиться с каждым

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У всех такое бывало, когда вот-вот что-то хорошее должно случиться — и тут бац! Злой рок, фиаско, облом — у него много имен, но суть одна. На свете нет человека, который бы с ним ни разу не встречался.

Мы в редакции AdMe.ru много раз на себе испытали все прелести такой встречи, а у вас было нечто подобное?