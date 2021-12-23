15+ историй о свекровях, для которых насолить невестке — голубая мечта

Не счесть, сколько шуток и историй о родственниках мы читали в интернете. То дети чудят, то родители или бабушки. А бывает так, что человек тебе практически и не родственник вовсе, а приходится общаться с ним близко, иногда даже слишком.

Эта подборка историй от AdMe.ru о свекровях, которых и врагу не пожелаешь, однако сами пользователи, кажется, относятся к таким ситуациям с юмором. В бонусе расскажем, что иногда и свекры могут выдать такое, от чего волосы на голове шевелятся.

У сестры есть квартира в Красноярске, которую наши родители подарили на свадьбу. Приехала к ней свекровь с гениальным предложением — подарить эту квартиру ей, а самим вместе с детьми переехать в ее, у черта на куличках, если откажутся — наследства лишит. Дорогая мама мужа была сильно удивлена, когда сестра послала ее открытым текстом, дав 10 минут на сборы. © He*****b / Pikabu

Свекровь бесит, что я хорошо готовлю и моя еда нравится мужу, а ее стряпню он и наш сын не переносят. Она любит говорить, что я готовлю нездоровую ерунду — овощи, видите ли, очень вредны для здоровья. © Anonymous / Quora

Моя свекровь живет в 2 000 км от нас, иногда езжу туда с сыном без мужа на пару недель. В глаза все время улыбается, но стоит мне от нее уехать, сразу звонит мужу и все, что я делала и говорила, ему пересказывает. С преувеличением. Рассказывает все дословно, что, кому и где говорила, во сколько вставала, что делала по дому. Бесит жутко. © Anita Spahija / Facebook

Моя свекровь классное предложение нам сделала. Мы с мужем жили в доме моей мамы, платили только за коммуналку. И вот приезжает свекровь. Все осмотрела и сказала продавать дом, так как он плохой. Во-первых, этот дом не наш, чтобы его продавать. Во-вторых, денег от продажи плохого дома не хватит на покупку хорошего. Или она хочет добавить? Нет, не хочет. Есть предложение лучше: продать дом, а деньги от продажи пустить на оплату съемного жилья. © Galina7138 / Pikabu

Моя свекровь вообще подружилась и даже поехала в отпуск с любовницей мужа. Когда мы с мужем решили разобраться во всем, она отказалась прекратить общение с его любовницей. Брак развалился. © mamabird1993 / Reddit

Cыну год и 6 месяцев. Приходит свекровь, принесла гостинец внуку — 2 помидора — со словами: «У меня нет денег на гостинцы. И вообще, я не знаю, что он любит». Спустя 2 дня звонит и рассказывает, что купила дочке одежду в дорогущем бутике, потратила 2 зарплаты, а мужу своему цену меньше назвала. Сидела я, слушала ее веселый смех, а пред глазами 2 помидора для моего сына, единственного внука. © Olga Vdovich / Facebook

Свекровь после смерти своей мамы, с которой жила, прямо в день похорон предложила следующий расклад: мы переезжаем к ней, а нашу квартиру сдаем, чтобы оплачивать ее коммуналку. На мой офигевший взгляд нам милостиво было разрешено остаток дохода от аренды оставлять себе и платить коммуналку за квартирантов. Сказали нет, но по прошествии года она все еще не теряет надежды. © Soul13Catcher / Pikabu

Мать бывшего пригласила нас к себе перед Новым годом в гости на ужин. Приезжаем, а там — сюрприз. Его бывшая жена с ребенком. Я не против общения сына с папой и бабушкой, но могла бы и предупредить, я бы хоть выражение лица не такое офигевшее подготовила. © Бутербродик / AdMe

Мне свекровь неоднократно показывала фото бывших девушек моего мужа. Я у нее спросила, зачем мне на них смотреть? Она мне ответила: это чтобы я за собой следила и всегда хорошо выглядела. Я в следующий визит к ней захватила с собой фото своей предыдущей свекрови и еще нескольких женщин ее возраста. И говорю, вот посмотрите, как прекрасно могут выглядеть ваши ровесницы, вам нужно собой заняться. Вопрос с бывшими девушками мужа больше не поднимался. © Елена Голованова / Facebook

Поженились с мужем и заехали жить к его бабушке. Я за ней ухаживала, а свекровь палец о палец не ударила. Когда бабушка ушла, дела в гору пошли: деньги появились, сделали ремонт, я забеременела. Ребенок родился больной, долго лечились и выхаживали, свекровь ни копейкой не помогла. Стала частенько приезжать в гости. Сын — свет в оконце, а я грязь из-под ноги. Он не должен ни убираться, ни мусор выносить, хотя зарплата у нас одинаковая. Сейчас муж без работы, его мама у нас, а я должна их всех содержать. На днях вообще предложила съехать с мужем из нашей квартиры, с офигенным ремонтом, мебелью и техникой, на съемную. А нашу сдать в аренду, и эти деньги пойдут ей на жизнь. А она, естественно, на съемной будет жить с нами. © NextSpring / Pikabu

Мать моего первого мужа, пока я лежала в больнице после родов, сказала ему, что, когда он решит вернуться обратно в ее дом, она поможет ему с вещами — пусть только позвонит. В итоге муж ушел недели через 2 и жизнь без него стала только лучше. © Carol Carter / Quora

Моя свекровушка за нашей спиной перенесла дату свадьбы, потому что подружка ее в загсе работает. Свадьбы, ясен пень, не было. Хорошо, что эта женщина существует за 1,5 тысячи километров от меня. © Lenux / AdMe



Пришла домой от врача, а свекровь вытащила все содержимое кухонных шкафчиков, чтобы «переложить по-своему». Терпела ее выходки я целых 20 лет, но терпение кончилось однажды под Рождество. В гостях — больше 20 человек, у меня сломана рука, но мы все равно устроили громадный праздник. Когда сели за стол, она стала рассказывать, что я не умею готовить, и с тех пор, как мы поженились, ее сын приходит после работы ужинать к ней. После скандала дома она у нас не появлялась. © Lori Wilke / Quora

Меня свекровь недолюбливала. Именно недолюбливала, так как девушку, которую она не любила, она выгнала из квартиры. Меня она просто пыталась убедить, что за ее сына выходить не надо, так как он «вечно сопливый дурачок». Мы с ней даже не поссорились ни разу, общалась я в стиле «улыбаемся и машем». Однажды слышу, как муж, разговаривая с мамой по телефону, вдруг начинает орать. Оказывается, свекровь предлагала разменять квартиру моей мамы, продать мамину же дачу, купить квартиру и записать на нее, чтобы не делить при разводе. В том, что мы разведемся, она не сомневалась. Мне с того момента стало совсем пофиг. © Melissa / AdMe

Муж купил снегоход. Я возмутилась, мол, ничего, что ипотека? Свекровь же сказала, что у мужчины должны быть свои игрушки. Я купила себе оверлок. Шью и давно мечтала об этом аппарате. А тут как раз предпраздничная скидка. Свекровь на это ответила: «И на фига? Нет бы что полезное в дом. Тем более что у вас ипотека!» А я в ответ спросила, что может быть полезнее, может, второй снегоход? © Lukinishna / Pikabu

Эта женщина возненавидела меня с первого взгляда, считала, что я с ее сыном только из-за денег. Выбрасывала дорогие помады из моей сумочки. Одно время она жила у нас, попросту оккупировала 1-й этаж, так что, придя с работы, я просто поднималась наверх. Ее сынок приходил домой, они ужинали, мне, к слову, с ними есть было нельзя, а когда свекровь ложилась спать, мы могли спуститься вниз и посмотреть телик. Однажды я пришла домой, села смотреть почту за ноутом, а ей не понравилось, что я заняла «ее место». Она орала, пнула собаку. В итоге сказала мужу: либо я, либо она. Через несколько дней она улетела на родину. © Megan Stamp / Quora

Свекровь покупает сыну те же подарки, что и я. Купила ему запонки — она тоже. Купила пальто — она тоже. Подарила стеклянную кружку — и она такую же. Напоминает какое-то странное соревнование, а я и не знала, что играю. Попросила мужа не показывать мои подарки, а потом и вовсе стала дорогущие вещи покупать: точно знаю, что она повторить не сможет. © Beautifully_Brown / Reddit

Когда мы ехали куда-то вместе, свекровь усаживалась на переднее сиденье, мне рядом с мужем сидеть было нельзя. Когда он приезжал с работы, она наливала ему стакан теплого молока, ведь он так устал. Однажды муж тоже сделал мне теплое молоко на ночь, так на следующий день она нас отругала: как я позволила ему работать на кухне, когда он так утомился. Однажды купила ему рубашку. Так она, как увидела, расплакалась и вернула ее в магазин, потому что сыночке покупать вещи может только она. © Anonymous / Quora

Бонус: иногда свекры тоже не сахар

Свекровь у меня та еще штучка, но главный пока прикол прилетел от свекра. Роды первые у меня были тяжелые, послеродовая депрессия, вечно орущий ребенок. На фоне этого не смогла кормить грудью после 2 месяцев. Какую тираду устроил свекор! И как это полезно, и как я не стараюсь, и какая молодец вторая невестка. Не выдержала и спросила, скольких детей и до какого возраста ему удалось выкормить самому. Как-то сразу притих. © Марыя Мурашова / AdMe

А какие перлы выдавали ваши родственники?



Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.