15 историй, которые доказали, что человечество недооценивает всю хитрость и мудрость кошек
Кошки — самые любимые животные взрослых и детей во всем мире. Не зря их количество достигает уже около 400 млн особей. Скорее всего, у каждого счастливого котовладельца есть веселые истории, связанные с его любимцем.
AdMe.ru подобрал для вас реальные истории, которыми поделились пользователи «Подслушано» и Pikabu, чья домашняя жизнь неразрывно связана с этими пушистыми созданиями.
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Лет 5 назад жил у нас кот. Гадил куда попало. Выбившись из сил, приучая его к лотку, мой отец каждый раз, когда кот справлял нужду в неположенном месте, тащил его к лотку и тыкал его мордой в наполнитель. Но питомец никак не хотел понимать, что от него требуется, и вот однажды во время очередного «воспитательного процесса» слегка контуженный кот, подняв голову и бросив на собравшихся непонимающий и полный вины взгляд, стал... медленно есть наполнитель для кошачьего туалета. @ManFromTheMoon
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Живу один, пока не женат. Квартира на 2-м этаже. Лето, жарко. Прошла небольшая гроза, освежила воздух. Лег спать, кондиционер выключил, открыл дверь на балкон — приятный такой ветерок. Сплю себе. Где-то посреди ночи поворачиваюсь на другой бок и чувствую, рядом на подушке какое-то легкое движение. Я рукой — а там что-то мягкое, замурлыкало сразу, как небольшой трактор. Включил настольную лампу — на подушке лежит кошечка, пушистая такая, трехцветная, глаза оливковые свои щурит — мол, чего так бесцеремонно будишь? Я почему-то даже не удивился! @Udjin08
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Мне 27, живу один с котом. Несколько месяцев назад болел гнойной ангиной с температурой 39,5 и вообще ничего не ел. Мой кот на 3-й день начал приносить мне еду в постель: печенье, пирожок, конфеты — все, что лежало на столе. Но верхом заботы было, когда он набрал своего корма в рот, выплюнул возле моей подушки и сел рядом с видом «Че смотришь? Ешь давай!» В тот момент я понял, что все 3 года я его недооценивал. @МожноПростоРед..
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Степан Степаныч — обычный породистый серый кот. Но интеллект у него!..
Так вот, ест он только «Вискас» и рыбу. Перед тем как скормить рыбу коту, стараемся помыть — мало ли что. Во время процесса мытья кот сидит рядом и взгляда не отводит. И вот однажды кот согрешил: стоило отвлечься, спер немытую рыбу и попытался слопать, но я вовремя спохватился и отобрал рыбу. Утром захожу на кухню и падаю: у кота рядом стоят 2 миски (в одной все время насыпан «Вискас», а в другой — вода), и кот лапой вылавливает из миски «Вискас», бросает его в воду И ТОЛЬКО ПОТОМ тащит в рот! @alex1977
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Был у нас кот Барсик. И вот мама решила пожарить котлет. Сделала фарш, слепила котлеты и положила на сковородку жариться (кот вертелся рядом). Отвернулась на несколько секунд — поворачивается и замечает, что на сковородке осталось незанятое пространство, как раз с котлету. Посмотрела по сторонам — видит, сидит кот и не отрываясь преданно смотрит в глаза. Так бы она ничего и не поняла, только кот почему-то стал как-то ерзать на заднице и спустя секунд 10 с диким криком выбежал из комнаты. На том месте, где восседал кот, лежала котлета.
Кот, не успев ее утащить, выбрал единственное решение — прикрыть ее собой. @Juliashka2110
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Наш кот Тима ест очень мало, поэтому мясо мы размораживаем ему
маленькими порциями. Но иногда он ест его так медленно, что оно
заветривается, и ему не хочется доедать. А мама идет на принцип и
нового мяса не дает, пока старое не съедено. Так что придумал Тима: он
берет последний заветрившийся кусочек в рот и держит, пока мама не
заглядывает в миску и не убеждается, что он все доел. А когда новая порция
свежего мяса оказывается перед Тимошей, он аккуратно старый кусочек
выплевывает. @alexa_2004
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Живу в частном доме, двери на улицу почти всегда открыты. В доме живет кот, который спокойно уходит/ приходит, когда ему нужно. Утром выхожу на кухню и офигеваю: сидит кот, и возле него маленький котенок, месяца 2, наверное, и очень похож на кота. Видать, кошка за неуплату алиментов выдала котенка. @Reya
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Выхожу на балкон подышать. Внизу на детской площадке мужик качает кота на качелях. На мой вопрос «Что вы делаете?» мужик простодушно ответил: «Да вот, вышел покурить, а тут смотрю — одинокий кот на лавке. Почему бы не порадовать его?» @Wizard_Severus
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Вчера сын устроил коту акцию возмездия. Когда кот ел, сын заглядывал ему в глаза, когда кот сидел на лотке, сын орал под дверью и барабанил в нее, а когда кот заснул, сын лег и сложил на кота ноги...
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Дома одна. Убираюсь в детской. Вокруг кот скачет. Краем глаза замечаю, что он в кукольной кроватке. Поворачиваюсь — а он глядит на меня круглыми глазами и говорит так жа-а-алобно: «Я КУШАТЬ ХОЧУ». Блин, я аж вспотела от ужаса в первую секунду, пока не сообразила, что он на говорящую куклу прыгнул. И ведь из 10 фраз, которые она говорит, выбрал же самую подходящую! Пошла мяса ему нарезала.
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Все говорят, что коты, живущие дома, всегда роняют елку. Моя кошка же делает наоборот: как-то раз она полезла под елку, а в самом низу у меня обычно висят огромные такие шары. Так она, увидев свое отражение в шаре, так испугалась, что аж назад отпрыгнула, врезалась в стену, зацепилась за мишуру и свалила елку. Елка задела телевизор. Упал, разбился. С тех пор она елку стороной обходит, а мишуру ненавидит. @Ольга Ярохина
Работаю в магазине, начальство прикормило черную пушистую кошку, похожую на меховую шапку. Только на пузике белое пятно. Она, как выяснилось, очень любит троллить людей. Сидит у входа в магазин и каким-то образом вычисляет суеверных, а затем вальяжно начинает переходить дорогу. Люди ругаются, плюют через плечо, а эта засранка сидит и смотрит с ехидным выражением.
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Квартира, я одна, ночь. Почти заснула, и тут вода в туалете смылась. У меня мини-инфаркт, воображение живо рисует себе грабителя, первым делом решившего сходить по нужде. Собрав силы в кулак, иду навстречу неизвестному... На бачке неимоверно довольный собой кот давит лапой на кнопку спуска и любуется водопадом. Вода текущая ему, нахалу, нравится! Пришлось купить автоматическую поилку.
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У нас дома раздельный санузел, но между ванной и туалетом есть дырка в стене. Взяли недавно котенка, так он повадился залезать под ванную, оттуда через дырку — в туалет, а после — плюхаться в унитаз! При этом воды в ванне или раковине он боится, а сюда прямо тянет его. Но время идет, котенок подрос, не пролезает в дырку... Теперь он идет на кухню, опрокидывает свою миску с водой и плюхается в образовавшуюся лужу.
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Всегда была уверена, что ни один мужчина меня не сломает. Не буду бегать, умолять, просить прощения. Задыхаться от боли буду, но себе не изменю, унижаться не стану. Думала так ровно до тех пор, пока в моей жизни не появился кот. Я 2 часа сидела у дивана и умоляла простить меня за то, что пришлось оставить его на 2 дня одного, и вылезти ко мне, ну хотя бы покушать.