15 историй о полном провале, который может случиться с каждым
У всех такое бывало, когда вот-вот что-то хорошее должно случиться — и тут бац! Злой рок, фиаско, облом — у него много имен, но суть одна. На свете нет человека, который бы с ним ни разу не встречался.
Мы в редакции AdMe.ru много раз на себе испытали все прелести такой встречи, а у вас было нечто подобное?
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В очереди к травматологу сидели 5 человек. Первый — дедушка, держащийся за поясницу, за ним бабушка с безвольной рукой, прижатой к груди, третьими — мама с 8-летним мальчиком с синей ногой, и парень с огромной такой шишкой на голове и счесанной щекой.
Дедушка рассказал, что черешня поспела, продать хотел, да вот упал с дерева. Бабушка рассказала, что пирог готовить с черешней собиралась для внучки, залезла на стремянку, потянула на себя ветку, она хрустнула, и бабуля упала. Мама, вздыхая, сказала, что тоже упали с черешни. Парень, еле сдерживая смех, тоже на черешню посетовал. Все с интересом посмотрели на меня.
— А у меня тут парень работает, принесла ему черешни. Хорошо, что я ее купила.
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Помню самый страшный кошмар в моей жизни приснился мне в студенческие годы. Мне приснилось, как я отсидел 5 самых скучнейших пар, при том что время во сне шло очень медленно. И вот я героически досиживаю последнюю пару и только собираюсь домой, как срабатывает будильник, и я просыпаюсь. Просыпаюсь и понимаю, что мне пора ехать на пары.
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Впервые решила сама познакомиться с парнем. Милый, красивый, под 180 ростом, прилично разговаривает, поддерживает беседу и вообще мне очень понравился. Шутили, болтали.
Никогда не думала о разнице в возрасте, но когда узнала — я поняла, что такого провала еще не было. Я на 2-м курсе, а он в 8-м классе.
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Родители как-то затеяли ремонт в комнате. Я решил им помочь и, пока их не было, ободрал все обои. Оказалось, ремонт не в этой комнате...
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Пока ходила беременная близнецами, мечтала, как в школе они будут всех запутывать, переодеваться, сдавать стихи друг за друга, как это делали близнецы из моей школы. В итоге родила голубоглазого блондина и кареглазого брюнета. Хоть еще иди рожай ради мечты.
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Нас в семье четверо: я, жена и 2 дочки. Сегодня не могли решить, кто пойдет выгуливать собаку. Затеяли игру: кто первый слово скажет, тот и идет.
Как только спор вступил в силу, дочка с каменным лицом пошла одеваться, собрала все, что нужно для выгула собаки, обулась. И вот она уже открывает входную дверь, собака на поводке, в прихожей выстроилась вся семья, и мы практически хором: «Молодец, Поля». А Поля довольная начинает снимать куртку и говорит: «Вот вы и попались».
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Крайне неловко весь вечер рассказывать девушке полнейшую чушь про звезды, галактики и планеты, а потом узнать, что она учится на астрофизика. Большего успеха в попытках рассмешить девушку я не достигал.
- Папа очень хотел мальчика. Все сделал, чтобы он родился. Посчитал месяц, день и время. Провели ночь по плану, как и написано было в японском гороскопе. И тут ТАДАМ! Сразу двойня! Мне кажется, это был самый крупный облом у папы в жизни. Двойня-девочки.
- Лет в 12 на Святки решила погадать на суженого. Ночью села перед зеркалом, зажгла свечу, проговорила абракадабру, после чего в отражении должно было появиться лицо жениха. И оно появилось! В комнате было очень темно, и все же за моей спиной можно было разглядеть бледное лицо, темные глаза и темные волосы до плеч. Быстро задула свечу, прыгнула под одеяло и долго не могла заснуть от страха, смешанного с восторгом. Наутро снова села за то зеркало, а за моей спиной висит постер с Джонни Деппом. Облом.
- Дело было в начале 2000-х годов. Однажды возвращаюсь из школы. Бабушка говорит: «Приходила дальняя родственница. Она ездила в гости в Москву, привезла тебе подарок!» Бегу в комнату. Вижу, стоит большой подарочный пакет. Бросаюсь к нему с раскатанной губой, хватаю... А он пустой. Тетка привезла мне из Москвы в подарок пакет. Большего облома у меня по сей день в жизни не было.
- Есть у меня несчастливое нижнее белье. Как только я в нем — постоянно случаются ситуации в точности наоборот запланированным. Хотела секса — облом; хотела отпуск — облом. И так во всем! Но последний раз переплюнул все. Я проколола на ровной дороге колесо арматурой. Как назло, в этот день выложила запаску. Вызываю такси, еду за запаской. Уже около дома понимаю, что забыла ключи в машине. Пришлось возвращаться за ними. А я всего лишь хотела быстренько доехать до дома... Белье выкинула на фиг.
- Никогда в жизни не курила. А тут подарили мне красивую зажигалку с синим пламенем! Ну и я ее ношу с собой все время. Подошел однажды на улице ко мне дед и просит огонька. Я с видом босса достаю эту зажигалку и, не зная, насколько близко нужно подносить огонь к сигарете, сжигаю деду усы...
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С форума:
— У кого прогорел бизнес с родственником? Можно ли вообще вести рабочие дела с близкими?
— Родители инвестировали в мое высшее образование — прогорели на ровном месте. А вроде опытные бизнесмены, хозяйственные, дальновидные. Острый вопрос, в общем.
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Иду по бетонной тротуарной плитке и считаю, сколько плит всего. Дорожка длинная. 81... 82... 83 — считаю я в мозгу, как меня обгоняет парень. Разворачивается и идет задним ходом, спустя 5 секунд произносит:
— Чувак, их 216...
Развернулся и быстром шагом свалил в закат.
Теперь я понял, почему люди злятся, когда им спойлерят.
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Когда на собеседовании успешно прошел всех жрецов и остался последний древний обычай — переехал, жил уже «на подсосе» и вот наконец устроился на работу. Ура! Вышел работать. Скинулся на два дня рождения. Скинулся на пенсионные проводы сотрудника, чью должность теперь занимаю. Скинулся кому-то на рождение ребенка. Денег пока не получал.