15 историй о свадьбах, на которых все вдруг пошло не по плану

Свадьба — важное событие в жизни каждого человека, которое непременно должно запомниться. Но иногда оно годами не выходит из головы не потому, что все было идеально, а из-за того, что что-то пошло не так. Сами посудите, разве проход к алтарю под звуки работающей бензопилы или очень важная для жениха и невесты гостья в футболке с Микки Маусом — это что-то ординарное?

Мы в AdMe.ru считаем, что маленькие неожиданности — это даже плюс, ведь ни гости, ни тем более молодожены этот день не забудут. А в бонусе вас ждет история о том, что жизнь продолжается, даже если свадьба закончилась полным провалом. И кто знает, может, так и было нужно.

У меня была «закрытая» свадьба, то есть только родственники и свидетели. Для друзей планировалось отдельное мероприятие, уже после свадебного путешествия. И тут в ЗАГС вваливаются 3 девицы (мои подруги, однокурсницы), которые начинают меня активно поздравлять. Это свидетель решил так пошутить, тоже друг, из нашей компании. Мои папа с мамой обрадовались (они-то всех знали). А вот невеста была знакома только с одной из них, поэтому напряглась, но улыбалась. Тесть с тещей, кажется, были готовы к тому, что свадьбы не будет.

А потом у меня на фразе «готовы ли вы...», обращенной ко мне, сработало напоминание на мобильном. Я давно женился, тогда даже в выключенном состоянии телефон умел воспроизводить будильник и напоминания. Я просто забил в календарь событие на будущее, потому что у меня плохая память на даты. И самая мякотка: это был крик петуха... © Dmytro / AdMe

На свадьбе сестры мужа, когда бросали букет, я, как женщина несвободная, встала подальше и просто наблюдала. Но букет прямо мне в руки упал. Тамада спросил: «Вам это зачем?» Потом все переместились из шатра на поляну, где в результате второго броска букет угодил четко в руки тамады. И я такая: «Ладно мне, а вам-то это зачем?» © Tatiana Kushnir / Facebook

Мы заранее договорились, что у нас будет скромная свадьба и с каждой стороны позовем по 10–20 гостей, не больше. Я пригласил человек 12, семью и нескольких коллег. А вот мама моей жены позвала всех, кого только могла. В итоге эти люди, скорее всего, думали: «Мда, а у этого парнишки и друзей-то нет». Спасибо, тещенька. © d1jeditech / Reddit

ЗАГС, торжественная роспись, гости, платье, фата. Звучит фраза регистратора: «А теперь обменяйтесь кольцами». Музыка начала основную тему Мендельсона: та-та-татата-таааа. Муж запускает руку в чашку с кольцами. Чашка маленькая. Большие мужские пальцы гоняют кольца по чашке и не могут подцепить. Пауза. Музыканты: та-та-татата-таааа... Кольца не даются. Музыканты в третий раз: та-та-татата-таааа... Гости хихикают. Муж: «Да блин!» Взял чашку другой рукой и высыпал кольца себе в ладонь. А потом гости набежали, подарили нам цветы. Один букет был в сетке, которая зацепилась за мою фату и прическу. На свадебном видео я торжественно вышагиваю из дверей зала с приклеившимся к волосам букетом. © Елена Козачук / Facebook

Кто-то из детей включил пожарную сигнализацию. Нам пришлось эвакуироваться из здания под дождь. И мы торчали на улице, пока не приехали пожарные и не сказали, что все в порядке. Зато теперь у нас есть крутые фото с ними в их машине. © idkmybffjill__ / Reddit

Мы с теперь уже мужем забыли отвезти во дворец бракосочетаний паспорта. Наступил день икс, прошла фотосессия, приезжаем к назначенному часу. Время идет, а нас не запускают. Я начинаю нервничать, а жених забегает во дворец и потом выходит со словами: «Милая, не переживай, у них технические неполадки». Минут через 30 нас расписывают. И только после мой любимый рассказал правду о том, что произошло. © Ксения Зенина-Радонежская

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На нашей свадьбе моя бабушка ходила туда-сюда и приговаривала: «Надеюсь, все будет хорошо» и «Хоть бы у них все получилось». А моя дочка пришла в комбинезоне и ботинках Dr. Martens. А потом я узнал, что, когда мы с невестой поцеловались у алтаря, она пробурчала себе под нос: «Фу-у-у, гадость». И все это слышали. © Wayne Phillips / Quora

Теплый летний день. Я в красивом платье, рядом отец, который вот-вот поведет меня к алтарю. Все идеально. Я глубоко вдыхаю и готовлюсь сделать первый шаг под звуки музыки. И вдруг совсем рядом начинает реветь бензопила. Кто-то по соседству решил, что в этот хороший денек неплохо бы запастись дровами. Все время, пока я шла по проходу, работала бензопила. Когда я добралась до жениха, все гости просто рыдали от смеха. Я тоже смеялась. К счастью, кто-то побежал к соседу и попросил его передохнуть полчасика, пока идет церемония. © Jennifer Hanson / Quora

Мой брат заблудился по дороге на мою свадьбу. Это был 2004 год, и у него не было мобильного телефона, чтобы позвонить кому-нибудь и уточнить дорогу. Соответственно, одолжить телефон у кого-то из прохожих он тоже не мог. Ирония в том, что он вышел пораньше, не дождавшись наших родителей и свою девушку. Просто она слишком долго собиралась, а брат не хотел опоздать. © Jenni Williams / Quora

У нас была церемония на открытом воздухе. Гости сразу набросились на еду, а мы пошли фотографироваться. Когда вернулись, на столах уже почти ничего не было и люди начали слегка нервничать. Пришлось попросить вынести торт. А еще моя маленькая племянница, которая была цветочницей, решила, что не наденет обычную обувь. Она хотела быть в тапочках с кроликами! Ее мама сначала спросила, как я к этому отнесусь, и как я могла сказать нет? С другой стороны, это было так мило. © strangerflower / Reddit

На нашу свадьбу не явилась ведущая мероприятия. Типа заболела, и у нее не было моего телефона, чтобы сообщить (ну да, ну да). Прислала какую-то женщину, которая когда-то проводила юбилей. Женщина растерялась, конечно. И только задор гостей не дал празднику стухнуть. © Madam Boo / AdMe

Недавно ездили с подругами на свадьбу в другой город. Естественно, все сборы проходили вечером. У меня, как у любого уважающего себя нашего соотечественника, есть большой пакет с пакетами. Достала я из него такой же пакет (они одинаковые), чтобы погрузить платье, и после сборов легла спать. Утро было суматошным. Приехали на свадьбу в загородный клуб, нас заселили в прекрасный коттедж, и я пошла доставать платье, чтобы оно успело отвисеться до церемонии. Естественно, платья не было, а я привезла пакет с пакетами. Мы в другом городе, да еще и этот клуб находится у черта на рогах в пригородной деревеньке. Готовилась быть в худи и джинсах на торжестве. Но спасибо невесте, и мне привезли ее платье из дома. Правда, белое. Но свадьба была великолепной, очень веселой и креативной. © Мятежный Криптозоолог / AdMe

Моя мама пришла на нашу свадьбу в футболке с Микки Маусом и в джинсах. Она сделала это нарочно. © meaniemariska / Reddit

Жених приезжал утром, раньше меня и гостей, и должен был сказать музыкантам, какую мелодию мы выбрали на выход невесты. Мы придирчиво прослушали весь их репертуар, неделю спорили и наконец остановились на саундтреке из фильма «Ромео и Джульетта».

Жених, развесив ленты на стульях и проконтролировав расстановку столов, пробегал мимо музыкантов. Те его окликнули и поинтересовались, что играть.

— «Руслан и Людмила», — сообщил замотанный жених.

— Ой, мы сразу не вспомним, там сложно... Давайте что-нибудь другое? Может, «Ромео и Джульетта»?

— Давайте «Ромео и Джульетту».

Я об этом узнала через полгода после того, как благополучно вышла замуж ровно под то, что заказывала. © Polina Karabardina / AdMe

Мы с мужем женились в консульстве своей страны за рубежом. Это было очень смешно. Сначала чиновница перепутала оформление брака с разводом и стала требовать от нас свидетельство о браке. А мы — от нее. Ржали хором. Потом она долго извинялась, что церемонии у них не предусмотрено, потому что за последние 10 лет мы первые, кто пришел жениться, а не разводиться. © mb_cat / AdMe

Бонус: иногда невозможно предсказать, что именно на свадьбе пойдет не так. Но, может быть, это как раз тот случай, когда что ни делается — все к лучшему

Гости и родня были в сборе, не хватало только невесты, и ждали ее уже 1,5 часа. Тут входит свидетельница и говорит, что она не придет. Мол, передумала выходить замуж, взяла билеты на самолет и вместо свадебного путешествия летит на отдых с другим парнем. Жениха было дико жаль. А невеста? А что невеста? Это была только первая ее свадьба. Сейчас, по прошествии почти 40 лет, она готовится выйти замуж 6-й раз. © Sharon Breivogel-Leonard / Quora