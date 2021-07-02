15 историй о родителях, которые изрядно потрепали нервы своим детям
Действия наших родителей влияют на то, кем становимся в итоге мы сами. Только со временем некоторые начинают понимать, какие поступки мам и пап стали скорее препятствиями, нежели помощью на пути к нашему становлению как личности.
Мы в AdMe.ru наткнулись на множество историй, которые доказывают: родители тоже могут ошибаться. Но некоторые даже не понимают того, что они что-то сделали не так. А в качестве бонуса мы припасли для вас историю нашего автора.
- Мы с матерью не в самых хороших отношениях. Но с рождением ребенка, как мне показалось, она стала помягче. До одного момента, пока она не сказала, что если годовалый внук не идет к ней обниматься, то «его надо просто лупить чаще, чтобы боялся и уважал». На эти слова я добавила: «И ненавидел». Сразу же распрощались с матерью и поехали домой. С тех пор сын вообще с ней не общается, только на день рождения звонит и поздравляет. © 2.54ovochka / Pikabu
- Однажды я пришел из школы и из-за двери услышал, как папа с криками рассказывал маме обо всем, что ему во мне не нравится. В отличие от отца, мне было трудно общаться с людьми, и этот факт он критиковал больше всего. Меня это просто разбило. После тяжелого дня в школе я вернулся домой и застал отца, который унижает меня за моей спиной. А маме просто пришлось сидеть и выслушивать все это, ведь отцу перечить было нельзя. © David Godfrey / Quora
- В детстве ходила в обносках только из-за того, что мама не хотела покупать новую одежду. Сумками приносили поношенную одежду от знакомых, даже трусы новые не покупала. В школе я была изгоем, меня постоянно обижали, друзей не было. В старших классах знакомая сказала, что все думали, что я из неблагополучной семьи, поэтому и недолюбливали меня. Как итог, я жутко замкнутая в себе, общаться с людьми мне очень сложно. «Зато, в отличие от остальных, ты умеешь радоваться новым вещам». Спасибо, мама, и на этом. © Подслушано / VK
- Моя сестра всегда преуспевала в учебе, а также была опытной пианисткой в средней школе. Мои родители не заставляли ее делать что-либо по дому, как меня, чтобы «сохранить руки для пианино». Ее успехи в школе, клубах и игре на фортепиано также привели к тому, что ее постоянно хвалили окружающие. Теперь, когда ей за 20, ей не хватает основных жизненных навыков: приготовление пищи, уборка. И она неспособна принимать любую критику, какой бы незначительной та ни была. © ribbitfrog290 / Reddit
- В старшей школе при 172 см роста я весила около 40 кг. Все, особенно моя мама, только и делали, что говорили, какая я худая и красивая. А достижения, ради которых я действительно трудилась, вроде награды юного писателя-литератора или места в продвинутой программе искусств, воспринимались как нечто второстепенное. Мне 33 года, и я до сих пор испытываю трудности с тем, чтобы по достоинству оценить свои успехи. Ведь они никогда не были так важны, как просто быть худой и красивой. © MadameBurner / Reddit
- Приехали к родителям с их первой внучкой на 2 месяца. Уже через неделю родители стали понемногу забывать о том, что я взрослый человек, и начали вести себя так же, как и в течение всей моей жизни. Разве что не били. Я попросила маму не делать так в отношении моей дочки и перестать меня пилить, ведь она и так свалила на меня всю домашнюю работу и траты. Она обиделась и уже год не разговаривает со мной. Своего второго внука они не видели, а ему 3 месяца. Но папа шлет мне в соцсетях картинки, мол, родителей не выбирают, мамы не будет — будешь плакать. Они же родители, они всегда правы. А если что, то «не было ничего, ты выдумываешь». © Nushik / Pikabu
- Дочка разрыдалась, когда бабуля бросила трубку со словами: «Я в больнице лежу, а вы развлекаетесь». А дочь просто поделилась, где была. После она сказала: «Мама, я больше не хочу ей ничего рассказывать». К горлу ком подкатил, вспомнила детство и мамины «Сама виновата», «Другие дочери такие умницы». И дочке ответила так: «Не плачь и запомни: радостью делись с теми, кто может порадоваться вместе с тобой». Жаль, что мне так никто в свое время не говорил. © nellymilana / Pikabu
- Помню, мне было 16 лет, сестре 12. У мамы юбилей. Денег не было в ту пору. Собирали с сестрой бутылки в парке, пока гуляли с собакой, чтобы заработать и подарить маме турку, ведь она обожает кофе. Вечером, после ухода гостей, мама начала плакать, мол, вот, у нее на работе у сотрудницы тоже юбилей на днях был, так ей сыновья стиральную машинку подарили, а мы ей дарим какую-то турку. Только сыновья у сотрудницы — взрослые парни и уже работают, а мы-то дети. Но тогда она реально вызвала у нас чувство вины. © Arochka / Pikabu
- Самое унизительное воспоминание из детства связано с моей мамой. У меня начались месячные, мама это знала. Но прокладки она мне покупала очень редко, да и то самые дешевые, такие большие листы с ватой, с которыми было очень неудобно ходить. В другом случае я должна была нарезать себе хлопчатобумажные тряпочки и так ходить, а потом стирать их. До сих пор не понимаю, что это за экономия. А ощущение протекания помню и сейчас. © Подслушано / VK
- У нас дома хранительница очага — это я. Дочь-подросток с вечной гулькой на голове, с руками, пахнущими хлоркой, и поварешкой с самого детства! Мама говорит: «А для чего еще я тебя рожала?» После чего уходит на работу, в торговый центр или кафе. А я так хочу быть такой, как мои ухоженные сверстницы. Но мне пора мыть полы. © Подслушано / VK
- Моя мама однажды спросила меня, почему мои старшие сестры не приезжают к ним с отцом. Я, конечно, промолчала, объяснять бесполезно. А вы бы приезжали к чужим людям? Мама наша не лезла в их жизни: «Если надо, сами расскажут». Вот удивление у нее было, когда каждая из нас внезапно для нее разошлась с мужем: «Да, а я думала, у вас все хорошо. Такие мужчины хорошие. Наверное, это они с вами разводятся?» Нет, дорогая. Это они делали нас несчастными. Но тебе-то откуда об этом знать? Ведь на любую нашу жалобу в ответ мы слышали: «Значит, сама виновата». © Mama2ix / Pikabu
- В детстве доставала маму разговорами о том, что стану известным дизайнером одежды. В один момент мама не выдержала и накричала на меня, объявив, что стану я максимум швеей на заводе. Сейчас я выросла, отучилась на графического дизайнера, хорошо зарабатываю. Только недавно узнала, что мама тоже хорошо рисовала и уже готовила портфолио с эскизами одежды, но родители запретили ей поступать. © Подслушано / VK
- Мне было 6–7 лет. Мой одноклассник взял деньги из своего дома. Когда родители узнали об этом, он соврал, что отдал их мне. Тогда они пришли разбираться в школу и вместе с учителями пытались узнать, где я спрятал деньги. Чтобы от меня отстали, я сказал, что деньги у меня дома. Меня привела домой уборщица, которая все рассказала маме. Мне тогда сильно досталось, я плакал, но никто меня и слушать не хотел. Деньги так и не нашли. © Shashikant Sharma / Quora
- Когда у одного из моих детей начинались проблемы, мой отец советовал рассказывать ему, как успешен старший ребенок в нашей семье: «Он получает отличные оценки, значит, и ты можешь», «Он никогда не ведет себя так, и ты не должен». Дошло до того, что я пригрозила отцу: скажет так снова, и я запрещу ему видеться с внуками. После этого он заткнулся. Боже, это меня так бесило! Мои дети — личности. То, что сработало для одного, скорее всего, не сработает для другого, поэтому их сравнение сделает только хуже. © bookworm1421 / Reddit
- Я вырос в семье, где мама говорила, что мужчины не плачут. А когда я стал старше, она пожалела о том, что научила меня этому. Она лишь хотела сделать меня сильнее, чтобы я не переживал из-за мелочей, но теперь я вообще не могу заставить себя плакать. Со временем мама, конечно, поняла, что проявлять эмоции — это нормально и даже полезно. © AnimasMaker / Reddit
Бонус от автора
- Меня отпускали на дни рождения только с младшей сестрой. Когда я снова пришла на празднование с ней, бабушка подруги спросила: «И сколько вы еще вместе везде ходить будете?» Я стала говорить родителям, что не хочу ее брать. А они просто отвечали, что без сестры я никуда не пойду. Но самое плохое то, что теперь мама пытается убедить меня в том, что я все придумываю и такого быть не могло. Даже сестра, с которой мы наконец-то отлично общаемся, помнит все эти случаи. Но мама отказывается верить.
А какие поступки родителей вы бы никогда не повторили со своими детьми?
Фото на превью Подслушано / VK
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