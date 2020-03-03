15 историй о родственниках, которые только и ждут случая сесть кому-нибудь на шею

Брат попросил одолжить ему детскую мебель. Он жил в другом штате, поэтому я оплатила ее перевозку на корабле. Подчеркнула, что даю на время, так как хочу передать ее сыну, когда он вырастет. Это было 24 года назад, и тогда комплект из колыбели, туалетного столика и детской кроватки (все ручной работы, из красного дерева) обошелся мне в $ 2 400. Доставка тоже стоила дорого. Несколько месяцев спустя брат сказал мне, что они потеряли ребенка. Прошло немного времени, и, когда я решилась напомнить о возврате мебели, мне сообщили, что жена брата уже продала мой гарнитур, «потому что ей нужен отпуск после утраты». © Wendy Marie Wortham / Quora

Живем вдвоем с мужем. Приходя с работы, стала замечать, что вещи лежат не на своих местах, продукты исчезают. Секрет раскрылся неожиданно, когда я заболела и пришла домой раньше. Прихожу, а там свекровь! Она тайно сделала копию ключей и везде: в холодильнике, в ящиках — шарилась, когда нас не было! Я, конечно, много баек о свекровях наслушалась, но моя переплюнула многих. © Подслушано / VK

Однажды я сломала ногу, и домашние дела легли на плечи мужа и сына. Через несколько дней я позвонила свекрови и попросила, чтобы она помогла мне с детьми и немного убрала. Она приехала и заявила, что я эгоистка и слишком многого ожидаю от сына и мужа. Она не вымыла ни одной тарелки и даже была не в состоянии отнести свою посуду в раковину. Была недовольна тем, что я купила торты на день рождения вместо того, чтобы самой испечь их, и что мой муж помогал мне подниматься и спускаться по лестнице. Я вытерпела этот ад, а 3 месяца спустя она приехала снова. За 2 дня до ее визита я получила текстовое сообщение от свекра. Он писал, что у его жены ужасная боль в ногах, и просил проявить особое внимание. В ярости я просто удалила СМС. 3 дня она у нас стонала и жаловалась, а когда я отвезла ее на станцию, чтобы посадить на поезд, ее боль неожиданно исчезла. © Sarah Infante / Quora