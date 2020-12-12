15+ историй о синдроме отложенной жизни, из-за которого многие не могут стать счастливыми

В 1987 году профессор В. П. Серкин, наблюдая за жителями Севера, которые годами мечтали переехать и верили, что именно тогда начнется что-то хорошее, ввел понятие «синдром отложенной жизни». Это сценарий, который заключается в бесконечном откладывании качественных вещей и приятных впечатлений на потом. Люди, которые подвержены синдрому отложенной жизни, как бы готовятся к тому, чтобы быть счастливыми, и забывают жить в настоящем.

AdMe.ru нашел истории о людях, которые обнаружили у себя или у своих родственников именно такой недостаток.

Меня пугает синдром отложенной жизни у близких. Как бы я ни пыталась дарить вещи, все они засовываются в шкафчик со словами: «Ой, ну это так хорошо, даже жалко носить, но когда-нибудь потом надену». «Когда-нибудь потом» обычно никогда не наступает, и комнаты становятся похожи на склад. © bloodyemaria / twitter

Однажды в юности бабушка показала мне свое богатство — пузырек духов. Настоящих, французских, в диковинном флакончике. Флакончик — в футляре, а на футляре — кисточка. Все это богатство упаковано в изысканную коробочку, а запах... просто потрясающий был запах. Я была очень сильно удивлена, что этими духами никто не пользуется. Все спрашивала, для кого они. «Для тебя! — отвечала бабушка. — Только время их еще не пришло. Будешь душиться, когда станешь взрослая. Пусть хотя бы 18 лет тебе исполнится». Сказала и убрала этот чудесный дар подальше. До моего совершеннолетия. Только вот когда мне исполнилось 18 лет, я о духах и не вспомнила. Не до того мне было: друзья, подруги, учеба, вечеринки, поклонники. Потом свадьба, рождение ребенка, работа. Закрутила меня жизнь, завертела. Заветную коробочку извлекли из шкафа только недавно. Картон пожелтел, футлярчик запылился, а запах стал кисловатым и неприятным — он испортился от длительного хранения. Духи, увы, тоже умирают. © Морена Морана / ok.ru

13 лет назад дядя купил Toyota Camry. Хвастался, что с Эмиратов привез на пароме. Машина была очень хороша, единственный изъян — китайские диски. Когда отец это заметил, дядя усмехнулся и открыл багажник. Там лежали прекрасные черные литые диски, новенькие, без единой царапинки. Дядя сказал, что вместе с машиной приехали — подарок от бывшего владельца. Естественно, отец спросил у дяди, что ж он их не поставил. Дядя сказал: «Жалко, как-нибудь потом поставлю, пока на этих покатаю, раз уж купил». Прошло 3 года, отец выкупил эту машину, новые диски тоже забрал — дядя их так и не поставил. Через 2 года отец продал Toyota Camry все на тех же китайских дисках. Я подумал, что он и те новые отдал вместе с ней. Но вчера за чаем двоюродный брат упомянул, что тоже хочет покупать машину такой же модели. Отец сказал: «У меня на складе лежат новые литые диски, от моей остались, тебе отдам». То есть диски хранились 13 ЛЕТ, у них сменилось 2 владельца, а они так асфальта и не увидели. Ох, чую, придется им еще полежать, видимо, это семейное. © AidarMS / pikabu

«Этот набор столового серебра пролежал у бабушки с 1959 года, даже сертификат сохранился»

В 7-м классе родители купили мне спортивный костюм. Я весил 55 кг при росте 172 см, и одежда была мне велика. Шли годы. Куртка жила, менялись лишь штаны. Я всю школу отходил в ней на физру, зимой поддевал под нее свитер. Потом пошел в университет и в ней же ходил на уличные занятия по физре. После армии я поправился до 120 кг. Получается, что с 7-го класса я вырос на 6 см и поправился на 60 кг, А КУРТКА МНЕ ДО СИХ ПОР ВЕЛИКА! Сейчас, спустя почти 20 лет после покупки, я до сих пор ее ношу, правда, теперь как рабочую. Но меня не покидает мысль о том, какие надежды у родителей были на мой рост, что они заложили такую дельту в размере. © velikijslava / pikabu

Мой дедушка, человек, переживший эпидемию брюшного тифа, войну и период голода, как и большинство своих сверстников, был экономным и к продуктам относился очень бережно. Отец стал замечать, что дед периодически заходил в погреб, чистил и ел полуиспорченные яблоки. «Ну так от этих портятся быстрее остальные!» — говорил он и был прав. Только вот каждую весну все равно из каждого ящика выбрасывались остатки. На все уговоры есть нормальные яблоки он не реагировал. Нам он постоянно приносил неиспорченные. Хороший был человек. © brataman / pikabu

Учился я лет 7 лет назад в универе, и для факультета энергетиков построили абсолютно новое здание с дорогим оборудованием для лабораторных. Итог: новое оборудование стояло в шкафах за стеклом и под ключом, а во время лабораторок студенты бегали с 3-го этажа на 1-й, чтобы снимать показания со старого аппарата, который из-за его габаритов даже не смогли затащить на 3-й этаж. © TheAvalanche / pikabu

3,5 года назад я окончил колледж и начал работать программистом. Я не знал, на что тратить деньги, и решил откладывать около 75 % своего дохода на пенсию. После расставания с девушкой я пересмотрел свои приоритеты и понял, что вместо того, чтобы радоваться каждому дню с любимым человеком, отдыхать и развиваться, я мечтал, как будет хорошо, когда мы оба на пенсии поедем на месяц в Японию или отправимся в круиз на Багамы. Я не развлекался, только работал по 176 часов в месяц и надеялся, что заживу настоящей жизнью когда-нибудь потом. Меня удивило, что я не осознавал всего этого, пока моя девушка не решила меня бросить. © MrLlamaSC / reddit

«Подарили мне около 50 лет назад замечательный набор инструментов. И так он мне понравился, что убрал я его далеко-далеко. Теперь буду им пользоваться»

Ох, сколько одежды мне в свое время покупали «на вырост». Были всякие смешные ситуации, связанные с этим, но рекорд побила куртка, которую мне купили в 12 лет. И вот мне перевалило за 30, а до нее я еще не доросла. Мама до сих пор не понимает, о чем она думала в момент покупки. © 4ykolyada / pikabu

Обожаю синдром отложенной жизни. Это когда мои родственники покупают дорогущий диван, но со всех сторон закрывают его пакетами / полотенцами, чтобы не испачкать. В итоге этот крутой диван не видит никто, и зачем он вообще был нужен, непонятно. © bloodyemaria / twitter

Мама решила показать мне свой дар на совершеннолетие — финские сапоги. Их она достала в свое время по блату и даже ни разу не надела. Решила, что мне они больше подойдут. Когда замуж надо будет выходить. Ах, какая я буду невеста — в финских сапогах! Все женихи будут мои. Я померила сапоги — они пришлись мне впору. Каблучок у них был маленький, а кожа невыразимо мягкая. Идеально для школьницы. Но мама была против того, чтобы носить их сейчас. Повремени, ты еще не невеста. Так и пролежали сапоги на антресолях. А через пару лет стали не нужны. Моя нога «переросла» мамину, и сапоги стали безнадежно малы. А у мамы раздалась лодыжка, и для нее все это богатство стало тем более бесполезным. Сначала эти сапоги предложили малоимущей многодетной соседке: не хотите ли? Но соседка была хоть и многодетная, а вещь хотела иметь модную. Тогда засунули волшебные сапоги в мешок и отнесли на помойку. © Морена Морана / ok.ru

Мои родители всю жизнь мечтали о поездке в Италию. Они могли отправиться в страну своей мечты в любой момент, потому что у них были деньги, но откладывали путешествие на пенсию. За 3 года до выхода на пенсию мама заболела раком легких и умерла. Спустя год папа скончался от горя. Раньше я был похож на них и тоже откладывал свою жизнь на потом, но сейчас это не про меня. © londonquietman / reddit

«Наклейки — мечта ребенка 90-х годов, очень редко покупались и очень бережно хранились. Мне 31 год — потрачена 1 наклейка. Корю себя»

Мне в 13 лет мама купила красивый розовый кружевной лифчик. Он был немного великоват в чашечке, но ничего — я же подросток, дорасту! Так вот лет в 20, отпустив все надежды дорастить то самое, я его выкинула. © Elarica / pikabu

В 90-х мама купила мне, тогда еще прыщавому школьнику, на будущее обручальные кольца! С тем расчетом, что я же ведь все равно когда-нибудь женюсь. И, опять же, это золото! Прошло 30 лет, а я так и не женился ни разу. © Dellirium / pikabu

У моих родителей было так: «Ягоды собирай, но не ешь — это на варенье! Варенье на зиму!» Зимой: «Варенье — только на случай болезни!» А потом это варенье засахаривалось и раздавалось налево-направо под восторженные возгласы одариваемых: «Какие хорошие и добрые люди тетя Фрося и дядя Вася — варенье раздают всем подряд!» С тех пор ненавижу так называемую дачу и варенье — лучше купить свежих ягод и тут же съесть, не откладывая на потом. © Елизавета Мочалкина / AdMe

«У вас дома тоже есть сервиз в бомезной коробке, из которого никто никогда не пил?»