15 историй о происхождении прозвищ, которые можно рассказывать вместо анекдотов
Иногда кажется, что прозвища остаются где-то далеко в начальной школе, а взрослым дядям и тетям не к лицу иметь кличку, если это не творческий псевдоним. Но бывает так, что у серьезного с виду человека есть прозвище, имеющее скрытый смысл.
Мы в AdMe.ru хотим познакомить вас с историями о прозвищах, которые приклеились к людям не просто так.
- Новичку на работе советовали быть поосторожнее, потому что клички тут быстро дают. Он ответил пренебрежительно: «Пусть дают. Мне в одно ухо влетает, в другое вылетает». Вот и прозвали его Сквозняк. © Alex090488 / Pikabu
- У нас на работе клички давать не принято, но один товарищ случайно стал Сантехником, и отнюдь не из-за своей профессии. Пришел оформляться на работу вполне холеный и важный молодой человек, должность у него руководящая. Не знаю, какое впечатление он произвел на мою коллегу, но после того, как он зашел к нам на следующий день, она как бы между делом выдала: «Ой, он мне снился сегодня. Кран мне чинил». © Konseki / AdMe
- У нас была Валя Немадонна. Она вечно ярко красилась, над ней подшучивали и говорили, что она выглядит как Мадонна. А она отвечала: «Не Мадонна я». Так и прилипло — Немадонна. © kortesar777 / Pikabu
- У нас в классе Горыныч был. От имени Егор. В него одноклассница была влюблена, к которой половина школы неровно дышала, а ему она не нравилась, он ее игнорировал. Его, говорят, даже родственники так называли. © luckyoub**ch / Pikabu
- Мой парень иногда называет меня Халком. Это не из-за того, что я невероятно сильная или каких-то крупных форм. Просто когда-то я умудрилась разлить на себя банку зеленки. Не маленькую, даже не средних размеров, а целый литр, который хранила моя бабушка у себя на полке. Я тогда больше недели ходила зеленая, будто настоящий Халк. Со временем зеленка вымылась, а вот прозвище, которое мне дали во дворе, осталось. Все бы ничего, но вот не хватает каких-то нежностей и приятных слов. Ведь кому-то «солнышко», кому-то «зайка», а мне — «Халк». © Палата № 6 / VK
- Когда-то подростковые умозаключения мужа оборвали саркастической фразой: «Ты что такой умный, как Ботвинник?» С тех пор он Ботва. © лилия / AdMe
- У друга был однокурсник по фамилии Свинкин. Конечно, кличка была у него Хрюня: он был маленький и полненький. Все это Хрюню злило, он взял фамилию матери — Римский. И стал он Римский Хрюня. © unknown author / Pikabu
- Знакомого зовут Илья, своего сына назвал Кузьмой. А Кузьма Ильич с самого рождения Кулич. © StasKiter / Pikabu
- Моя младшая сестра начала называть меня Белоснежкой. Я немного похожа на этого персонажа внешне. «Ну, миленько», — подумала я. В общем, была совсем не против. Пока однажды случайно не услышала ее монолог перед зеркалом, где она называла себя королевой, разговаривала с тем зеркалом, злилась, что Белоснежка красивее ее, и что-то говорила про яблоко. Я теперь никакую еду из рук сестры не беру. © Палата № 6 / VK
- На физфаке в моей группе было всего 2 девочки, и обе по имени Оля. Ребята думали, какие бы прозвища придумать, чтобы различать их, и решили перед именем добавить первую букву фамилии. Так в группе вместо 2 Оль появились Толя и Коля. © olly_cholly / AdMe
- Познакомился в детстве с одной компанией, и там был парень по кличке Фунтик.
Я спросил, почему так, и одна девушка ответила: «Он такой же, как Фунтик. Милый, вежливый, смешной, но если посмотреть поближе, то он свинья». © Jeniay / Pikabu
- Я с рождения блондинка, но в универе решила сделать окрашивание хной. Получился цвет апельсин-вырвиглаз. Все стали называть меня Рыжей. Один парнишка сказал, что будет прикольно встретить меня через много лет и крикнуть: «Рыжая!» При этом все будут оглядываться, а отзовется блондинка. Полгода назад так и произошло в автобусе. Долго пассажиры ко мне приглядывались, пытаясь понять, а где, собственно, рыжая? © Zhanna Marinicheva / AdMe
- У нас в компании парень есть по кличке Котел, потому что один раз он отмазался хорошо. То есть у него голова варит. © Cranol / Pikabu
- Пацаны попросили воды принести из дома, чтобы попить, а парняга заупрямился. Спросили у него: «Ты парень или тряпка?» Он ответил: «Тряпка!» Ну и все, до сих пор он Тряпка. © Hixnubert / Pikabu
- У меня прозвище Хомяк. Не из-за частых перекусов, а из-за постоянных травм: фраза про хомяка, утонувшего в поилке, прямо про меня. Через неделю у сестры свадьба, я планировала быть в туфлях, активно разнашивала их 4 дня. Когда наконец с туфлями все получилось, я впервые за энное количество лет встала на самокат. И по закону хомяка мне прилетает ребром самоката прямо в голень. Итог: нельзя носить что-то иное, кроме кроссовок. Прозвище полностью оправдываю. © Подслушано / VK
А у вас когда-нибудь было прозвище? Какое?
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