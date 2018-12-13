15 историй о том, что под Новый год случаются настоящие чудеса

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А вы верите в чудеса под Новый год? Если вам кажется, что этот праздник превратился в очередную рутину с поеданием мандаринов и оливье под куранты, то мы вас переубедим. Почитайте невероятно теплые истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», которые столкнулись с новогодним волшебством.

Мы в AdMe.ru надеемся, что и у вас есть такая история, которой вы можете поделиться с нами в комментариях.

В предвкушении Нового года всех охватило праздничное настроение, все поверили в волшебство, все вокруг обсуждали, какие деликатесы поставить на стол, какой наряд купить. В нашей семье не было праздничного настроения и веры в чудо, как не было и денег. А была только съемная квартира, куча долгов и кредитов. И все ради собственного дома. Только чтобы дочку не лишать этой веры в чудо, написали с нею письмо Деду Морозу, в котором я рассказала, что хочу встречать Новый год в нашем новом доме, а дочка попросила куклу-фею. Письмо оставили в коридоре, а ночью я, решив, что чудеса творим мы сами, вооружилась сапогом и содой и оставила снежные отпечатки шагов Деда Мороза, который забрал письмо. Восторгу дочки не было предела. Но это, конечно, мелочь по сравнению с тем, что сделал мой муж. Полгода он отказывал себе во всем, влезал в долги, после работы ехал на стройку и работал там до 2 часов ночи, оббегал все инстанции. И когда 30 декабря подключили газ и муж сказал быстрее собирать вещи, чтобы успеть переехать до Нового года, я не поверила в чудо. Я еще раз поверила в своего мужа и в то, что чудеса творим мы сами.

С друзьями для детей организовываем празднование Нового года. Но мы не берем сценарии из интернета, а разделили обязанности, и именно сценариями занимаюсь я. Решили устроить малышам «путешествие» по нескольким странам, познакомить с их традициями. Открыла для себя много нового. Например, вы знали, что в Бразилии Новый год — это не столько семейный праздник, сколько вечеринка? А что в Китае обязательно на столе должны быть пельмени? А что в Гане вместо елки украшают банановое дерево? Теперь знаете. Но это лишь маленькая часть того, что теперь узнала я. Интересно все-таки сценарии для праздников писать.

Предновогодняя суета. В мегаполисах это особенно завораживает, когда час пик в метро становится стабильным и круглосуточным. Вот и я, типичная девушка с кучей подарков и пакетов, ехала в метро домой. Недалеко от дома поняла, что кошелька в моей сумке нет. А там 3 карты кредитные и прочее. Рассказывать о том, с какой скоростью принимали мое заявление в отделении полиции, я не буду, а вот про новогодние чудеса говорят правду. Кошелек нашли на станции в центре Москвы спустя 2 часа, целый и невредимый, со всеми пластиковыми картами, но без налички — 200 рублей. Спасибо Деду Морозу в полицейской форме! И неизвестной девушке, которая доставила кошелек в отделение. Снегурочка, это ведь ты?

Мама работает в школе искусств и проводит новогодние елки. Один раз накануне что-то случилось со Снегурочкой и эту роль исполнить мама попросила меня, тогда ученицу 11-го класса, неформалку в кожаных штанах и с пирсингом. Какой удар по крутизне! Но вся крутизна куда-то делась, когда на меня обратились взгляды детей: восхищенные, с верой в чудо и в то, что я настоящая Снегурочка... Помню это незабываемое ощущение до сих пор! Роль отыграла с удовольствием.

Самый лучший подарок мне сделали друзья. Они подарили мне подушку, одеяло и 5-дневный отпуск! Как-то договорились с начальником и получили для меня неделю выходных без отработок и вычета зарплаты. Ни один самый дорогой или памятный детский подарок не сравнится с этим, особенно после месяца работы без выходных. Теперь я посплю. Счастлива.

Мое детство прошло в Эстонии. Есть там такое поверье, что за пару недель до Нового года по всем домам ходят помощники Деда Мороза — гномики. Вся детвора с вечера кладет тапок на подоконник, а с утра в предвкушении гостинца несется проверять, что же ночью принес гном. Сладости, наклейки, мелкие деньги, игрушки и все, на что способна фантазия родителей. А спустя много лет забавно слышать, как мама обзывает папу ленивым гномом за то, что нередко клал несколько крон вместо вкусняшки.

Когда я была маленькой, мы иногда праздновали Новый год у родителей моей мамы в другом городе. Дедушка, зная, как я люблю грецкие орехи, заворачивал их в фольгу и вешал на елку с другими игрушками, будто шарики. И когда я снимала очередной орешек с елки, то радостно бежала к дедушке, а он колол их и чистил от шелухи... Дедушки давно нет. Для меня Новый год — это далекое и счастливое, несмотря ни на что, детство.

Утро 1 января. Я в квартире одна, просыпаюсь с плохим настроением: муж уехал в командировку, начальство заело. Новый год провела с сестрой и ее мужем. Иду заваривать чай, прохожу мимо елки и вижу коробку. Открываю, а там подарок, о котором долго мечтала, но никому не говорила. Прямо как в детстве. Даже вновь в чудеса поверилось. Оказывается, муж купил мне подарок, отдал свои ключи моей сестре и она, пока я спала, прокралась и спрятала его под елку.

Муж давно хочет канадского сфинкса. Время от времени заводит разговор, что надо бы купить, вот только не знает, у кого. Я через коллег нашла заводчицу, у которой кошка окотилась. Заказала кошечку к Новому году. Он не знает. Лысый подарок по кличке Матильда.

А я верю в Дедушку Мороза. Я считаю, что Новый год — это волшебный праздник. Я не люблю и не отмечаю другие. Новый год — время чудес. Мы с братом ложились далеко за полночь, а когда стали старше, то совсем-совсем далеко. Но просыпались через пару часов и тихонечко шли в гостиную к елке. И там всегда нас уже ждали подарки. Сейчас я замужем и есть ребенок, но я точно знаю, что, когда приеду 1 января к родителям, там будет живой кедр под потолок со сверкающими гирляндами, блестящими шарами и ананасовыми конфетами. И потрясающий аромат живого дерева и мандаринов. А под елкой с утра будут лежать подарки и куча конфет. И столько счастья, пусть один день в году, но хочется верить в чудо. Родители бережно хранят все наши письма Деду Морозу. А я знаю, что наш Дедушка Мороз самый лучший, и надеюсь, что смогу сотворить сказку и дать веру в чудо и своим детям.

В чудеса непременно нужно верить. Несколько лет назад посетила выставку картин местных художников. Одна работа произвела неизгладимое впечатление. В книге отзывов оставила свой комментарий, полный восхищения талантом автора. Через несколько дней мне позвонил тот самый художник и предложил увидеться. При встрече он подарил мне понравившуюся картину в миниатюре, нарисованную специально для меня. Каждый новый год она становится особенным украшением дома. На ней изображена зимняя сказка.

Дело было перед Новым годом. С деньгами было напряжно, а ребенок попросил, чтобы Новый год был настоящим — с живой елкой. Пошла на базар, спросила, какие елочки подешевле. Выбрала. Парень-продавец мне сдачу дает, а там больше, чем надо. Я только рот открываю сказать, что там лишнее, а парень сделал знак рукой, мол, все в порядке, и весело подмигнул. Поблагодарила и домой шла в отличнейшем настроении. Те деньги небольшие, погоды не сделают, но зато доброе дело до сих пор помнится. Парень подарил веру в новогодние чудеса и простую человеческую доброту. До сих пор вспоминаю его и каждый раз от души здоровья желаю.

Сегодня моя лучшая подруга вышла замуж за родного брата моего мужа, бывают же такие чудеса, да еще под Новый год.

Мучилась от депрессии долгое время. Перед Новым годом решила подправить карму и приняла участие в благотворительной акции: исполнила желание ребенка из малообеспеченной семьи.

Через неделю после Нового года моя жизнь стала кардинально меняться, все происходило как по какому-то сценарию: я закончила длительные бесперспективные отношения, переехала, сменила работу и встретила настоящую любовь. И это за месяц! Все это время меня не покидало ощущение покровительства. Теперь верю в чудеса еще больше.

А я вот с радостью могу сказать, что получила самый лучший подарок на Новый год. Моей маме 31 декабря наконец-то сказали, что она победила рак, с которым она воевала 4 года! Чудеса случаются! Главное — в это верить. Всем здоровья!

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