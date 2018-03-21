15 историй, которые доказали, что человечество недооценивает всю хитрость и мудрость кошек

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кошки — самые любимые животные взрослых и детей во всем мире. Не зря их количество достигает уже около 400 млн особей. Скорее всего, у каждого счастливого котовладельца есть веселые истории, связанные с его любимцем.

AdMe.ru подобрал для вас реальные истории, которыми поделились пользователи «Подслушано» и Pikabu, чья домашняя жизнь неразрывно связана с этими пушистыми созданиями.

***

Лет 5 назад жил у нас кот. Гадил куда попало. Выбившись из сил, приучая его к лотку, мой отец каждый раз, когда кот справлял нужду в неположенном месте, тащил его к лотку и тыкал его мордой в наполнитель. Но питомец никак не хотел понимать, что от него требуется, и вот однажды во время очередного «воспитательного процесса» слегка контуженный кот, подняв голову и бросив на собравшихся непонимающий и полный вины взгляд, стал... медленно есть наполнитель для кошачьего туалета. @ManFromTheMoon

***

Живу один, пока не женат. Квартира на 2-м этаже. Лето, жарко. Прошла небольшая гроза, освежила воздух. Лег спать, кондиционер выключил, открыл дверь на балкон — приятный такой ветерок. Сплю себе. Где-то посреди ночи поворачиваюсь на другой бок и чувствую, рядом на подушке какое-то легкое движение. Я рукой — а там что-то мягкое, замурлыкало сразу, как небольшой трактор. Включил настольную лампу — на подушке лежит кошечка, пушистая такая, трехцветная, глаза оливковые свои щурит — мол, чего так бесцеремонно будишь? Я почему-то даже не удивился! @Udjin08

***

Мне 27, живу один с котом. Несколько месяцев назад болел гнойной ангиной с температурой 39,5 и вообще ничего не ел. Мой кот на 3-й день начал приносить мне еду в постель: печенье, пирожок, конфеты — все, что лежало на столе. Но верхом заботы было, когда он набрал своего корма в рот, выплюнул возле моей подушки и сел рядом с видом «Че смотришь? Ешь давай!» В тот момент я понял, что все 3 года я его недооценивал. @МожноПростоРед..

***

Степан Степаныч — обычный породистый серый кот. Но интеллект у него!..

Так вот, ест он только «Вискас» и рыбу. Перед тем как скормить рыбу коту, стараемся помыть — мало ли что. Во время процесса мытья кот сидит рядом и взгляда не отводит. И вот однажды кот согрешил: стоило отвлечься, спер немытую рыбу и попытался слопать, но я вовремя спохватился и отобрал рыбу. Утром захожу на кухню и падаю: у кота рядом стоят 2 миски (в одной все время насыпан «Вискас», а в другой — вода), и кот лапой вылавливает из миски «Вискас», бросает его в воду И ТОЛЬКО ПОТОМ тащит в рот! @alex1977

***

Был у нас кот Барсик. И вот мама решила пожарить котлет. Сделала фарш, слепила котлеты и положила на сковородку жариться (кот вертелся рядом). Отвернулась на несколько секунд — поворачивается и замечает, что на сковородке осталось незанятое пространство, как раз с котлету. Посмотрела по сторонам — видит, сидит кот и не отрываясь преданно смотрит в глаза. Так бы она ничего и не поняла, только кот почему-то стал как-то ерзать на заднице и спустя секунд 10 с диким криком выбежал из комнаты. На том месте, где восседал кот, лежала котлета.

Кот, не успев ее утащить, выбрал единственное решение — прикрыть ее собой. @Juliashka2110

***

Наш кот Тима ест очень мало, поэтому мясо мы размораживаем ему

маленькими порциями. Но иногда он ест его так медленно, что оно

заветривается, и ему не хочется доедать. А мама идет на принцип и

нового мяса не дает, пока старое не съедено. Так что придумал Тима: он

берет последний заветрившийся кусочек в рот и держит, пока мама не

заглядывает в миску и не убеждается, что он все доел. А когда новая порция

свежего мяса оказывается перед Тимошей, он аккуратно старый кусочек

выплевывает. @alexa_2004

***

Живу в частном доме, двери на улицу почти всегда открыты. В доме живет кот, который спокойно уходит/ приходит, когда ему нужно. Утром выхожу на кухню и офигеваю: сидит кот, и возле него маленький котенок, месяца 2, наверное, и очень похож на кота. Видать, кошка за неуплату алиментов выдала котенка. @Reya

***

Выхожу на балкон подышать. Внизу на детской площадке мужик качает кота на качелях. На мой вопрос «Что вы делаете?» мужик простодушно ответил: «Да вот, вышел покурить, а тут смотрю — одинокий кот на лавке. Почему бы не порадовать его?» @Wizard_Severus

***

Вчера сын устроил коту акцию возмездия. Когда кот ел, сын заглядывал ему в глаза, когда кот сидел на лотке, сын орал под дверью и барабанил в нее, а когда кот заснул, сын лег и сложил на кота ноги...

***

Дома одна. Убираюсь в детской. Вокруг кот скачет. Краем глаза замечаю, что он в кукольной кроватке. Поворачиваюсь — а он глядит на меня круглыми глазами и говорит так жа-а-алобно: «Я КУШАТЬ ХОЧУ». Блин, я аж вспотела от ужаса в первую секунду, пока не сообразила, что он на говорящую куклу прыгнул. И ведь из 10 фраз, которые она говорит, выбрал же самую подходящую! Пошла мяса ему нарезала.

***

Все говорят, что коты, живущие дома, всегда роняют елку. Моя кошка же делает наоборот: как-то раз она полезла под елку, а в самом низу у меня обычно висят огромные такие шары. Так она, увидев свое отражение в шаре, так испугалась, что аж назад отпрыгнула, врезалась в стену, зацепилась за мишуру и свалила елку. Елка задела телевизор. Упал, разбился. С тех пор она елку стороной обходит, а мишуру ненавидит. @Ольга Ярохина

Работаю в магазине, начальство прикормило черную пушистую кошку, похожую на меховую шапку. Только на пузике белое пятно. Она, как выяснилось, очень любит троллить людей. Сидит у входа в магазин и каким-то образом вычисляет суеверных, а затем вальяжно начинает переходить дорогу. Люди ругаются, плюют через плечо, а эта засранка сидит и смотрит с ехидным выражением.

***

Квартира, я одна, ночь. Почти заснула, и тут вода в туалете смылась. У меня мини-инфаркт, воображение живо рисует себе грабителя, первым делом решившего сходить по нужде. Собрав силы в кулак, иду навстречу неизвестному... На бачке неимоверно довольный собой кот давит лапой на кнопку спуска и любуется водопадом. Вода текущая ему, нахалу, нравится! Пришлось купить автоматическую поилку.

***

У нас дома раздельный санузел, но между ванной и туалетом есть дырка в стене. Взяли недавно котенка, так он повадился залезать под ванную, оттуда через дырку — в туалет, а после — плюхаться в унитаз! При этом воды в ванне или раковине он боится, а сюда прямо тянет его. Но время идет, котенок подрос, не пролезает в дырку... Теперь он идет на кухню, опрокидывает свою миску с водой и плюхается в образовавшуюся лужу.

***