15 историй о том, что работа в офисе может довести до хохота быстрее ситкома

Самое забавное, что помню, — это морская детская коллекция. Начальнику показал 15–20 вариантов, от голубого до синего (для мальчиков) и кораллового (для девочек). Он долго вопил: «Почему они все одинаковые?!» — собрал совет, а потом достал очки для дальтоников. © ivan_shurinov / Twitter

Работаю сисадмином в офисе на 50+ человек. У нас 2 этажа в некрупном бизнес-центре. Работа не пыльная, время свободное находится. Так вот, хочу поделиться очередной выдумкой для развлечения. Пошел в магазин, купил кошачий корм и поставил в холодильник. Рядом с кухней есть доска для записей. На ней написал: «Кота кормить 2 раза в день, корм в холодильнике». Прошло около получаса с начала шутки, а уже 10 человек проходили мимо кабинета, говоря: «Кис-кис». Ищут несуществующего котейку. © ef1m0v / Pikabu

Наш директор (56 лет) решил сделать жене подарок на день рождения и заказал товар по интернету из интим-магазина, но с доставкой к себе на работу. Является курьер к нам в офис и спрашивает: «Кто из вас Шизанутый Ежик, примите и распишитесь». Мы всем отделом полегли от смеха. В общем, наш директор, чтобы не светить Ф.И.О., при регистрации на сайте написал свой ник. Теперь он и у нас под этим ником ходит. © Подслушано / ВКонтакте

Работала с книгами и канцелярией. Бывало всякое, даже группу в «ВКонтакте» вели с перлами. Особенно мозг вынес запрос: «А есть у вас канцелярия жизнеутверждающая для первоклассника?» © sonyawakeup / Twitter