15 историй о том, что может произойти, если ребенок растет ну в очень обеспеченной семье
Пока одним буквально приходится сводить концы с концами, другие жалуются на опостылевшие курорты и надоевшие дорогие машины. Звучит весьма неординарно, однако, если взглянуть правде в глаза, расти в богатой семье — то еще испытание. Скажем, повсюду за дитем ходит охрана, выйти на улицу и поиграть в какой-нибудь луже ему нельзя, а будущее ребенка решено с самого его рождения.
Мы в AdMe.ru прочли истории о людях, которые росли в неприлично богатых семьях. Они — живые доказательства того, что не в деньгах счастье.
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Родители — миллиардеры. Отец наследовал гостиничный бизнес, мать тоже родом из богатой семьи. Не знаю точно, сколько у них денег, потому что со мной такое никогда не обсуждали. Взрослеть в этой семье было легко и приятно: путешествия, частные самолеты, куча недвижимости по всему миру. У нас много поваров, горничных, садовников, охранников и так далее. Вот только в детстве всегда было одиноко: отца не было дома почти все время, а мать ходила по всяким своим мероприятиям. К тому же расти в богатстве — это очень страшно. Постоянно боишься, что тебя украдут. И это ведь не паранойя, а настоящая правда. Поэтому за мной повсюду ходила охрана. © unknown author / Quora
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Отец моей жены — гендиректор очень крупной компании. Его состояние — несколько миллионов долларов. И я никогда не видел человека несчастнее, чем его супруга. Не могу выдерживать ее дольше, чем пару часов: она постоянно поливает всех людей грязью, на все жалуется и вечно отпускает нелестные комментарии в адрес рабочего класса (я как раз из такой семьи). Ее дети тоже несчастны. Например, брату моей жены уже 30 лет, а он живет у родителей и спускает деньги на развлечения. Ему даже купили свою компанию, но он умудряется вообще там не появляться. У жены есть еще другой брат и сестра. Вот они милые, но тоже постоянно на все жалуются, и все им кажется недостаточно прекрасным. © mr_irwin_fletcher / Reddit
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У брата была девушка из очень обеспеченной семьи. Был у нее день рождения. Брат подарил ей букет роз и духи (был студент и подрабатывал грузчиком). Она посмотрела на него, на подарок и спросила, почему он не купил кольцо, которое она ему показывала недавно (₽ 87 тыс.). Он ей ответил, что пока нет денег на такие покупки, но когда будет доход, он непременно купит ей все. Она спросила: «Как так нет? Как может у мужчины не быть денег? Иди и заработай». После этого разговора отношения у них как-то сошли на нет, а она потом обижалась и общим знакомым говорила, что он был жмотом. © Vikki96 / Pikabu
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Ходила в школу, где учились дети богатых родителей. Была там одна девочка — худая, высокая, красивая, с кучей денег. Ездила она на «порше», училась хорошо. Но что-то с ней было не так. Один раз она заявилась в школу и сообщила, что украла у мамы дорогущий браслет, потому что та не давала его носить. Чуть позже в этот же день браслет потерялся. И девочка эта заявила, что это будет «отличный урок для мамы» и что она «купит себе новый». А вот когда мне было 15 лет и я потеряла мамин подарок (тоже браслет, только стоил он $ 40), я чуть с ума не сошла и искала его всю ночь. Нашла. © laughing-tree / Reddit
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Есть девочка Алиса, мажорка местного масштаба: клубы, тусовки, брендовые шмотки. Девочке 17 лет. Она решила попросить у папы на совершеннолетие собственную квартиру в центре города. Запаслась терпением и на протяжении целого года намекала, что хотела бы на день рождения «заветные ключики», «иметь свое пространство», «перебраться поближе к городу». Настал тот самый день, и на семейном торжестве Алиса получила от отца красивую коробочку, в которой лежали ключи. На следующее утро выяснилось, что это комплект ключей от их дома и еще один крошечный ключик от дровяного сарая за домом (он как раз ближе к городу стоял). Мол, вот, доченька, тебе личное пространство, вот ключики, а как надумаешь съезжать — заработай денег сама. © kosmobrick / Pikabu
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У меня есть подруга, знаем друг друга с самого детства. Она из очень богатой семьи. Все думают, ей все легко дается, но я знаю, как ей бывает тяжело. Отец, кажется, вообще ее не любит: материт и оскорбляет. Он всегда решает за нее все. Например, она раньше занималась бальными танцами, прямо жила этим, а он заставил бросить их, потому что она «не справляется с учебой». Знаете, хоть моя семья и небогатая, зато у меня всегда был выбор, и я сама решила, кем хочу стать. Сейчас отец подруги хочет, чтобы она уехала в Москву и поступила в МГУ, хотя я прекрасно знаю, что ей это вообще не надо, — просто, блин, для галочки. © _Hanna04 / Twitter
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Жених рассказывал, как в детстве у него годами жили «студенты по обмену» и помогали ухаживать за домом. Спросила, а чего они годами жили, если обычно на семестр приезжают. Тогда и выяснилось, что это были никакие не студенты, а няни швейцарские. © CiegoTigre / Reddit
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Расти в богатой семье очень одиноко. Я почти не вижу своих родителей, потому что они всегда работают. А если они рядом, то с ними обязательно находятся какие-то их знакомые (они часто устраивают домашние вечеринки). Мне 14 лет, и у меня даже нет друзей. Я хожу в крутую школу, где все точно такие же, как и я. Основная фишка в том, что, будь у меня какие-то трудности, была бы и мотивация делать что-то, чтобы с ними справиться. Однако у меня есть банковская карта, которая решит любые проблемы, — беспокоиться не о чем. А еще отпуска. Бесконечное количество отпусков, от которых уже тошнит. © unknown author / Quora
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В университете на пару курсов старше училась дочка одного бизнесмена. Девочку за глаза называли Машкой-Антуанеттой. Не знаю точно, сколько ей папа давал на карманные расходы, но подозреваю, что тратила она по несколько средних зарплат в день: на учебу и с учебы — на элитном такси, обедать каждый день ходила в самый дорогой в городе ресторан, по мобильнику без остановки разговаривала (в начале нулевых, когда цены на связь были бешеные), постоянно разные салоны, массажи и бутики. Знаменитой на факультете стала, когда одна преподавательница пожаловалась на то, что ее зарплата упала до $ 120, и совершенно непонятно, как на такие деньги прожить. На что Машка-Антуанетта заметила, что, по ее мнению, $ 120 в час — не так уж и плохо. © Andruss / Pikabu
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Обучаю детей, чей отец зарабатывает миллионы долларов в год. Как-то они сказали, что не могут себе представить, каково живется людям, получающим всего лишь $ 200 тыс. ежегодно. Мы с ними посчитали кое-что и выяснили, что человек с этими $ 200 тыс. в год ежедневно зарабатывает столько, сколько другие люди зарабатывают за 365 дней. Смысл в том, что богатые дети не понимают, как работают деньги, поскольку их родители делают все за них. Они не имеют ни малейшего представления о том, как и на что живут другие люди. © Shutterstormphoto / Reddit
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Есть у меня знакомый, двоюродный брат моей бывшей. Парень неплохой, ему под 30 лет. Родился он уже с золотой ложкой во рту: его батя в 90-х приобрел очень много недвижимости и с годами приумножил свой капитал. Этот знакомый почти все детство провел в Европе и Штатах, но в итоге вернулся на ПМЖ в Россию. И он никогда в жизни не работал. Тусовки, женщины, путешествия, спортзалы, машины и так далее. Я недавно наткнулся на его объявление, где он рассказывает про свои семинары на тему «Путь к успеху» (что-то вроде тренинга «Как заработать деньги»). Чувак, который никогда в жизни не работал, родился в богатой семье и даже не вхож в отцовский бизнес, проводит семинары на тему «Путь к успеху»! А самое интересное, что есть очень много желающих попасть на эти самые семинары. © Galatan / Pikabu
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Я единственный ребенок в довольно обеспеченной семье. Очень много путешествовал и буквально не имел никаких жизненных ограничений. Например, как-то угрожал девочке одной, а она пожаловалась родителям — мне ничего не сделали. Или вот: в 10 лет я сел за руль машины и врезался в забор. Эту историю моя семья считает смешной и всем рассказывает. А еще я очень хорошо помню, что в детстве мне оказывали особое внимание девочки, лишь бы я привел их к себе домой и позволил залезть в мой холодильник или поиграть с моими игрушками. В итоге я стал немного социопатом, а ведь вырос не в суперобеспеченной семье. Боюсь представить, что происходит с детьми каких-нибудь миллиардеров. © blackestsoul / Reddit
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Родители не воспитывали меня: может, слишком были богаты или по другим каким-то причинам. Меня растили добрая женщина («мама») и глуповатый мужчина («папа»). Мне дарили кучу подарков на праздники, часто возили в отпуск в крутые отели, но почему-то запрещали допоздна смотреть телевизор и есть нездоровую пищу. Меня готовили для роли жены и говорили, что я должна выйти за врача или адвоката. Я даже готовить и убираться не умею. И водительских прав у меня нет, поскольку предполагалось, что мой будущий муж наймет личного водителя для меня. © unknown author / Quora
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Меня в детстве научили, что если ты из обеспеченной семьи, то должен молчать об этом и вообще никак это не показывать, ведь есть люди, которые живут хуже, и им неприятно видеть твой достаток. С тех пор я даже стесняюсь попросить родителей о каком-либо подарке, потому что я начинаю думать: «Нет, мне некомфортно просить об этом. Я должна выбрать что-то дешевле». Иногда я стесняюсь надевать что-то брендовое (где видна эмблема), потому что боюсь, что обо мне подумают, мол, она хвастается. © trines_diary / Twitter
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В университете 95 % учащихся были из очень богатых семей, а я оказался из тех самых 5 %, которым просто повезло попасть туда. Был на потоке один парень — сын миллиардера. Его отец хотел, чтобы тот возглавил семейный бизнес. После получения диплома отец вызвал сына к себе, но тот попросил «отсрочку» на 2 года, чтобы получить еще одну «корочку». Отцу сказал, что это поможет в управлении фирмой. На самом деле он просто хотел оттянуть неизбежное. Его судьба как первенца одного из самых богатых людей планеты была решена с самого начала. На вечеринке по случаю возвращения этого парня домой он сказал, что собирается разрушить бизнес своего отца. © Jay Kim / Quora
У вас есть знакомые, выросшие в достатке? Как им жилось?