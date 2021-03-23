15 историй о съемных квартирах, из которых жильцы сбежали, роняя тапки

Рекорд по «длительности» проживания за мои 10 лет мотания по съемному жилью принадлежал комнате в коммуналке. В первый же вечер после рабочего дня я приехала, вышла на кухню, чтобы макарошек на скорую руку сварить, поставила свою кастрюлю на плиту, и тут примчалась соседка с воплями: «Это не общая плита, мы ее ставили, убирай свою кастрюлю!» Ладно, думаю, пойду душ сначала приму, раз уж поужинать не удалось. Сходила за полотенцем и прочими банными принадлежностями, берусь за ручку двери ванной... Тут подлетает соседка: «Мы ванну меняли и смесители! В раковине можешь умываться, а мойся где хочешь, но не тут». Я совсем уже психанула, позвонила хозяйке. Она: «Ну да, я на замену плиты и ванны им денег не давала. Ну договорись сама, взрослые же люди! Что ты как маленькая, не буду же я твои отношения с соседями еще улаживать». В общем, съехала в срочном порядке. © Anastomus / AdMe

У меня был самый сумасшедший домовладелец: она ежемесячно осматривала квартиру и проверяла, все ли вымыто до блеска. Я могла получить уведомление о выселении из-за грязной плиты, к примеру. Она жила по соседству и совала нос во все наши дела.

Я, конечно, была обязана убирать за своим домашним животным, однако у моей хозяйки было 35 кошек, которые бродили по двору, кричали и дрались всю ночь напролет. Она оставляла миски с едой практически в каждом уголке здания, повсюду были мухи и ужасный запах. Когда я съехала, то специально не проводила финальную уборку. Если она не собирается убирать за своими кошками, то и я не собираюсь убирать за собой. © Heidi Gray / Quora