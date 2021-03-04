15 историй о свиданиях, которые обернулись настоящей катастрофой

Девушка приятная, симпатичная. Сидим общаемся, шутим. Вроде все хорошо. И как-то разговор перешел на обсуждение знаков зодиака и судьбы. А я в целом считаю, что все это бред. Сижу попиваю свой чай, да улыбаюсь изредка. И тут девушка говорит:

— А вот что у тебя на руке такое? Фитнес-браслет? А ты знаешь, что он вреден? Ты думаешь, что он шаги считает и твой пульс измеряет? Не-е-ет! Он, во-первых, следит за тобой, а во-вторых, то, что ты считаешь измерением пульса, на самом деле не что иное, как программирование тебя, то есть твой интеллект уже не совсем твой. Твои поступки, если ты его долго носишь, уже не твои. Через этот браслет тобой руководят твои «хозяева». И если ты еще в силах им сопротивляться, то сними немедленно и выкинь его!

Я, конечно же, отказался. На что последовал ответ:

— Знаешь, я пыталась спасти тебя, но если ты не можешь этого понять и не в силах справиться с этим, то ты мне не подходишь. Ты пойми, что дальше будет только хуже.

Девушка быстренько собралась и ушла в закат. © ktoTOneJA / Pikabu