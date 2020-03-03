15 историй о родственниках, которые только и ждут случая сесть кому-нибудь на шею
Родственники бывают разные. С одними чувствуешь себя как за каменной стеной и знаешь, что они всегда придут на помощь. А другие вымотают все нервы, вычистят кошелек дочиста и еще виноватым сделают. Причем чем ближе живет последняя категория родичей, тем больше от них разрушений и чаще возникают взаимные обиды.
Эти истории как раз о тех родственниках, с которыми хочется встречаться как можно реже. AdMe.ru убежден, что, прочитав их, вы узнаете кого-то из своих знакомых и сможете более снисходительно относиться к окружающим людям, ведь все мы имеем свои слабости и пороки. А в качестве бонуса мы подготовили историю от того самого «наглого» родственника, который не чувствует никакого стыда за свое поведение.
- Вчера вечером после работы взял жену и детей и поехали к себе на дачу в бане попариться. Оказалось, что холодильник наполовину пуст, хотя мы оставляли продукты, да и в бане небольшой беспорядок, а мы обычно убираем за собой. Списали на свою забывчивость. А в самый разгар банных процедур со словами: «А что вы тут делаете? Сегодня же рабочий день», — заваливается семейство двоюродного брата жены и их друзья. Когда я психанул и покрыл их нецензурной бранью, выяснилось, что полгода назад жена дала им ключи, чтобы отметить день рождения брата, а они якобы забыли отдать. На прошлой неделе они были здесь и сожрали половину содержимого нашего холодильника. Отобрал у них ключи и выгнал. Так они еще грозились написать на нас заявление в полицию за оскорбление. © al56.81 / Pikabu
- Мои дедушка и бабушка жили в поселке в небольшом полуразвалившемся домике. На месте поселка начали строить коттеджный городок, и им выдали площадь под строительство. Но не именно в этом месте, а через несколько участков по этой же улице. Прошло больше 10 лет, дед и бабушка умерли, а я выросла и решила туда вернуться. Вступила в права наследования, построила дом на 100 квадратов на дедовом участке. Через пару лет приезжает в гости тетка, осматривается и говорит:
— Я к вам на все лето с внуками приеду отдохнуть.
Я говорю, что у меня муж и трое детей и нет места для нее с внуками. Пара дней — нормально, больше — нет.
Тетка со слезами на глазах:
— Мне места в отцовском доме нет...
Отвела ее на пустырь, где стоял дом, в котором она выросла: «Живите сколько хотите».
Тетка теперь со мной не общается. © BabulyaIra / Pikabu
- Рассказал друг, который живет последние 5 лет в Москве. На данный момент снимает комнату в небольшой трешке с двумя друзьями.
Вечером звонит мама:
— Алло, сыночек! Мне звонила тетя Оля, которую ты видел на свадьбе Олежки 10 лет назад. Она с мужем и детишками собирается ехать в Москву. Ты им помоги, встреть, покажи места красивые! Только они хотели на недельку у тебя остановиться. Предупреди ребят, с которыми живешь, чтобы 7 дней где-нибудь пожили.
— Мам, так нельзя, парни платят аренду за это жилье. Если тетя Оля хочет неделю жить в Москве, пусть снимает номер в отеле. На день приму, на неделю — нет.
А минут через 40 позвонила тетя Оля. Сказала, что Москва его испортила и пусть не ждет, что они ему руку помощи протянут. Друг мой подумал, что 26 лет руку не протягивали и как-то справлялся, так что и теперь проживет как-нибудь. © qreativnay / Pikabu
- Свекровь знала, что в субботу мы отсыпаемся, но взяла за правило звонить нам по утрам. Она требовала, чтобы я вставала и готовила ее сыну завтрак. Потом она заявляла что-то вроде: «Его рубашки не вполне чистые. Что ты используешь для стирки?» Один раз она даже попыталась дать мне «ценное» указание, что надевать, когда ложусь в постель. Я просила мужа, чтобы он разобрался со своей матерью, но он ничего не делал. Тогда я решила положить этому конец. Я втайне сложила вещи мужа, и мы поехали к его матери. Там я бросила свекрови его чемодан и сказала, что если она думает, что может стать лучшей женой для своего сына, то она может вернуть его. Муж был зол на меня, но в результате поговорил со своей мамочкой и эти нелепые звонки прекратились. © Rob Williams / Quora
- В этом году умер дедушка. У него 2 внучки: я и моя двоюродная сестра. Он завещал ей все — около 350 тыс. Мне было обидно, но на сестру я зла не держала: дедов выбор. А она приехала в гости и весь вечер пыталась узнать наше материальное положение, причем то вопрос задаст, то предположение сделает, то про оплату ипотеки спросит. В конце концов я сказала, что мы хотим погасить ипотеку досрочно, а про то, что решили продать свою машину, умолчала. А она подумала, что дед мне оставил больше, только от нее скрыли, и разозлилась. Вот я и соврала, что он мне 500 тыс. оставил, а она психанула и ушла. Ничуть не сожалею о том, что солгала. © 443Lyashkakonya / Pikabu
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Копошился в огороде и услышал за забором знакомый скрип тормозов «Нивы». В воротах появились 3 человека: дядюшка, его сват и зять.
— Племянник, здорово! Мы тут в ваших местах рыбачили, жрать хотим.
— На кухне все.
Попутно эта бригада оборвала грядки с укропом, петрушкой, луком и редиской.
Минут через 10 я зашел в дом. Дядюшка и сват уминали еду со скоростью пылесоса, а вот зять жевал петрушку и странно смотрел в тарелку. Дядя говорит:
— А у тебя что, плохо с продуктами? Или это на скорую руку? Лапы гусиные сварены, крупа пшеничная, овощи не обжарены. И даже не посолил.
— Так это для собаки было сварено, а себе я в казане утку с картошкой потушил.
Тут зять возмутился:
— Тесть, я же говорил, что он это не себе приготовил, а вы: «Жрите-жрите». © Gusdomashniy / Pikabu
«Мой брат (справа) и я (слева) просто молились, чтобы эта фотография пропала. Но нет, дядя достал ее, наверное, из глубин ада и разместил на своей странице в фейсбуке».
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Брат попросил одолжить ему детскую мебель. Он жил в другом штате, поэтому я оплатила ее перевозку на корабле. Подчеркнула, что даю на время, так как хочу передать ее сыну, когда он вырастет. Это было 24 года назад, и тогда комплект из колыбели, туалетного столика и детской кроватки (все ручной работы, из красного дерева) обошелся мне в $ 2 400. Доставка тоже стоила дорого. Несколько месяцев спустя брат сказал мне, что они потеряли ребенка. Прошло немного времени, и, когда я решилась напомнить о возврате мебели, мне сообщили, что жена брата уже продала мой гарнитур, «потому что ей нужен отпуск после утраты». © Wendy Marie Wortham / Quora
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Живем вдвоем с мужем. Приходя с работы, стала замечать, что вещи лежат не на своих местах, продукты исчезают. Секрет раскрылся неожиданно, когда я заболела и пришла домой раньше. Прихожу, а там свекровь! Она тайно сделала копию ключей и везде: в холодильнике, в ящиках — шарилась, когда нас не было! Я, конечно, много баек о свекровях наслушалась, но моя переплюнула многих. © Подслушано / VK
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Однажды я сломала ногу, и домашние дела легли на плечи мужа и сына. Через несколько дней я позвонила свекрови и попросила, чтобы она помогла мне с детьми и немного убрала. Она приехала и заявила, что я эгоистка и слишком многого ожидаю от сына и мужа. Она не вымыла ни одной тарелки и даже была не в состоянии отнести свою посуду в раковину. Была недовольна тем, что я купила торты на день рождения вместо того, чтобы самой испечь их, и что мой муж помогал мне подниматься и спускаться по лестнице. Я вытерпела этот ад, а 3 месяца спустя она приехала снова. За 2 дня до ее визита я получила текстовое сообщение от свекра. Он писал, что у его жены ужасная боль в ногах, и просил проявить особое внимание. В ярости я просто удалила СМС. 3 дня она у нас стонала и жаловалась, а когда я отвезла ее на станцию, чтобы посадить на поезд, ее боль неожиданно исчезла. © Sarah Infante / Quora
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Купил машину класса С — иномарку с мягкими вставками на дверях, салон комфортный, опрятный. Летом каждые выходные отвожу на дачу свою семью и семью сестры жены. Мало того что все расходы на бензин мои, так они еще и кота стали с собой брать. Он всю дорогу орет, царапает и рвет все. И каждый раз гадит в салоне, а убирать мне! Когда сказал, чтобы без переноски животного не было, обиделись. Съездили на автобусе, поняли все неудобства и купили переноску. Теперь по 2 часа ловят кота и выходят с таким видом, будто это они делают мне одолжение. © superomsk / Pikabu
- Когда мне было 22 года и я училась в колледже, родственники стали спрашивать меня, почему я еще не замужем. Детство я провела в Северной Индии, где женщина лишь дополнение к мужчине, а ее собственные достижения и таланты не имеют значения. Я как раз похудела, и все решили, что я хочу найти мужа. И вот моя тетя, которая дружила со свахой, решила выдать меня за парня по имени Аджай. Ни я, ни мой отец ни о чем не подозревали. Однажды тетя пришла, когда меня не было дома. Она велела моему отцу «нарядить дочь в красивую одежду», потому что пообещала мне парня и его родители придут в тот же вечер. Она говорила так, словно оказала нам с папой большую услугу. Папа был в шоке и сказал, что решение должна принимать я. Когда я вернулась домой, довольно грубо высказалась по поводу этого брака. Тетка и моя бабушка, бывшая с ней заодно, были шокированы, что я могу такое говорить после всех трудностей, которые они прошли, чтобы найти мне такого замечательного молодого человека. Тетка ушла, но на этом дело не закончилось. В знак протеста бабушка, больная диабетом, отказалась от еды, и ее состояние ухудшилось. Лишь после того, как я заявила тетке, что живой они меня замуж не выдадут, а если со мной что-нибудь случится, то о виновниках станет известно всем, они от меня отстали. А бабушка прекратила голодовку. © shygirlturnedsassy / Reddit
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«Тыжпрограммист» — это навсегда! Даже если ты не программист, но учился на факультете информатики. В те редкие моменты, когда удается выбраться из города в поселок к родителям, у всех родственников резко «ломается компьютер» или «глючит смартфон». Раз почти неделю провел за ремонтом техники. Всем, конечно, нужно быстро и бесплатно. Решил, что надо что-то делать. В следующий мой приезд через полгода я всем говорил фразу «1 000 рублей». Родственники обиделись, но больше со своим «тыжпрограммист» не обращались. © ZfRom / Pikabu
- Брат с женой приехали ко мне на пару недель. Я работаю сутки через трое, поэтому несколько раз они оставались в моей квартире одни. Перед отъездом домой мы устроили посиделки, и под влиянием вина жена брата призналась, что читала мои дневники, которые нашла в комоде. Я их веду с 11 лет, сейчас мне 25, на этих страницах — вся моя жизнь! Там столько моих секретов и тайн, что тошнит от одной мысли о том, что теперь это знает еще кто-то, кроме меня. © Подслушано / Vk
- Тетка жены и ее сын попросились на время его поступления пожить у нас. Мы согласились и сказали, чтобы чувствовали себя как дома и брали из холодильника что хотят. За неделю, что они жили у нас, мы их кормили, и кроме йогурта для сына она больше ничего не покупала из еды, даже тортика к чаю. После работы я увидел в холодильнике баночку йогурта (их стояло штук 5), и так захотелось, что не устоял и съел. Тетка возмутилась, что я взял ее еду. На мое замечание, что она-то берет все что хочет из наших продуктов, последовал ответ: «Тебе что, еды жалко? Иди теперь и покупай нам йогурт». Пришлось им указать на дверь. Жены не было, но, когда пришла, поддержала. © ktoTOneJA / Pikabu
- Приехал к нам брат отца, майор, на недельку-другую. Даже без кулька с пряниками, зато ел и пил за троих. Мы с братом тогда были детьми. И заметили, что он не расставался с дипломатом, даже в туалет и ванную с собой брал. И когда все сидели за столом, я спросил, почему он дипломат повсюду таскает. Мама за него ответила, что там секретные военные документы.
— А вот и нет, — перебил брат. — Дядя Миша приехал покупать иномарку, я слышал его разговор по телефону. В дипломате, очевидно, деньги, и он боится, что мы их украдем. А в гостиницу он не поехал, потому что там дорого, а у нас бесплатно.
Покраснели от стыда все за столом, кроме нас с братом.
Вечером дядя Миша уже жил в гостинице. © SourseXL / Pikabu
Бонус: «Я тот самый наглый родственник»
Когда мне было лет 10, я гостила у родителей тети. Ее мама, женщина интеллигентной наружности, предлагала мне то печеньки поесть, то борща, то орехов, то пойти в сад ягоды собирать. Пожрать я всегда любила, поэтому ни от чего не отказывалась и была довольна отдыхом. А уже когда мы собирались ехать домой, эта дама меня пристыдила: «Вот приезжал твой старший брат — какой скромный мальчик! Ничего не брал. А ты и печеньки съела, и борщ. Разве можно быть такой нескромной? Ты же девочка». Вот так я и узнала, что если тебе что-то предлагают из вежливости, то ты из вежливости должен отказаться. Но я все равно никогда не отказываюсь. © KAGONEI / Pikabu
Случались ли с вами или вашими близкими похожие истории? Расскажите о том, какие поступки или качества людей кажутся вам наиболее возмутительными.
Фото на превью al56.81 / Pikabu