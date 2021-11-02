15+ историй о том, что нет более надежного способа испортить отношения с людьми, чем дать в долг

Любого из нас в жизни могут поджидать черная полоса и финансовые трудности, когда приходится обратиться за помощью к близким. Вот только, если верить экспертам, в 9 из 10 случаев люди не возвращают деньги, которые они занимают у друзей. Но это не единственная причина, по которой нас терзают сомнения, когда родные просят одолжить определенную сумму. Сильнее, чем не увидеть больше свои кровные, некоторые боятся потерять самих близких.