15 историй о совпадениях, которые так идеально спланированы судьбой, что не подкопаться
Занятные и судьбоносные стечения обстоятельств случаются не только в кино. Лишний раз убедиться в этом помогут истории от пользователей, которые и сами не ожидали, что с ними может приключиться подобное. То супруги выяснили, что их родителей зовут одинаково и у них когда-то были идентичные номера телефонов, то автовладелец случайно сел в чужую машину, открыв ее своим ключом.
Мы в AdMe.ru сами не раз попадали в ситуации со случайными совпадениями и понимаем чувства героев нашей подборки. Изумление, восторг, недоумение — лишь часть эмоций, которые можно испытать в процессе чтения историй.
- Начиталась про исполнение желаний благодаря новогодним бумажкам. Никогда не верила в подобное, но в течение 4 лет не могла забеременеть, потому в новогоднюю ночь написала желание на бумажке и подожгла ее. Через несколько дней сделала тест — а на нем 2 долгожданные полоски. Вроде совпадение, но ощущение волшебства не покидает до сих пор. © Подслушано / VK
- Папа рассказал недавно историю. Далее с его слов: «Выхожу из магазина, подхожу к машине, открываю заднюю дверь, по коврикам и салону понимаю, что машина не моя». Оказалось, что мало того, что совпали марка и цвет, так еще и номер отличался всего на одну цифру. Припаркованы были рядом. Жизнь не перестает удивлять такими совпадениями. © PIKABESHNIK / Pikabu
- Стояли втроем с друзьями на остановке, подъехал транспорт, но места всем не хватило. Минут через 5–10 подъезжает очередная маршрутка, садимся. Почти все пассажиры ехали до конечной, потому водитель сократил маршрут. Мы вышли на нужной нам остановке как раз в тот момент, когда подъехала та самая газель, на которой не получилось уехать. Водитель был сильно удивлен, увидев нас. © Маргарита Сарафанова / AdMe
- В детстве я хотел позвонить своему другу. Я поднял трубку и нажал пару кнопок, когда услышал его голос: «Привет». Оказалось, что друг, с которым я хотел поговорить, уже дозвонился до меня, а я взял трубку еще до того, как раздался телефонный звонок. © enrarotor / Reddit
- Когда мне было 17 лет, мы с другом ездили на музыкальный фестиваль. Мы сразу же подружились с ребятами из соседней палатки. На следующий год мы снова поехали в то же место. Когда разложились, то в соседней палатке опять был наш старый приятель. Спустя 2 недели мы с семьей поехали в отпуск в другую страну, и там я снова наткнулась на своего фестивального знакомого. © threeforagirl / Reddit
- Во время прогулки я увидел на дороге упавшую белую розу. А когда пришел домой, то увидел на своем стуле во дворе лепесток белой розы. Мой дом в нескольких десятках метров от того места. © luciliddream / Reddit
- В детстве я сидела посреди зала прямо под люстрой и рисовала. Мама и бабушка были на кухне. Что-то меня дернуло прибежать к ним, за спиной в тот же миг раздался грохот. Оказалось, как только я встала, на мое место с потолка рухнула огромная люстра. Люстра, кстати, была стеклянная и тяжелая. Мне 3-летней повезло. © Подслушано / VK
- У нас с мужем родителей зовут одинаково. Но есть небольшие отличия: у него мама Галина Александровна и отец Николай Иванович, а у меня наоборот — Галина Ивановна и Николай Александрович. © LuchikSweta / AdMe
- Супруга сменила работу: прошла собеседование онлайн и поехала вживую знакомиться с коллегами. Офис оказался в том же месте, где она работала 9 лет назад. Ну ладно, посмеялись, бывает такое, в бизнес-центре же много фирм. Но приехала она оттуда в легком замешательстве, потому что здание оказалось тем же самым, а еще офис тот же, и даже ее рабочее место в том же самом углу. © Krevak / Pikabu
- Однажды я стоял на автобусной остановке и нашел фотографию какого-то парня. Я отправил ее своему другу, чтобы посмеяться, он посмотрел на присланный кадр и сразу же ответил: «Это мой двоюродный брат». © raisedbyspirits / Reddit
- Я снимала деньги в банкомате, сложила наличку в сумочку, а когда пришла домой, то вынула банкноты и обалдела. На верхней было написано мое имя. Это было очень странно и круто одновременно. © TheCornrOfGreySt / Reddit
- Решила отнести кружку из комнаты на кухню. Она стояла на стеллаже, беру ее в руку — и тут же слышу: «Хочешь еще водички?» А рядом со мной никого! Возле стеллажа сидела дочь на диване, увидев меня, застывшую от услышанного, рассмеялась. Оказалось, что она в этот момент смотрела фильм, а колонка стояла на одной из полок стеллажа и в кино момент начался с такой вот фразы. © pyatniza / Pikabu
- Выехал как-то на велопрогулку за город. На одном из перекрестков меня обогнал знакомый таксист, поприветствовал и поехал дальше. Через минуту рядом со мной остановился парень на пикапе и спросил дорогу. После объяснений предложил подвезти. Я отъехал на 20 км, вылез из кабины, достал из кузова велосипед и поехал. И тут вижу, как навстречу едет тот самый знакомый таксист с офигевшим взглядом. Наверное, прикидывал, с какой скоростью я преодолел эту дистанцию. © Роман Тарасюк / AdMe
- Мою маму удочерили. Она не знала биологических родителей, но решила выяснить. После прохождения тестов оказалось, что одна из ее ближайших подруг, которую она всегда называла старшей сестрой, — ее настоящая двоюродная сестра. © memaimo / Reddit
- Познакомились с будущим мужем — и начались совпадения. У обоих был одинаковый номер квартиры, только он жил на 5-м этаже, я на 1-м, в разных городах. Номер телефона у него был
5-24-27,у меня 5-27-24.© Настойка_Йоды / AdMe
А какие случайные совпадения происходили с вами?
AdMe/Народное творчество/15 историй о совпадениях, которые так идеально спланированы судьбой, что не подкопаться
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