15+ историй о провалах от читателей AdMe.ru, в которых себя узнает каждый начинающий кулинар

Наверняка каждый из нас в начале своей «кулинарной карьеры» клал макароны в холодную воду или устраивал настоящее светопреставление в процессе приготовления вареной сгущенки. Но есть и те, кто достиг вершин мастерства в умении превратить варку супа или выпекание безе в настоящий кухонный блокбастер.

Мы в AdMe.ru не смогли сдержать смеха, читая эти короткие рассказы, в которых нашлось место и стандартной завязке, и драматической развязке сюжета.

Собирались на Новый год ехать в гости, и решила запечь буженину. Вечером пришла с работы, поужинали с мужем, и я принялась за мясо. Все сделала, поставила в духовку запекать и прилегла к мужу под бочок фильм посмотреть. Проснулась глубокой ночью от странного запаха. Захожу на кухню и понимаю, что это мясо... Достала обугленную буженину. © Yuliya Kalinova / Facebook

Училась тогда в 1-м классе. Вернувшись из школы, в холодильнике обнаружила окрошку и, как полагается, разогрела ее на плите как следует: суп же. Когда родители вернулись с работы и сели обедать, папа спросил у мамы: «А почему в окрошке огурцы такие фиговые?» Переглянувшись, смотрят на меня, спрашивают:

— Валя, ты что с ней сделала?

— Разогрела...

Занавес. © Валентина Разумовская / Facebook

— Валя, ты что с ней сделала? — Разогрела... Занавес. © Валентина Разумовская / Facebook Первый мой суп в 13 лет. Мама сказала отрезать у курицы ножки, крылья — ну, в общем, все как всегда. Я и отрезала голень и крылья, а остальную курицу выбросила. Когда вечером вся семья ела суп и нахваливала, мама спросила, почему так мало мяса. Я в недоумении: «А разве остальное тоже в суп кладут? Я выбросила». У мамы был шок. Курица была в мусорном ведре. © Виктория Лунная / Facebook

Когда мне было 11 лет, мы с 12-летней сестрой решили сделать безе. Достали яйца, начали мешать вилкой, а это долго. Миксера у нас тогда еще не было. И тут пришла мысль сделать миксер самой. Взрослых дома не было, я взяла мощную дрель, привинтила в паз проволоку, согнула как надо, рамочками. Перелила яйца в стеклянную 3-литровую банку. И включила.

Сначала все закружилось в банке, потом короткий взрыв. Моргнула глазом. Ни банки, ни яиц, держу в руках дрель, а проволока стала прямой. Видимо, она во время вращения выпрямилась, ударила по стеклу, банка и разлетелась вдребезги. Везде на полу стеклянные осколки, на потолке все яйца. У меня ни одной царапинки, ни один осколочек не врезался в меня, просто чудо. А сестра в этот момент вышла из кухни, так что в нее тоже ничего не попало. Потом мы бросились отмывать стены, пол и потолок. Так взрослые ничего и не узнали. © Kim Rina / Facebook

Бабушка рассказывала, как она после замужества на пару с сестрой мужа решила сделать печенье. Там была кладовка, и в ней, помимо муки, была еще банка с мелом. Ну вот на нем они и замесили. Печенье не лепится, побежали к деду в слезах: «Что теперь будет?!» Дед рассудил: «Мел здоровью не повредит, добавьте еще муки...» Гости хвалили: «Рассыпчатое». © Жанетта / AdMe

Мама шила и пользовалась сухим обмылком в качестве мелка для кройки. Обмылок она положила сохнуть на фольгу от масла, поближе к плите. Я решила помочь с пюре. Взяла вареную картошку, увидела кусочек мыла на фольге и подумала, что это масло. Что еще может лежать в фольге от масла, белое, кусочком, на кухне? В общем, я закинула его в пюре и начала мять: оно получилось пышное, взбитое, но непонятного серого цвета. Папа был первым, кто попробовал это чудо кулинарии. Восторг, ага. © Azariya / AdMe

Когда вышла замуж, готовить не умела совсем. После школы поступила на вечерний, днем работала, а вечером лекции. Мама жалела и не обременяла меня готовкой. Итак, я новоиспеченная жена и невестка. Прихожу домой, а там записка от свекрови: «Я подготовила курицу, брось в кастрюлю и свари». Ну я двумя пальчиками взяла и бросила. Спрашиваю мужа, может ли он сам нарезать курицу. Через минуту он зовет меня на кухню и говорит: «Ты что, курицу с потрохами сварила?» © Лариса Нацвлишвили / Facebook

В студенческую пору подруге ляпнула, что умею делать безе. Она по приезде ко мне в гости взяла меня на слабо. Было поздно, и я решила с утра приготовить. Взбила белки немного (не знала тогда, что их надо до пиков взбивать) и решила для креатива добавить порошкового красителя. Все это лепехами выложила на противень и пошла гулять с собакой. Через 30 минут пришла домой, где меня ждал в духовке противень, полностью покрытый однородной зеленой белковой массой, как монолит. С подругой еле отмыли противень. Думала, проще его выбросить. Подруга до сих пор это вспоминает... © Ольга Лео / Facebook

А мы с мужем в молодости решили сделать тушенку в газовой духовке. Сложили мясо в банки, закатали. И ушли на работу, оставив бабушку присматривать. Пришли домой, а вся кухня в мясе, стекло на полу. Дверца от духовки висит. Оказывается, при большой температуре банки лопнули, так как крышки были закатаны и зафиксированы. Вот и рвануло стекло. Бабушка перепугалась и боялась на кухню заходить, а нам пришлось долго жирные пятна выводить. Больше мы не экспериментировали. © Nataly Nataly Nataly / Facebook

Я сварила борщ, и кот частично вылакал его из кастрюли, разбросав вокруг капусту. Пришлось его вылить, все 6 литров. Муж попросил все-таки снова сварить борщ, потому что тот даже не попробовали. Я сварила вкусный борщ на говядине, он остыл и уже стоял в холодильнике. Муж после работы открывал холодильник и зацепил ручку кастрюли о внутреннюю дверцу холодильника...

В общем, 6-литровая кастрюля выпадает и летит аккурат на пол, где сидит тот же самый кот. На бедолагу попал почти весь борщ, он в ужасе начал метаться по всей кухне и убежал в комнату под диван. Мало того, что весь дом был в борще из-за метаний кота, так мы его еще не с первого раза отмыли от томата, потому что кот — белый. Какое-то время у меня от слова «борщ» дергался глаз. © Светлана Крупенко / Facebook

В общем, 6-литровая кастрюля выпадает и летит аккурат на пол, где сидит тот же самый кот. На бедолагу попал почти весь борщ, он в ужасе начал метаться по всей кухне и убежал в комнату под диван. Мало того, что весь дом был в борще из-за метаний кота, так мы его еще не с первого раза отмыли от томата, потому что кот — белый. Какое-то время у меня от слова «борщ» дергался глаз. © Светлана Крупенко / Facebook Увидела в интернете, как делать креманки из шоколада. Ждали гостей. Вот, думаю, удивлю десертом! Растопила шоколад, надула шарики. Подходит муж, спрашивает, что я буду делать. Я отвечаю: «Сюрприз, сейчас увидишь» — и опускаю шарик в шоколад. Шарик взрывается, и кухня и мы с мужем покрываемся мелкими шоколадными каплями. Муж сказал, что сюрприз удался, он поражен моей креативностью в самое сердце и знает теперь значение выражения «жизнь в шоколаде». © Olga Ochkovskaya / Facebook

Когда-то решила испечь обычный яблочный пирог, который пекла уже миллион раз. Но что-то пошло не так: как-то мало теста получилось из тех же ингредиентов, и никак не пропекается... В общем, выбросила все, отмыла форму. Прошло несколько часов, смотрю — на столе стоит мерный стакан с мукой, которую я благополучно забыла добавить в тесто. © Нета Осенняя / Facebook

А я на днях решила попробовать изысканный шоколадно-карамельный торт сделать. Книга с пошаговыми фотками, продукты необходимые собрали: шоколад, сливки, миндальная мука. Для выпечки основы тесто в форме нужно было засыпать сухим горохом, чтобы не вздувалось. Я и засыпала. А то, что пергамент нужно было положить под горох, забыла. Миндальное тесто с сухим горохом спеклось в монолит. © Олеся Пряжко / Facebook

Первый раз решила сварить суп с курицей и вермишелью. Курица сварилась, надо было засыпать вермишель. Сыпала, сыпала, все казалось, что мало, решила высыпать всю 500-граммовую пачку. Каково же было мое удивление, когда утром, придя на кухню, увидела курицу, лежащую над кастрюлей. Оказалось, остальные 3 литра бульона превратились в кашу из макарон. Муж очень долго смеялся. © Светлана Кулешова / Facebook

Родился у моего сына первый ребенок. С женой проблемы возникли, и ее на месяц оставили в роддоме. Попросила она сына купить ей курочку. Он купил. Ржал весь роддом: новоиспеченный отец приобрел ее в супермаркете рядом с роддомом и так и принес ей. Спрашиваю сына, зачем он сырую курицу ей принес. Ответ убил: «Я думал, кто-то сварит». Хорошо, что хоть живую на «Привозе» не купил. © Нила Сенина / Facebook