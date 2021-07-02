15 историй о родителях, которые изрядно потрепали нервы своим детям

Действия наших родителей влияют на то, кем становимся в итоге мы сами. Только со временем некоторые начинают понимать, какие поступки мам и пап стали скорее препятствиями, нежели помощью на пути к нашему становлению как личности.

Мы в AdMe.ru наткнулись на множество историй, которые доказывают: родители тоже могут ошибаться. Но некоторые даже не понимают того, что они что-то сделали не так. А в качестве бонуса мы припасли для вас историю нашего автора.