15 историй о совпадениях, которые так идеально спланированы судьбой, что не подкопаться

Занятные и судьбоносные стечения обстоятельств случаются не только в кино. Лишний раз убедиться в этом помогут истории от пользователей, которые и сами не ожидали, что с ними может приключиться подобное. То супруги выяснили, что их родителей зовут одинаково и у них когда-то были идентичные номера телефонов, то автовладелец случайно сел в чужую машину, открыв ее своим ключом.