15+ историй о том, что нет более надежного способа испортить отношения с людьми, чем дать в долг
Любого из нас в жизни могут поджидать черная полоса и финансовые трудности, когда приходится обратиться за помощью к близким. Вот только, если верить экспертам, в 9 из 10 случаев люди не возвращают деньги, которые они занимают у друзей. Но это не единственная причина, по которой нас терзают сомнения, когда родные просят одолжить определенную сумму. Сильнее, чем не увидеть больше свои кровные, некоторые боятся потерять самих близких.
Мы в AdMe.ru убедились в том, что попытка подставить человеку плечо и помочь материально порой может выйти боком. Оказывается, просьба дать взаймы — отличная лакмусовая бумажка для проверки отношений с кем-либо на прочность, даже с самыми родными людьми.
- Жена заняла соседке деньги. Живем в одном подъезде давно, отношения более-менее доверительные, пообещала отдать до 10 августа (сейчас 30 сентября). Сегодня жена позвонила ей и попросила вернуть долг. И ведь впервые за все время напомнила! В ответ услышала: «Ты задолбала со своими деньгами! Сказала же, что отдам! Предлагаю прекратить общение, подружка, тоже мне. Нет друзей — нет долгов. Вечером переведу». И ладно бы бедствовала — понял бы. Но нет. © DirInt / Pikabu
- Я как-то одолжил своему коллеге $ 5 000, чтобы тот смог оплатить услуги адвоката, после того как он плакался мне в трубку. Уже тогда я подозревал, что вряд ли когда-нибудь увижу свои деньги. Но как же меня вывело из себя то, что на следующей неделе этот коллега пошел покупать себе новую машину. © lagger / Reddit
- Была у меня коллега, которая очень любила ходить со мной в кафе и частенько «забывать» кошелек. Я спокойно платила за нее и говорила: «Потом вернешь». Суммы не были слишком крупными. Однажды поперлась я на обед в кофейню, она за мной, садимся за столик, и я обнаруживаю, что забыла кошелек. Говорю ей, а она мне недовольно отвечает: «Ну так вернись за ним». Тратить время не хотелось, попросила ее одолжить. Отказала, аргументируя тем, что она не на мои обеды деньги зарабатывает. © Подслушано / VK
- Недавно я одолжила $ 500 подруге, которая временно сидела без работы. Я подозревала, что она не сможет вернуть мне деньги, но не могла допустить, чтобы она голодала. А оказалось, что эти деньги подруга отдала своему непутевому 40-летнему сыну, который использовал их, чтобы оплатить членство в гольф-клубе. Я была просто в бешенстве. Чтобы я еще когда-нибудь помогла ей деньгами! © Rajyashree Tripathi / Quora
- Лет 5 назад дал подруге взаймы $ 400. Причем перед этим предупредил, что мне неважно, как и в какие сроки она будет возвращать долг, хоть по $ 5 в месяц, лишь бы она о нем не забыла. В итоге подруга не отдала мне ни цента, а я больше не одалживаю деньги друзьям. Даже не думал, что вся эта ситуация оставит такой неприятный осадок. © krale26 / Reddit
- Подруга пришла и попросила мое бриллиантовое кольцо надеть на одно мероприятие. В итоге после ее ухода я заметила, что у меня пропало еще одно кольцо. А она удалилась из всех соцсетей, телефон тоже в отключке. Так и не нашла ее, с тех пор уже лет 10 прошло. © Julia13081986 / Twitter
- Однажды друг занял у меня деньги, не помню, для чего и куда, но был оговорен срок возврата. Срок истек, а он, надо сказать, был мастером по отмазкам, как он думал и наверняка все еще думает. И тут началось: «Кот заболел», «Деньги были, но, друг, извини, забыл отдать и потратил их», «Сейчас другой друг отдаст — и сразу тебе верну» и все в таком духе. И вот у него появились деньги, а мне срочно понадобился возврат долга. И тут он выдает: «Давай я тебе сейчас дам в долг, а мой долг останется и я отдам его позже?» Я обалдел от такой щедрости, но согласился на эти условия. Естественно, я ничего не отдал ему и решил простить его долг. © MyNameIsIgor / Pikabu
- Приятель как-то взял у меня взаймы, и в итоге мне пришлось прямо-таки выбивать у него долг. Он сказал, что на мели, поэтому я предложил, чтобы он занял деньги у кого-то еще и отдал их мне. Сейчас этот приятель в долгах как шелках, пашет на отстойной работе, чтобы свести концы с концами. Да, ситуация не сахар, но я узнал, что на деньги, которые он занимал у людей, он просто кутил в разных злачных местах. © Faisal Khan / Quora
- 4 года назад мои родные заняли у меня $ 30 000. Они уже давно должны были мне их отдать, но на сегодняшний день вернули всего $ 4 000. А на прошлой неделе я узнал, что $ 20 000 семья, оказывается, и не собирается отдавать мне: они пустили эти деньги на оплату обучения моего брата. В общем, если вы считаете, что займы портят отношения с близкими, то вы абсолютно правы. © xtrem- / Reddit
- Муж одолжил деньги своему лучшему другу лет 6–7 назад. Он отдавал частями, а остаток, довольно крупный, до сих пор отдать не может. А нам самим пришлось брать кредит, когда ремонт делали. И вот мужу почему-то стыдно о долге такому «другу» напомнить, а другу не стыдно строить на даче бассейн и жаловаться на то, что денег нет. © Alisa Saysnskaya / AdMe
- С недавнего времени мы с одним моим знакомым стали намного ближе. Раньше между нами никогда такого не было. Я знаю о его трудностях на работе, обо всех его кредитах, о проблемах его семьи, жены, родителей. С его отцом мы даже неоднократно созванивались. Мы подолгу общаемся с его супругой, иногда в трубку ревут его дети. Я даже знаю те моменты, когда ему задерживают зарплату. А казалось бы, всего лишь дал в долг крупную сумму денег. © ozymandia / Pikabu
- Года 3 назад одолжила всю зарплату другу «на месяц». Так как ему «есть нечего» было. А мне деньги нужны были на лечение. Но я решила, что питаться важнее, чем лечиться, и отдала, как добрый самаритянин. А потом узнала, что он покупал машину, к слову, уже вторую, и ему не хватало. © Yanis Flappis / Facebook
- Однажды я одолжил своему другу $ 10 000, чтобы помочь ему погасить долги. Он пообещал мне все вернуть, как только расплатится по счетам. Прошел год, он перестал отвечать на мои звонки. Спустя какое-то время мы столкнулись с ним на свадьбе нашего общего друга. Он поздоровался со мной, спросил, как жизнь, и все такое. Я думал, что он захватил с собой нужную сумму и собирается вернуть долг, извинившись, что все так затянулось. Но нет. Позже я выяснил, что дела у моего некогда друга пошли в гору, он основал агентство недвижимости, которое приносит неплохую прибыль. Я снова позвонил ему, мы перекинулись парой слов, а затем я напомнил ему о долге. На что он сказал: «Какие $ 10 000?» Мне ничего не осталось, кроме как подать на него в суд. © Anonymous / Quora
- Клиент должен мне ₽ 40 000 вот уже год. Я подал заявление судебным приставам на исполнение. Клиент звонит только что и говорит: «То есть ты по-хорошему не хотел, да?!» Я вот даже не знал, что ему ответить. © dimonlcool / Pikabu
- Есть у меня одна знакомая, которая раньше ой как любила занимать деньги. Сначала у меня, а когда я сказала, что у меня денег нет, то она выдала: «Ну попроси у своего парня. Я отдам, когда бабушка пенсию получит». Сказать, что мы были в шоке, — это ничего не сказать. Она еще не раз пыталась так делать, но после нескольких категорических (и часто даже грубоватых) отказов перестала. © Little Owl / AdMe
А вы когда-нибудь попадали в малоприятные ситуации, связанные с долгами?