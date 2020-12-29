15 историй о том, как люди плюнули на мнение большинства и усыновили чужого ребенка

С сестрой моей подруги случилась такая история. Долго не могли родить ребенка. Врачи говорили, что это возможно, но маловероятно. Сказали, что есть такие мамы, которые сразу отказываются от деток прямо в роддоме, мол, становитесь в очередь, может, будет такой случай. Но через полгода случилось чудо: прибавление в семье. Все было прекрасно, пришло время рожать — отправилась в роддом. Лежала в одной палате с девочкой, которая написала отказ через пару часов после родов и просто исчезла. Итог: сестра подруги выписывалась из роддома с двойней. © Ксеня Мягі / Facebook

Прежде чем мы решились на усыновление, я очень много думал. Я не люблю младенцев, мне нравятся подростки: они интересные. Я предполагал, что все мужики так считают, а в момент, когда они видят своих новорожденных сына или дочь, внутри них что-то щелкает — и все, возникает любовь. Но будет ли со мной такое, когда я увижу приемного сына? Я был уверен, что полюблю его, но полюблю ли с первого взгляда — вот в чем вопрос. С ума сходил от этих мыслей несколько месяцев. А потом женщина, чьего ребенка мы хотели усыновить, родила, и нас почти сразу пустили в палату. Я увидел его. И что-то внутри меня щелкнуло. Это трудно описать, но я с первого же мгновения понял, что это мой сын. © Paul Johnson / Quora