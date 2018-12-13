15 историй о том, что под Новый год случаются настоящие чудеса
А вы верите в чудеса под Новый год? Если вам кажется, что этот праздник превратился в очередную рутину с поеданием мандаринов и оливье под куранты, то мы вас переубедим. Почитайте невероятно теплые истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», которые столкнулись с новогодним волшебством.
Мы в AdMe.ru надеемся, что и у вас есть такая история, которой вы можете поделиться с нами в комментариях.
- В предвкушении Нового года всех охватило праздничное настроение, все поверили в волшебство, все вокруг обсуждали, какие деликатесы поставить на стол, какой наряд купить. В нашей семье не было праздничного настроения и веры в чудо, как не было и денег. А была только съемная квартира, куча долгов и кредитов. И все ради собственного дома. Только чтобы дочку не лишать этой веры в чудо, написали с нею письмо Деду Морозу, в котором я рассказала, что хочу встречать Новый год в нашем новом доме, а дочка попросила куклу-фею. Письмо оставили в коридоре, а ночью я, решив, что чудеса творим мы сами, вооружилась сапогом и содой и оставила снежные отпечатки шагов Деда Мороза, который забрал письмо. Восторгу дочки не было предела. Но это, конечно, мелочь по сравнению с тем, что сделал мой муж. Полгода он отказывал себе во всем, влезал в долги, после работы ехал на стройку и работал там до 2 часов ночи, оббегал все инстанции. И когда 30 декабря подключили газ и муж сказал быстрее собирать вещи, чтобы успеть переехать до Нового года, я не поверила в чудо. Я еще раз поверила в своего мужа и в то, что чудеса творим мы сами.
- С друзьями для детей организовываем празднование Нового года. Но мы не берем сценарии из интернета, а разделили обязанности, и именно сценариями занимаюсь я. Решили устроить малышам «путешествие» по нескольким странам, познакомить с их традициями. Открыла для себя много нового. Например, вы знали, что в Бразилии Новый год — это не столько семейный праздник, сколько вечеринка? А что в Китае обязательно на столе должны быть пельмени? А что в Гане вместо елки украшают банановое дерево? Теперь знаете. Но это лишь маленькая часть того, что теперь узнала я. Интересно все-таки сценарии для праздников писать.
- Предновогодняя суета. В мегаполисах это особенно завораживает, когда час пик в метро становится стабильным и круглосуточным. Вот и я, типичная девушка с кучей подарков и пакетов, ехала в метро домой. Недалеко от дома поняла, что кошелька в моей сумке нет. А там 3 карты кредитные и прочее. Рассказывать о том, с какой скоростью принимали мое заявление в отделении полиции, я не буду, а вот про новогодние чудеса говорят правду. Кошелек нашли на станции в центре Москвы спустя 2 часа, целый и невредимый, со всеми пластиковыми картами, но без налички — 200 рублей. Спасибо Деду Морозу в полицейской форме! И неизвестной девушке, которая доставила кошелек в отделение. Снегурочка, это ведь ты?
- Мама работает в школе искусств и проводит новогодние елки. Один раз накануне что-то случилось со Снегурочкой и эту роль исполнить мама попросила меня, тогда ученицу 11-го класса, неформалку в кожаных штанах и с пирсингом. Какой удар по крутизне! Но вся крутизна куда-то делась, когда на меня обратились взгляды детей: восхищенные, с верой в чудо и в то, что я настоящая Снегурочка... Помню это незабываемое ощущение до сих пор! Роль отыграла с удовольствием.
- Самый лучший подарок мне сделали друзья. Они подарили мне подушку, одеяло и 5-дневный отпуск! Как-то договорились с начальником и получили для меня неделю выходных без отработок и вычета зарплаты. Ни один самый дорогой или памятный детский подарок не сравнится с этим, особенно после месяца работы без выходных. Теперь я посплю. Счастлива.
- Мое детство прошло в Эстонии. Есть там такое поверье, что за пару недель до Нового года по всем домам ходят помощники Деда Мороза — гномики. Вся детвора с вечера кладет тапок на подоконник, а с утра в предвкушении гостинца несется проверять, что же ночью принес гном. Сладости, наклейки, мелкие деньги, игрушки и все, на что способна фантазия родителей. А спустя много лет забавно слышать, как мама обзывает папу ленивым гномом за то, что нередко клал несколько крон вместо вкусняшки.
- Когда я была маленькой, мы иногда праздновали Новый год у родителей моей мамы в другом городе. Дедушка, зная, как я люблю грецкие орехи, заворачивал их в фольгу и вешал на елку с другими игрушками, будто шарики. И когда я снимала очередной орешек с елки, то радостно бежала к дедушке, а он колол их и чистил от шелухи... Дедушки давно нет. Для меня Новый год — это далекое и счастливое, несмотря ни на что, детство.
- Утро 1 января. Я в квартире одна, просыпаюсь с плохим настроением: муж уехал в командировку, начальство заело. Новый год провела с сестрой и ее мужем. Иду заваривать чай, прохожу мимо елки и вижу коробку. Открываю, а там подарок, о котором долго мечтала, но никому не говорила. Прямо как в детстве. Даже вновь в чудеса поверилось. Оказывается, муж купил мне подарок, отдал свои ключи моей сестре и она, пока я спала, прокралась и спрятала его под елку.
- Муж давно хочет канадского сфинкса. Время от времени заводит разговор, что надо бы купить, вот только не знает, у кого. Я через коллег нашла заводчицу, у которой кошка окотилась. Заказала кошечку к Новому году. Он не знает. Лысый подарок по кличке Матильда.
- А я верю в Дедушку Мороза. Я считаю, что Новый год — это волшебный праздник. Я не люблю и не отмечаю другие. Новый год — время чудес. Мы с братом ложились далеко за полночь, а когда стали старше, то совсем-совсем далеко. Но просыпались через пару часов и тихонечко шли в гостиную к елке. И там всегда нас уже ждали подарки. Сейчас я замужем и есть ребенок, но я точно знаю, что, когда приеду 1 января к родителям, там будет живой кедр под потолок со сверкающими гирляндами, блестящими шарами и ананасовыми конфетами. И потрясающий аромат живого дерева и мандаринов. А под елкой с утра будут лежать подарки и куча конфет. И столько счастья, пусть один день в году, но хочется верить в чудо. Родители бережно хранят все наши письма Деду Морозу. А я знаю, что наш Дедушка Мороз самый лучший, и надеюсь, что смогу сотворить сказку и дать веру в чудо и своим детям.
- В чудеса непременно нужно верить. Несколько лет назад посетила выставку картин местных художников. Одна работа произвела неизгладимое впечатление. В книге отзывов оставила свой комментарий, полный восхищения талантом автора. Через несколько дней мне позвонил тот самый художник и предложил увидеться. При встрече он подарил мне понравившуюся картину в миниатюре, нарисованную специально для меня. Каждый новый год она становится особенным украшением дома. На ней изображена зимняя сказка.
- Дело было перед Новым годом. С деньгами было напряжно, а ребенок попросил, чтобы Новый год был настоящим — с живой елкой. Пошла на базар, спросила, какие елочки подешевле. Выбрала. Парень-продавец мне сдачу дает, а там больше, чем надо. Я только рот открываю сказать, что там лишнее, а парень сделал знак рукой, мол, все в порядке, и весело подмигнул. Поблагодарила и домой шла в отличнейшем настроении. Те деньги небольшие, погоды не сделают, но зато доброе дело до сих пор помнится. Парень подарил веру в новогодние чудеса и простую человеческую доброту. До сих пор вспоминаю его и каждый раз от души здоровья желаю.
- Сегодня моя лучшая подруга вышла замуж за родного брата моего мужа, бывают же такие чудеса, да еще под Новый год.
- Мучилась от депрессии долгое время. Перед Новым годом решила подправить карму и приняла участие в благотворительной акции: исполнила желание ребенка из малообеспеченной семьи.
Через неделю после Нового года моя жизнь стала кардинально меняться, все происходило как по какому-то сценарию: я закончила длительные бесперспективные отношения, переехала, сменила работу и встретила настоящую любовь. И это за месяц! Все это время меня не покидало ощущение покровительства. Теперь верю в чудеса еще больше.
- А я вот с радостью могу сказать, что получила самый лучший подарок на Новый год. Моей маме 31 декабря наконец-то сказали, что она победила рак, с которым она воевала 4 года! Чудеса случаются! Главное — в это верить. Всем здоровья!
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Фото на превью overhear