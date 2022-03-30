15 историй о происхождении прозвищ, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Иногда кажется, что прозвища остаются где-то далеко в начальной школе, а взрослым дядям и тетям не к лицу иметь кличку, если это не творческий псевдоним. Но бывает так, что у серьезного с виду человека есть прозвище, имеющее скрытый смысл.