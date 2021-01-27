15 историй о том, что может произойти, если ребенок растет ну в очень обеспеченной семье

Расти в богатой семье очень одиноко. Я почти не вижу своих родителей, потому что они всегда работают. А если они рядом, то с ними обязательно находятся какие-то их знакомые (они часто устраивают домашние вечеринки). Мне 14 лет, и у меня даже нет друзей. Я хожу в крутую школу, где все точно такие же, как и я. Основная фишка в том, что, будь у меня какие-то трудности, была бы и мотивация делать что-то, чтобы с ними справиться. Однако у меня есть банковская карта, которая решит любые проблемы, — беспокоиться не о чем. А еще отпуска. Бесконечное количество отпусков, от которых уже тошнит. © unknown author / Quora

В университете на пару курсов старше училась дочка одного бизнесмена. Девочку за глаза называли Машкой-Антуанеттой. Не знаю точно, сколько ей папа давал на карманные расходы, но подозреваю, что тратила она по несколько средних зарплат в день: на учебу и с учебы — на элитном такси, обедать каждый день ходила в самый дорогой в городе ресторан, по мобильнику без остановки разговаривала (в начале нулевых, когда цены на связь были бешеные), постоянно разные салоны, массажи и бутики. Знаменитой на факультете стала, когда одна преподавательница пожаловалась на то, что ее зарплата упала до $ 120, и совершенно непонятно, как на такие деньги прожить. На что Машка-Антуанетта заметила, что, по ее мнению, $ 120 в час — не так уж и плохо. © Andruss / Pikabu

Обучаю детей, чей отец зарабатывает миллионы долларов в год. Как-то они сказали, что не могут себе представить, каково живется людям, получающим всего лишь $ 200 тыс. ежегодно. Мы с ними посчитали кое-что и выяснили, что человек с этими $ 200 тыс. в год ежедневно зарабатывает столько, сколько другие люди зарабатывают за 365 дней. Смысл в том, что богатые дети не понимают, как работают деньги, поскольку их родители делают все за них. Они не имеют ни малейшего представления о том, как и на что живут другие люди. © Shutterstormphoto / Reddit