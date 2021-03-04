15 историй о свиданиях, которые обернулись настоящей катастрофой
К сожалению, долгожданные свидания далеко не всегда оказываются полны романтических признаний и приятных эмоций. Порой люди умудряются произвести ужасное впечатление даже после долгих переписок, в которых все это время казались милыми и умными. Что уж говорить о спонтанных свиданиях вслепую, когда на встречу может заявиться кто угодно, только не очаровательный принц или принцесса.
Мы в AdMe.ru подумали, что это достаточно распространенная проблема, и не прогадали: в соцсетях оказались сотни рассказов бедолаг, которые вместо волнующего вечера столкнулись со страшным разочарованием.
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Спросила у мужа про худшее свидание в его жизни. Ожидала услышать что-то вроде того, что фотки в соцсети не совпали с реальностью или говорить, например, было не о чем. Далее с его слов: «Забираю ее с другого конца города и везу в центр в кафе. Все 40 минут в кафе она молча ест и залипает в телефон. Затем говорит: „Ну все, у меня тут дела рядом, пока“ — и уходит. Супер, на халяву покормил и таксистом поработал!» © Lmzy / Pikabu
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Один парень всю встречу рассказывал о своих бывших девушках и сетовал на то, что после каждого разрыва ему приходилось переезжать обратно к родителям. А потом спросил, насколько просторная у меня квартира. © ellesep / Twitter
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Она: «А у меня вот память как у рыбки: могу забыть, о чем говорила, 5 минут назад».
Я: «А я люблю рыбок, да и со мной такое тоже случается».
Она, посмеиваясь: «Кстати, можешь напомнить, как тебя зовут?»
Этот вопрос она задала 7 раз за все свидание. © PrayOfRock / Pikabu
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Это было свидание вслепую. К моему удивлению, парень оказался довольно милым и все было отлично, пока ему не начала названивать бывшая. В конце концов он поднял трубку и разговор закончился тем, что он сказал ей: «Она даже не такая уж и симпатичная» и «Я тебя тоже люблю». © Laurengail_ / Twitter
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Однажды я попытался впечатлить девушку, не сказав, в какой ресторан мы пойдем. Оказалось, я случайно выбрал место, в котором она работала. © jimmyfallon / Twitter
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Пару недель назад со мной случилось худшее свидание в жизни. Девушка предложила пойти в кино. Я от этой идеи был не в восторге (на первом свидании ведь хочется пообщаться), но она настояла. Пошли на «Довод»: фильм сложный, еще и зал был забит зрителями. И вот я уже погружаюсь в сюжет, а она спокойно начинает расспрашивать у меня, где я учусь, и рассказывает о себе. Отвечал я односложно — люди же смотрят фильм, да и я смотрю. Через 15 минут она встала со своего места и громко сказала: «Ты как истукан! Вообще не интересный» — и ушла... Во всем есть плюсы: остаток фильма я досмотрел в тишине. © «Палата № 6» / VK
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Парень не пришел на первое свидание, и я слегка закомплексовала, подумав, что он согласился погулять со мной только из вежливости. Через 2 дня узнала, что в тот момент, пока я ждала его у кинотеатра, он сидел в приемном покое с лампочкой во рту, не зная, как сказать мне об этом. © «Палата № 6» / VK
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Он часами говорил о себе, делал акцент на том, что у него IQ около 130, и постоянно входил в образ «я тут самый умный». Но, что еще хуже, он сказал, что я скупердяйка, раз приехала на автобусе, а не на убере и у меня нет модной одежды. © pm_me_triangles / Reddit
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Пригласил девушку на свидание. Забрал ее, мы приехали в кино. Как оказалось, она позвала туда еще пятерых своих друзей. И они сели между нами. © ryanguard / Twitter
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Я пошла на свидание к нему домой, он хотел что-то приготовить. И пока он нарезал овощи я заметила, как по кухонному полу пробежал таракан. Парень как ни в чем не бывало просто попросил меня раздавить его. © IAmKarissaNoel / Twitter
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Девушка приятная, симпатичная. Сидим общаемся, шутим. Вроде все хорошо. И как-то разговор перешел на обсуждение знаков зодиака и судьбы. А я в целом считаю, что все это бред. Сижу попиваю свой чай, да улыбаюсь изредка. И тут девушка говорит:
— А вот что у тебя на руке такое? Фитнес-браслет? А ты знаешь, что он вреден? Ты думаешь, что он шаги считает и твой пульс измеряет? Не-е-ет! Он, во-первых, следит за тобой, а во-вторых, то, что ты считаешь измерением пульса, на самом деле не что иное, как программирование тебя, то есть твой интеллект уже не совсем твой. Твои поступки, если ты его долго носишь, уже не твои. Через этот браслет тобой руководят твои «хозяева». И если ты еще в силах им сопротивляться, то сними немедленно и выкинь его!
Я, конечно же, отказался. На что последовал ответ:
— Знаешь, я пыталась спасти тебя, но если ты не можешь этого понять и не в силах справиться с этим, то ты мне не подходишь. Ты пойми, что дальше будет только хуже.
Девушка быстренько собралась и ушла в закат. © ktoTOneJA / Pikabu
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Пошли на ярмарку. Когда продавец спросил, нужно ли нам 2 билета, парень ответил: «Нет, только один», схватил его и вошел один. После чего продавец еще добавил: «А я бы за тебя заплатил». © Holli_Alexa / Twitter
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Это было не совсем свидание, что уже плохо, но тот факт, что она тусовалась на моей парковке еще порядка 2 часов после того, как подвезла меня, «на случай, если я передумаю и захочу позвать ее к себе», — еще хуже. © [deleted] / Reddit
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У меня было не так много свиданий, но последнее запомнилось. Он спросил меня, могу ли я все еще иметь детей. Я ответила «да». Тогда он спросил, собираюсь ли я еще заводить детей. Я ответила «нет». Он: «Но тем не менее все еще можешь, да?» Ушла пораньше и заблокировала его номер. © tanyance21 / Reddit
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Пошла на ужин с парнем. Показался милым, хороший собеседник. И спустя примерно час общения он вдруг выдает: «Знаешь, ты очень симпатичная, я даже не могу представить, насколько ты будешь соблазнительнее, когда я приведу тебя в тренажерный зал и ты скинешь 13 кило». © TraumaJunkie85 / Reddit
За жизнь у вас наверняка тоже случилось хотя бы одно запоминающееся своей нелепостью свидание. Расскажете об этом?