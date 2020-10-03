15+ историй о пушистых помощниках, чьей находчивости можно только позавидовать
Домашние животные — чудесные компаньоны, не зря некоторые считают их полноценными членами семьи. Их владельцы иногда удивляются: пушистые друзья ведут себя точь-в-точь как люди. Они умеют внимательно слушать, быть преданными, а когда трудно или грустно, то обязательно приходят на помощь.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй, которые доказывают, что животные не только принимают любовь. Они дарят нам ответную заботу и ласку, следят за нашим самочувствием, а иногда даже могут уберечь от серьезной опасности.
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Песку купили уже взрослым, не разводным, т. к. три зубика не выросло, и ножка задняя была чуток кривовата. Был как трудный подросток: съел парочку диванов, обуви сгрыз немерено, но семью нашу от развода уберег, так как терпеть не мог разговоров на повышенных тонах, вставал между нами и басом говорил «гав». Мастиф, 50 кг мышц, не пошумишь. Пытались шепотом ругаться — никакого кайфа, так и перестали совсем. Сам радостей любви не познал, хотя имя носил Знойный Мачо Забар. © #126722 / Ideer
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Наша кошка Муся не разрешала ругать сына. Если я повышала на него голос, она так громко мяукала, встав между нами, что меня просто не было слышно. © Veronika Sinitsyna / Facebook
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Тойчик лаем предупредила, что провода плавятся, могли ночью и не проснуться. © Светлана Беловенцева / Facebook
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Наша старшая кошка обычно позволяет моему 4-летнему сыну гладить себя только на время, потом убегает. Мысли о том, чтобы полежать с ним, в кошачьей голове даже не возникает. Однажды он сильно заболел и не мог спать. Мы с женой по очереди находились у его кровати и поддерживали. Той, кто никогда не покидал его комнату и лежал у его ног, была Тыковка. Если он клал на ее спину руку, она терпела, не двигалась. Когда сыну стало лучше, все вернулось на круги своя: кошка по-прежнему разрешает ему гладить себя только 20–30 секунд. © funktopus / Reddit
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Однажды ночью я услышала мягкий стук в дверь — таким сложно разбудить, но легко проверить, все ли в доме спят. Я подошла к двери и увидела, как ручка начала поворачиваться. Засов был закрыт, и открыть его было невозможно. Но моя любимая кошка сделала то, чего я от нее не ожидала: выпрыгнула в окно и начала злобно шипеть и плеваться. Нежданный гость тут же убежал. До того момента не знала, что у меня сторожевая кошка. © jamongmongi / Reddit
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Если я плачу, моя кошка очень беспокоится, прыгает на колени и прижимается ко мне. Она не из любительниц тесного общения, поэтому когда она так делает, то я понимаю, что она действительно за меня переживает. © spiced / Reddit
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У меня есть старый беззубый мопс, который из-за ряда проблем со здоровьем с трудом бегает. Нет нужды говорить, что этот пес довольно беззащитен. Однако в ситуациях, когда он чувствует, что я нервничаю или напуган (например, если во время прогулки к нам приближается странный тип), моя собака начинает рычать или лаять на него. Несмотря на то что он не может представлять большой угрозы — и, кажется, осознает это, учитывая его робость в окружении других животных, — он все-таки хочет и пытается меня защищать. © VividLotus / Reddit
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Я владелец желтого лабрадора. Как-то раз я проснулся от того, что она лизала мне лицо. До этого она ни разу так не делала. У меня диабет первого типа, и когда она меня разбудила, то сахар в моей крови был таким низким, что пришлось срочно опустошить половину нашего буфета и выпить весь апельсиновый сок в доме. Она обратила внимание на запах от моего тела. © Clint Potts / Quora
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У меня дома живут 5 собак, но только 2 из них — мои. Когда я заболеваю, они приклеиваются ко мне: обнимаются и лижут, чтобы помочь выздороветь. Люблю их. Надеюсь, они меня тоже. © Lisa Templin / Quora
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Как-то раз у меня была высокая температура в течение пары дней. Голова кружилась и изрядно болела. Я поднималась по лестнице, держа в руках корзину с одеждой, но в какой-то момент почувствовала себя плохо, остановилась, поставила корзину и положила голову на одежду, чтобы отдохнуть. Моя собака подошла, лизнула руку и лицо. После передышки мы продолжили идти вверх, и теперь каждый раз, как я останавливалась, она лизала меня и позволяла класть голову на ее тело. © Hailey Hsiung / Quora
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Кошка позвала на кухню, где горела кастрюля. Выкипела вода. Мяукала как сумасшедшая. © Наталья Мал / Facebook
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Мой пес Ник весит 12 фунтов и много лает. Недавно мама заболела стрептококковой инфекцией, которая приковала ее к кровати на несколько недель. Мне было особенно жаль маму потому, что недуг заставлял ее испытывать чудовищную головную боль. Ник в это время был очень тихим и заботливым. Он ложился на ее лоб, тем самым облегчая мигрень и давление в придаточных пазухах. Моя мама убеждена, что именно пес помог ей быстрее встать на ноги. © Lyric Thomas / Quora
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Сто лет назад в деревне летучая мышь залетела в комнату. Все попрятались, а привезенный городской кот Митька сбил ее под потолком. © Kirill Elizarov / Facebook
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Наш старший кот постоянно пытается спасти нас, глупых хозяев, от страшной воды. Я моюсь со слегка приоткрытой дверью, иначе душно, и иногда Рыжий заходит и обеспокоенно заглядывает за шторку. Я ему: «Рыжий, все в порядке, я добровольно». Выбегает и зовет мужа. Или наоборот: зовет меня спасать мужа. © trollkvinnan / AdMe
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Вернувшись после операции домой из больницы, я зашла в свою комнату и легла на диван. Лежу, тихонечко постанываю, прибежал мой кот. Обычно он с удовольствием устраивается на мне: ложится или на грудь, или на живот, а тут сел рядом. Сидит, смотрит то на мой живот, то на меня. Я его погладила, успокоила, сказала, что скоро все пройдет. Пока он сидел рядом, боль потихоньку прошла, и я уснула. © Марьяна Осенняя / AdMe
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У меня как-то тяжело заболел котенок. Я делала ему уколы, вакцину, вливания... Уже сделала все, что только могла, а котенку плохо. Как-то раз он лежал недалеко от меня на тахте, а я вдруг начала плакать от бессилия. Мурзилка посмотрел на меня и пополз утешать. Он все-таки выздоровел. © Любовь / AdMe
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Когда у меня совсем ужасный день и чувствую, что вот-вот расплачусь, я иду к лежащему коту, раздвигаю ему лапы и ложусь на его мягкий живот. Так спокойно и хорошо становится. Судя по недовольной морде кота, который все равно продолжает лежать и терпит меня, он все понимает. © #131161 / Ideer
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