15+ историй о пушистых помощниках, чьей находчивости можно только позавидовать

Наша старшая кошка обычно позволяет моему 4-летнему сыну гладить себя только на время, потом убегает. Мысли о том, чтобы полежать с ним, в кошачьей голове даже не возникает. Однажды он сильно заболел и не мог спать. Мы с женой по очереди находились у его кровати и поддерживали. Той, кто никогда не покидал его комнату и лежал у его ног, была Тыковка. Если он клал на ее спину руку, она терпела, не двигалась. Когда сыну стало лучше, все вернулось на круги своя: кошка по-прежнему разрешает ему гладить себя только 20–30 секунд. © funktopus / Reddit