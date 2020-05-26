15 историй о том, что работа в офисе может довести до хохота быстрее ситкома
Работа в офисе часто подчинена строгим правилам, и все равно нередко случаются казусы, которые становятся любимыми байками коллектива, а творческие сотрудники даже находят возможность разыграть коллег. Случайные перлы, особенно запомнившиеся запросы от клиентов, безобидные развлечения — все это скрашивает рабочие будни и сплачивает сотрудников.
Мы в AdMe.ru всегда стараемся поднять друг другу настроение. И, как выяснилось, не только мы — пусть и не все герои нашей статьи сделали это специально.
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Самое забавное, что помню, — это морская детская коллекция. Начальнику показал 15–20 вариантов, от голубого до синего (для мальчиков) и кораллового (для девочек). Он долго вопил: «Почему они все одинаковые?!» — собрал совет, а потом достал очки для дальтоников. © ivan_shurinov / Twitter
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Работаю сисадмином в офисе на 50+ человек. У нас 2 этажа в некрупном бизнес-центре. Работа не пыльная, время свободное находится. Так вот, хочу поделиться очередной выдумкой для развлечения. Пошел в магазин, купил кошачий корм и поставил в холодильник. Рядом с кухней есть доска для записей. На ней написал: «Кота кормить 2 раза в день, корм в холодильнике». Прошло около получаса с начала шутки, а уже 10 человек проходили мимо кабинета, говоря: «Кис-кис». Ищут несуществующего котейку. © ef1m0v / Pikabu
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Наш директор (56 лет) решил сделать жене подарок на день рождения и заказал товар по интернету из интим-магазина, но с доставкой к себе на работу. Является курьер к нам в офис и спрашивает: «Кто из вас Шизанутый Ежик, примите и распишитесь». Мы всем отделом полегли от смеха. В общем, наш директор, чтобы не светить Ф.И.О., при регистрации на сайте написал свой ник. Теперь он и у нас под этим ником ходит. © Подслушано / ВКонтакте
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Работала с книгами и канцелярией. Бывало всякое, даже группу в «ВКонтакте» вели с перлами. Особенно мозг вынес запрос: «А есть у вас канцелярия жизнеутверждающая для первоклассника?» © sonyawakeup / Twitter
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У меня в подчинении несколько человек, которые обзванивают клиентов. Недавно уезжала на рабочую встречу, о которой знали подчиненные. В итоге ее отменили, и я вернулась в офис почти на час раньше запланированного. Вошла внутрь в разгар поединка: двое сотрудников использовали офисные кресла вместо лошадей, а метлы — вместо копий. © rachelyoun / Reddit
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У нас новый дизайнер. В столовой просим рассказать о себе, чем увлекается. Он такой: «Ну, я люблю есть молча». © Katarina_Morgan / Twitter
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Однажды приехал на работу, когда начальник уже был у себя в кабинете. Мы работаем на 7-м этаже, но босс открыл окно и пытался приманить голубя арахисом. Я не шучу. © MMMLG / Reddit
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Некоторое время работала ассистентом дизайнера.
Любимые просьбы клиентов:
— Какой оттенок коричневого более мужской?
— Нам нужен гордый цвет для офиса.
— Вы сможете найти шкаф в форме распятия?
— У нас аскетичный офис, поэтому мебель должна напоминать пещеру.
— А есть темный белый? © Wizard_Severus / Twitter
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Наш бывший начальник каждую пятницу надевал в офис один и тот же свитер с коричневыми брюками и туфлями. Я управлял командой из 25–30 человек и однажды нашел такие же свитеры, которые при покупке оптом стоили очень дешево. В следующую же пятницу примерно 30 человек сидели в офисе в одинаковых свитерах. В понедельник начальник принес мне подарок. © BloodInMySaltStream / Reddit
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В офис прокрался японец, стоит, мнется на пороге. Все здороваемся с ним по-японски, и он тут выдает на чистом русском: «Бог в помощь!» Мы в недоумении. Видя нашу реакцию, вздыхает: «Вообще-то я бурят, ребята». © ZmeyJey / Twitter
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Мой приятель с работы однажды поставил во все туалетные кабинки фальшивых людей — обувь, одежду, распечатанные лица. На следующее утро группа дам шушукалась о бездомных в уборной. В итоге женщины заставили нашего финансового директора зайти и разобраться. Когда он вышел и рассказал, что случилось, весь офис плакал от смеха. © Trashy_southerner / Reddit
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Коллега из Индии написал «we can russian it up», что, оказывается, означает «починить подручными средствами, спичками и желудями». Обожаю. © alaina_ok / Twitter
Расскажите, какую историю с работы вы всегда вспоминаете со смехом?