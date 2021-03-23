15 историй о съемных квартирах, из которых жильцы сбежали, роняя тапки
К сожалению, не всем повезло иметь собственную квартиру, и в тот или иной период жизни людям приходится арендовать жилье. Наверняка каждому квартиросъемщику есть что рассказать о своих приключениях при поиске жилья. Прямо как героям нашей сегодняшней статьи: все они однажды решили снять квартиру и нажили целый ворох проблем. Иногда смешных, а иногда таких, от которых мурашки по коже бегут.
В AdMe.ru работают люди, которым не раз и не два приходилось снимать квартиру. Так что всю боль и радость этого процесса мы понимаем как нельзя лучше. А особенно удивление парня из бонуса, у которого на потолке съемной квартиры выросло кое-что неожиданное.
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Хозяйка замачивала белье в ванне и уезжала жить к своему другу. Белье кисло, я мылась в тазике. Хозяйка появлялась где-то через неделю и утверждала, что в любовном угаре забыла про белье. Однако, уходя, снова его замачивала в ванне. Потом я просто складывала белье в емкость, пользовалась ванной, а дней через 5–6 вываливала все в ванну. Ох, как она была недовольна! Пришлось искать другую квартиру. © Людмила Волкова / Facebook
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Я с ужасом вспоминаю свое съемное жилье во время учебы. Мыться в ванной запрещено. Выходить утром надо тихо, чтобы не разбудить мадам. Часто заставала ее вместе с собакой спящими в моей постели. И чаша переполнилась, когда хозяйка попросила сделать ей педикюр. © Наташенька Жембровская / Facebook
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Снимали одну квартиру, когда я учился, так там такая ситуация была: хозяева квартиры менялись в течение года 3 раза. Спустя полтора года, как мы съехали (жили уже в другой квартире), мне приходит сообщение: «А вы не украли наш ковер в маленькой комнате?» Отвечаю, что нет и что ковров в квартире вообще не было, кидаю сразу в черный список. Так нас замучили тогда, да еще и спустя полтора года достают. © ldemigodl / Pikabu
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Раньше я жила в квартире вместе с хозяйкой и ее семьей. Место было в хорошем состоянии, и она обеспечивала уборку, но все остальное было абсолютным адом! Мне запрещалось приводить друзей и готовить еду. Стирать можно было только на коротком, 30-минутном, цикле, а еще хозяйка следила за тем, сколько времени я трачу на чистку зубов. В первую неделю моего пребывания там она отругала меня за то, что трачу много воды, а еще в моей комнате не было замка, поэтому она заходила туда когда вздумается. © Mia Peel / Quora
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Рекорд по «длительности» проживания за мои 10 лет мотания по съемному жилью принадлежал комнате в коммуналке. В первый же вечер после рабочего дня я приехала, вышла на кухню, чтобы макарошек на скорую руку сварить, поставила свою кастрюлю на плиту, и тут примчалась соседка с воплями: «Это не общая плита, мы ее ставили, убирай свою кастрюлю!» Ладно, думаю, пойду душ сначала приму, раз уж поужинать не удалось. Сходила за полотенцем и прочими банными принадлежностями, берусь за ручку двери ванной... Тут подлетает соседка: «Мы ванну меняли и смесители! В раковине можешь умываться, а мойся где хочешь, но не тут». Я совсем уже психанула, позвонила хозяйке. Она: «Ну да, я на замену плиты и ванны им денег не давала. Ну договорись сама, взрослые же люди! Что ты как маленькая, не буду же я твои отношения с соседями еще улаживать». В общем, съехала в срочном порядке. © Anastomus / AdMe
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У меня был самый сумасшедший домовладелец: она ежемесячно осматривала квартиру и проверяла, все ли вымыто до блеска. Я могла получить уведомление о выселении из-за грязной плиты, к примеру. Она жила по соседству и совала нос во все наши дела.
Я, конечно, была обязана убирать за своим домашним животным, однако у моей хозяйки было 35 кошек, которые бродили по двору, кричали и дрались всю ночь напролет. Она оставляла миски с едой практически в каждом уголке здания, повсюду были мухи и ужасный запах. Когда я съехала, то специально не проводила финальную уборку. Если она не собирается убирать за своими кошками, то и я не собираюсь убирать за собой. © Heidi Gray / Quora
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Снимал я комнату в квартире с хозяйкой. В комнате двери были со стеклянными вставками, раньше когда-то в моде такие были. Ну и понятно, что свет от телевизора через них видно ночью. А у меня была привычка такая: домой пришел, поел и спать завалился под какой-нибудь мультфильм. Я ставил на таймер на полчаса, чтобы под бормотание засыпать. Как-то среди ночи раздался стук. Хозяйка долбится в дверь и орет: «Выключа-а-ай, выключа-а-ай, не да-а-ам столько телевизору работать!» Утром она стала меня выгонять. Я говорю: «Деньги отдавай за полмесяца, я хоть сейчас уйду». Притихла. Дожил до конца месяца и свалил. © vados****s / Pikabu
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Мы заселяемся в 2 комнаты (3 девочки-сокурсницы, всем по 15 лет), в третьей дальней живет бабушка, 92 года. Отдельных счетов за воду и электричество не было, в эту стоимость входило все. Каким был на самом деле пакет услуг за оговоренную плату, мы узнали почти сразу. Любая посуда должна быть перевернута. Не перевернешь сама — перевернут и сделают выговор. А иначе в ней скапливается негативная энергия. Готовить фактически нельзя: мы маленькие, глупые, испортим все, сожжем весь дом. Мы, конечно, готовили. Но она все время — ежесекундно — находилась рядом. Неважно, варишь ли ты пельмени, ставишь ли чайник, да что угодно. Причем в ее отсутствие нам было строго запрещено что-либо делать: даже если ей приспичило в туалет, снимаем с плиты недоготовленное, выключаем все и ждем возвращения. © gerda_matis / LiveJournal
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Снимала квартиру в Москве у некой Валентины. Вся мебель, кроме дивана и шкафа, была из школьных парт. Из школьных парт, Карл! Она в школе работала, ну и обставила со вкусом квартирку. Мы с мужем собрали парты и вынесли на лоджию. После этого получили скандал с выселением, потому что на лоджии «испортится моя мебель». Занавес. © famous_hamster / LiveJournal
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Я снимала одну квартиру, там кран был еще с керамическими ручками, лет 40 простоял — с момента постройки дома. В один день он рассыпался, деталей не нашла. Разве что в антикварный идти. Продавцы покрутили у виска. Позвонила хозяину, рассказала, что и как. Был грандиозный скандал из разряда того, что это его «любимый кран, 40 лет работал, а тут пришла я и сломала». Менять кран хоть за свой, хоть за мой счет решительно отказался. Плюнула и поставила кран из средней ценовой категории. Была истерика номер два, что старый был лучше, так прекрасен и т. д. И вообще надо было меньше пользоваться, он бы и не сломался. Не простил он мне тот кран. © IMarisaMalfoy / Pikabu
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Сняли убогую квартиру. Денег было мало, поэтому купили остатки обоев, кафеля за копейки. Придумали дизайн, все сделали сами. Получилось не просто чисто, а даже стильно. Через месяц пришла хозяйка, огляделась и сказала, что квартира в таком состоянии будет стоить дороже. Повысила плату на 25 % прямо с этого месяца. Был скандал, съехали через 2 дня. Напоследок ободрали все, что сделали. © dogJake / Pikabu
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Снимала комнату у бабульки 80-летней. Квартиру мне нашла мама, у меня 1-й курс тогда начался, учиться приехала. Захожу, а там стоит бабушка старенькая, как из самых страшных детских сказок: с горбом, нос крючком — все как полагается. Пожили мы месяц, и она начала говорить мне, что я ведьма. Заходит в комнату, пальцем тычет и кричит: «Ведьма!» Якобы у нее головные боли начались и голоса слышаться стали, как я заехала. Говорила, что я музыкальный центр слушаю, телевизор смотрю громко, а у меня из техники тогда только телефон был. Даже компьютера не было. Я радио только иногда в наушниках включала. Апофеозом стало то, что я у нее 15 рублей из серванта якобы украла, и она сказала, что на меня своего сына-милиционера натравит. На следующий день меня там уже не было. Сбежала. © Катерина Розова / Vk
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На скорую руку сняла комнату в квартире с хозяйкой лет 80. Недалеко от работы, удобно. Домой я возвращалась только к 10 вечера. Ну и в воскресенье отдых. Бабуля разрешала на плите только воду кипятить. Мол, чтобы я не воняла в квартире едой. Сама она, конечно же, варила. Контролировала, сколько я купаюсь, и запрещала свет вечером включать в комнате, несмотря на то что я поздно прихожу. Хотя платила я ей за все, и прилично. А потом заметила, что она моими продуктами кормила свою кошку. Когда я решила уйти, хозяйка заявила, что я у нее вилки и ложки украла. Хотя я в этой кухне ничем не пользовалась, а ела днем в кафе. © Олеся В. / Facebook
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Меня, когда я была студенткой, хозяйка выставила из дома. Вернее, не впустила в комнату, потому что я якобы украла у нее прищепки, которые я даже не трогала. И вообще она думала, что я буду ей как дочь, а я училась и работала. Я осталась на лестничной площадке, соседи только головой качали. © Kuchmiy Nataly / Facebook
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Хозяйка квартиры, как только я выключил душ, заорала через дверь ванной: «Сколько воды ты льешь? Это не первый раз, когда ты принимаешь душ 15 минут». А увидев, как макароны готовятся при непрерывном кипении, отчитывала: «Слишком сильный жар. Ты понапрасну тратишь газ, а из-за пара облезет краска со стен». © Mark Grinstein-Camacho / Quora
Бонус
А вам попадались хозяева съемных квартир, от которых хотелось бежать как от огня?