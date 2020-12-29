15 историй о том, как люди плюнули на мнение большинства и усыновили чужого ребенка
Миллионы малышей на нашей планете растут без родителей, а многие взрослые не могут или не хотят рожать. Иногда они встречаются — и получается настоящая семья. Впрочем, на деле все происходит не так, как в мечтах: проблем у этих детей и родителей немало. То появится некто из прошлой жизни ребенка, то сам ребенок пойдет по наклонной, а то и родители не смогут его по-настоящему полюбить. Впрочем, у некоторых людей все и правда происходит как в кино.
AdMe.ru уверен, что каждый человек, будь то взрослый или ребенок, имеет право на счастье и любовь. Предупреждаем: некоторые из сегодняшних историй могут вызвать у вас слезы — как радости, так и грусти.
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17 лет назад усыновили с женой мальчика из азиатской семьи — китайской. Родители были подростками, так что мы особо их не расспрашивали ни о чем. И очень зря. Обучили его китайскому, возили в КНР, чтобы корни свои знал. Вырос. Собрался в колледж. Нашли документы старые, а там — блин! — написано, что фамилии его родителей Парк и Ким. Это корейские фамилии! Мой сын не китаец! © unknown author / Reddit
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У моих тети и дяди был ребенок, потом у тети появилась куча проблем со здоровьем и больше беременеть стало нельзя. Так что они решили взять детишек из детдома — мальчика и девочку. Через годик у мальчика появилась аллергия на глютен. А у моей тети целиакия — непереносимость глютена. Странное совпадение? Но это еще не все. Вскоре после того, как они забрали девочку, им позвонили из детского дома. Сообщили, что мать девочки болела волчанкой и поэтому отказалась от ребенка. Так вот, вторая страшная болячка моей тети — волчанка. © DevoutandHeretical / Reddit
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В детстве думала, что меня или брата усыновили. Хотелось драмы, как в кино. А несколько лет назад случайно узнала, что дедушка мне неродной: он усыновил папу. И сразу все встало на свои места, ведь папа абсолютно не похож на деда. Теперь не знаю, то ли оставить все так, как есть, пусть будет на совести бабушки с дедом, то ли рассказать все отцу (ему за 50). У меня уже тоже дети есть. Я бы рассказала своим, если бы они были усыновленные, но секрет-то не мой. © unknown author / Ideer
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У моей подруги есть дочка. Удочерили ее в возрасте четырех месяцев. Сейчас ей уже 16 лет. Жили не тужили, но однажды двоюродная бабка подруги, встретив девочку, попросила донести ей сумку, а после, в благодарность, открыла семейный секрет. На претензии ответила, что она старая, ничего не понимает и вообще думала, что это не секрет. Оказалось впоследствии, что бабку просто душила зависть: ее сын и внук пошли по наклонной, а тут чужой ребенок — и такой хороший. «Не все вам манна небесная! Все тайное станет явным. И надо уметь отвечать за свои поступки», — сказала злобная старушенция. В суд решили не подавать, девочке сказали, что бабка врунья. © irina.che / Pikabu
«Это моя биологическая мама. Фото примерно 80-х годов. Она из России. А меня усыновили люди из Новой Зеландии. Не знал, как она выглядит, пока мне не исполнился 21 год и мы не встретились с ней. Эта встреча изменила мою жизнь».
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Родился в Камбодже и был усыновлен в 8 месяцев, так что всю жизнь прожил в Штатах. Всякий раз, когда иду с родителями по улице, люди думают, что я не с ними. Однажды шел чуть позади них, и прохожие спрашивали, не потерялся ли я. Смешно. © ItsTrueChaos / Reddit
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Мама про одноклассницу рассказывала. Взяли девочку. Рассказали ей, что она родилась у другой тети. Лет через 10 эта тетя опомнилась, нашла ребенка (они в соседних деревнях жили, тут уж не утаишь), подошла на улице и сказала, что она ее мать. Девочка перепугалась, побежала садами и огородами прятаться к подружке, лишь бы эта тетя не нашла ее дом (девчушка не сообразила, что та уже и так знает). © RA3YMKA / Pikabu
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Нам с мужем по 25 лет, есть сын. Произошла трагедия: друзья семьи погибли в аварии. У них остался сын десяти лет. Брать его никто из родственников не собирался. На семейном собрании было решено мальчика усыновить. Пока проходили все радости бюрократии, выяснилось, что я снова беременна. Двойней. Мальчика все же усыновили. Сейчас у меня большая семья: муж, 2 сына и 2 дочки-двойняшки. Живем в мире и согласии. Очень счастливы. © unknown author / Ideer
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К 30 годам у мамы было 4 выкидыша. С помощью врачей она смогла родить меня. На этом нужно было остановиться, но нет. В 40 лет она все еще хотела четверых детей, так что они с отцом взяли из детдома двух девочек и мальчика, «чтобы дом наполнился детьми». Проблема в том, что мама была уже старовата. Довольно трудно оказалось менять подгузники одновременно трем детям. Кроме того, с братом возникли проблемы: он не мог ходить, и ему требовалась специальная терапия. Лет через 6 мама начала думать, что эти дети «прокляты». Сначала попадало больному брату, потом — сестрам, а потом — мне. Все стали плохими для нее. Но мы выжили и двигаемся дальше, а мама умерла, когда мы учились в старших классах. © unknown author / Quora
«Это первое фото моей биологической бабушки, которое я увидел. Меня усыновили еще ребенком, и я никогда не знал, откуда я родом. Наверное, из Ирландии».
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Моя наставница и друг в свое время решила усыновить ребенка. Собрала тысячи документов. Я был в списке ручавшихся за нее, так как она взяла «проблемного мальчика». Все говорили, что ей сложно будет: мальчик маленький для своего возраста (1 годик), слабенький и явно будет отставать в умственном развитии. Сейчас ему 14 лет, живет с мамой в Черногории, берет призы на спортивных соревнованиях и грамоты за лучшую учебу в школе. Она сказала: «Я просто видела, что ему не хватает любви!» © Тимофей Крюков / Facebook
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Усыновили с мужем детей, потому что не могли иметь своих. Даже ЭКО делали. После долгого обсуждения решили взять двух братьев пяти и шести лет. Они уже жили в приемных семьях года 3. Мы прекрасно понимали, что наверняка будут проблемы и с развитием, и с поведением. Сейчас нашим мальчикам 20 лет и 21 год. И в глубине души я знаю, что мы всегда были их настоящими родителями, а они — нашими детьми. Потому что, когда мы делали ЭКО, получили 2 жизнеспособных эмбриона. Беременность длилась недолго, но врачи отдали нам снимки УЗИ. Я сохранила их и с того времени все думала, что где-то в мире нас ждут двое детей. И мы нашли их. © Ruth Alborough / Quora
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У нас знакомая была, 3 раза замуж выходила и разводилась, так как не могла родить. В 42 вышла снова. Соседка-девчонка родила мальчика и подкинула моей знакомой, боялась позора. Ребенка усыновили, и случилось чудо. Знакомая родила троих сыновей одного за другим, а приемный в этой семье — любимчик. © Назиля Улубекова / Facebook
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Одна из моих дочерей привела домой на ночевку подружку десяти лет. Ночевка продлилась 13 лет. Девочка через многое прошла и знала, что была незапланированным ребенком. Тогда я впервые в жизни осознала, что должна любить кого-то, не ожидая ответных чувств. Я очень люблю своих биологических детей, но эту дочку люблю, наверное, немного больше. Потому что ей была недоступна роскошь знать, что она в безопасности. Она изменила нашу жизнь. Сейчас все мои четверо детей — отличные люди, а эта девочка учится в колледже на медработника. Мы — ее семья, а она — наша. © Renee LaCoste Long / Quora
«Меня удочерили сразу после рождения. Наконец-то я увидела своих сестер. У нас один отец, и мы искали друг друга 20 лет!»
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С сестрой моей подруги случилась такая история. Долго не могли родить ребенка. Врачи говорили, что это возможно, но маловероятно. Сказали, что есть такие мамы, которые сразу отказываются от деток прямо в роддоме, мол, становитесь в очередь, может, будет такой случай. Но через полгода случилось чудо: прибавление в семье. Все было прекрасно, пришло время рожать — отправилась в роддом. Лежала в одной палате с девочкой, которая написала отказ через пару часов после родов и просто исчезла. Итог: сестра подруги выписывалась из роддома с двойней. © Ксеня Мягі / Facebook
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Прежде чем мы решились на усыновление, я очень много думал. Я не люблю младенцев, мне нравятся подростки: они интересные. Я предполагал, что все мужики так считают, а в момент, когда они видят своих новорожденных сына или дочь, внутри них что-то щелкает — и все, возникает любовь. Но будет ли со мной такое, когда я увижу приемного сына? Я был уверен, что полюблю его, но полюблю ли с первого взгляда — вот в чем вопрос. С ума сходил от этих мыслей несколько месяцев. А потом женщина, чьего ребенка мы хотели усыновить, родила, и нас почти сразу пустили в палату. Я увидел его. И что-то внутри меня щелкнуло. Это трудно описать, но я с первого же мгновения понял, что это мой сын. © Paul Johnson / Quora
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Есть у меня дядя и тетя, они удочерили маленькую девочку (3 года). С тех пор прошло уже 8 лет. Все было просто прекрасно: девочка стала родной для всей нашей семьи. Она не знала, что удочеренная. Недавно стали замечать за ней некоторые странности: в разговоре начали проскакивать факты, которые она знать не могла. Например, она рассказала своей подружке о каком-то брате, который у нее якобы есть. Подружка передала своей маме, а та — моей тете. Дядя и тетя, поговорив с дочерью, узнали, что к ней на улице подошла бабушка и сообщила, что родители ей неродные и что она ее родная бабушка, а еще что у девочки есть брат. Тайком они общались по телефону и лично, даже в гости ее к себе приглашали, но девочка не пошла. Родители, узнав об этом, связались с этой бабушкой и напомнили ей, что разглашение тайны удочерения — преступление. Бабуля поняла, и теперь общение с внучкой происходит строго под контролем усыновителей. Вроде все закончилось более или менее хорошо. Но вот как бабка могла поступить так бестактно? © Albertino1989 / Pikabu
Среди ваших знакомых есть люди, которые усыновили ребенка?